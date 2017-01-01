Домашняя техника Черный цвет в светлой комнате Обзор экрана Lumien Radiance Thin Bezel Цена (на момент публикации): ??? руб. Проекторы используются повсеместно в совершенно различных сферах, но одно из самых распространенных применений - это офисы и учебные заведения, где без них сложно представить переговорную комнату или современный класс. Но именно эти сценарии использования акцентируют внимание на главной проблеме применения проекторов - невысокой разборчивости картинки в освещенном помещении. Решить эту проблему позволяют новые экраны серии Radiance от бренда Lumien.



Проектор против света

В ситуации, когда проектор работает на полную мощность, а картинку на экране едва можно различить, виноват вовсе не проектор, и замена его на более мощный, скорее всего, не даст принципиального улучшения. Причина такого эффекта — отражающие свойства экранного полотна. В большинстве инсталляций используются классические белые полотна, которые одинаково хорошо отражают как свет, падающий от экрана, так и свет, попадающий от ламп или из окон. Таким образом, световой поток, поступающий от проектора и несущий в себе полезную информацию, смешивается с остальным светом, присутствующим в помещении. А в результате, проецируемая картинка получается бледной и неразборчивой, особенно в темных участках. Без использования специальный технологий получить качественную картинку при свете невозможно Одним из решений данной проблемы были экраны серого цвета. Они действительно позволяют улучшить отображение темных участков, но при этом затемняют и светлые. Другой вариант: использование экранов с высоким коэффициентом усиления света, более 1, которые отражают свет узконаправленно, фокусируя световой поток от проектора. Такие экраны менее чувствительны к боковой засветке, но при этом имеют малые углы обзора и если смотреть на плоскость экранного полотна под большим углом, изображение перестает быть различимым, а значит зрители должны располагаться в узком коридоре строго по центру экрана. Оба варианта решали лишь часть проблемы и к тому же создавали новые, поэтому поиск более эффективных решений не останавливался. Новое экранное полотно Radiance от бренда Lumien принадлежит новому поколению, и с его помощью можно использовать проектор эффективно даже в полностью освещенном помещении, получая при этом картинку максимально близкую по разборчивости к той, что мы видим при полном затемнении.



Технологии против света

Суть технологии, реализованной в полотнах серии Radiance, заключается в особенностях работы отражающего слоя. Свет, попадающий под прямым углом, отражается практически полностью и в широком угле обзора, так что его видно не только сидя строго напротив, но и сбоку. При этом свет, поступающий под большим углом по вертикали, не отражается в сторону зрителя, а возвращается обратно в том же направлении, с которого пришел на поверхность. Таким образом, экран получает возможность эффективно бороться с засветкой от потолочных светильников — основного источника света в помещении. Кроме того, сам экран имеет покрытие серого цвета, что дает уже известные нам плюсы в виде усиления глубины черного цвета. Благодаря этому изображения будут отображаться более насыщенно и контрастно. Отражающие свойства экрана зависят от угла и направления светового луча В серии Radiance предлагается два полотна: Radiance 0,8 с коэффициентом усиления света 0,8, предназначенное для работы с обычными проекторами, и Radiance 0,46 с коэффициентом отражения 0,46 - оно разработано специально для ультракороткофокусных проекторов. Столь существенную разницу в коэффициенте усиления объясняет угол падения света от проектора. Во втором случае свет, поступающий от ультракороткофокусного проектора, по углу падения максимально близок к углу падения света потолочных светильников. Компенсировать это можно подбором более мощного проектора или увеличением яркости лампы уже имеющегося. Плюсы использования ультракороткофокусных проекторов вполне очевидны, а полотно Radiance 0,45 дает возможность использовать их гораздо более эффективно, чем раньше. Важно заметить, у обоих полотен угол обзора получается довольно большим, 170 градусов для Radiance 0,8 и 160 градусов для Radiance 0,46.



