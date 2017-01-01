Домашняя техника Интерактивная панель BenQ RM6501K. Новые технологии в образовании Тест интерактивной UDH-панели BenQ RM6501K Цена (на момент публикации): ??? руб. Цифровые решения, используемые в образовании, такие как интерактивные доски и интерактивные проекторы, позволили существенно изменить подход к взаимодействию преподавателя и учащегося. Учебный процесс стал более увлекательным и функциональным, но оба решения сложно назвать удобными в работе, особенно, сравнивая их с самыми обычными планшетами и смартфонами. Интерактивные ЖК-панели куда лучше соответствуют современному взгляду на цифровые устройства и предлагают более привычные методы взаимодействия. BenQ RM6501K – интерактивная ЖК-панель нового поколения, являющаяся хорошим примером того, насколько удобен и функционален данный формат.



Больше чем дисплей

С подобными устройствами нам уже приходилось сталкиваться ранее, и протестированная ЖК-панель BenQ RP653K оставила очень приятное впечатление. Модель RM6501K - новее и, сохранив лучшие решения предшественника, она имеет ряд усовершенствований. Но начать стоит с общего знакомства с конструкцией. Технически интерактивная ЖК-панель представляет собой большой 65-дюймовый дисплей с разрешением Ultra HD, имеющий сенсорный слой, аналогичный по своим функциям тому, что используется в смартфонах или планшетах. В новой модели RM6501 качество сенсора было существенно улучшено. Он перестал реагировать на ложные нажатия, например на касания экрана одеждой. Точность позиционирования была увеличена, а шириной линии теперь можно управлять не только с помощью выбора в настройках. Специальный режим рисования позволяет использовать кисть и ширина линии на экране зависит от площади соприкосновения кисти и поверхности экрана. Таким образом, можно рисовать как широкие линии, так и тонкие штрихи, что роднит интерактивную панель уже не просто с сенсорным экраном портативного гаджета, а скорее с графическим планшетом. Фильтр синего цвета и антибликовое покрытие берегут зрение учащихся Принципиальное отличие интерактивной панели от обычного телевизора или профессионального дисплея состоит еще и в том, что интерактивная панель имеет антибликовое покрытие и обладает специальным светофильтром, минимизирующим интенсивность синего цвета и тем самым дающим минимальную нагрузку на зрительный аппарат человека при длительном использовании. В остальном же этот дисплей пригоден для демонстрации контента Ultra HD не меньше, чем любой другой и имеет соответствующие видеовходы. Встроенная аудиосистема позволяет усилить голос преподавателя Аудиосистема интерактивной панели отличается от того, что обычно реализуют в профессиональных дисплеях. Здесь мы имеем не скрытые динамики, а целый саундбар с приличным акустическим объемом и высокой мощностью. Он выступает вперед за основные габариты ЖК-панели и в дополнение к основной роли служит полочкой для стилусов. С помощью встроенной аудиосистемы можно не только качественно озвучить звуковую дорожку воспроизводимого видео, но также усилить голос преподавателя, для чего имеется специальный микрофонный вход. Приложение EZWrite – главный инструмент интерактивной панели Ключевым же элементом является встроенный компьютер, работающий под управлением ОС Android и имеющий фирменное предустановленное ПО, предназначенное для максимально эффективной реализации интерактивных функций панели. Именно ПО превращает интерактивную панель в эффективный инструмент, применимый в сфере образования. Одновременно с этим сам факт применения ОС Android с возможностью установки стандартных приложений придает интерактивной панели функции компьютера или планшета. Можно работать с офисными приложениями, воспроизводить музыку и видео, рисовать и делать несложную обработку фотографий, проводить видеоконференции и презентации и т. д.



Новые возможности

С момента нашего знакомства с интерактивной панелью BenQ RP653K, разработчики хорошо потрудились не только над аппаратной, но и над софтверной частью, добавив ПО EZWrite несколько удобных функций. Используя возможность нового сенсора распознавать ширину предмета, который касается поверхности экрана, разработчики реализовали не только режим рисования, но еще и режим двух пользователей. Для этого два стилуса, входящие в комплект поставки, имеют разную толщину стержня, что позволяет интерактивной панели отличать их друг от друга. Каждому стилусу можно присвоить свой цвет и работать ими на экране одновременно. Была также усовершенствована функция ластика - теперь можно стирать изображения с экрана ладонью и чем больше площадь нажатия на экран, тем крупнее будет виртуальный ластик. Два стилуса разной толщины обеспечивают работу двух пользователей одновременно При работе с приложением можно создавать несколько рабочих столов, переходя от одного к другому, делая копии и удаляя ненужные. Результаты работы можно сохранить или переслать, не выходя из приложения. Все остальные базовые функции приложения EZWrite также остались неизменны. Это и наличие удобных инструментов вроде таймера или ведения счета по командам, функции распознавания текста и рисования геометрических фигур, удобная плавающая панель, которую можно вызывать поверх любого приложения, чтобы делать скриншоты и пометки, и т.п. Плавающая панель EZWrite дает возможность делать пометки поверх любого изображения Обратили внимание и на такие важные детали, как расположение панели управления интерфейса ОС Android. Раньше доступ к ней осуществлялся только с правой стороны экрана, а теперь её можно вызвать как справа, так и слева, что наверняка оценят преподаватели-левши.

Также стоит уделить внимания фирменной технологии InstaQShare. Оно позволяет работать с интерактивной панелью дистанционно с помощью смартфона или планшета. Для этого достаточно установить приложение InstaQShare на имеющийся гаджет, а затем подключить интерактивную панель и гаджет с установленным приложением в одну WiFi сеть. В ситуации, когда WiFi сеть в помещении отсутствует, функцию точки доступа может взять на себя сама панель. С помощью InstaQShare можно передавать с устройства на интерактивную панель изображения, видео или музыку, можно дублировать рабочий стол гаджета на экране или наоборот превратить смартфон или планшет в инструмент дистанционного управления с сохранением всех интерактивных функций. Кросс-платформенное приложение позволяет работать с панелью дистанционно с любого устройства Подключения гаджетов посредством InstaQShare полностью администрируются. Доступ осуществляется по паролю, можно определить права каждого пользователя — только просмотр рабочего стола интерактивной панели на экране гаджета или возможность управления и воспроизведения файлов.



Итог

Интерактивная ЖК панель BenQ RM6501K это удобное, современное и, что немаловажно, универсальное решение, подходящее для различных образовательных задач. Сфера применения данного устройства простирается от дошкольных учреждений до профессионального образования – везде, где обычно использовались обычные доски, флипчарты или интерактивные решения предыдущих поколений.