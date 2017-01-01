Домашняя техника Энергия кино от компании "Акустические Решения" Из всего многообразия Hi-Fi и High End компонентов наиболее чувствительным и уязвимым с точки зрения качества и стабильности электропитания является проектор. Помехи и шумы, присутствующие в сети, видны на экране, а внезапное отключение энергии, так называемый “Blackout”, с практически 100% вероятностью приведет к выходу из строя дорогостоящей лампы. Существует много различных способов защиты от этих проблем, начиная с бюджетных компьютерных ИБП, и заканчивая дорогими регенераторами питания класса High End. Специалисты компании «Акустические решения» при создании кинозала использовали сразу несколько ИБП с двойным преобразованием серии RZ от FCI™ Power Solutions. В этой статье вы узнаете, чем обусловлен этот выбор, и каким образом можно обезопасить работу домашнего кинозала от любых проблем электропитания, с которыми можно столкнуться в загородном доме. ИБП серии RZ удобно монтируются в рэковую стойку Компания «Акустические решения» известна своими комплексными решениями для домашних кинозалов, создаваемых по индивидуальным заказам. Реализованные проекты компании уже не раз получали заслуженные награды на конкурсах инсталляторов, что является отличным свидетельством высочайшего ее профессионализма. Совладельцы и главные технические специалисты «Акустических решений» - Антон Заднепрянный и Сергей Проказин - имеют богатый опыт создания и последующего обслуживания кинозалов, более того, существенная часть технологических решений, которые они предлагают, являются их собственными авторскими разработками. Это и звукопрозрачные экраны, и элементы акустической подготовки помещения, и даже акустика. Но существует несколько сфер, в которых Антон и Сергей предпочитают использовать готовые профессиональные решения, одна из них - энергетика. А поскольку существенная часть инсталляций происходит в загородных домах и коттеджах, вопрос обеспечения систем и компонентов кинотеатра или коттеджа целиком стабильным и качественным электропитанием является очень актуальным.

В комплект входят все необходимые крепежные элементы Типовые проблемы электропитания в загородных домах

Наиболее очевидная и хорошо знакомая всем проблема электропитания вне города - это просадки напряжения. Как правило, каждый населенный пункт имеет свою собственную электроподстанцию, а в небольших поселках ее роль выполняет понижающий трансформатор. При этом в подавляющем большинстве случаев электрические сети перегружены, вследствие чего уровень напряжения опускается далеко ниже нормы, обозначенной отечественными стандартами. В случае с Hi-Fi оборудованием, разрабатываемым с учетом европейского стандарта 230 В +/-5%, ситуация получается просто катастрофической.

При этом по количеству помех, присутствующих в сети, загородные дома мало уступают городским квартирам. В каждом доме работают WiFi роутеры, мобильные и DECT телефоны, чего уже достаточно для появления в сети радиочастотных помех, а для создания перекрестных помех между фазным и нулевым проводом достаточно насосов отопления, сервоприводов ворот, зарядных устройств, компьютеров и бытовой техники. А вишенкой на торте станет электрическая газонокосилка, которой пользуется сосед.

Кратковременные отключения питания на загородных объектах случаются очень часто, поэтому ИБП неизбежно приходится ставить на системы умного дома и охраны, акустические и видео системы, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины. А уж если речь идет о домашнем кинозале, весь вопрос заключается в том, какой именно ИБП использовать. ИБП с двойным преобразованием является универсальным средством от различного рода помех Узнать подробнее о проблемах электропитания загородных коттеджей и городских квартир, а также о методах их решения Вы можете в наших статьях и видео интервью:

• «Секреты здорового электропитания»

• «Энергия чистого звука»

• видеоинтервью Сергея Свитенко из салона Нота Плюс, где можно на практике познакомиться с комплексным решением таких проблем.



