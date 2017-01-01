Домашняя техника Аналоговый звук в эпоху цифры Ярослав Воробьев, главный редактор портала AVREPORT.ru

Несмотря на бурное развитие цифровых аудиоформатов, свидетелями которого мы являемся последние 30 лет, аналоговые записи по-прежнему находят своих приверженцев, более того, в последние годы их популярность только возрастает. Когда в конце прошлого столетия, а если быть более точным, то в 1982 году, был выпущен первый коммерческий компакт-диск, большинство экспертов и знатоков аудиоиндустрии сошлось во мнении, что эпоха аналогового звука приближается к своему закату. Компакт-диски обладали целым набором преимуществ – небольшими размерами, возможностью мгновенного доступа к нужной музыкальной композиции и качеством звучания, которое для большинства рядовых потребителей после магнитофонных кассет казалось просто образцовым. За три десятилетия, прошедшие с тех пор, цифровые аудиоформаты существенно изменились, причем их эволюция шла сразу в двух направлениях. С одной стороны, разрабатывались разнообразные алгоритмы сжатия, основной целью которых было уменьшение объема музыкального файла. В то же время на свет появились так называемые аудиоформаты высокого разрешения, нацеленные на тех, кому достоверность музыкального воспроизведения была гораздо важнее возможности унести всю свою музыкальную коллекцию на одном диске или USB-флешке. Вообще, успехи цифрового аудио в последние годы впечатляют. На свет появляются цифровые записи высочайшего разрешения, а также аппаратура для их воспроизведения, разнообразные онлайн-сервисы предлагают пользователям мгновенный доступ с удобной навигацией к музыкальным библиотекам, содержащим миллионы композиций. И в то же время на наших глазах происходит весьма любопытное явление, а именно, возвращение аналоговых аудиоформатов и носителей, которые буквально несколько лет назад казались безнадежно устаревшими и практически канувшими в лету… В статье, недавно опубликованной журналом Forbes, приводились прогнозы, согласно которым мировые продажи виниловых дисков в 2017 году превысят миллиард долларов, а это уже серьезная сумма, не позволяющая говорить о том, что виниловые диски и проигрыватели – это нишевый продукт для исчезающее малой прослойки возрастных аудиофриков. Не претендуя на истину в последней инстанции, мы бы хотели разобраться, почему люди все чаще отдают предпочтение аналоговым записям и аппаратуре для их воспроизведения. Культура прослушивания музыки

Наверняка, для многих из нас знакомство с музыкой начиналось именно с аналоговых записей на таких носителях, как винил или магнитная лента. Сегодня, когда буквально любую музыкальную композицию можно получить для прослушивания в течение нескольких секунд, многие испытывают ностальгию по тем временам, когда прослушивание музыки сопровождалось определенным ритуалом, связанным с установкой пластинки на проигрыватель или же катушки с лентой в магнитофон. Само прослушивание зачастую тоже превращалось в увлекательный процесс – люди не просто включали музыку фоном, а наливали себе бокал хорошего вина или чего-нибудь покрепче, закуривали сигару и полностью погружались в прослушивание альбома любимого исполнителя. Более того, для многих из нас удовольствие от прослушивания музыки должно неизбежно подкрепляться возможностью подержать музыкальный альбом в руках – полюбоваться его оформлением, почитать сопроводительный текст. А сколько усилий нужно было потратить на то, чтобы купить магнитную пленку или вожделенный альбом на виниле… Это тоже часть ритуала и, конечно, никакая флешка с цифровыми записями или даже годовая подписка на HDtracks не заменит того, чувства, которое испытываешь от обладания физическим носителем.

