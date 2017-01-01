Домашняя техника «Источники безупречного питания» от FCI Power Solutions Если раньше термин ИБП использовался, в основном, в компьютерной сфере, то сегодня он стал применяться в гораздо большем количестве областей. Современные источники бесперебойного питания (ИБП) используются повсеместно: от питания отдельных, критически важных или чувствительных электронных компонентов и приборов до комплексного энергоснабжения загородных домов, объектов корпоративной инфраструктуры и даже систем жизнеобеспечения в больницах. Мы расскажем о практике применения «безупречных источников бесперебойного питания» в проектах, реализованных Галереей безупречной электроники «Назаров». Галерея безупречной электроники «Назаров» ― проект, уникальный не только для российского, но и для европейского рынков. В шести залах на двух этажах здесь демонстрируются системы Hi-Fi и домашнего кинотеатра, а также мультирум и «умный дом».

Уже более пяти лет компания обеспечивает своим клиентам отличный звук, изображение и самостоятельно устанавливает необходимое оборудование. Львиная доля больших проектов компании приходится на загородные дома, которые частенько страдают от некачественного электропитания.

Илья Кинжалов - директор по маркетингу Галереи «Назаров» - рассказал нам о том, с какими задачами в части электроснабжения сталкиваются специалисты компании, и как они их решают. TZ10.00

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ET15.00 Аудиосистемы, представленные в салоне, питаются с помощью различных моделей ИБП FCI Надо признать, что ИБП в компании применялись с самых первых проектов – в основном, стояла задача защитить котлы отопления с электронным управлением, проекторы и NAS (сетевое хранилище) от неожиданного отключения питания, что могло привести к катастрофическим последствиям (особенно, для проекторных ламп). По мере развития и расширения области деятельности компании, источники бесперебойного питания закладывались в каждый проект, где устанавливалась чувствительная электроника: видеонаблюдение, системы «умного дома» и т.д. В то время использовались широко распространенные ИБП известных марок, причем как в напольном/полочном исполнении, так и в корпусе для 19-дюймовой стойки. Эти решения были приемлемы, однако они были предназначены для компьютерных систем и не очень подходили для домашней электроники, чувствительной именно к качеству электропитания. В то время на рынке также были и решения, нацеленные преимущественно на аудиофилов, обеспечивающие регенерацию сетевого напряжения и выдающие чистейшее питание. Но у таких устройств слишком узкая специализация – при крайне небольшой выходной мощности от 0,5 до 3кВА (как правило) их стоимость невероятно высока, в связи с чем такие ИБП подходят далеко не ко всем проектам. Наибольшие же проблемы возникали там, где требовалась мощность, большая, чем 3кВА, и при этом высокое качество питания по разумной цене. Достаточно часто в компанию обращались постоянные клиенты и новые покупатели, которые просили помочь в решении различных проблем, связанных с электропитанием. Вот только часть из них: выход из строя A/V оборудования, выключение A/V оборудования и снижения качества его работы – звучания и изображения при пониженном напряжении, самопроизвольные отключения посудомоечных, стиральных машин и кондиционеров, треск и щелчки в акустических системах, потухшие котлы, остановившиеся лифты, взрывы ламп проекторов, вышедшие из строя блоки питания усилителей, сгорание двигателей сервоприводов проекционных экранов и насосов, непроизвольное срабатывание сигнализации, «полтергейст» в умном доме и многое, многое другое… Неважно, где находился объект – в городе или коттеджном поселке, проблемы были примерно одни и те же, так как причина одна – нестабильное электропитание. Понимание этой проблемы требовало ключевого решения всех подобных сложностей и универсальное решение нашлось, когда на Российском рынке появились системы FCI™ Power Solutions. FCI™ представила целый спектр решений от 1кВА до 210кВА (модель серии IC3 до 210 кВА доступна с ноября 2017 года), которые Галерея «Назаров» взяла на вооружение. Для простых систем, где не нужна большая мощность и защищается в основном, электронное оборудование наподобие телевизора или Hi-Fi системы, применяются ИБП бюджетных серий E: модели ЕT для установки в A/V тумбу и EH для установки в стойку 19” или A/V тумбу. Они построены на базе трансформатора (гальванической развязки) и рассчитаны на относительно небольшую нагрузку до 900Вт, имеют аппроксимированную синусоиду на выходе, а также имеют возможность стабилизировать входное напряжение в пределах от 170 до 280Вт. В диапазоне от 247 до 280 В напряжение понижается на 15%, а от 170 до 207 В - принудительно повышается на 18%. При работе же от батарей стабилизация выходного напряжения от заданного напряжения 230В составляет +/- 5%. Как всем хорошо известно, гальваническая развязка прекрасно отсекает сетевые помехи, что положительно сказывается на звуке Hi-Fi системы. Еще одним положительным свойством ИБП является возможность работать с нагрузкой 150% (1'350Вт) в течении 30 секунд без отключения. При этом устройства абсолютно беззвучны при работе и весьма доступные по цене. ИБП FCI могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Пример вертикального монтажа с использованием специальных «ушей», входящих в комплект на правой фотографии

