Домашняя техника KEF Muo - маленькие братья легендарных "Мюонов" Тестовый обзор Bluetooth-акустики KEF Muo Цена (на момент публикации): 19'990 руб. Muo - первые портативные Bluetooth колонки KEF Недавно мы опубликовали обзор стильных Bluetooth колонок KEF Porsche Design Gravity One, лишний раз подчеркнув возросшую популярность компактных беспроводных громкоговорителей, ‒ сегодня даже корифеи индустрии высококачественной акустики, такие как KEF, не стесняются заниматься этой темой. Однако не модели Gravity One стали первенцами KEF в новом для компании направлении, первыми были портативные колонки, о которых мы расскажем сегодня, ‒ KEF Muo. Лилипуты рядом с Гулливером. Но миниатюрные Muo, как и большие Мюоны, - творения знаменитого дизайнера Росса Лавгроува Объявив о выпуске Muo в конце 2015-го года, британская компания KEF словно закольцевала модельный ряд, указав на общее наследие между уникальными акустическими системами Muon ‒ выпущенными ограниченным тиражом произведениями современного искусства с умопомрачительной ценой 240 000$, и портативными громкоговорителями ‒ младшими моделями в обширной номенклатуре компании. Кроме очевидной схожести названий, колонки роднит необычность форм, созданных при содействии знаменитого дизайнера Росса Лавгроува. В плавных очертаниях корпусов угадывается любимая тема Лавгроува ‒ линии живой природы. Помимо эстетического посыла, такие формы очень удачно сочетаются с акустической целесообразностью, нивелируя появление мощных стоячих волн во внутреннем пространстве кабинетов, ‒ необходимое условие хорошего звучания независимо от класса громкоговорителя, будь-то Top-End акустика Muon или миниатюрные, демократичные Muo. Muo можно ставить вертикально или горизонтально Как и пристало портативной Bluetooth колонке, Muo имеет скромные размеры 80х120х60 мм (ВхШхГ), но неожиданно приличный вес ‒ 800 г. Дело в том, что прочный кабинет Muo выполнен в виде цельной «трубы» из экструдированного алюминия, металл и придает конструкции солидный вес. Колонка имеет резиновые опоры для горизонтальной установки и пластиковые бока, на одном из них расположились 4 кнопки управления, другой предназначен для вертикальной установки устройства. Кнопки заведуют несколькими самыми необходимыми функциями: громкость, включение, связь по Bluetooth и несколько дополнительных режимов. Краткое нажатие клавиши включения цветом покажет пользователю оставшийся заряд батареи. Muo имеет простое 4-кнопочное управление, беспроводной прием звука по Bluetooth,

аналоговый вход и поддерживает функцию NFC (ОС Android) Muo может получать звуковой сигнал по беспроводному каналу Bluetooth (AptX) и поддерживает функцию NFC (Nar Field Communication) для устройств с ОС Android. Для Android в версии, начиная с 4.0, есть бесплатное приложение, управляющее музыкальной библиотекой, а также помогающее при установке беспроводной связи и других режимов работы. Порт USB-микро используется для зарядки самого устройства и заливки обновлений прошивки. Также Muo принимает аналоговый сигнал на порт с 3.5-мм гнездом мини-джек. В устройство встроена литий-ионная батарея с 12-часовым запасом энергии. Для экономии заряда батареи Muo автоматически отключается после 10 минут простоя без сигнала. Muo оснащается двумя специальными модулями Uni-Q и пассивным излучателем Устройство оборудовано встроенным цифро-аналоговым конвертером, усилителем и арсеналом из трех излучателей. По краям фасада стоят фирменные модули Uni-Q. Заметим, что для Muo инженерный отдел KEF изобрел миниатюрную версию коинцидентного 2-полосного драйвера, в которой используется гибкая демпфирующая мембрана, разделяющая купол твитера от диффузора СЧ/НЧ-излучателя. Отдачу Muo на нижних частотах улучшает пассивный басовик, помещенный между модулями Uni-Q. Разработчики учли неприятный момент интерференции двух близко стоящих излучателей, возникающей на верхних частотах. Поэтому модули Uni-Q в Muo не равноправны в смысле рабочих полос: лишь один из них озвучивает полный диапазон колонки, другой же воспроизводит только нижнюю часть диапазона. Чтобы исключить интерференцию на ВЧ, одинаковые драйверы Uni-Q включены в не совпадающих частотных диапазонах А теперь вернемся к одной из «фишек» Muo ‒ к полезным режимам. В одной колонке стереосигнал преобразуется в моно-звук. Но две колонки Muo можно спарить таким образом, чтобы они воспроизводили полноценное стерео. Кроме того, у пары Muo есть еще режим «вечеринки» (Party Mode), когда обе колонки синхронно воспроизводят один и тот же