Astell&Kern SE100 и Meze Audio Rai Penta: портативная аудиосистема для взыскательных любителей музыки Тестовый обзор портативной аудиосистемы в составе

проигрывателя Astell&Kern SЕ100 и гибридных внутриканальных наушников Meze Audio Rai Penta

Цены (на момент публикации): Astell&Kern SE100 ‒ 99 990 руб.

Meze Audio Rai Penta ‒ 84 990 руб.

Портативный проигрыватель Astell&Kern SE100 Мировой лидер в производстве портативных проигрывателей высшего качества ‒ корейский бренд Astell&Kern ‒ в последние годы проводит обновление модельного ряда, постепенно заполняя три новые линейки устройств: A&norma ‒ новый базовый уровень воспроизведения класса Hi-Fi, A&futura – премиальный уровень воспроизведения, A&ultima ‒ высший класс портативных плееров. С блистательным представителем старшего семейства ‒ проигрывателем в «ультимативном» исполнении Astell&Kern SP1000 мы уже встречались в предыдущих обзорах, теперь пришла пора познакомиться с серией A&futura, представленной проигрывателем Astell&Kern SE100. Проигрыватель поставляется в классической черной коробке. Кроме устройства в комплект входит набор защитных пленок, USB-кабель, заглушка на порт флеш-карты и руководство для быстрого старта. Кожаный фуляр в комплект поставки не входит, но есть в прейскуранте производителя, так что его можно приобрести отдельно. имея корпус примерно того же размера, что SP1000, плеер SE100 оснащен тем же отличным (большим и ярким) дисплеем с диагональю 5" С виду плеер Astell&Kern SE100 производит весьма внушительное впечатление. Даже удивительно, при более чем вдвое меньшей цене, по оснащенности SE100 мало в чем уступает флагману SP1000. Различия проступают только если обратиться к деталям конструкции, и их действительно не так уж много. Корпус проигрывателя Astell&Kern SE100 выполнен из алюминия, а не более благородной меди или нержавеющей стали как у флагманов модельного ряда. Угловатая и асимметричная форма корпуса хорошо подходит для удерживания левой рукой. К слову оригинальный дизайн SE100 отмечен престижной наградой Reddot. Использование алюминия сыграло в плюс, прилично облегчив устройство ‒ 241 грамм, где-то в полтора раза меньше SP1000. Габариты корпуса SE100 практически идентичны размерам флагмана, что позволило оснастить его таким же крупным и ярким сенсорным дисплеем с диагональю 5 дюймов и разрешением 720х1280 пикселей. Соответственно, проигрыватель A&futura имеет тот же пользовательский интерфейс, покоривший нас в старших моделях плееров Astell&Kern ‒ большая картинка на главном экране, понятное управление с быстрым доступом к спискам воспроизведения и дополнительной информации, библиотеке альбомов, жанров, дереву каталогов в памяти устройства и съемного носителя, меню настроек и основным функциям. Всего так сразу и не перечислишь, тут нужно некоторое время попользоваться и проникнуться, оценив все удобства. Из-за того что в плеерах A&futura и A&ultima установлена одинаковая пользовательская «оболочка», мы не будем приводить здесь снимки с экрана, отсылая читателя к обзору SP1000. корпус из алюминия заметно облегчил SE100 по сравнению с флагманом, плеер весит 241 г. На верхней панели плеера находятся 3.5-мм выход и симметричный 4-контактный выход наушников с разъемом 2.5 мм. Расположенная рядом кнопка включает/выключает устройство или выводит его из режима экономии заряда, когда сенсорный экран деактивирован. Ребристая ручка на правом боку плеера не нажимается как у флагмана ‒ теперь это простой регулятор громкости. А вот трио кнопок слева остались прежними, разве что изменили форму ‒ ими можно переключать/быстро перематывать треки, запускать или ставить на паузу воспроизведение. На нижней панели плеера расположен вход USB С-типа спецификации 3.0 и слот для расширения памяти при помощи карты MicroSD. Задняя панель плеера