Домашняя техника Активный сабвуфер SVS SB-4000: мощь, контроль и гибкость Тестовый обзор активного сабвуфера SVS SB-4000

Цена (на момент публикации): SVS SB-4000 ‒ 210 000 руб. Компания SVS Sound, облюбовавшая для своей штаб-квартиры местечко Йангстаун (Youngstown) в штате Огайо (США), была основана в 1998-ом году. Компания выпускает широкий ассортимент акустических систем, кабели и устройства для беспроводного аудио, но известность SVS Sound принесли все же не они. Свою историю компания начинала с производства сабвуферов, которые быстро прославили бренд благодаря сравнительно невысокой стоимости высококлассных продуктов. На этом подходе SVS Sound и создала свою фирменную философию: качество обеспечивало производство в Штатах и передовой инжиниринг, использующий современные технологии, а доступная цена получалась из-за новой по тем временам системы распространения, ‒ сабвуферы продавались клиентам напрямую через интернет, минуя посредников. И теперь, когда компания уже не делает ставку исключительно на субнизкочастотные громкоговорители, когда она сильно расширила производство, превратившись из локального американского бренда в мирового производителя акустики, сабвуферы по-прежнему занимают солидную долю модельного ряда SVS Sound. Сегодня компания выпускает 5 линеек сабвуферов, начинающихся с 1000-ой серии и так далее до серии 4000 и самой верхней линейки Ultra. Модели старших серий даже внешне похожи, разделяя дизайн и технологии, хотя топовые сабвуферы Ultra все же несколько крупнее, мощнее и оборудованы драйверами большего диаметра. 4000-ая серия сабвуферов SVS: (слева направо) SB-4000, PB-4000, PC-4000 По названию нетрудно догадаться, что герой нашего обзора SVS SB-4000 относится к четвертой серии сабвуферов компании, стоящей в иерархии на ступеньку ниже топовой линейки Ultra. Сабвуфер SVS SB-4000 выполнен в корпусе закрытого типа, вместе с ним в серию входят два фазоинверторных «саба» PB-4000 и PC-4000, последний отличается оригинальной формой кабинета, сделанного в виде цилиндрической башни. Помимо отменной производительности и роскошных настроек сабвуферы 4000-ой серии отличаются еще одним нововведением: модная ныне тема «цифровизации» всего в компании SVS добралась до управления сабвуферами, ‒ к ним можно подключиться по Bluetooth, получив доступ ко всем настройкам. Разумеется, для ретроградов или особых ситуаций производители сохранили и старомодные методы регулировок с помощью кнопочной панели и пульта ДУ. SVS SB-4000 в отделке черный ясень с грилнм и без; в отделке черным рояльным лаком; задняя панель коммутации сабвуфера Сабвуфер SVS SB-4000 не назовешь миниатюрным, он брутален, но по-своему красив: фигурный металлический гриль, скругленные углы кабинета, панель управления с дисплеем, разместившаяся в изящном вырезе на переходе фасада в верхнюю панель. Отделка корпуса может быть двух видов: черный ясень с выраженным фактурным рисунком или черный рояльный лак, но обе отделки обладают премиальным качеством и внешним лоском. Лак, однако, будет стоить несколько дороже. Кабинет сабвуфера выполнен из MDF двойной толщины и дополнительно укреплен многочисленными стяжками, препятствуя возникновению резонансов. Специально разработанные ножки, сделанные из эластомера, хорошо поглощают остаточные колебания корпуса, заодно защищая сабвуфер от внешних вибраций. усилитель Sledge STA-1200D имеет процессорное управление, импульсный блок питания и выходной каскад на полевых МОП-транзисторах В сабвуфер встроен усилитель Sledge STA-1200D, который управляется умным звуковым процессором производства Analog Devices, улучшающим производительность