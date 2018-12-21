Домашняя техника Мониторы для домашнего кинотеатра OSD Black S81 Тестовый обзор домашних кинотеатральных мониторов OSD Black S81

Цена (на момент публикации): 49'990 руб. за шт.

Этим летом в большой презентации Optimal Speaker Design (OSD) мы представили американский бренд одним из признанных специалистов в разработке и производстве архитектурной аудиотехники, а семейство OSD Black назвали идеальным выразителем фирменной философии, в продуктах которого сочетаются надежность, функциональность и высокое качество воспроизведения. Однако в России возможности техники OSD Black можно было оценить только по встраиваемой акустике, модели из других категорий на наш рынок не поставлялись. К счастью, лишь временно. Несколько недель назад в Россию прибыла первая партия акустических систем OSD Black S-Series ‒ специализированных мониторов для домашнего кинотеатра (ДК). групповое фото мониторов S-серии OSD Black Почему компания, всю жизнь занимавшаяся инсталляционной тематикой, которая обычно ассоциируется со встройкой, уличной или ландшафтной акустикой, решила попробовать свои силы в новом сегменте? Тому есть два объяснения. Во-первых, в серьезных проектах частных кинозалов уже давно не используется обычная акустика, обособленно стоящая в помещении. Ну, может, кроме сабвуферов, хотя и их стараются скрыть с глаз. Кинотеатральные громкоговорители, как правило, устанавливаются в ниши, подвешиваются или же встраиваются в фальш-стены, по сути, являясь новым классом инсталляционной акустики. Если смотреть с этой точки зрения, кинотеатральные мониторы становятся логичным расширением деятельности OSD. Вторая причина связана с вопросом, почему вообще в ДК применяются особенные колонки. На заре индустрии ДК считалось нормальным взять фронтальную пару обычных «башен» Hi-Fi/High-End класса, дополнив ее центральной колонкой, небольшими полочниками для каналов окружающего звучания и сабвуфером. Вот только практика показала, что подобные комплекты, даже составленные из очень качественных и потрясающе музыкальных домашних колонок, с кинотеатральным звуком справляются не лучшим образом, сильно проигрывая по динамике и мощи воспроизведения спецэффектов мониторам, что используются в коммерческих кинозалах. Дело в том, что кинотеатральной акустике нужна отменная звуковая атака и способность чисто отрабатывать экстремально громкие звуковые фрагменты. Обычная домашняя акустика не рассчитана на продолжительную работу с очень громким звуком: перегревается мотор и звуковая катушка, температурная компрессия приводит к искажениям звучания, а затем к выходу динамиков из строя. Поэтому в коммерческой сфере применяются мониторы, оснащенные профессиональными излучателями. В итоге, благодаря естественному отбору в сегменте ДК премиального класса закрепились громкоговорители с особым форм-фактором, неброским по дизайну, но весьма жестким кабинетом и профессиональными комплектующими. монитор OSD Black S81 в разных ракурсах К сожалению, акустика для элитных многоканальных аудиосистем обычно стоит очень дорого, и многим она просто не по карману. Тут-то у компании OSD и появилась идея создать в семействе Black серию мониторов, сделанных по образу и подобию элитных громкоговорителей для ДК, но доступных не единицам, а большому числу любителей хорошего звука. В настоящий момент S-серия OSD Black включает четыре модели мониторов: S85, S84, S82 и S81, каждый из которых может играть роль фронтальных колонок или «центра». Мониторы выпускаются в акустически инертных кабинетах и имеют фазоинверторное оформление с лицевым расположением портов. Плоский дизайн кабинетов и монтажные кронштейны позволяют без проблем подвешивать модели на стену или даже встраивать их. Колонки комплектуются сделанными на заказ драйверами и элементами кроссоверов. Все модели линейки оснащаются 8-дюймовыми басовыми динамиками с диффузорами, спрессованными из длинноволокнистой древесины. Разница лишь в том, что модели S81 и S84 имеют один басовый драйвер, а S82 и S85 ‒ два. Все мониторы, кроме S85, имеют 2-полосную конфигурацию излучателей. Старшая модель ‒ 3-полосная, оборудована 165-мм среднечастотным драйвером с бумажным диффузором и позолоченной центральной «пулей». Мониторы S85 и S84 оснащены гибридными ленточными твитерами конструкции Хейла или, как их еще называют, AMT (Air Motion Transformer), которые по сравнению с традиционными «лентами» обладают лучшей чувствительностью и легко справляются с повышенной подводимой мощностью. Младшие мониторы, S81 и S82, комплектуются «пищалками» с 25-мм шелковыми куполами, объединенными в линейный массив из трех излучателей. Любопытно, не подсмотрели ли инженеры OSD это решение у знаменитых мониторов M&K Sound, тем более что сегодня обе компании являются частью корпорации Audio Gear Group. подвесные крепления

позолоченные клеммы Познакомимся поближе с открывающими линейку, самыми доступными по стоимости моделями OSD Black S81. Монитор выполнен в широком корпусе из MDF с черной отделкой под дерево, его габаритные размеры ‒ 414 х 445 х 218 мм (ВхШхГ). По сторонам фасада располагаются два овальных фазоинверторных порта. Накладка на диффузородержатель басового драйвера изготовлена из упругого, напоминающего резину материала. Из него же сделана и общая панель массива твитеров, помещающая каждый высокочастотный излучатель в индивидуальную акустическую линзу. В конструкции монитора эти накладки динамиков явно имеют антирезонансный и виброзащитный смысл. Лицевая панель S81 полностью закрывается грилем, обтянутым черной материей. На обратной стороне громкоговорителя находится утопленная в корпус клеммная панель с парой позолоченных разъемов и металлические монтажные скобы подвесной системы. По данным производителя мониторы S81 комплектуется кроссовером 2-го порядка с частотой раздела 2.5 кГц, имеют 4-омный импеданс, повышенную чувствительность 93 дБ и расширенный рабочий диапазон от 40 Гц до 30 кГц, управляясь с входной мощностью до 250 Вт. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ Проигрыватель: OPPO UDP-203