В тонкой раме

Экран Lumien Radiance Thin Bezel — это один из вариантов практической реализации данной технологии. Он имеет рамную конструкцию с исключительно малой шириной обрамления - всего 7 мм. Такой дизайн делает экран визуально более легким и придает ему современный внешний вид, как у ЖК-панели. Модель Lumien Radiance Thin Bezel выпускается в трех форматах: 16:9, 16:10 и 2,35:1. Диагональ рабочего поля доступна в пределах от 80 до 150 дюймов. Оба типа экранного полотна Radiance не только обеспечивают качественную картинку, но также весьма практичны в эксплуатации. Они устойчивы к воздействию пламени и образованию плесени, а для ухода за поверхностью достаточно протереть экран салфеткой из микрофибры. Одним словом, никаких сложностей при работе с ними не возникнет. Сборка экрана не сложная, не требует специального инструмента Экран поставляется в разобранном виде и требует сборки. В комплект поставки входит легкая алюминиевая рама, полотно и набор крепежных элементов. Сборка конструкции — процесс не быстрый, но при этом не вызывающий особенных затруднений. Нужно просто внимательно следовать инструкции. Из инструментов ничего специального не требуется, достаточно обычной отвертки, а специальные крюки, используемые для крепления экранного полотна, входят в комплект поставки. Конструкция рамы подразумевает возможность разборки и повторной сборки. Экранное полотно крепится с помощью пружин, благодаря чему поверхность получается предельно ровной. Декоративное обрамление, покрытое черным бархатом, не только окружает рабочее поле экрана, но также закрывает боковую часть, делая конструкцию максимально эстетичной. На стену экран крепится на четырех точках, две верхних — традиционные петли для подвешивания, а нижнюю часть прижимают к стене специальные магнитные крепления. Система натяжения на пружинах обеспечивает максимально ровную поверхность экрана Версия экрана, поступившая к нам на тестирование, была оснащена полотном Radiance 0,8 и для того, чтобы оценить эффект её работы, мы использовали обычный проектор со среднефокусным объективом. В качестве основы для сравнения был выбран обычный экран с матовым белым полотном. При просмотре тестовых видеороликов и таблиц была заметна разница в отражающих свойствах. Картинка на поверхности экрана Radiance 0,8 была чуть темнее, но при этом при включении потолочных светильников, она оставалась практически такой же насыщенной, контрастной и разборчивой, как и в темноте, в то время как изображение на матовом белом экране становилось существенно менее разборчивым и блёклым. Также стоит заметить, что в полностью затемненном помещении отображение черного цвета на экране Radiance 0,8 было более глубоким и естественным, а разница в освещенности светлых участках компенсировалась настройками мощности лампы проектора. Небольшой выигрыш в контрастности при полном затемнении и абсолютное преимущество при работе потолочных светильников Любопытную особенность выявил эксперимент с фонариком. Поскольку экран избавляет только от паразитных световых потоков, попадающих на поверхность по вертикали, при боковой засветке он ведет себя как самый обычный белый или серый экран. Это было очень хорошо видно, когда мы направляли поток света от фонарика под разными углами. Свет, попадающий фронтально или сбоку, отражался полностью, а если светить на полотно сверху или снизу, то световое пятно просто исчезало.



Итог

Проведенные нами эксперименты позволяют сделать несложные выводы: при использовании данного экрана в помещении с окнами, жалюзи на них необходимо закрывать, для минимизиации боковой засветки. А со светом, падающим сверху, экран справляется сам и делает это весьма успешно, что является в буквальном смысле очевидным фактом.

Экран Lumien Radiance Thin Bezel будет удачным решением для офисных переговорных, классных комнат и аудиторий. Кроме того, он отлично может показать себя в гостиной, периодически исполняющей обязанности домашнего кинозала и не подготовленной к просмотру кино в плане полного затемнения помещения.

Отметим, что в ассортименте Lumien есть и другие модели экранов с блокировкой внешней засветки: экран с электроприводом Radiance Control, Radiance Frame c 8-мм алюминиевой рамой, обтянутой черным бархатом, и Radiance Infinity, в которой рама вообще не видна, т.к. полотно обернуто вокруг нее.