сабвуфера за счет нескольких схем контроля и сильно расширенного списка настроек. Преимущества усилителя строятся не только на процессоре, в схеме используется энергетически эффективный импульсный блок питания, так называемый D-класс, и каскад, собранный на дискретных MOSFET транзисторах, отличающийся очень высоким выходным током. В результате усилитель выдает 1.2 кВт долговременной и до 4.2 кВт пиковой мощности. Интегрированные в схему цепи коррекции питания и изоляции «земли» работают в усилителе сродни сетевому кондиционеру, защищая от флуктуаций входного напряжения и тока, нивелируя шумы, которые могут приходить по земляной линии от других электроприборов. без малого 20-килограммовый вуфер оборудован двумя огромными ферритовыми магнитами и композитным диффузором с линейным ходом 52 мм Динамик SVS SB-4000 также сделан по последнему слову техники, в нем все оптимизировано для воспроизведения глубокого баса с минимальными искажениями и достижения максимального звукового давления. Общий вес драйвера, диаметр которого составляет 343 мм, равняется 19.5 кг, из них 17 кг приходится на мотор с двумя огромными ферритовыми магнитами. Звуковая катушка диаметром 76 мм намотана в 8-слоев плоским алюминиевым кабелем. Композитный диффузор на параболическом подвесе обладает более чем внушительным линейным ходом ‒ 52 мм. В результате драйвер может воспроизводить бас, забираясь ниже 20 Гц, и достигая при этом завидного для домашнего сабвуфера звукового давления ‒ 126.8 дБ (при угловой установке). Расположенная на обратной стороне сабвуфера панель коммутации несет линейные входы и выходы, а также вход-триггер. Доступны сигнальные разъемы несимметричного (RCA) и балансного (XLR) типов. Один из входов RCA помечен как LFE, ведущий сигнал в обход встроенных фильтров нижних частот. Никаких вращающихся ручек и переключателей сзади нет, все регулировки отданы лицевой панели управления, пульту ДУ или беспроводному Bluetooth-приложению, ‒ и методы настройки SVS SB-4000 перечислены тут по возрастанию удобства. Самый быстрый и наглядный метод ‒ приложение SVS App, запускающееся на любых гаджетах, работающих на операционных системах iOS или Android. сабвуфер имеет на редкость внушительные настройки и гибкое управление: кнопочная панель на фасаде, пульт ДУ, но главное - приложение для гаджетов, использующее беспроводной интерфейс Bluetooth Настройки SVS SB-4000, а точнее их изобилие, заслуживают отдельного упоминания. Громкость от -60 до 0 дБ регулируется со скважностью в 1 дБ. В характеристиках ФНЧ можно выбрать не только частоту среза (от 30 до 200 Гц с шагом 1 Гц), но и спад (6, 12, 18 или 24 дБ/октава). Фаза регулируется с точностью в 1 градус, полярность переключается. Параметрический эквалайзер позволяет скорректировать резонансы помещения для нескольких независимых частот, задав также положительную или отрицательную амплитуду отклика и добротность. Функция RGC (Room Gain Compensation) включает фильтр верхних частот, отсекая самый низ басового диапазона. Функция может пригодиться, если комната, слишком маленькая и нижнего баса в ней становится слишком много, не давая ни контроля, ни разборчивости. В таком случае пользователь может выбрать частоту отсечки (25, 31 или 40 Гц) и крутизну спада (6 или 12 дБ/октава). Помимо перечисленного, SVS SB-4000 имеет две предустановленные программы воспроизведения Музыка/Кино и память для пользовательских настроек. Столь подробные регулировки позволят сшить «голос» сабвуфера практически с любой акустикой и настроить хороший бас в любом помещении. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ Проигрыватель: OPPO UDP-203

