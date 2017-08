Домашняя техника KEF Porsche Design Gravity One - Bluetooth-акустика премиального класса Тестовый обзор Bluetooth-акустики KEF Porsche Design Gravity One Цена (на момент публикации): 24'990 руб. Вездесущие мобильные устройства, ставшие главными спутниками человека, с каждым годом становятся все умнее. Но не все, что они умеют делать, получается у них действительно хорошо. К примеру, звук со встроенного динамика у смартфонов так себе ‒ для разговора подходит, но музыку с удовольствием не послушаешь. А наушники не всем нравятся и не для каждой ситуации подходят ‒ это персональное аудио, отгораживающее человека от окружающих. Однако нашлись изобретательные люди, придумавшие для гаджетов очень полезный музыкальный аксессуар ‒ мобильную акустическую систему с беспроводным звуком по каналу Bluetooth. Первые мини-колонки с Bluetooth появились на рынке не так и давно, но пришлись по душе активной молодежи. А сегодня уже самые именитые производители акустических систем не стесняются заниматься такой «мелочью». Устройство Gravity One, о котором пойдет речь в этом обзоре, ‒ плод совместной работы двух заслуженных брендов KEF и Porsche Design. Британскую компанию KEF любителям аудиотехники дополнительно представлять не нужно. Компания Porsche Design, связанная со знаменитым производителем элитных автомобилей, занимается Lifestyle дизайном и в своей области является одной из самых престижных в мире, выпуская люксовую одежду и дорогие аксессуары (часы, телефоны и т.д.). В Porsche Design рассудили, что колонки Bluetooth стали достаточно модной темой для того, чтобы добавить такую модель в перечень роскошных аксессуаров. К слову добавим, что в содружестве KEF и Porsche Design родились не только беспроводные колонки Gravity One, но и две модели наушников: Space One с активным подавлением шума и «вставки» Motion One, принимающие звук по кабелю или Bluetooth (см. презентацию "Porsche Design и KEF — альянс экспертов"). Первый же взгляд, скользнувший по Gravity One, говорит о том, что перед нами статусная вещь. Многие компактные беспроводные колонки создаются для пикника или пляжа, однако Gravity One видится устройством для более респектабельной обстановки, для деловых людей с утонченным вкусом, которые в каждой мелочи стремятся к самому лучшему. Устройство отличает оригинальная форма, придуманная в Porsche Design, цельный алюминиевый корпус благородного титанового окраса, черный верх с металлической сеткой гриля и кнопочной панелью. Излучатели развернуты вверх, чтобы обеспечить максимальную площадь звукового покрытия. По теме изготовления KEF беспроводных колонок вспоминаются удачные модели по имени Muo. До ознакомления с особенностями Gravity One напрашивалась мысль, что новинка ‒ это переделка Muo в премиальном дизайне. Однако мы не угадали, и Gravity One по конструкции заметно отличаются от Muo. Из двух верхних излучателей только один является мини-модулем Uni-Q, второй ‒ это широкополосный драйвер. Хотя оба излучателя имеют одинаковый калибр 50 мм. Кроме того, Gravity One имеет хитрое басовое оформление с двумя пассивными радиаторами вытянутой формы, расположенными таким образом, чтобы взаимно компенсировать вибрации, передаваемые на корпус устройства. А в нижней части корпуса, под приподнятыми «крыльями», устроены выходные порты, которые работают то ли как фазоинверторы, то ли как клапаны для уменьшения компрессии воздуха во внутреннем объеме. Нижними опорами корпуса служат четыре резиновые шайбы. Размеры Gravity One составляют 56х215х63 (ВхШхГ), вес – 780 г. Gravity One оснащен миниатюрным модулем Uni-Q, широкополосным драйвером того же размера и направленными в разные стороны пассивными излучателями Gravity One поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 4.0 и кодек улученного звучания AptX. Колонка может быть одновременно спарена с двумя источниками и имеет память на 8 устройств. Кроме того, Gravity One имеет