Электропитание кинозала

Учитывая тот уровень перфекционизма, с которым Антон и Сергей подходят к созданию кинозалов, выбор решений подходящей мощности среди стабилизаторов и регенераторов питания класса High End грозил удвоить стоимость проекта. В то же время, прочие доступные на рынке решения не подходили по качеству электропитания, которое они выдавали на выходе. Единственным решением, сочетающим качественные показатели High End устройств, умеренную цену и широкий выбор (модельный ряд от 1кВА до 210кВА, удовлетворяющий любые потребности), стали источники бесперебойного питания с двойным преобразованием от FCI™ Power Solutions. Все компоненты кинозала удалось запитать от двух ИБП В проекте были использованы два ИБП линейки Premium R19” мощностью 1,5 и 3 кВА. Первый, мощностью 1,5кВА использовался для проектора, AV-процессора и другой электроники, а второй, более мощный, для питания усилителей. Модели RZ15.00 и RZ30.00 выполнены по технологии двойного преобразования. Данная технология подразумевает двойное AC-DC-AC преобразование. Энергия сначала поступает на линию фильтров и далее на выпрямитель, преобразующий переменный ток от сети в постоянный, который поступает на линию батарей и инвертор, в свою очередь преобразующий постоянный ток обратно в переменный, имеющий чистый синус заданного напряжения и частоты, в конце производится окончательная фильтрация. Таким образом, обеспечивается: нулевое время переключения на работу от батарей в случае внезапного отключения одной или нескольких фаз, все шумы, помехи и гармонические искажения (THD%), присутствующие в электросети, отсекаются автоматически, дисбаланс фаз становится не страшен, да и пониженное напряжение или его перепады тоже. Схема двойного преобразования Вне зависимости от величины напряжения, поступающего извне, на выходе обеспечивается чистое напряжение синусоидальной формы с амплитудой соответствующей 230 В 50.0Гц — европейскому стандарту электропитания, для которого разрабатывалось используемое в системе кинозала электронное оборудование. Благодаря этому все оборудование домашнего кинозала было надежно защищено не только от помех и просадок напряжения, но и от отключений питания, как длительных, так и кратковременных. К тому же, энергия, накапливаемая в аккумуляторах, позволяет поддержать работоспособность системы некоторое время, например, для того чтобы можно было досмотреть фильм или дослушать любимую музыку даже если в дом не поступает электроэнергия. ИБП серии RZ достаточно компактны и удобны при установке Спецификой ИБП RZ15.00 и RZ30.00 является наличие режима «байпасс», при котором отключается двойное преобразование и электричество поступает напрямую из сети. Это дает весьма наглядный пример того, насколько важно применение средств защиты электроприборов в системе домашнего кинозала. При прямом питании от сети заметно падение качества изображения и вполне ощутимо изменение характера звучания в худшую сторону. Кроме того, система становится чувствительна к помехам от других электроприборов, включенных в домашнюю электрическую сеть. Еще одной технической особенностью данных моделей являются возможности управления ими при интеграции. В частности у модели RZ30.00 выходные розетки разделены на три группы по 4 розетки в каждой, которые можно удаленно включать и выключать, а также контролировать параметры энергопотребления В, Гц, А, Вт и статус, например, через локальную сеть. С точки зрения питания акустики кинозала, данные модели ИБП обладают ценным качеством - допустимая перегрузка до 125% – в течение 3 минут, до 150% – в течение 30 секунд, что позволяет избежать отключения ИБП в момент пикового потребления. Это крайне актуально для кинотеатров, в случаях, когда во время просмотра кинофильма происходит событие, которое задействует систему «на полную». В этом случае RZ30.00 сможет работать не на номинальной мощности 3кВА, а на мощности допустимой перегрузки 4,5 кВА – этого более чем достаточно в большинстве ситуаций. ИБП от FCI стали комплексным решением целого ряда проблем электропитания Таким образом, в результате применения ИБП FCI™ Power Solution RZ15.00 и RZ30.00 специалистам «Акустических Решений» удалось решить сразу несколько задач:

• Поднять качество изображения и звучания кинотеатра на новый качественный уровень;

• Защитить от помех и повреждений дорогую электронику, установленную в кинозале;

• Обеспечить запас времени автономного питания достаточный для безопасного завершения работы кинозала.



Начиная с данного проекта, Антон и Сергей включили ИБП от FCI™ Power Solution в свой ассортимент, как проверенное и надежное решение для устранения любых проблем с электропитанием, будь то загородный дом или городская квартира. Список предлагаемых ИБП с двойным преобразованием предельно широк и охватывает диапазон от 1 до 210 кВА, что позволяет в любой ситуации подобрать наиболее оптимальный вариант. А специалисты компании с радостью помогут сделать выбор и окажут техническую консультацию.