Процессор окружающего звука: Lyngdorf MP-50

Усилитель мощности: Emotiva XPA-5

Акустические системы: фронты/центр ‒ 3х OSD S85, тылы ‒ 2x OSD S84

Цифровой кабель: WireWorld Radius RAH1.0M, RAH15.0

Межблочные кабели: WireWorld Oasis 8 OBI1.0M

Акустические кабели: NorStone B250 Прослушивание сабвуфера SVS SB-4000 проходило на территории компании Simple Distribution в системе домашнего кинотеатра 5.1 с акустикой мониторной линейки OSD, где на всех передних каналах использовались модели S85, а S84 стояли на тыловых каналах. Мы писали об этой аудиосистеме в недавнем обзоре, но тогда больше внимания было уделено акустике, а сейчас главный предмет нашего интереса ‒ активный сабвуфер. Воспроизведение SVS SB-4000 отличается глубоким, ровным и отменно быстрым басом, хотя, конечно, ровность сабвуферного звука в данном случае ‒ исключительно вопрос настроек. И, в принципе, благодаря упомянутой гибкости регулировок, владелец может получить от SVS SB-4000 тот басовый баланс звучания, который его устраивает. Но если не говорить о балансе, нужно говорить о скорости, именно она позволяет сабвуферу столь досконально отрабатывать низкочастотный рельеф звука. Причем вот этот точный басовый «тайминг» сохраняется во всем рабочем диапазоне от инфранизов и далее до частот, где эстафету принимают другие колонки аудиосистемы. Поэтому бас SB-4000 столь плавно и незаметно сшивается с голосами мониторов, ‒ очень позитивное качество ДК, которое мы уже подчеркивали в соответствующем тестовом обзоре акустики OSD. У сабвуфера и мониторов оказывается одинаковый звуковой менталитет ‒ четкая передача деталей и точная атака. Однако помимо разборчивости низкочастотного звука SB-4000 создает очень естественную картину баса, всегда выбирая правильный тембр и артикуляцию. Словно умелый дрессировщик сабвуфер повелевает нижним частотам, какими им быть, и те беспрекословно подчиняются. Такое сочетание прочного басового фундамента и разборчивого низкочастотного рисунка поневоле захватывает, и не важно, что аудиосистема исполняет в данный момент, звуковое сопровождение кинофильма или музыкальный трек. несколько "экранов" настроек SVS SB-4000 в приложении, установленном на смартфон Мы испытывали сабвуфер подборкой материалов с диска DTS Demo v22 (2018) и вот наш вердикт: музыка ‒ вообще конек SB-4000, тут он просто шикарен, невозможно придраться к его чистому басу и филигранному контролю. Но и в кино «саб» очень хорош. В батальных эпизодах кинофильма «Морской бой» бас был эпичен, мощно отрабатывая выстрелы и удары. Столь же впечатляюще подавались фрагменты дорожных гонок в «Форсажах», изобилующие всякими коллизиями и сочным ревом моторов. Лишь иногда в самые кульминационные моменты казалось, что нижний бас SB-4000 мог бы быть чуть более грандиозным, производя эдакий грохочущий «Б-У-У-У-М», отзывающийся трепетом во всем теле. Вероятно, тут сыграла свою роль «закрытая» порода сабвуфера, которая и делает из него убежденного аккуратиста, не желающего ради пущей эффектности приукрашивать бас. Известно, что хорошо спроектированный фазоинвертор может дать более агрессивный нижний бас, и тем, кто любит именно такое, более «театрализованное», воспроизведение, стоит присмотреться к родному брату тестируемого аппарата сабвуферу SVS PB-4000. Измерения Измерения проводились с отключенным параметрическим эквалайзером и деактивированной функцией комнатной компенсации. Сабвуфер SVS SB-4000 продемонстрировал равномерный частотный отклик, причем чувствительность начинала идти на спад явно лишь на частотах ниже 30 Гц, что довольно необычно для акустических систем закрытого типа. С максимальной полосой ФНЧ (со срезом 200 Гц), получился частотный диапазон 23 ‒ 192 Гц (±3 дБ). Выводы Сабвуфер SVS SB-4000 оснащен и сделан по высшему разряду: импульсный усилитель на полевых МОП-транзисторах мощностью 1200 Вт, могучий 343-мм динамик, весом без малого 20 кило, массивный кабинет закрытого типа, качественная отделка, встроенный звуковой процессор с огромным количеством настроек и опцией беспроводного управления по Bluetooth. Сабвуфер воспроизводит на редкость убедительный бас: глубокий и четкий, энергичный в кино и натуральный в музыке. Глядя на возможности и конструктив SVS SB-4000, его цена уже не кажется дорогой. Ну, может быть, для полного счастья кому-то будет не хватать высокоуровневых входов и выходов для более быстрого сопряжения сабвуфера с акустикой в трифонике (в системе без звукового процессора). С другой стороны гибкие регулировки звука SVS SB-4000 все равно позволят настроить его практически под любое помещение и любую акустику. 19.06.2019 Технические характеристики Сабвуфер SVS SB-4000 Тип активный, закрытый Динамики (мм) 343 Усилитель (Вт) 1200 (класс D) Частотный диапазон (Гц) 19-310 (±3 дБ) Макс. звуковое давление 126.8 дБ (32 Гц, 1 м, угловое размещение) Управление кнопки на корпусе, пульт ДУ, Bluetooth-приложение SVS App Громкость 0 ..-60 дБ (1 дБ/шаг) ФНЧ 30..200 Гц (1 Гц/шаг) / спад 6,12,18,24 дБ/о ФВЧ (Room Gain Comp) 25,31,40 Гц / спад 6,12 дБ/о Фаза 0..180 грд. (1 грд/шаг) Полярность +/- Параметрический EQ Частота: 20,22,25,28,30..200 Гц (1 Гц/шаг)

Амплитуда: -12..6 дБ (0.1 дБ/шаг)

Добротность: 0.2..10 (0.1 /шаг) Входы лин. RCA + XLR, триггерный Выходы лин. RCA + XLR Габариты ВхШхГ (мм) 465x453x530 Вес (кг) 46.4