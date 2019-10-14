Домашняя техника Cабвуфер Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black: повелитель инфразвука Тестовый обзор активного сабвуфера

Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black

Цена (на момент публикации): Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black ‒ 362 890 руб. Американская компания Earthquake известна как респектабельный производитель аудиотехники с очень широкими интересами, охватывающими сегменты домашней, автомобильной и профессиональной акустики и электроники. В модельном ряду компании не оставлены без внимания и такие популярные направления как домашний кинотеатр и вся архитектурная тематика: встройка, всепогодная и ландшафтная акустика, инсталляционные усилители. Однако, несмотря на многочисленные успехи в разных областях аудиотехники, самую большую славу компании принесли сабвуферы ‒ сначала автомобильные, а затем и домашние. В семействе суб-низкочастотных громкоговорителей особенно выделяется уникальная линейка элитных сабвуферов Supernova, которая в наибольшей степени соответствует названию компании, ведь Earthquake в переводе на русский значит – землетрясение. В этой линейке собраны самые мощные и бескомпромиссные аппараты, способные без искажений воспроизводить глубокий бас и даже инфразвук, выдавая на нижних частотах звуковое давление, превышающее самые жесткие стандарты, например, прописанные в спецификациях THX. Сабвуфер Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black входит в группу флагманов своего семейства. Аппарат принадлежит к 6-ой серии семейства Supernova ‒ да, не самой старшей ‒ есть еще серия MKVII, но отличаются модели двух «поколений» только корпусами (в 7-ой серии у сабвуферов Supernova появились изогнутые боковые панели и вариант закрытого оформления). В плане же функционала, оснащения и характеристик воспроизведения Supernova MKVI-15 SV Piano Black остается на высшей ступеньке технических достижений компании Earthquake и может похвастаться целым рядом уникальных запатентованных решений. Из главного в оснащении и характеристиках отметим два противостоящих 15-дюймовых (380 мм) драйвера: один ‒ активный, другой ‒ пассивный, благодаря которым нижняя граница частотного диапазона достигает фантастического для домашней акустики значения в 14 Гц! Управляется все это великолепие сверхмощным усилителем, постоянная мощность которого составляет 1.5 кВт, а пиковая достигает 2.8 кВт! Кстати, буквы SV в длинном названии модели относятся именно к усилителю – это сокращение от Special Version ‒ в обычной версии сабвуфер комплектуется менее мощным усилительным модулем. С последней частью названия ‒ Piano Black все понятно, кабинет «саба» покрывается черным рояльным лаком. Помимо лакированного корпуса существует еще более доступный по цене вариант «черный ясень», облицованный натуральным шпоном. На панели коммутации и управления сабвуфера находится множество ручек, переключателей и разъемов. Фильтр НЧ регулируется в пределах от 40 до 200 Гц, а переключателем Bypass сигнальный путь можно пустить в обход встроенного фильтра. Переключатель Subsonic убирает из рабочего диапазона частоты ниже 25 Гц со спадом 12 дБ/октава. Встроенный эквалайзер позволяет провести тонкую настройку воспроизведения нижнего баса, нивелировав при необходимости влияние комнатных резонансов: на частотах 20, 30 и 40 Гц можно независимо и плавно регулировать уровень басов в пределах ±6 дБ. Временное согласование сабвуфера и колонок аудиосистемы можно провести с помощью переключателя фазы 0/180º и ручки задержки (0-20 мс). Сабвуфер оснащен двумя наборами входных разъемов: RCA и XLR ‒ входы линейного уровня, позолоченные акустические клеммы ‒ высокоуровневый вход. Оба набора входов обеспечены независимыми ручками громкости со светодиодными индикаторами перегрузки. Еще аппарат оборудован системой автоматического включения/отключения с 3-ступенчатым выбором режима работы и имеет вход для внешнего ИК-датчика удаленного управления. А теперь к технологиям, которые собственно и превращают Earthquake Supernova MKVI-15 SV в элитный аудиокомпонент. Активный