ЦАП/Предварительный усилитель: Emotiva MC-700

Усилитель мощности: Emotiva XPA-5

Цифровой кабель: WireWorld Island 7 HDMI

Межблочные кабели: WireWorld Oasis 7

Акустические кабели: WireWorld Helicon16 OFC

Активный сабвуфер: SVS SB-4000 За помощь в организации тестирования АС OSD Black S81 благодарим компанию Simple Distribution, на территории которой и проходило прослушивание. Конечно, мониторам из S-серии больше бы пристало выступать в составе многоканальной аудиосистемы, однако на момент тестирования ее еще не усели собрать. Поэтому мы провели ознакомительное тестирование OSD Black S81 в форматах стереосистемы и трифоника, думаем, этого достаточно для того, чтобы оценить общий характер воспроизведения и возможности акустических систем. Как обычно звучат громкоговорители, входящие в состав ДК высшего класса? Воспроизведение их носит ярко выраженный мониторный характер: полная нейтральность, высочайшая детализация, отсутствие искажений, абсолютная динамика и голографическая виртуальная сцена. Притом элитные мониторы обычно не дают таких столь милых аудиофилам звуковых материй, как фактурная красивость тембров, шелковая гладкость музыкальных переходов, эмоциональная теплота исполнения ‒ это не к мониторам, а к домашнему «хай-энду». Впрочем, в современных аудиосистемах многие факторы воспроизведения, связанные с частотным балансом и некоторыми психоакустическими моментами восприятия, достаточно эффективно настраиваются с помощью продвинутых звуковых процессоров. В общем, от хороших мониторов ждут высокого потенциала воспроизведения, а далее звук настраивается соответственно акустике помещения и вкусам клиента. Насколько названным выше критериям высококачественного воспроизведения отвечают акустические системы OSD Black S81? Видно, что инженеры OSD, исходя из того бюджета, на который они ориентировались, постарались сделать звучание акустики S-серии максимально бескомпромиссным. Мониторы дают ровный, разборчивый звук, остающийся аккуратным даже на предельной для них громкости. Хорошая атака делает звук отточенным и хлестким ‒ это умение понравится всем без исключения любителям кинофильмов, потому что очень реалистично передает, например, выстрелы и взрывы. Контрастная звуковая сцена свободно разворачивается вширь и вглубь, замечательно показывая разделение образов. Проработка звуковых деталей одинаково хороша во всей частотной полосе от крепкого и быстрого мид-баса до звонких дискантов. Мониторы замечательно воспроизводят саундтреки кинофильмов, чтобы понять это достаточно простого трифоника в составе пары S81 и сабвуфера компании SVS. Кстати, эти акустические системы двух американских производителей прекрасно спелись. Сочетание детализированного звукового сопровождения и высокой энергетики никого не оставят равнодушным. Но почему только кино? На самом деле OSD Black S81 уверенно исполняют любую динамичную, хорошо записанную музыку, в том числе партитурно сложные оркестровые произведения, справляясь с построением объемной сцены, локализацией и контрастной прорисовкой большого количества инструментов. Да, как все настоящие мониторы, S81 играют несколько прямолинейно, суховато, в аналитическом ключе раскладывая тему на партии, что нравится не всем меломанам. Но OSD Black S81 и создавались как мониторы, и в этом отношении качество их воспроизведения заслуживает лестной оценки, особенно учитывая доступную стоимость акустических систем. Выводы Заставит ли появление на рынке акустических систем OSD Black S81 и их сестер из S-серии поволноваться авторитетных производителей мониторов для ДК элитного уровня, стоимость которых минимум в несколько раз превышает цену S81? Тут есть несколько моментов. Если мерить по абсолютной шкале, и не считать деньги, то дорогостоящие элитные мониторы кое в чем превосходят S81, например, яснее передают самые тонкие нюансы, масштабнее строят сцену, способны дать больше драматизма в самых мощных звуковых фрагментах. У лучших кинотеатральных мониторов максимальное звуковое давление может превышать 120 дБ, ‒ по этому параметру мониторы OSD Black проигрывают. С другой стороны, в ценовой категории мониторов S-серии элитных громкоговорителей не бывает, а домашняя акустика сравнительной или даже большей стоимости не даст столь универсального и эффектного воспроизведения в кино и музыке, тяготея скорее ко второму, чем к первому. Не стоит забывать и инсталляционный фактор мониторов S-серии, которые сами по себе достаточно компактные, плюс имеют корпуса, удобные для подвеса на стену или встройки. А значит, могут свободно использоваться в разнообразных интерьерных проектах, снова обыгрывая обычную домашнюю акустику. 21.12.2018 Технические характеристики Модель OSD Black S81 Тип пассивный Способ размещения полочный/настенный Материал корпуса MDF Оформление фазоинвертор Кол-во полос 2 ВЧ (мм) 3 х 25, шелковый купол НЧ (мм) 203, длинноволокнистая целлюлоза Кроссовер 2.4k Гц, 2-го порядка Частотный диапазон (Гц) 40-30k Подводимая мощность (Вт) 250 Чувствительность (дБ) 93 Макс. звуковое давление (дБ) 100 Импеданс (Ом) 4 Высота (мм) 414 Ширина (мм) 445 Глубина (мм) 218