Мониторы для домашнего кинотеатра OSD Black S81
Тестовый обзор домашних кинотеатральных мониторов OSD Black S81
Цена (на момент публикации): 49'990 руб. за шт.
Этим летом в большой презентации Optimal Speaker Design (OSD) мы представили американский бренд одним из признанных специалистов в разработке и производстве архитектурной аудиотехники, а семейство OSD Black назвали идеальным выразителем фирменной философии, в продуктах которого сочетаются надежность, функциональность и высокое качество воспроизведения. Однако в России возможности техники OSD Black можно было оценить только по встраиваемой акустике, модели из других категорий на наш рынок не поставлялись. К счастью, лишь временно. Несколько недель назад в Россию прибыла первая партия акустических систем OSD Black S-Series ‒ специализированных мониторов для домашнего кинотеатра (ДК).
монитор OSD Black S81 в разных ракурсах
К сожалению, акустика для элитных многоканальных аудиосистем обычно стоит очень дорого, и многим она просто не по карману. Тут-то у компании OSD и появилась идея создать в семействе Black серию мониторов, сделанных по образу и подобию элитных громкоговорителей для ДК, но доступных не единицам, а большому числу любителей хорошего звука. В настоящий момент S-серия OSD Black включает четыре модели мониторов: S85, S84, S82 и S81, каждый из которых может играть роль фронтальных колонок или «центра». Мониторы выпускаются в акустически инертных кабинетах и имеют фазоинверторное оформление с лицевым расположением портов. Плоский дизайн кабинетов и монтажные кронштейны позволяют без проблем подвешивать модели на стену или даже встраивать их. Колонки комплектуются сделанными на заказ драйверами и элементами кроссоверов. Все модели линейки оснащаются 8-дюймовыми басовыми динамиками с диффузорами, спрессованными из длинноволокнистой древесины. Разница лишь в том, что модели S81 и S84 имеют один басовый драйвер, а S82 и S85 ‒ два. Все мониторы, кроме S85, имеют 2-полосную конфигурацию излучателей. Старшая модель ‒ 3-полосная, оборудована 165-мм среднечастотным драйвером с бумажным диффузором и позолоченной центральной «пулей». Мониторы S85 и S84 оснащены гибридными ленточными твитерами конструкции Хейла или, как их еще называют, AMT (Air Motion Transformer), которые по сравнению с традиционными «лентами» обладают лучшей чувствительностью и легко справляются с повышенной подводимой мощностью. Младшие мониторы, S81 и S82, комплектуются «пищалками» с 25-мм шелковыми куполами, объединенными в линейный массив из трех излучателей. Любопытно, не подсмотрели ли инженеры OSD это решение у знаменитых мониторов M&K Sound, тем более что сегодня обе компании являются частью корпорации Audio Gear Group.
АУДИОКОМПОНЕНТЫ
Проигрыватель: OPPO UDP-203
За помощь в организации тестирования АС OSD Black S81 благодарим компанию Simple Distribution, на территории которой и проходило прослушивание. Конечно, мониторам из S-серии больше бы пристало выступать в составе многоканальной аудиосистемы, однако на момент тестирования ее еще не усели собрать. Поэтому мы провели ознакомительное тестирование OSD Black S81 в форматах стереосистемы и трифоника, думаем, этого достаточно для того, чтобы оценить общий характер воспроизведения и возможности акустических систем.
Как обычно звучат громкоговорители, входящие в состав ДК высшего класса? Воспроизведение их носит ярко выраженный мониторный характер: полная нейтральность, высочайшая детализация, отсутствие искажений, абсолютная динамика и голографическая виртуальная сцена. Притом элитные мониторы обычно не дают таких столь милых аудиофилам звуковых материй, как фактурная красивость тембров, шелковая гладкость музыкальных переходов, эмоциональная теплота исполнения ‒ это не к мониторам, а к домашнему «хай-энду». Впрочем, в современных аудиосистемах многие факторы воспроизведения, связанные с частотным балансом и некоторыми психоакустическими моментами восприятия, достаточно эффективно настраиваются с помощью продвинутых звуковых процессоров. В общем, от хороших мониторов ждут высокого потенциала воспроизведения, а далее звук настраивается соответственно акустике помещения и вкусам клиента.
