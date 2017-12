Домашняя техника Командный голос для систем URC Total Control Будущее уже наступило! Если раньше мы только в фантастических фильмах видели, как герой общается с компьютерной системой посредством голоса – отдает ей команды и получает информацию, то сегодня это реальность – голосовые помощники есть у большинства крупных IT-компаний: Google Assistant у Google, Siri – Apple, Cortana – Microsoft, Alexa у Amazon, Алиса у Яндекс. В общем, мы вступаем в эру голосового управления домом! Сегодня речь пойдет о двух помощниках – от Google и от Amazon. Они будут помогать нам с голосовым управлением системой URC Total Control. На данный момент, правда, делать это можно исключительно на английском языке.



Google Система умного дома от гиганта индустрии называется Google Home, и она довольно молодая. Голосовой помощник - и того моложе. Сегодня он присутствует в трех устройствах – Google Home Mini, Home и Home Max. Они позволяют искать различные запросы в Google, воспроизводить музыку, а также управлять различными совместимыми устройствами. Помощник можно запрограммировать на запуск любого макроса в системе URC Total Control. Причем, можно задать абсолютно любую фразу, по которой будет срабатывать этот макрос (с возможностью опционального ответа/подтверждения), но при этом необходимо соблюдать следующую структуру:

- Okay Google… talk to URC about «фраза»

- Okay Google… at URC «фраза»

- Okay Google… ask URC «фраза»

- Okay Google… tell URC to «фраза»



Чтобы подключить «Ассистента» к Total Control, необходимо в ПО URC Accelerator добавить соответствующий модуль и создать новый макрос с использованием этого модуля. Для каждого макроса, как уже упоминалось выше, можно задать до четырех фраз, которые будут его активировать.

Макросы бывают трех типов:

- простые (одна команда, статус системы не учитывается);

- универсальные (несколько команд, статус системы не учитывается);

- Room Power (универсальный макрос, в систему Total Control передается статус той активности, которую производит в данный момент «Ассистент»).

При желании можно реализовать и ответную реакцию на запуск голосового макроса – например, выдавать подтверждение «Yes, Sir!”. Чтобы команды передавались между URC Total Control и Google Assistant, необходимо слинковать эти две системы. Интерфейс URC позволяет сгенерировать необходимые для процесса соединения имя и код, которые потом нужно ввести в приложении Google Home. Процесс выполняется только один раз на начальном этапе конфигурирования.

Длинные фразы от Google можно сократить, если создать короткие варианты в приложении Google Home и связать их со стандартными фразами. Тогда, например, для включения ТВ можно будет обойтись одной короткой фразой – “Okay Google… Turn on TV” вместо “Okay Google… Ask URC to Turn on TV”.



Amazon

Amazon Alexa сегодня активно используется пользователями крупнейшего интернет-магазина Amazon - в основном, на устройствах Echo (Echo и Echo dot) и приставке Fire TV. Возможности интеграции URC Total Home с Alexa почти такие же, как и с Google Assistant – можно запускать макросы, а также уже готовые сцены с помощью голосовых команд. Но вот удобство использования этих макросов пока отстает от продукта Google – 100% поддерживаются всего две команды:

- Alexa… TURN ON «макрос»;

- Alexa… TURN OFF “макрос».

Используется функция Alexa Smart Skill, что требует настройки через сайт alexa.amazon.com. Процесс заведения макросов полностью аналогичен настройке для Google Assistant, разве что параметров здесь гораздо меньше, и каждый макрос можно запустить с командами TURN ON или TURN OFF. Alexa и URC Total Control нужно также «связать», для чего в любом интерфейсе нужно сгенерировать имя/код, которые ввести в настройках на сайте alexa.amazon.com.

Alexa позволяет обнаружить все управляемые устройства в системе и заданные инсталлятором сценарии. Их названия можно менять по своему усмотрению, чтобы проще было управлять «голосом» и не вспоминать длинные названия часто используемых устройств. Причем если большинство устройств/сцен можно только включать/выключать, то, например, для диммеров можно устанавливать выходной уровень – «Alexa, set the Dimmer to 50 percent”.