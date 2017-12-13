Домашняя техника Активные межблочные кабели Burson Audio Cable+Pro Тестовый обзор межблочных кабелей Burson Audio Cable+Pro A2R/R2R, оснащенных интегрированным аудио буфером Цена (на момент публикации): 16'488 руб. (за кабель)

межблочный кабель Burson Audio Cable+Pro модели A2R (мини-джек 3.5 мм на входе/2хRCA на выходе) межблочный кабель Burson Audio Cable+Pro модели R2R (2хRCA на входе/2хRCA на выходе) В начале осени мы делали презентацию оригинальной концепции Burson Audio, предложившей меломанам межблочные кабели со встроенным активным аудио буфером. В том обзоре мы довольно подробно рассказали, как возникла идея, и напомнили, зачем вообще нужен такой «зверь» как аудио буфер. Поэтому сейчас мы не будем возвращаться к названным темам, сразу перейдя к самому интересному: что представляют из себя «активные» кабели Burson Audio воочию. Итак, к нам в руки попали модели «старших» кабелей Burson Cable+ с приставкой Pro, подразумевающей использование проводов и коннекторов профессиональной японской кампании Canare, а также дискретной сборки Burson Audio V5 в схеме буфера. Без этих сверхкомпактных дискретных ОУ не было бы и самих кабелей Burson с внедренным буфером, иначе бы не удалось соблюсти надлежащее качество и малые размеры электронного блока. Подробнее об операционных усилителях австралийской компании можно прочитать в другом нашем обзоре: «Дискретные ОУ Burson Audio: усовершенствование аудиокомпонентов своими руками ‒ это не сложно». межблочник Burson Cable+Pro поставляется в индивидуальной коробке в комплекте с адаптером питания и USB-кабелем Каждый кабель Burson Cable+Pro поставляется в индивидуальной пластиковой коробке. В комплекте, кроме самого кабеля, идет шнур питания буфера (USB A – мини USB) длиной около 90 см и стандартный адаптер питания от домашней сети (5В, 1А). Модель кабеля A2R имеет на стороне источника коннектор мини-джек 3.5 мм и два коннектора RCA на выходе, у модели R2R на входе и выходе стоят коннекторы RCA. Кабели направленные, поэтому путать стороны не стоит ‒ запросто можно сжечь электронную схему буфера. Понятно, что модель A2R нацелена на подключение к аудиосистеме портативных источников звука, а R2R ‒ стандарт «хай-файного» межблочного кабеля для подключения CD-проигрывателя или цифро-аналогового преобразователя. Буфер ‒ продолговатая черная коробочка из брашированного алюминия ‒ встроен ближе к выходным разъемам кабеля, общая длина которого составляет 120 см. Надписи на нижней крышке электронного модуля лишний раз напоминают о том, что кабель нельзя подключать задом наперед и подавать питание, когда он не соединен с другими устройствами. В Cable+Pro используется микрофонный кабель Canare L-2T2S 1505 в нарядной красной изоляции из ПВХ, с экраном из медной оплетки и сигнальными проводами, скрученными из шестидесяти тонких медных жил. Коннекторы кабеля сделаны из латуни с позолотой сигнальных контактов. аудио буфер Cable+Pro выполнен в небольшом алюминиевом боксе, кабельные коннекторы производства Canare, выточенные из латуни, имеют позолоченные контакты АУДИОКОМПОНЕНТЫ Источники/ЦАПы: iPhone 5s, Astell&Kern AK100, Roland Quad-capture (как USB-ЦАП), Fostex HP-A4BL (как USB-ЦАП/предусилитель), C.E.C. CD3300R, Primare CD22