Насколько названным выше критериям высококачественного воспроизведения отвечают акустические системы OSD Black S81? Видно, что инженеры OSD, исходя из того бюджета, на который они ориентировались, постарались сделать звучание акустики S-серии максимально бескомпромиссным. Мониторы дают ровный, разборчивый звук, остающийся аккуратным даже на предельной для них громкости. Хорошая атака делает звук отточенным и хлестким ‒ это умение понравится всем без исключения любителям кинофильмов, потому что очень реалистично передает, например, выстрелы и взрывы. Контрастная звуковая сцена свободно разворачивается вширь и вглубь, замечательно показывая разделение образов. Проработка звуковых деталей одинаково хороша во всей частотной полосе от крепкого и быстрого мид-баса до звонких дискантов.
Мониторы замечательно воспроизводят саундтреки кинофильмов, чтобы понять это достаточно простого трифоника в составе пары S81 и сабвуфера компании SVS. Кстати, эти акустические системы двух американских производителей прекрасно спелись. Сочетание детализированного звукового сопровождения и высокой энергетики никого не оставят равнодушным. Но почему только кино? На самом деле OSD Black S81 уверенно исполняют любую динамичную, хорошо записанную музыку, в том числе партитурно сложные оркестровые произведения, справляясь с построением объемной сцены, локализацией и контрастной прорисовкой большого количества инструментов. Да, как все настоящие мониторы, S81 играют несколько прямолинейно, суховато, в аналитическом ключе раскладывая тему на партии, что нравится не всем меломанам. Но OSD Black S81 и создавались как мониторы, и в этом отношении качество их воспроизведения заслуживает лестной оценки, особенно учитывая доступную стоимость акустических систем.
Выводы
Заставит ли появление на рынке акустических систем OSD Black S81 и их сестер из S-серии поволноваться авторитетных производителей мониторов для ДК элитного уровня, стоимость которых минимум в несколько раз превышает цену S81? Тут есть несколько моментов. Если мерить по абсолютной шкале, и не считать деньги, то дорогостоящие элитные мониторы кое в чем превосходят S81, например, яснее передают самые тонкие нюансы, масштабнее строят сцену, способны дать больше драматизма в самых мощных звуковых фрагментах. У лучших кинотеатральных мониторов максимальное звуковое давление может превышать 120 дБ, ‒ по этому параметру мониторы OSD Black проигрывают. С другой стороны, в ценовой категории мониторов S-серии элитных громкоговорителей не бывает, а домашняя акустика сравнительной или даже большей стоимости не даст столь универсального и эффектного воспроизведения в кино и музыке, тяготея скорее ко второму, чем к первому. Не стоит забывать и инсталляционный фактор мониторов S-серии, которые сами по себе достаточно компактные, плюс имеют корпуса, удобные для подвеса на стену или встройки. А значит, могут свободно использоваться в разнообразных интерьерных проектах, снова обыгрывая обычную домашнюю акустику.
21.12.2018
Технические характеристики
|
Модель
|
OSD Black S81
|
Тип
|
пассивный
|
Способ размещения
|
полочный/настенный
|
Материал корпуса
|
MDF
|
Оформление
|
фазоинвертор
|
Кол-во полос
|
2
|
ВЧ (мм)
|
3 х 25, шелковый купол
|
НЧ (мм)
|
203, длинноволокнистая целлюлоза
|
Кроссовер
|
2.4k Гц, 2-го порядка
|
Частотный диапазон (Гц)
|
40-30k
|
Подводимая мощность (Вт)
|
250
|
Чувствительность (дБ)
|
93
|
Макс. звуковое давление (дБ)
|
100
|
Импеданс (Ом)
|
4
|
Высота (мм)
|
414
|
Ширина (мм)
|
445
|
Глубина (мм)
|
218