встроенный микрофон и может использоваться в качестве беспроводной hands-free гарнитуры для телефона, поддерживая функцию голосового набора. Колонка оборудована аналоговым входом Aux с гнездом под 3.5-мм штекер мини-джек и двумя портами USB. Первый порт (USB микро) используется для зарядки самого устройства и заливки обновлений прошивки. Ко второму потру (USB тип А) можно подключить для частичной подзарядки смартфон, воспользовавшись большой емкостью встроенной в Gravity One литий-ионной баратеи. В обычных условиях ее энергии хватит на 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки. За все управление устройством отвечают 6 кнопок на верхней панели Все элементы управления Gravity One ‒ блок из 6 кнопок на верхней панели: включение, установка Bluetooth связи, Mute/отключение микрофона, увеличение и уменьшение громкости, воспроизведение/пауза/звонок. Некоторые клавиши многозадачные, по-разному откликаясь на длительность нажатия. Клавиши в левом ряду снабжены светодиодными индикаторами. При длинном нажатии клавиши включения цвет ее индикатора показывает заряд баратеи: зеленый (70-100%), желтый (30-70%), красный (15-30%), мигающий красный (<15%). Цвет индикатора на клавише со значком Bluetooth говорит об идущей процедуре спаривания колонки (белый мигающий), о воспроизведении по беспроводному каналу (белый) или по аналогу через порт Aux (зеленый). Желтый индикатор на нижней клавише говорит о включении «молчаливого» режима (Mute). В коробке с устройством идет сумка для переноски, USB-кабель и сетевой адаптер для зарядки, снабженный тремя сменными вилками под разные стандарты розеток. В звучании Gravity One привлекает естественная середина с внятной артикуляцией и узнаваемыми тембрами музыкальных инструментов и вокала. Приятная теплота также приходится к месту. Верх разборчив, но комфортен, не доминируя в спектральной палитре. У KEF даже в столь миниатюрном громкоговорителе получился гладкий звук. К тому же Gravity One обладает существенным по глубине басом, задающим тот необходимый звуковой фундамент, без которого музыка теряет цельность. Пожалуй, бас нельзя назвать очень уж напористым, но такая манера воспроизведения согласуется с традиционным звучанием акустических систем KEF, славящихся аккуратностью и ровным тональным балансом. В очередной раз похвалим ненаправленный характер звучания колонок KEF. И все благодаря технологии Uni-Q, которая вновь и вновь демонстрирует свои преимущества в технике различного типа от обычных акустических систем и встройки до миниатюрных Bluetooth колонок. Направление излучателей Gravity One вверх только увеличивает площадь озвучивания с весьма однородным звуковым полем. Если ходить вокруг колонки звук сохраняет хороший тональный баланс. Итоги Что ж, у создателей Gravity One получилось задуманное: мастерство инженеров KEF обеспечило хорошее качество звучания, талант дизайнеров Porsche Design ‒ оригинальный, несхожий с другими, внешний вид устройства. Беспроводной громкоговоритель всем хорош, но весьма недешев, входя в число самых дорогих Bluetooth колонок. Однако за статусные вещи всегда приходится платить больше обычного. 03.08.2017 Измерения Измерения проходили в обычной комнате без всяких ухищрений, поэтому волнообразный характер АЧХ на низких частотах ‒ это влияние резонансов помещения. В остальном воспроизведение Gravity One видится сбалансированным и совершенно ненаправленным, о чем свидетельствует измерение АЧХ под углом 45º к вертикали. Колонки неплохо басят, в нижней границе дотягиваясь до частоты 80 Гц по уровню -6 дБ. Технические характеристики Модель Беспроводной спикер KEF Porsche Design Gravity One Динамики Uni-Q - 50 мм, СЧ - 50 мм, 2 пассивных излучателя Входы Bluetooth 4.0 (AptX), AUX - 3.5 мм, микро USB (зарядка + обновление прошивки) Выходы USB (подзарядка телефона) Bluetooth 2.402-2.48 ГГц, 2.5 мВт, память - 8 устройств, одновременное подключение - 2 устройства, дальность - 10 м. Батарея литий-ионная, 10 часов работы Габариты ВхШхГ (мм) 56х215x63 Вес (кг) 0.78