звук, увеличивая громкость и площадь покрытия. Кстати, спаренные колонки Muo автоматически переключают режим воспроизведения, если поменять вертикальное положение колонки (стерео) на горизонтальное (вечеринка). При этом система, следящая за положением колонок, подстраивает звучание таким образом, чтобы оно оставалось тонально неизменным. На фотографии показана лишь часть возможных отделок KEF Muo KEF производит колонки Muo в самых разных цветах и гаммах ‒ любой найдет себе отделку по вкусу: серебряная (Light Silver), синяя (Neptune Blue), темно-серая (Storm Grey), оранжевая (Sunset Orange), золотая (Horizon Gold) и ярко-розовая (Brilliant Rose). А еще есть премиальные варианты: дизайнерская версия Лавгроува Muo Metal ‒ полированный металл в стиле «Мюонов», и Muo Fluid с яркой многоцветной отделкой а-ля непрерывный спектр и тремя разными гаммами (Forest, Violet, Fame). Впечатления Одна колонка Muo дает монофонический звук К достоинствам воспроизведения KEF Muo отнесем хороший баланс, гладкость звука, приятную, натуральную середину и ясный верх. Особенно хороша область вокала с честными тембрами и красивыми интонациями. Колонка звучит разборчиво и чисто, имея приличный запас по громкости. Привычно для АС KEF, оснащенных модулями Uni-Q, звук легко отрывается от своего источника, почти однородно заполняя помещение. Нет лишних акцентов, провалов и преувеличений, свойственных иным портативным громкоговорителям, звучанию Muo свойственна аккуратность и музыкальность. Поэтому будет несправедливо представлять Muo как хорошие беспроводные колонки для фонового звучания, они явно способны на большее. Но лучше всего потенциал Muo раскрывается в паре колонок, связанных в стерео-режиме. Колонки дают неожиданную для столь компактных АС музыкальную сцену, потрясающую объемом и контрастностью. Режим «вечеринки» также не останется невостребованным: тут тандем Muo способен с хорошей громкостью заполнить звуком помещение средних размеров. Пара Muo замечательно играет стереозвук (в соответствующем режиме) Конечно, в сегменте портативной акустики невозможно получить идеальное звучание, Например, Muo не помешал бы более глубокий и артикулированный бас. А так колонка звучит ровненько, но суховато. Впрочем, ритм Muo держит четко. Еще в музыке богатой басами пассивный радиатор Muo передает корпусу многовато вибраций, слегка разрыхляя структуру тембров на средних частотах. Проблема, в общем-то, типична для портативной акустики, пытающейся играть бас, и восприниматься должна как данность. Похоже, инженеры KEF также заметили эту особенность Muo, впоследствии решив ее в модели Porsche Design Gravity One. Напомним, что в Gravity One один большой пассивный радиатор заменен парой противоположно направленных, компенсирующих импульсы друг друга. В случае Muo, как нам показалось, колонка звучит лучше, если установить ее вертикально на жесткую, ровную поверхность, чтобы часть вибраций «стекала» в опору. Измерения Для измерения параметров АС сложились определенные правила, которых пока еще нет для Bluetooth колонок. Если АЧХ KEF Muo измерять как у обычной АС, поставив колонку на стойку с небольшой верхней полкой и держась подальше от стен, получим довольно ровную кривую, причем верхов будет чуть больше, чем низов и середины. Мы прикинули, что стойка ‒ не характерное для портативной колонки место, и привычной позиции Muo будет лучше соответствовать стол. Поверхность стола предсказуемо оказывает некоторую поддержку нижним частотам, поэтому тональный баланс звучания смещается в их пользу. Неравномерности АЧХ в диапазоне до 20 кГц укладываются в ±4.5 дБ. Нижняя граница по уровню ±3 дБ ‒ 80 Гц. Прослушивание выявило широкую дисперсию излучения Muo, измерения чувствительности под углом 45º говорят о том же. Итоги По меркам распространенных Bluetooth колонок KEF Muo ‒ изделие не из дешевых, но назвать Muo обычной колонкой нельзя. KEF Muo ‒ качественно выполненная вещь, доказывающая, что и в сегменте портативных «спикеров» с ограниченными размерами и бюджетом можно создать хорошо звучащую акустическую систему. 27.09.2017 Технические характеристики Модель Беспроводной спикер KEF Muo Мощность усилителя (Вт) 15 Динамики Uni-Q - 2x 50 мм, 1x пассивный излучатель Частотный диапазон (Гц) 60-20k Входы Bluetooth 4.0 (AptX), AUX - 3.5 мм, микро USB (зарядка + обновление прошивки) Bluetooth 2.402-2.48 ГГц, память - 8 устройств, одновременное подключение - 2 устройства, дальность - 10 м. Батарея литий-ионная, 12 часов работы Габариты ВхШхГ (мм) 80х210x60 Вес (кг) 0.8