декорирована текстурированной полимерной пленкой. Из внутренних отличий конструкции Astell&Kern SE100 и флагмана отметим вполовину меньшую встроенную память (128 ГБ) и другую схему цифро-аналогового преобразователя, в которой вместо двух японских чипов AKM4497EQ (по одному на канал) применяется чип 8-канального преобразователя ESS Sabre ES9038PRO, оснащенный фирменной технологией Hyperstreem. В остальном технические параметры и возможности плееров A&ultima и A&futura чрезвычайно близки, что конечно делает честь устройству из младшей линейки. Тут можно упомянуть про обработку внутренних данных в 32-битовом формате, которая обеспечивается современным 8-ядерным процессором ‒ все как у флагмана. Для цифровой синхронизации данных в процессоре и ЦАПе проигрыватель оснащен сверхточным генератором тактовых импульсов, собственный джиттер которого не превышает 800 фемтосекунд. Встроенный в проигрыватель довольно мощный усилитель подойдет для разных типов наушников, включая полноразмерную «изодинамику» и другие модели с высоким импедансом. Хотя понятно, что физику не обманешь, и мощный стационарный усилитель будет иметь больший запас для раскачки сложной нагрузки. Выходной уровень несимметричного входа у SE100 составляет 2 В (RMS), а балансного ‒ 4.1 В (RMS), при скромном выходном сопротивлении, которое для двух выходов составляет соответственно 1.5 и 1 Ом. Иными словами, проигрыватель может прекрасно работать с низкоомными наушниками. в отличие от флагмана у SE100 ручка громкости - просто ручка, которая не нажимается, недостающая кнопка появилась на верхней панели, а лоток для карты памяти переехал на нижнюю панель Интерфейс USB подходит не только для закачивания музыки на скорости до 10 Гбит/с, с его помощью плеер можно превратить во внешний ЦАП, используя как источник компьютер (драйвер берется на сайте производителя), или сделать сам плеер цифровым источником, передавая данные на сторонний ЦАП. Кроме того, порт USB используется для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 3,700 мА*ч, которой хватает на 11 часов беспрерывной работы. Плеер поддерживает метод быстрой зарядки (9 В/1.67 А), занимающей всего 2 часа. Беспроводные интерфейсы плеером также поддерживаются ‒ это Wi-Fi и Bluetooth V4.1. Звучание Astell&Kern SE100 можно настроит на вкус слушателя при помощи 20-полосного параметрического эквалайзера, хорошо зарекомендовавшего себя в плеерах старшей линейки. Эквалайзер реализован на базе отдельного звукового процессора, позволяя ряд тонкий регулировок: амплитуда на заданной частоте задается с точностью до 0.01 дБ, в каждой полосе выбирается добротность. Эквалайзер имеет одну предустановленную программу и место для нескольких пользовательских настроек звучания. Декодер звуковых форматов плеера понимает звуковые файлы WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF и MQA, принимая записи PCM с дискретизацией 8-384 кГц и разрядностью 8/16/24/32 бит, а также обеспечивая поддержку «родного» формата DSD 2.8/5.6/11.2 МГц. Из прочих функций Astell&Kern SE100 назовем аналоговый выход с регулируемым уровнем. По сети Wi-Fi проигрыватель может обновлять прошивку и соединяться с музыкальными магазинами Интернет, такими как Groovers+, Deezer, TIDAL и другими, получая потоковое аудио. Поддерживая стандарты DLNA, плеер может работать в беспроводной локальной сети как музыкальный сервер (функция AK Connect), получая и передавая потоковый аудио-контент другим устройствам. При этом управляться такая аудиосистема может удаленно с помощью планшета или смартфона с предустановленным приложением AK Connect APP. В последней версии прошивки функционал SE100 был еще расширен функцией V-Link, добавившей к умениям плеера воспроизведение потокового видео и окончательно превратившей его в компактный цифровой медиа-центр, который