Домашняя техника Энергия чистого звука Считать российские электрические сети качественным и стабильным источником энергии - самая распространенная ошибка в оценке рисков возникновения проблем с электропитанием. Существует целый ряд неочевидных проблем, способных доставить мелкие неприятности или даже весьма серьезно повредить электрооборудование (подробно с этим вопросом мы познакомились в статье «Секреты здорового электропитания»). Еще более серьезным этот вопрос становится в ситуации, когда речь идет о большом количестве дорогого оборудования, собранного в одном месте. Данная статья посвящена решению проблем электропитания, возникающих в больших загородных коттеджах, городском жилье и коммерческой недвижимости. Мы представим вам линейку продуктов FCI™ серии IC (Insduatrial class) с мощностью от 10 до 210 кВА и продемонстрируем, как с их помощью удалось организовать электропитание в старейшем московском Hi-Fi салоне «Нота Плюс», который совсем недавно переехал в новое помещение. Мощные ИБП от FCI способны решить проблему энергоснабжения на крупных объектах, например, в Hi-Fi салоне "Нота Плюс" Эта статья не является чисто теоретической, а основана на реальном опыте эксплуатации. Дело в том, что после переезда в новое помещение перед коллективом салона «Нота Плюс» встали не совсем тривиальные задачи. С одной стороны, им необходимо было обеспечить качественное электропитание размещенных в салоне многочисленных высококлассных аудиосистем, и в том числе, масштабного частного кинотеатра с многоканальным звуком Dolby Atmos, а с другой – защитить офисное оборудование (компьютеры, серверы, оргтехнику и пр.) от скачков и перебоев электропитания.

Сергей Свитенко - директор и совладелец салона - рассказал, что очень долго не мог определиться с решением, которое бы смогло удовлетворить все его потребности. Решение, найденное в результате, оказалось весьма универсальным, поскольку позволило обеспечить качественное бесперебойное питание не только офиса, но и чувствительного и требовательного к «чистоте» электричества аудио-видео оборудования. И, в принципе, данная ситуация является очень показательной, ведь, к примеру, в загородных коттеджах мы можем видеть очень похожую картину, где владельцам нужно позаботиться о защите самых разных приборов: бытовой техники, систем отопления, вентиляции, охраны и, конечно, аудио-видео аппаратуры. Более подробно о найденном решении мы расскажем далее в статье, а сейчас попробуем вкратце познакомить вас с теми проблемами электроснабжения, которые возникают как в загородных домах, так и в городских квартирах и нежилых помещениях. Даже самые мощные ИБП FCI вполне транспортабельны и не занимают много места Проблемы электросети и их влияние на качество изображения и звука

Вообще, электрическая сеть похожа на огромное дерево с разветвленной структурой. И каждая веточка, каждый листочек этого дерева не только является потребителем, но еще и выступает в роли генератора помех, проникающих в общую сеть. Импульсное зарядное устройство или электрический фен, включенный в розетку в одной квартире, создают в электрической сети шумы и помехи, отражающиеся на работе телевизора или аудиосистемы в другой квартире.

Один только этот факт заставляет любителей качественного звука использовать сетевые фильтры и кондиционеры питания. Однако такие устройства не способны решить целый ряд других проблем и, чтобы быть полностью уверенным в стабильности и безопасности электропитания Hi-Fi системы и прочего оборудования, стоит обратиться к решениям технически более сложным.

В частности, помехи, а точнее искажения, называемые THD (Total Harmonic Distortion, что переводится на русский язык, как суммарные гармонические искажения), определяемые в процентах, возможно измерить или определить только с применением специальных дорогостоящих приборов – анализаторов качества электроснабжения. К примеру, для медицинских учреждений при подключении медоборудования предельно допустимые THD% (помехи и искажения) составляют 5%. Именно поэтому практически все медицинское оборудование подключается к сети с обязательным использованием специальных устройств, устраняющих проблему THD%, а также пониженное напряжение и скачки напряжения. Естественно, для аудио, видео и прочих систем THD% также крайне вредны и негативно сказываются на качестве работы.

Помимо помех, от которых, в принципе, можно частично защититься сетевыми фильтрами, в сети энергоснабжения присутствует такое неприятное явление как кратковременные и ультракороткие отключения энергии. Эти процессы происходят гораздо чаще, чем нам кажется, а отследить их возможно только с использованием тех же специальных измерительных приборов. Это связанно с тем, что моменты прекращения подачи энергии столь коротки (50-200 миллисекунд), что светодиодные и люминесцентные лампы не успевают выключиться, а в целом ряде электроприборов не успевают разрядиться конденсаторы импульсных блоков питания. Проявления таких отключений более тонкие: кондиционер воздуха, посудомоечная или стиральная машина с электронным управлением внезапно останавливается, компьютер зависает или самопроизвольно перезагружается, в Hi-Fi системе будет сбоить цифровое оборудование, возникнут проблемы в работе мультирум систем, умного дома и управления котлом отопления. Кратковременные отключения — причина сбоев в работе чувствительного оборудования, а обесточивание может вывести его из строя Не лучшим образом сказываются на работе сложного электрооборудование искажение фазы питающего напряжения. В случае, когда помещение подключено не к одной фазе, а к трехфазной линии, как это сделано в «Ноте+», добавляется еще и дисбаланс фаз, который в наших условиях постоянно присутствует в той или иной степени.