драйвер сабвуфера сделан по технологии Magma-X. Он использует мощную магнитную систему из стронциево-кобальтового сплава, общий вес которой превышает 12 кг. Длинная звуковая катушка диаметром 76 мм, намотанная на алюминиевый каркас медным проводом большого сечения, имеет специальное покрытие военного стандарта. Также в конструкции драйвера применяется покрытая смолой двойная центрирующая шайба и очень большой подвес диффузора высотой около 5 см, выполненный из полиэфирной вспененной резины. Благодаря этим ухищрениям диффузор имеет огромный линейный ход ‒ около 9 см, обеспечивая сабвуферу впечатляющий динамический потенциал воспроизведения. Кроме того, в активном драйвере применена запатентованная технология охлаждения TCT (Turbine Cooled Transducer), позволившая на 3 дБ повысить максимальное звуковое давление. В распространенных системах с ходом вентиляции мотора звуковая катушка, двигаясь вперед-назад, работает как насос, сначала втягивая холодный воздух, а затем выталкивая горячий. Однако инженеры Earthquake придумали, как оптимизировать этот процесс, закручивая воздух в магнитном зазоре и заставляя его по спирали обтекать внутренний каркас звуковой катушки. Воздух дольше задерживается внутри горячей катушки, отбирая у нее больше тепла. пояснение работы технологии Turbine Cooled Transducer Пассивный динамик сабвуфера сделан по фирменной технологии Earthquake, названной SLAPS (Symmetrically Loaded Audio Passive System). Излучатель абсолютно симметричной конструкции сделан из двух совершенно одинаковых частей: две мембрана, которые скрепляются вместе, и два подвеса ‒ наружный и внутренний. Реагируя на давление внутри корпуса, этот пассивный излучатель ведет себя одинаково и при движении наружу, и при движении внутрь, демонстрируя увеличенный свободный ход с амплитудой более 10 см. Технология позволяет резко уменьшить искажения в области нижнего баса и инфразвука, на 5 дБ повысив отдачу сабвуфера на частоте 15 Гц. Встроенный усилитель сабвуфера укомплектован модулем IQ-1500R и блоком питания с тороидальным трансформатором, рассчитанным на полную мощность в 1700 ВА. Усилитель работает в классе J ‒ это тоже фирменная технология Earthquake. Схему усилителя можно назвать модификацией импульсной технологии D-класса, в которой дополнительно задействован управляющий цифровой процессор, который проводит умный анализ входного сигнала. Анализируя сигнал в реальном времени, процессор может не только переключать шины питания усилителя, но и менять частоту переключения выходных транзисторов. Схема дает сразу несколько преимуществ: энергоэффективность достигает 99%, тепловыделение наоборот радикально уменьшается, а отклик и динамика на нижних частотах демонстрируют значительный прирост ‒ то, что нужно для высококачественного сабвуфера. панель настроек и коммутации Запатентованная технология Overdrive также связана с микропроцессорной обработкой сигнала в реальном времени. Система Overdrive следит за динамическим ресурсом блока питания, по специальному алгоритму предугадывая превышение лимита максимальной мощности и заранее переключая схему усилителя на более высоковольтные шины питания. Overdrive действует гораздо быстрее и раньше, чем аналогичные системы конкурентов, срабатывающие в момент, когда перегрузки и искажения сигнала уже наступили. Именно благодаря Overdrive усилитель Supernova MKVI-15 SV может эффективно использовать все энергетические ресурсы блока питания сабвуфера, кратковременно добираясь до мощности в 2.8 кВт. Фирменная технология ODL (Optical Distortion Limiter) защищает усилители Earthquake от искажений. Особенность системы состоит в том, что она выведена из сигнальной цепи с помощью оптической развязки и поэтому никак не влияет на аудиосигнал. ODL сравнивает входной сигнал с выходным, и если видит искажения, мягко ограничивает выходной уровень, не допуская заметной компрессии динамики. А если перегрузки растут, ODL дает команду на отключение усилителя, еще до появления серьезной опасности. Теперь после насыщенной технической части пора перейти к рассказу о том, как сабвуфер звучит. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ Акустические системы:

фронт ‒ 2х Starke Sound V64,

центр ‒ Starke Sound VC64,

тыл ‒ 2x Starke Sound VS61,

верхние каналы ‒ 2х Starke Sound AO65

Проигрыватель: OPPO UDP-203

AV-ресивер: Integra DRX-5.2 Тестирование сабвуфера Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black проходило на территории салона Фобис в составе многоканальной аудиосистемы формата Atmos 5.1.2 с колонками американской компании Starke Sound. В ходе прослушивания использовались фрагменты видео и многоканального аудио из сборников «Dolby Atmos Demo Disc (Video Edition)» и «DTS Demo Disc vol.18». Настоящий сабвуфер – не тот, что называется так из-за принадлежности к определенной категории, а тот, что способен воспроизводить глубокий, сильный и четкий нижний бас, по возможности добираясь и до более низких инфразвуковых частот. Earthquake Supernova MKVI-15 SV ‒ гвардеец среди настоящих сабвуферов. Звучание сабвуфера отличается строгим контролем на любой доступной ему громкости и, кажется, обладает неограниченным ресурсом динамики, демонстрируя непревзойденное умение создавать в кинозале низкочастотные ударные волны реалистичной плотности. Сабвуфер не просто слегка цепляет инфразвук, а довольно глубоко в него забирается. Поэтому самый нижний бас Supernova MKVI-15 SV воспринимается зрителем на тактильном уровне, чувствуется всем телом, сохраняя при этом полную управляемость и малые искажения. В кинотеатральном материале сабвуфер одновременно эффектен и эффективен. Пожалуй, из испытанных нами фрагментов самыми познавательными оказались эпизоды, записанные в формате Dolby Atmos, с пролетом над головой зрителя 747-го Боинга и громовыми раскатами в сильную грозу. Оба эпизода «саб» отыграл очень правдоподобно по натуральности, амплитуде и атаке. Ну, конечно, в других фрагментах были и мощные удары, и взрывы, и рокот водопада, и утробный рев двигателя гоночного болида ‒ Supernova MKVI-15 SV везде был непогрешим, заслуживая самой высшей оценки. Оставался лишь один вопрос: так ли сабвуфер Earthquake хорош в музыке, как он хорош в фильмах? Да, в музыке один из главных козырей сабвуфера ‒ роскошный нижний бас, захватывающий частоты ниже 20 Гц, столь значимой роли уже не играет. Однако в этом жанре прекрасно раскрываются другие достоинства сабвуфера ‒ естественность тембров, детальность и собранная артикуляция басов. Низкочастотную натуральность сабвуфер лучше всего продемонстрировал, исполняя органные фуги Баха с диска «Helmut Walcha: Bach Great Organ Works» (Deutsche Grammophon Stereo 453 065-2). А музыкальная энергетика, коей сабвуфер также владеет в полной мере, была показана в тугой ритмичной поступи больших литавр из балета Стравинского «Весна Священная», исполненного симфоническим оркестром Атланты под управлением дирижера Йоэля Леви (Yoel Levi) (Telarc CD-80266). Если в кинотеатральной ипостаси некоторая агрессивность входит в правила игры и даже приветствуется, то в музыке, по крайней мере классической, грубость и натужность сразу портят впечатление. Поэтому нам очень понравилась непринужденность, с которой сабвуфер передает драматизм басовой составляющей ‒ мощно, но аккуратно, без преувеличений. Хотелось бы, правда, отметить один момент. По впечатлениям наиболее музыкальный (разборчивый и быстрый) бас Supernova MKVI-15 SV дает при ограничении его рабочей полосы до 70-80 Гц. В принципе, сабвуфер может брать и более высокие ноты ‒ диапазон позволяет, но именно в нижнем басе и мид-басе Supernova MKVI-15 SV зарекомендовал себя особенно хорошо. Измерения При максимальной частоте среза ФНЧ, равной 200 Гц, рабочий диапазон сабвуфера Earthquake Supernova MKVI-15 SV составил 23‒110 Гц (по уровню -6 дБ). Верхняя граница по уровню -10 дБ ‒ 180 Гц. Нижняя же граница диапазона при тех же условиях явно уходит ниже 20 Гц. На графиках хорошо видно, что настоящий спад чувствительности сабвуфера в районе 20 Гц еще даже не начинается, а отклик свободно уходит в инфразвук. Выводы Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black ‒ элитный сабвуфер в каждой детали конструкции и отделки, заряженный лучшими технологиями бренда, включающими фирменный 15-дюймовый активный драйвер, акустическое оформление кабинета с 15-дюймовым пассивным излучателем SLAPS, мощнейший усилитель J-класса (1500 Вт), процессорный контроль искажений, улучшенный эквалайзер для тонкой настройки звука и борьбы с комнатными резонансами. Качество воспроизведения у сабвуфера под стать его оснащению ‒ очень глубокий бас, далеко уходящий в область инфразвука, огромный ресурс динамики и отличный контроль, обеспечивающий разборчивость и натуральность басов. 14.10.2019 Технические характеристики Сабвуфер Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black Тип активный, пассивный излучатель Динамики (мм) 380 (активный) + 380 (SLAPS) Усилитель (Вт) 1500 (класс J) Частотный диапазон (Гц) 14-120 Громкость независимые регуляторы для двух входов ФНЧ 40-200 Гц, отключаемый ФВЧ (фильтр Subsonic) 25Гц (12дБ/о), отключаемый Фаза 0/180 грд Задержка (мс) 0-20 Эквалайзер Частота: 20,30,40 Гц

Амплитуда: ±6 дБ Входы 2х (лин. RCA + лин. XLR + высокоуровневый);

вход ИК-датчика ДУ Выходы нет Габариты ВхШхГ (мм) 451x432x533.4 Вес (кг) н/д