можно использовать дома или в машине. В принципе, владея Astell&Kern SE100, можно не засматриваться на другие домашние медиа-серверы, потому что все основные функции потокового видео и аудио уже реализованы в этом портативном устройстве. И последнее, в функционале проигрывателя есть средство копирования музыкальных компакт-дисков (с настройками), которое становится доступным при подключении дополнительного устройства Astell&Kern CD-Ripper. Гибридные внутриканальные наушники Meze Audio Rai Penta Rai Penta - первые наушники производителя такого типа и класса, но дебют получился более чем успешным Meze Audio ‒ молодая компания из Румынии, образованная в 2011-ом году, которая за несколько лет смогла высоко взлететь, ворвавшись в число уважаемых мировых брендов. Продукцию компании отличает равное внимание к дизайну, конструкции, качеству материалов и сборки, а также высокий уровень воспроизведения, и все это при умеренной для продукции такого класса стоимости. Дебютировавшие на рынке в этом году модели Rai Penta возглавили линейку внутриканальных наушников компании, став результатом многолетнего труда, пока команда инженеров, ведомая основателем и главным конструктором Антонио Мезе, доводила гибридную технологию наушников и фазовое согласование излучателей до максимальной отдачи. Несмотря на то, что Rai Penta ‒ первые наушники производителя такого типа и класса, моделям сопутствует большой успех. Во всяком случае, после премьерных показов на нескольких выставках, прошедших в начале этого года, все стартовые выпуски Rai Penta целиком и полностью расходились по предоплате азиатским покупателям. Вот так и вышло, что в России наушники Rai Penta появились в продаже только к осени. в "гибридах" Rai Penta применены 4 арматурных излучателя и динамическая головка, озвучивающая низкочастотный диапазон Гибридная технология Rai Penta означает, что в одном громкоговорителе используются излучатели разных типов ‒ 4 сбалансированных арматурных драйвера и динамическая головка для воспроизведения нижних частот. Вообще-то идеальное согласование излучателей в многополосных внутриканальных моделях ‒ задачка не из простых, а согласование излучателей в многополосной гибридной системе ‒ еще сложнее. Но инженеры Meze Audio отнеслись к проблеме со всем вниманием, потому разработка Rai Penta и заняла столько времени. вытравленный на анодированной поверхности логотип Meze Audio (слева); выход фирменной системы PES, выравнивающей звуковое давление в камерах излучателей (справа) Корпуса Rai Penta анатомически повторяют форму ушной раковины и очень удобно в нее садятся. Корпус каждого громкоговорителя состоит из двух половинок, которые фрезеруются из алюминиевых заготовок вместе с трубками-волноводами, размеры и длина которых точно подобраны для наилучшего фазового согласования излучателей. Вместо демпферов, обычно применяемых в многополосных внутриканальных моделях, Meze Audio разработала систему PES, которая выравнивает звуковое давление в акустических камерах, заодно контролируя звуковой поток на выходе. Снаружи поверхность корпусов анодируется для достижения ровной матовой поверхности, которая не выскальзывает из пальцев. стандартный комплект поставки Meze Audio Rai Penta С проигрывателем Astell&Kern наушники Meze Audio идут едва ли не комплектом ‒ еще одна черная коробка. В коробке кроме наушников нашлись 8 сменных насадок разного калибра и типа, включая пару амбушюров из вспененной резины. Остальные принадлежности сложены внутри кожаного футляра: два акустических кабеля, два адаптера и инструмент для чистки. Кабели свиты из четырех проводников ‒ по 20 жил посеребренной меди в каждом, на стороне громкоговорителей кабели заканчиваются пластиковыми заушинами и миниатюрными коаксиальными разъемами ММСХ. С другой стороны используются