Домашняя техника Компактное решение от HARMAN для озвучивания небольшого салона Современному салону красоты практически невозможно обойтись без фоновой озвучки. Времена, когда по углам развешивали колонки от музыкального центра, безвозвратно прошли, да оно и к лучшему – такое решение вряд ли можно назвать удачным. Для того, чтобы клиенты были довольны, необходимо элегантное и относительно недорогое решение. Именно такой вариант предлагает HARMAN: рассматриваемая нами система построена на базе универсального двухканального микшера/усилителя JBL CSMA2120. Что важно владельцу небольшого салона? Невысокая цена решения, его компактность и универсальность. Усилитель JBL CSMA2120 соответствует этим требованиям в полной мере. Он рассчитан на два канала (может выдавать до 120 Вт на каждый) и может использоваться с трансформаторной акустикой на 70 или 100 В. Два стереовхода позволяют подключить два источника и выдавать суммированный сигнал левого и правого канала на соответствующие выходы. Таким образом можно легко организовать две независимые зоны, у каждой из которых будет свой источник. Например, в зоне ресепшн могут звучать какие-то рекламные объявления, а в зале – ненавязчивая музыка. Микшер/усилитель JBL CSMA2120 Можно подключить бюджетный Bluetooth-приемник и запускать музыку с обычного смартфона или планшета, а можно подключить усилитель к линейному выходу компьютера, и тогда возможности воспроизведения музыки, анонсов, рекламы будут ограничены только вашей фантазией. Схема организации озвучивания небольшого коммерческого помещения Громкость в таком случае можно регулировать прямо с гаджета или же пойти дальше и установить на каждую зону внешний поворотный регулятор громкости CSR-V, что гораздо удобнее и эффективнее. Он подключается к усилителю банальным Ethernet-кабелем и может быть установлен в любом удобном месте. Впрочем, стандартные входы позволяют подключить любой балансный или небалансный источник. Можно использовать его и в домашних условиях - в тех зонах, где достаточно фоновой озвучки, например, в ванных комнатах или на веранде. Использовать для таких зон полноценный стереоусилитель слишком расточительно, зато их прекрасно можно озвучить с помощью коммерческих моделей серии CSA. Внешний поворотный регулятор громкости CSR-V Сам же усилитель можно поставить в любом удобном месте, а также установить в рэковую стойку, благо «уши» для крепления идут в комплекте, а занимает аппарат всего один юнит.

Но усилитель без колонок бесполезен и для данного решения HARMAN предлагает множество вариантов акустических систем. Мы рассмотрим здесь два из них – потолочную модель JBL C24CT и подвесную JBL C65P/T. Двухполосные встраиваемые АС JBL C24CT

Первая – настоящая двухполосная «встройка», рассчитанная на работу с 70/100 вольтовым усилителем. Колонка имеет два драйвера (ВЧ и СЧ/НЧ) в коаксиальной конфигурации, а также специальный волновод, который вкупе со специальными драйверами, позволяет озвучить зону с углом покрытия в 130 градусов. Это позволяет уменьшить количество используемых АС при покрытии больших площадей. Выпускаются АС в белом или черном цвете – соответственно, их можно использовать как со светлым, так и темным потолком. При желании белые АС можно и покрасить. Подвесные акустические системы JBL C65P/T JBL C65P/T – оригинальная подвесная акустическая система, выполненная в цилиндрическом корпусе. Если задача C24CT – не выделяться в интерьере, то C65P/T наоборот, станет явным элементом этого интерьера. Колонки доступны также в двух цветах (белые можно красить) и предназначены для помещений с открытой архитектурой или очень высокими потолками. Здесь также используется двухполосная коаксиальная конструкция, излучение идет на 120 градусов за счет фирменной технологии Radiation Boundary Integrator, которая позаимствована из профессиональных акустических линейных массивов JBL Vertec. Модель C65P/T также может работать в трансформаторном режиме, позволяющем задействовать на одном канале сразу несколько акустических систем и очень удобном как раз для озвучивания коммерческих помещений. Каждая колонка комплектуется двумя тросами по 4,5 м – основным и страховочным.

Таким образом, можно подобрать решение под конкретное помещение – в зависимости от требований дизайна или особенностей самого помещения. В классическом варианте можно обойтись встраиваемыми АС, что особенно удобно в случае подвесного (натяжного) потолка. А при наличии высоких потолков или желании дополнительно оформить помещение, подвесные АС станут отличным решением.

