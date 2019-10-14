Cабвуфер Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black: повелитель инфразвука
Тестовый обзор активного сабвуфера
Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black
Цена (на момент публикации): Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black ‒ 362 890 руб.
Американская компания Earthquake известна как респектабельный производитель аудиотехники с очень широкими интересами, охватывающими сегменты домашней, автомобильной и профессиональной акустики и электроники. В модельном ряду компании не оставлены без внимания и такие популярные направления как домашний кинотеатр и вся архитектурная тематика: встройка, всепогодная и ландшафтная акустика, инсталляционные усилители. Однако, несмотря на многочисленные успехи в разных областях аудиотехники, самую большую славу компании принесли сабвуферы ‒ сначала автомобильные, а затем и домашние. В семействе суб-низкочастотных громкоговорителей особенно выделяется уникальная линейка элитных сабвуферов Supernova, которая в наибольшей степени соответствует названию компании, ведь Earthquake в переводе на русский значит – землетрясение. В этой линейке собраны самые мощные и бескомпромиссные аппараты, способные без искажений воспроизводить глубокий бас и даже инфразвук, выдавая на нижних частотах звуковое давление, превышающее самые жесткие стандарты, например, прописанные в спецификациях THX.
Сабвуфер Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black входит в группу флагманов своего семейства. Аппарат принадлежит к 6-ой серии семейства Supernova ‒ да, не самой старшей ‒ есть еще серия MKVII, но отличаются модели двух «поколений» только корпусами (в 7-ой серии у сабвуферов Supernova появились изогнутые боковые панели и вариант закрытого оформления). В плане же функционала, оснащения и характеристик воспроизведения Supernova MKVI-15 SV Piano Black остается на высшей ступеньке технических достижений компании Earthquake и может похвастаться целым рядом уникальных запатентованных решений. Из главного в оснащении и характеристиках отметим два противостоящих 15-дюймовых (380 мм) драйвера: один ‒ активный, другой ‒ пассивный, благодаря которым нижняя граница частотного диапазона достигает фантастического для домашней акустики значения в 14 Гц! Управляется все это великолепие сверхмощным усилителем, постоянная мощность которого составляет 1.5 кВт, а пиковая достигает 2.8 кВт! Кстати, буквы SV в длинном названии модели относятся именно к усилителю – это сокращение от Special Version ‒ в обычной версии сабвуфер комплектуется менее мощным усилительным модулем. С последней частью названия ‒ Piano Black все понятно, кабинет «саба» покрывается черным рояльным лаком. Помимо лакированного корпуса существует еще более доступный по цене вариант «черный ясень», облицованный натуральным шпоном.
На панели коммутации и управления сабвуфера находится множество ручек, переключателей и разъемов. Фильтр НЧ регулируется в пределах от 40 до 200 Гц, а переключателем Bypass сигнальный путь можно пустить в обход встроенного фильтра. Переключатель Subsonic убирает из рабочего диапазона частоты ниже 25 Гц со спадом 12 дБ/октава. Встроенный эквалайзер позволяет провести тонкую настройку воспроизведения нижнего баса, нивелировав при необходимости влияние комнатных резонансов: на частотах 20, 30 и 40 Гц можно независимо и плавно регулировать уровень басов в пределах ±6 дБ. Временное согласование сабвуфера и колонок аудиосистемы можно провести с помощью переключателя фазы 0/180º и ручки задержки (0-20 мс). Сабвуфер оснащен двумя наборами входных разъемов: RCA и XLR ‒ входы линейного уровня, позолоченные акустические клеммы ‒ высокоуровневый вход. Оба набора входов обеспечены независимыми ручками громкости со светодиодными индикаторами перегрузки. Еще аппарат оборудован системой автоматического включения/отключения с 3-ступенчатым выбором режима работы и имеет вход для внешнего ИК-датчика удаленного управления. А теперь к технологиям, которые собственно и превращают Earthquake Supernova MKVI-15 SV в элитный аудиокомпонент.
Активный драйвер сабвуфера сделан по технологии Magma-X. Он использует мощную магнитную систему из стронциево-кобальтового сплава, общий вес которой превышает 12 кг. Длинная звуковая катушка диаметром 76 мм, намотанная на алюминиевый каркас медным проводом большого сечения, имеет специальное покрытие военного стандарта. Также в конструкции драйвера применяется покрытая смолой двойная центрирующая шайба и очень большой подвес диффузора высотой около 5 см, выполненный из полиэфирной вспененной резины. Благодаря этим ухищрениям диффузор имеет огромный линейный ход ‒ около 9 см, обеспечивая сабвуферу впечатляющий динамический потенциал воспроизведения. Кроме того, в активном драйвере применена запатентованная технология охлаждения TCT (Turbine Cooled Transducer), позволившая на 3 дБ повысить максимальное звуковое давление. В распространенных системах с ходом вентиляции мотора звуковая катушка, двигаясь вперед-назад, работает как насос, сначала втягивая холодный воздух, а затем выталкивая горячий. Однако инженеры Earthquake придумали, как оптимизировать этот процесс, закручивая воздух в магнитном зазоре и заставляя его по спирали обтекать внутренний каркас звуковой катушки. Воздух дольше задерживается внутри горячей катушки, отбирая у нее больше тепла.
Впечатления
АУДИОКОМПОНЕНТЫ
Акустические системы:
Тестирование сабвуфера Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black проходило на территории салона Фобис в составе многоканальной аудиосистемы формата Atmos 5.1.2 с колонками американской компании Starke Sound. В ходе прослушивания использовались фрагменты видео и многоканального аудио из сборников «Dolby Atmos Demo Disc (Video Edition)» и «DTS Demo Disc vol.18».