штекер с родиевым покрытием: первый кабель имеет 3.5-мм штекер, дополнительный ‒ 4.4-мм балансный штекер. По информации с сайта производителя дополнительный кабель в стандартный пакет не входит ‒ это опция. Другой опцией является балансный кабель со штекером 2.5 мм. Впечатления Сначала скажем несколько слов о проигрывателе Astell&Kern SE100, сравнив его со старшим братом SP1000. Звуковой почерк плееров в чем-то похож, а в чем-то различен, но в мире высококачественных компонентов разница обычно и скрывается в нюансах. В воспроизведении плеера A&futura все же поменьше изящества и проникновения в сокровенные детали звука, воздушности и эмоциональных порывов. Зато он кажется более выдержанным и нейтральным, умея при этом хорошо прокачать энергетику музыки. В динамическом балансе звук SE100 кажется чуть-чуть осветленным, подсушивая нижнюю половину слышимого спектра. В плане музыкальной сцены плеер A&futura демонстрирует прекрасный потенциал по ширине, эшелонированию и разделению образов в пространстве. Бывает, что ЦАПы на «сэйбрах» имеют чрезмерно аналитический характер воспроизведения, поэтому за ними закрепилась слава компонентов, которые прекрасно передают партитуру записей, но не обладают должной музыкальностью. Однако, очевидно, что звучание не может полностью определяться ЦАПом, от обвязки и усилительного тракта звучание зависит куда больше. Как результат, проигрыватель Astell&Kern SE100 совершенно точно отсутствием эмоциональности не страдает. В одной аудиосистеме наушники Meze Audio Rai Penta и проигрыватель Astell&Kern SE100 отлично уживаются. Они способны подчеркнуть достоинства друг друга, демонстрируя взаимную положительную синергию. Проигрыватель обеспечивает пространство, разрешение и динамический диапазон, а наушники рисуют на этом многомерном «холсте» захватывающие музыкальные картины. Аудиосистема прекрасно прорисовывает тембровые детали, причем делает это с замечательной натуральностью, используя верное соотношение между основными тембрами и обертонами, не выделяя последние, и в то же время не упуская мелкие подробности. Честно говоря, выверенный баланс чувствуется во всем, избегая лишнего, того что может повредить изысканной музыкальности. Звук хорошо артикулируется, но при этом никогда не дает избыточной резкости. Теплая эмоциональная середина просто создана для чувственного вокала, но воздерживается от вульгарных окрасок, делающих звучание приторно сладким и неестественным. Мужской и женский вокал совершенно равноправен, никому не отдавая предпочтение. Разборчивый верх с мягким симпатичным блеском может похвастаться хорошей проработкой шлейфов и красивой гладкостью. Иногда ему может недоставать звонкой остроты, но таков уж стиль наушников. В тональном отклике аудиосистемы отмечается легкий подъемчик в низкочастотной области, определенно приятный на слух на фоне многих «ярчащих» по верхам систем с внутриканальными наушниками. Да и сам бас воспринимается, каким он и должен быть ‒ глубоким, собранным, упругим, подробным, обладающим естественной фактурой. Атака также хороша, хотя очень уж энергичными Rai Penta назвать нельзя. Пиковую динамику наушники немного ограничивают, но делают это мягко и непосредственно, не огрубляя звук. В монолитном басовом фундаменте звучания, подходящем для любого музыкального жанра, основная заслуга принадлежит гибридной технологии излучателей наушников Meze Audio, но и без строгого контроля низов со стороны проигрывателя Astell&Kern здесь не обошлось. Оба компонента системы хороши и заслуживают похвалы. Плотный и фактурный нижний регистр настолько хорош проработкой, что даже без идеальной энергетики аудиосистема очень достойно справляется с тяжелыми формами рока, например, с той же «Металликой». Хотя признаем, что любители звучания пожестче таким исполнением могут не