Еще один момент связан с аудиоаппаратурой. Посмотрите на современную технику. Даже дорогие Hi-Fi и High-End модели за редким исключением представляют собой по большому счету ширпотреб, собранный из унифицированных компонентов, иногда заключенных в привлекательный корпус и снабженных изрядной долей маркетинговой информации. То ли дело раньше – каждый аппарат был, по сути, уникальным, воплощая собой действительно оригинальные технические решения и отражая звуковую философию разработчиков. Кстати, проигрыватели винила и магнитофоны до сих пор зачастую являются настоящими образцами инженерного искусства. Обратите внимание, например, на точнейшую механику приводных механизмов проигрывателей, узлов крепления тонармов или же конструкцию лентопротяжных механизмов – обладание такими устройствами вызывает столь же сильные эмоции, как, например, дорогие охотничьи ружья или эксклюзивные автомобили. Устав от засилья ширпотреба (который, кстати, может быть и весьма дорогостоящим), многие люди инстинктивно тянутся к вещам, в которых применяются уникальные, а не унифицированные технологии. Проигрыватели винила и магнитофоны очень часто являются настоящими произведениями инженерного искусства Качество звучания аналоговых записей Теперь поговорим о главном, то есть о качестве звучания. Бытует мнение, что аналоговые записи в этом аспекте безнадежно проигрывают цифровым. В подтверждение этому люди приводят свой собственный опыт, когда из-за щелчков и потрескиваний поцарапанной пластинки или же искажений, которыми изобиловала плохо записанная магнитная пленка, большая часть музыкального материала просто терялась. В этом, наверное, и кроется основная проблема – многие люди просто никогда не слышали качественных аналоговых записей, которые воспроизводятся на хорошей аппаратуре. Большинство моделей магнитофонов или проигрывателей, которые выпускались советской промышленностью, можно было назвать аудиотехникой, только обладая некоторой фантазией. Наверное, только фантазия и помогала не просто слушать перезаписанные по десять раз пленки или поцарапанные в хлам пластинки на забавных устройствах под названием «Вега», «Корвет», «Радиотехника», «Весна» и пр. и при этом получать удовольствие от прослушивания. Кроме того, надо отметить и посредственное качество самих носителей, выпускавшихся в Советском Союзе – пластинок и магнитных лент. Такие вещи, как хорошая пластинка и магнитная лента для магнитофонов купить было совсем непросто.

Уверяем вас, прослушивание качественного аналогового носителя на хорошей аппаратуре позволит радикально изменить ваше представление. Звук по своей природе является аналоговым, он меняется непрерывно, а не дискретно, как в цифровых записях. Только аналоговая аппаратура способна в полной мере передать непрерывные изменения музыкального сигнала, благодаря которым звучание становится проникновенным и эмоциональным, живым и естественным. Хорошая аналоговая техника способна передать все нюансы фонограммы, включая атмосферу и пространство концертного зала. Современные технологии записи и воспроизведения, в принципе, позволяют записывать звук в цифровом виде с настолько высоким разрешением, что человеческое ухо просто не может отличить его от оригинала. Другое дело, что при всем обилии «хайрезов» (аудиозаписей высокого разрешения), далеко не все из них записаны по-настоящему хорошо. То есть аудиозапись при всех внешних атрибутах, соответствующих «хайрезу», на деле может оказаться весьма посредственной – очень часто можно встретить цифровые записи «квазивысокого» разрешения, исходником для которых послужили не виниловый диск или мастер-лента, а самый обычный CD…

Кроме того, многие аудиофилы признают, что даже качественные цифровые записи зачастую утомляют при длительном прослушивании, а тот же винил можно слушать часами, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Такой же эффект дает и магнитная лента для катушечного магнитофона. Наверное, существуют люди для которых проигрыватель винила – просто модный аксессуар, но и настоящих ценителей аналогового звука становится все больше В общем, мы более или менее понимаем причины так называемого «винилового ренессанса» - возвращения интереса людей к прослушиванию грампластинок. Интересно, что виниловыми записями сейчас интересуются не только люди старшего поколения, которые застали времена его расцвета, но и совсем молодые ребята. Наверное, для многих из них виниловые вертушки – это просто прикольные экзотические штуковины, которые еще и воспроизводят музыку, но есть и те, кто воспринимает их как часть клубной культуры (ди-джеи в клубах играют на виниловых проигрывателях) или же по-настоящему заинтересовались аналоговым звуком. Однако помимо винила есть и другой вид аналоговых носителей, который хоть и не столь популярен в настоящее время, но обладает ничуть не меньшим, а на самом деле, даже большим потенциалом. Мы говорим о магнитной ленте, которой уже касались в данной статье. Запись на магнитную ленту

