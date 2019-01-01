Домашняя техника 4К панель BenQ SL6502K с сертификатом Pantone Компания BenQ представила новую информационную панель Smart Signage SL6502K. Надо сказать, что это первая информационная панель, получившая сертификат Pantone Validated. Данный сертификат подтверждает, что панель обеспечивает точную цветопередачу и совместима с другими устройствами, сертифицированными Pantone. Новая панель BenQ SL6502K имеет разрешение 4K UHD, что в сочетании c абсолютно точной цветопередачей позволяет абсолютно достоверно передавать сложнейшие визуальные эффекты. Информационная панель SL6502K является воплощением самых последних достижений BenQ в области визуального отображения. BenQ предлагает рынку профессиональное комплексное решение: панель SL6502K незаменима как на этапе проектирования, где крайне важна точная цветопередача, так и для эффектных демонстраций в магазинах и дизайнерских студиях. BenQ SL6502K может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально Универсальный язык цвета Pantone позволяет создателям определять точные цвета, а знак Pantone Validated подтверждает способность информационной панели BenQ SL6502K абсолютно точно воспроизводить весь спектр цветов Pantone Matching System (PMS). Вот слова Айена Пайка, директора по развитию в Pantone: «Мы рады, что именно BenQ стала первой компанией, которая разработала пакет редактирования с поддержкой Pantone для быстро растущего рынка Digital signage». Информационная панель BenQ SL6502K обеспечивает максимально точную цветопередачу и предлагает дополнительную гибкость настройки цвета с эксклюзивными режимами Кино, Фото и M-Book. Эти пользовательские режимы, точно настроенные для точной передачи движущихся объектов, ярких неподвижных изображений и тонких дизайнерских работ, помогают создавать эффектный контент и обеспечивать увлекательную демонстрацию.

Неподвижные изображения в режиме «Фото» обладают насыщенными цветами, передача мельчайших деталей позволяет представить ваш продукт во всей красе, при просмотре под любым углом. В режиме M-Book изображение на панели будет практически неотличимо от изображения на экране MacBook, которыми пользуется большинство дизайнеров. Кроме разрешения 4K UHD и сертификата Pantone Validated, информационная панель BenQ SL6502K может непрерывно работать в режиме 24/7, подходит для использования в портретном режиме и имеет встроенное программное обеспечение X-Sign 2.0, для отображения и управления контентом, а также быстрого создания эффектных презентационных решений на основе более чем 150 шаблонов. Встроенное программное обеспечение X-Sign 2.0 для отображения и управления контентом, а также быстрого создания эффектных презентационных решений на основе более чем 150 шаблонов. BenQ SL6502K – это профессиональная цифровая платформа для индустрии дизайна и розничного бизнеса.



Немного о Pantone Pantone - это универсальный язык для цветовой коммуникации, который позволяет принимать правильные решения на всех этапах рабочего процесса. Более 10 миллионов дизайнеров и производителей по всему миру полагаются на продукты и решения Pantone, которые помогают определять, передавать и управлять цветом, используя передовые технологии X-Rite для достижения согласованности цветов в различных материалах для графики, моды и дизайна. Pantone Color Institute предоставляет персонализированные цветовые стандарты, прогнозирование тенденций, включая «Цвет года Pantone», «Отчеты о тенденциях моды», психологию цвета и многое другое. Профессиональное (B2B) лицензирование Pantone включает цветовую систему Pantone в различные продукты и услуги, позволяя лицензиатам передавать и воспроизводить утвержденные значения Pantone.