Для обеспечения качественным питанием высокоточного и «нежного» оборудования, такого как видеопроекторы и Hi-Fi/High End-системы, в «Назарове» применяют ИБП FCI™ Power Solutions Premium класса: серий TZ для установки на плоскую поверхность и RZ для установки в стойку 19”. ИБП работают по принципу «регенератора» - двойного преобразования – переменное напряжение сети преобразуется в постоянное и потом опять в переменное. Таким образом, здесь заново формируется синусоидальная форма сигнала 230В 50Гц, а все помехи, пришедшие из внешней сети, ликвидируются на стадии преобразования и благодаря входным и выходным фильтрам. Кроме того, эти ИБП обладают очень широкими возможностями по стабилизации напряжения – при нагрузке 30% они способны вытянуть напряжение со 100 В, а при нагрузке 100% - со 160 В. Это очень востребовано в загородных домах, где напряжение зачастую сильно отличается от заданных 220-230 В. Данные модели также рассчитаны на возможность работать с нагрузкой 150% в течение 30 секунд без отключения и 125% - в течение 3 минут. Модели TZ 30/20, TZ 10 и RZ 30/22/15 А за счет различных форм-факторов ИБП FCI™ Power Solutions можно установить как в AV-стойку (тумбу), так и в 19-дюймовую стойку – в зависимости от проекта.

Также весь класс Premium имеет разъем для внешних аккумуляторных блоков, позволяющих продлить время автономии, а серия RZ также имеет управляемые розеточные группы, которые могут отключаться и включаться удаленно через LAN.

Мощность «топовых» решений серий IC1, IC2, IC3 (модель серии IC3 до 210 кВА доступна с ноября 2017 года) позволила Галерее безупречной электроники «Назаров» открыть новую сферу деятельность и предлагать клиентам автономное энергоснабжение всего дома/квартиры. Решения FCI™ Power Solutions охватывают диапазон мощности от 1 и до 210 кВА (модель серии IC3 до 210 кВА доступна с ноября 2017 года), чего более чем достаточно для дома средних размеров. В наших современных условиях необходимость в такой автономии – не роскошь, а разумная необходимость.

Уровень качества электропитания от ИБП характеризует проведенный в самой Галерее «Назаров» тест - к премиальной модели FCI™ Power Solutions TZ30.00 была подключена целая стереосистема на базе компонентов топ-бренда MBL, после чего эксперты салона сделали заключение, что питание через ИБП (сетевое питание при этом отсутствовало) никак не сказалось на выдающихся звуковых характеристиках всей системы.

Отметим, что на момент теста напряжение в розетке в Галерее «Назаров», которая находится в особняке в самом центре Москвы на улице Ордынка, составляло ~ 215В вместо требуемого 230В. Разницу успешно компенсировали ИБП с двойным преобразованием. Безусловно, говорит Илья Кинжалов, мы предлагаем нашим клиентам оценить лично качество звучания и изображения любого предлагаемого компонента, поэтому приглашаем всех сомневающихся посетить «Назаров» и оценить звучание различных систем вместе с выбранной моделью ИБП FCI™ Power Solutions.

Таким образом, сегодня в Галерее безупречной электроники «Назаров» можно купить «безупречные источники бесперебойного питания» буквально для любого применения – от питания небольшого ТВ или Нi-Fi системы, чувствительных к перепадам электроэнергии и помехам, до создания автономной системы для целого коттеджа. Специалисты компании рассчитают необходимое оборудование и установят его на объекте. При желании любой может также приобрести продукцию FCI™ Power Solutions в интернет-магазине Галереи «Назаров» и установить ее самостоятельно или же заказать профессиональную установку.



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