удовлетвориться. Последняя, но едва ли не главная статья музыкальности аудиосистемы ‒ это сцена. Строится слаженная композиция, которая не застревает в голове, а выносится слегка вперед. Объемная сцена, хотя и не обладает абсолютной контрастностью и гигантскими масштабами, легко просматривается по всей ширине и перспективе. Образы, окруженные светлыми, прозрачными ореолами отлично локализуются, не тестнясь. Поэтому даже в оркестровой классике «каша» из инструментов никогда не встречается. Впрочем, отражая богатейший спектр музыкальных настроений, есть у данной аудиосистемы один грешок. Она все же не склонна к сильной экспрессии, местами зажимая фортиссимо, мягко, но зажимая. Это можно, например, заметить в записи балета Стравинского «Весна священная», где регулярно встречаются фрагменты драматических изменений звуковой динамики. Но, по сути, упомянутое ограничение предельного драйва осталось единственной нашей претензией, тем более что даже пиковая динамика не смазывает звук ‒ картинка всегда остается четкой. Пробегаясь по музыкальным жанрам, скажем следующее: тандем Astell&Kern SE100 / Meze Audio Rai Penta практически идеален для прослушивания поп-музыки, джаза, вокала, камерной классики, блюза, классического рока и похожих направлений. Шикарно воспроизводится любая акустическая музыка. Утяжеленный рок и такая же электроника играются хорошо, но зайдут не всем из-за некоторого смягчения звучания наушников. Симфоническая музыка воспроизводится на ура, если не брать произведения с предельными динамическими контрастами. Вердикт Портативная аудиосистема в составе проигрывателя Astell&Kern SE100 и внутриканальных гибридных наушников Meze Audio Rai Penta ‒ не из дешевых, однако она представляет образцовый вариант премиального класса по качеству воспроизведения, дизайну, функциональному оснащению и эргономике. 02.10.2019 Технические характеристики проигрывателя Astell&Kern SE100 Модель портативный проигрыватель

Astell&Kern SE100 Корпус алюминий Дисплей 5", 720х1280, сенсорный Форматы аудио WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA Декодирование PCM: 8-32 бит/8-384 кГц;

DSD: 64/128/256 Процессор 8-ядерный ЦАП ESS SABRE ES9038PRO Неравномерность АЧХ (дБ) ±0.038/0.028 (несим./сим., 20-20k Гц);

±0.074/0.030 (несим./сим., 10-70k Гц) THD+Шум (%) 0.0007/0.0006 (несим./сим., 1 кГц) Сигнал/шум (дБ) 122/123 (несим./сим., 1 кГц) Перекрестные помехи (дБ) 138/144 (несим./сим., 1 кГц) Интермодуляционные искажения (%) 0.0006/0.0005

(несим./сим., 800 Гц и 10 кГц - 4:1) Джиттер 800 фемтосек. Джиттер опорных тактовых импульсов 250 фемтосек. Цифровой Вход USB 3.0 C-типа Цифровой Выход USB (OTG) Аналоговый выход линейный (сим. и несим. через разъемы наушников), 5-контактный сим. выход Выход наушников 3.5мм (1.5 Ом), 2.5 мм (4-контактный , балансный 1 Ом) Вых. уровень (RMS) 2 В (несим.), 4.1 В (сим.) Wi-Fi 802.11 b,g,n (2,4 ГГц), DLNA (AK Connect) Bluetooth Версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD) Память 128 ГБ встроенная, слот карт MicroSD до 1ТБ Батарея 3700 мА*ч (3.8 В), литий-полимерная Запас заряда до 11 ч. непрерывного воспроизведения (FLAC 16 бит/44 кГц, громкость 50%, экран выкл.) Зарядка 2 ч. с использованием быстрой зарядки - 9В/1.67А Габариты ВхШхГ (мм) 132.7x75.8x15.3 Вес (г) 241 Технические характеристики наушников Meze Audio Rai Penta Модель наушников MEZE AUDIO Rai Penta Тип наушников внутриканальные Тип излучателей гибридный (4 х сбалансированный арматурный, 1 х динамический) Частотный диапазон (Гц) 4-45k Импеданс (Ом) 20 Чувствительность (дБ)/1 мВт 110 Макс. вх. мощность (мВт) 30 Искжения (%) <1 Тип разъема MMCX Сменные амбушюры 4х силикон; 3х силикон, "двойные"; 1х вспененная резина Акустический кабель проводники из многожильной посеребренной меди, 3.5-мм штекер с родиевым покрытием