Усилитель наушников: Musical Fidelity X-CAN v3

Интегрированный усилитель: Primare I22

Наушники: Sennheiser HD650, Fostex TH-610

Межблочные кабели: Nordost Blue Heaven, Oehlbach XXL Series 1

Акустические кабели: Oehlbach XXL Fusion Two B

Акустические системы: KEF Q750 Впечатления Кабели Burson Audio Cable+Pro A2R/R2R гостили у нас достаточно долго, чтобы испробовать их в нескольких вариантах аудиосистем с разными источниками сигнала, оказавшимися под рукой. Аудио буфер получал питание от домашней сети, но сразу заметим, что наилучшие результаты даст внешняя батарея типа Power Bank. В отличие от массы межблочных кабелей, которые скорее «шлифуют» звучание аудиосистемы, чуть выделяя или ослабляя какие-то нюансы воспроизведения, кабели Burson заметно влияют на характер воспроизведения, как будто в системе заменили один из электронных компонентов. Впрочем, почему как будто? В систему действительно добавили активный компонент ‒ аудио буфер со встроенным усилителем. И он по степени влияния на звук будет действовать сильнее, чем обычные межблочные кабели. Начали мы с подключения кабелем Burson портативных проигрывателей, которые с обычным «межблочником» показывают очевидную нехватку выходного уровня, выливающуюся в аморфный, тусклый и зажатый звук. Громкость в телефоне приходилось поднимать близко к максимальной, и все равно динамики не хватало. Подсоединение Cable+Pro A2R буквально преобразило воспроизведение, и заслуга в том не только аудио буфера, но и 6-децибельного усилителя. Звук сразу ожил, став четким, гибким, ритмичным, появились эмоции, оформился объем музыкальной сцены. Мы не говорим, что аналоговый звук источника-гаджета по качеству сравнялся с Hi-Fi проигрывателем, но приблизился к этому уровню, стал интересным. И подчеркнем, добились мы этого одной лишь заменой стандартного межблочного кабеля на активный Burson Cable+Pro. в Cable+Pro используется экранированный кабель Canare L-2T2S 1505 Наш следующий шаг ‒ эксперименты с настольными источниками (USB-интерфейсами). Для них встроенный усилитель буфера Cable+Pro R2R не играет определяющей роли (мы компенсировали его усиление во время сравнительных прослушиваний), однако кабель Burson и тут сумел проявить свои положительные качества. Из очевидного ‒ понижается шумовая полка, улучшая разрешение тембров и ощущение динамики. Эта дополнительная звуковая собранность, атака и детализация особенно заметна на краях спектра, делая звучание по-хорошему ярким и энергичным. Преображается и музыкальная сцена, заметно прибавив в масштабе и точности прорисовки образов, включая басовые инструменты. В очном сравнении Burson Cable+Pro сумел переиграть более дорогой кабель Nordost Blue Heaven. Да, американский кабель давал очень приятное, комфортное и ценимое многими меломанами сочетание гладкости звучания с ясностью деталей, однако звук системы с Cable+Pro выигрывал по информативности, динамике и разделению образов. Была у нас подспудная мысль, что переход на источники более высокого класса (CD-проигрыватели), ограничит влияние Cable+Pro на воспроизведение аудиосистем. Но опыт показал, что характер кабеля Burson проявляется все также заметно: черной «молчаливостью» фона и пауз, энергичной подачей баса и остротой дискантов, увеличением общего динамического ресурса звука и масштабностью пространства с более точной локализацией инструментов ‒ знакомая манера, о которой мы говорили раньше. И чем лучше запись, источник и сама аудиосистема, тем лучше характер Cable+Pro проявляется. Кстати, в тестах мы не заметили какой-то выраженной «синергии» кабеля Burson с другими компонентами. Бывает, что компонент или кабель идеально показывает себя в одной аудиосистеме, но совершенно не играет в другой. Cable+Pro продемонстрировал очень конкретный и предсказуемый характер, по крайней мере, с той аудиотехникой, что мы пробовали. схема буфера полностью дискретная; надписи на боксе напоминают о направленности кабеля и завершении всех соединений до подачи питания И еще один момент: обнаружили, что с сетевым адаптером кабель Cable+Pro реагирует на фазу питания, перестраивая композицию музыкальной сцены. При одном положении вилки сцена разворачивается скорее вширь, нежели вглубь, выдвигаясь вперед и слегка напирая на слушателя. В другом ‒ в том же объеме сцена меньше по ширине, но имеет выраженное измерение глубины с более очевидным показом перспективы. Итоги Кабель со встроенным аудио буфером Burson Cable+Pro не только послужит прекрасным «улучшайзером» звучания аудиосистем с недорогими источниками и портативными проигрывателями. Он сумеет показать класс и в системах с высококачественными компонентами, особенно если меломану хочется подкорректировать звучание, добавив контрастности, масштабности и драматизма. Забавно, что симптомы улучшения звучания совместно с параллельным усилением сигнала на 6 дБ при использовании кабеля Burson Cable+Pro напоминают переход с обычного на балансное соединение компонентов. Вот только для балансного подключения нужно, чтобы компоненты имели соответствующую архитектуру схемы и разъемы, а Burson Cable+Pro дает в чем-то схожий эффект без дополнительных условий. 13.12.2017 Технические характеристики Модель Burson Audio Cable+Pro A2A/A2R/R2R Вх. импеданс (Ом) 250k Вых. импеданс (Ом) 3 Частотный диапазон (Гц) 0-55k (+/- 1 дБ) THD (%) <0.005 Сигнал/Шум >118 дБ при усилении 6 дБ Питание 1 ВА через порт USB mini Длина (см) ~120 Вес (г) ~200