Другой постоянной проблемой является снижение напряжения в сети, которое помимо скачков напряжения также негативно влияет на работу всех электроприборов. Данная проблема особенно распространена в коттеджных поселках, но и в городе - в исторических зданиях и зданиях со «старой» электропроводкой - также присутствует. Трехфазные сети страдают от дисбаланса или отключения фаз Применительно к работе Hi-Fi/High-End систем и всего интегрируемого оборудования стоит вспомнить о том, что европейские стандарты электропитания, на которые ориентируются разработчики, отличаются от российских. Наши реалии подразумевают номинальное напряжение 220 В +-10% (198 В -242В), а в Европе нормой является 230 В +-5% (218,5 В - 241,5В). Конечно, в городских условиях нет столь значимых просадок напряжения, как за городом, и можно подумать, что разница в питающем напряжении не так уж критична. Однако, если рассмотреть проблему чуть более глубоко, мы приходим к неутешительному выводу: наши 220 В находятся близко к нижней отметке допустимого предела напряжений Европейских блоков питания. Если же имеет место просадка хотя бы до 215-207 В, что по российским стандартам является нормой, то для европейских компонентов это уже выход за пределы допустимых отклонений. Глядя на это, даже не будучи перфекционистом, невольно задумаешься о приобретении регенератора питания или другого решения для того, чтобы домашний Hi-Fi зазвучал так, как задумано производителем, а электроприборы не «глючили». ИБП FCI серии IC включаются в сеть в месте ввода электропитания на объект

Универсальное решение для электропитания

А теперь попробуйте представить себе масштаб проблемы на уровне Hi-Fi/High-End салона. Обеспечение всех систем регенераторами питания, а всего офиса - устройствами ИБП, конечно, может решить проблему, но с финансовой точки зрения выглядит не очень разумно. К примеру, по расчетам Сергея, для защиты всего оборудования в салоне ему потребовалось бы почти 40 источников бесперебойного питания (ИБП). Это было бы слишком дорого. В то же время, оставлять без защиты оборудование тоже было нельзя. Решением проблемы стал мощный ИБП с двойным преобразованием от FCI™ Power Solution. Из весьма широкого диапазона моделей, имеющих мощность от 1 до 210 кВА, была выбрана трехфазная модель IC1.30.00 мощностью 30 кВА, которой достаточно и для Hi-Fi систем, работающих в салоне, и для всей офисной части, включая серверы. Информативный дисплей позволяет контролировать работу устройства в реальном времени Ключевой особенностью ИБП от FCI™ Power Solution является двойное AC-DC-AC преобразование. Энергия сначала поступает на линию фильтров и далее на выпрямитель, преобразующий переменный ток от сети в постоянный, который поступает на линию батарей и инвертор, в свою очередь преобразующий постоянный ток обратно в переменный, имеющий чистый синус заданного напряжения и частоты, в конце производится окончательная фильтрация. Таким образом, обеспечивается: нулевое время переключения на работу от батарей в случае внезапного отключения одной или нескольких фаз, все шумы, помехи и гармонические искажения (THD%), присутствующие в городской сети, отсекаются автоматически, дисбаланс фаз становится не страшен, да и пониженное напряжение или его перепады тоже.

Это значит, что все проблемы российских электросетей будут отражаться на работе салона «Нота Плюс» единственным образом: ИБП подаст сигнал о том, что снаружи что-то не так, и питание подается от встроенных аккумуляторов, но на подключенных к нему потребителей это никак не повлияет. То же самое справедливо не только для салона или офиса, но и для загородного коттеджа. Больше половины внушительного корпуса занимают аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу Как мы уже говорили, данная статья основана на реальном опыте эксплуатации. Всего за 4 месяца эксплуатации ИБП FCI™ Power Solution IC1.30.00 в салоне «Нота Плюс» устройство несколько раз продемонстрировало свою эффективность. В первом случае произошло аварийное отключение одной из фаз. При этом салон и офис продолжали работать в штатном режиме, а без ИБП часть оборудования пережила бы аварийное отключение с возможным выходом его из строя, могла произойти и потеря данных. Второй случай не менее любопытен. В процессе ремонта вывески электриками была допущена ошибка, и один из электрических кабелей, используемых для подключения вывески снаружи помещения, оказался не заизолирован должным образом. При попадании воды возникали кратковременные сбои, носящие случайный характер. ИБП помог отследить и локализовать и эту проблему. Также ИБП обеспечил нормальную работу салона в течение нескольких часов во время плановых технических работ, когда электроснабжение было отключено на несколько часов. Если обобщить полученную нами информацию, то в результате применения ИБП FCI™ Power Solution IC1.30.00 специалистам «Ноты плюс» удалось решить следующие задачи:

• Организовать бесперебойное питание для порядка 20 высокоуровневых аудио систем, обеспечив чистейший звук и сохранность от скачков и перепадов.

• Улучшить качество изображения и звука новенького супер-кинотеатра, а также защитить проектор.

• Защитить офис из 15 рабочих мест от пропадания электричества и потери данных.

• Обеспечить безопасную работу серверов компании.

• И самое главное - раз и навсегда решить проблему с внезапным отключением, когда в салоне проходит прослушивание и внезапно пропадает электричество…



Надо сказать, что с того момента, как в «Ноте плюс» был установлен ИБП от FCI™, в нем появилась не только надежная защита от проблем с электропитанием, но еще и расширился ассортимент решений, предлагаемых для клиентов. Теперь в салоне можно приобрести как мощные ИБП для коттеджей или офисов, так и устройства меньшего размера – для квартир или отдельных стереосистем или домашних кинотеатров. А специалисты салона с радостью помогут с выбором и окажут техническую консультацию. ИБП FCI стали доступны и для клиентов салона Нота Плюс как проверенное и надежное решение по защите и оптимизации энергоснабжения С помощью устройств FCI™ Power Solution можно не только защитить Hi-Fi и High End технику от любых проблем, возникающих в городской сети электроснабжения, но также и привести уровень и качество питающего напряжения в точное соответствие со стандартами питания, относительно которых оно разрабатывалось…