Настоящий сабвуфер – не тот, что называется так из-за принадлежности к определенной категории, а тот, что способен воспроизводить глубокий, сильный и четкий нижний бас, по возможности добираясь и до более низких инфразвуковых частот. Earthquake Supernova MKVI-15 SV ‒ гвардеец среди настоящих сабвуферов. Звучание сабвуфера отличается строгим контролем на любой доступной ему громкости и, кажется, обладает неограниченным ресурсом динамики, демонстрируя непревзойденное умение создавать в кинозале низкочастотные ударные волны реалистичной плотности. Сабвуфер не просто слегка цепляет инфразвук, а довольно глубоко в него забирается. Поэтому самый нижний бас Supernova MKVI-15 SV воспринимается зрителем на тактильном уровне, чувствуется всем телом, сохраняя при этом полную управляемость и малые искажения.
В кинотеатральном материале сабвуфер одновременно эффектен и эффективен. Пожалуй, из испытанных нами фрагментов самыми познавательными оказались эпизоды, записанные в формате Dolby Atmos, с пролетом над головой зрителя 747-го Боинга и громовыми раскатами в сильную грозу. Оба эпизода «саб» отыграл очень правдоподобно по натуральности, амплитуде и атаке. Ну, конечно, в других фрагментах были и мощные удары, и взрывы, и рокот водопада, и утробный рев двигателя гоночного болида ‒ Supernova MKVI-15 SV везде был непогрешим, заслуживая самой высшей оценки.
Оставался лишь один вопрос: так ли сабвуфер Earthquake хорош в музыке, как он хорош в фильмах? Да, в музыке один из главных козырей сабвуфера ‒ роскошный нижний бас, захватывающий частоты ниже 20 Гц, столь значимой роли уже не играет. Однако в этом жанре прекрасно раскрываются другие достоинства сабвуфера ‒ естественность тембров, детальность и собранная артикуляция басов. Низкочастотную натуральность сабвуфер лучше всего продемонстрировал, исполняя органные фуги Баха с диска «Helmut Walcha: Bach Great Organ Works» (Deutsche Grammophon Stereo 453 065-2). А музыкальная энергетика, коей сабвуфер также владеет в полной мере, была показана в тугой ритмичной поступи больших литавр из балета Стравинского «Весна Священная», исполненного симфоническим оркестром Атланты под управлением дирижера Йоэля Леви (Yoel Levi) (Telarc CD-80266). Если в кинотеатральной ипостаси некоторая агрессивность входит в правила игры и даже приветствуется, то в музыке, по крайней мере классической, грубость и натужность сразу портят впечатление. Поэтому нам очень понравилась непринужденность, с которой сабвуфер передает драматизм басовой составляющей ‒ мощно, но аккуратно, без преувеличений. Хотелось бы, правда, отметить один момент. По впечатлениям наиболее музыкальный (разборчивый и быстрый) бас Supernova MKVI-15 SV дает при ограничении его рабочей полосы до 70-80 Гц. В принципе, сабвуфер может брать и более высокие ноты ‒ диапазон позволяет, но именно в нижнем басе и мид-басе Supernova MKVI-15 SV зарекомендовал себя особенно хорошо.
Измерения
При максимальной частоте среза ФНЧ, равной 200 Гц, рабочий диапазон сабвуфера Earthquake Supernova MKVI-15 SV составил 23‒110 Гц (по уровню -6 дБ). Верхняя граница по уровню -10 дБ ‒ 180 Гц. Нижняя же граница диапазона при тех же условиях явно уходит ниже 20 Гц. На графиках хорошо видно, что настоящий спад чувствительности сабвуфера в районе 20 Гц еще даже не начинается, а отклик свободно уходит в инфразвук.
Выводы
Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black ‒ элитный сабвуфер в каждой детали конструкции и отделки, заряженный лучшими технологиями бренда, включающими фирменный 15-дюймовый активный драйвер, акустическое оформление кабинета с 15-дюймовым пассивным излучателем SLAPS, мощнейший усилитель J-класса (1500 Вт), процессорный контроль искажений, улучшенный эквалайзер для тонкой настройки звука и борьбы с комнатными резонансами. Качество воспроизведения у сабвуфера под стать его оснащению ‒ очень глубокий бас, далеко уходящий в область инфразвука, огромный ресурс динамики и отличный контроль, обеспечивающий разборчивость и натуральность басов.
14.10.2019
Технические характеристики
|
Сабвуфер
|
Earthquake Supernova MKVI-15 SV Piano Black
|
Тип
|
активный, пассивный излучатель
|
Динамики (мм)
|
380 (активный) + 380 (SLAPS)
|
Усилитель (Вт)
|
1500 (класс J)
|
Частотный диапазон (Гц)
|
14-120
|
Громкость
|
независимые регуляторы для двух входов
|
ФНЧ
|
40-200 Гц, отключаемый
|
ФВЧ (фильтр Subsonic)
|
25Гц (12дБ/о), отключаемый
|
Фаза
|
0/180 грд
|
Задержка (мс)
|
0-20
|
Эквалайзер
|
Частота: 20,30,40 Гц
|
Входы
|
2х (лин. RCA + лин. XLR + высокоуровневый);
|
Выходы
|
нет
|
Габариты ВхШхГ (мм)
|
451x432x533.4
|
Вес (кг)
|
н/д
|
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