Принцип магнитной записи звука был разработан в конце девятнадцатого века, а собственно запись на магнитную ленту (с нанесенным на нее порошком магнитного материала) была впервые использована в 1929 году. Широкое распространение в аудиоиндустрии магнитная лента получила после второй мировой войны. Надо сказать, что катушечные магнитофоны в течение нескольких десятилетий были основным инструментом во всех мировых студиях звукозаписи. Даже после массового перехода звукозаписывающей индустрии на цифровое оборудование остаются студии, сохраняющие приверженность аналоговому формату записи на магнитную ленту.

Скептическое отношение многих людей к записям на магнитной ленте вызвано, скорее всего, негативным опытом от воспроизведения некачественной ленты на некачественной же аппаратуре. Действительно, ленты советского производства, такие как «Свема», «Тасма» и пр. не шли ни в какое сравнение с импортными лентами AGFA, BASF или TDK. То же самое касается и самих магнитофонов – аппараты таких компаний, как AKAI, Technics или Revox, не говоря уже о Nagra или Studer, способны обеспечить бескомпромиссное качество воспроизведения, полностью соответствующее всем канонам High Fidelity, но при этом были практически недоступны большинству наших сограждан. То же самое касается и носителей – такой товар, как импортная магнитная лента для катушечного магнитофона купить было крайне затруднительно. На рынке сейчас можно найти б.у. магнитофоны в очень хорошем состоянии Сегодня ситуация с записью на магнитную ленту – достаточно неоднозначная. Новые катушечные магнитофоны сейчас практически не выпускаются, хотя спрос рождает предложение и вполне возможно, что в ближайшее время кто-нибудь из производителей порадует нас техническими новинками, относящимися к данной категории. Впрочем, на рынке присутствует множество магнитофонов, бывших в употреблении – при определенном везении и настойчивости можно найти весьма интересные аппараты в состоянии близком к идеальному.

Магнитные ленты выпускаются до сих пор. В качестве примера можно привести французского производителя MULANN, выпускающего ленты под брендом Recording The Masters. Несколько лет назад MULANN сделала стратегическое приобретение – купила компанию Pyral, самым ценным активом которой были технологии производства магнитной ленты и патенты, выкупленные ранее у PHILIPS, DUPONT, AGFA, BASF, EMTEC и RMGI. В производство было запущено сразу несколько известных серий лент – как для профессионального применения в студиях и для архивирования, так и для домашнего использования: SM900, SM911, SM468, LPR35 и LPR90. Новая магнитная лента для катушечного магнитофона – всегда предпочтительнее, чем лента из старых запасов, хранившаяся в непонятных условиях, может быть, не один десяток лет. Защищённые патентами магнитные формулы лент Recording The Masters обеспечивают высокую динамику и студийное качество звука. Иными словами, сейчас такой носитель, как магнитная лента купить вполне реально. Вопреки расхожему мнению, магнитные ленты – весьма долговечны. При соблюдении определенных условий хранения и использования лента магнитная для магнитофонов вполне может прослужить несколько десятилетий. При этом качество воспроизведения хорошей записи на хорошем оборудовании будет, как минимум, не хуже, чем при использовании аналоговой и цифровой аппаратуры других типов. Подтверждением этому стал интересный эксперимент по сравнению звучания музыки в различных форматах, проведенный московской дистрибьюторской компанией «ММС».