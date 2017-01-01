Домашняя техника Мощь в деталях Редакция AVREPORT.RU продолжает серию статей, посвященных проблемам электропитания аудио-видео систем. Для подготовки этой публикации мы решили пообщаться с Дмитрием Ершовым – признанным экспертом в области High-End оборудования и владельцем салона Gong-Stereo, который расположен в самом центре Москвы – в Гостином Дворе. Являясь по-настоящему увлеченным человеком, Дмитрий находится в постоянном поиске и проводит эксперименты, направленные на повышение достоверности воспроизведения изображения и звука. Как говорит о себе сам Дмитрий: «Звук — это наша страсть, это образ нашей жизни». По мнению Дмитрия, в задаче построения действительно качественной системы не бывает мелочей. Все ее компоненты: и источники, и усилительная часть, и акустические системы, и даже кабели – оказывают влияние на конечный результат. При этом результат определяется уровнем самого «слабого» компонента, т.е. вы можете приобрести прекрасную акустику и усилители, но неподходящие коммутационные кабели не позволят им раскрыть потенциал на сто процентов. «Абсолютно все имеет значение, невозможно пренебречь чем-либо и рассчитывать на желанный результат. Детали – это ключ» - именно так описывает Дмитрий свой подход к работе.

Надо сказать, что качество электропитания – это вопрос, которому Дмитрий всегда уделял самое серьезное внимание. «Создавая совершенную систему, невозможно представить ее себе, отрезанную от мира, будто в вакууме, она все равно будет привязана к нему силовым кабелем, а, как известно, качество энергоснабжения у нас далеко от идеала». И это действительно так, ведь Hi-Fi и High-End техника рассчитана производителями на европейское питание (230В, 50Гц) с допустимыми колебаниями +- 5%, а в идеале без таковых. При этом требования российских «ГОСТ» несколько «мягче» - 220В, 50Гц с допустимыми колебаниями +- 10%, именно поэтому в большинстве ситуаций для качественной работы аппаратуры и требуется стабилизация напряжения.

Для того, чтобы более наглядно представить данную ситуацию, поясним, что фактически ГОСТ РФ допускает диапазон напряжения 198В – 242В, а европейские нормы 218,5В – 241,5В. Очевидно, что верхние значения пределов почти эквивалентны 242В РФ и 241,5В ЕС, но нижние пределы значительно разнятся: 198В РФ и 218,5В ЕС - на целых 20,5В.

Считается, что в городе данная проблема стоит не так остро, хотя Дмитрий, несмотря на то, что его салон находится практически на Красной Площади, рассказал несколько историй, когда происходили критические скачки и провалы напряжения и даже полные отключения электричества. В загородных же поселках проблемы с электричеством – обычное дело. О каком High-End звучании вообще можно говорить, если напряжение питания в сети падает, например, до 190 В, а иногда и еще ниже… «Тут уже не имеет значения, сколько меди в вашем проводе, и сколько ферритовых колец на него надето» - говорит Дмитрий. Естественно, ни о каком качестве речь тут идти уже не может – возникает проблема вообще сохранить работоспособность оборудования. Причем, заметьте, что пока мы говорили только о величине самого напряжения, не затрагивая вопросов гармонических искажений (THD) и прочего. Вы считаете, что «5% THD – это много, а все 25% не хотите? Именно это может произойти, когда один сосед включает пылесос, другой кондиционер, а третий стиральную машину или фен, или микроволновую печь» - говорит Дмитрий.

Поиском решений проблем электропитания в салоне Gong Stereo занимаются давно. Однако, большинство из устройств, протестированных Дмитрием, либо не обладало необходимыми качествами, либо относилось к так называемому сегменту аудиофильской техники с ценником, который приводил в состояние неприятного удивления даже весьма состоятельных клиентов. Задача казалась Дмитрию практически неразрешимой, пока в руки его не попала система с двойным преобразованием FCI Power Solutions из линейки Premium compact – TZ30.00. Это «невероятно мощный, компактный и тихий аппарат, который полностью решает вопрос качества энергоснабжения где угодно» - говорит Дмитрий. Все дело заключается в принципе его работы, а именно, в «двойном преобразовании». На первом этапе ИБП потребляет от линии то, что в ней есть, к примеру, худший случай - 160 Вольт, 40Гц или 240 Вольт, 70Гц, далее - ИБП преобразовывает переменный ток в постоянный ток, отсеивая любые помехи, перепады и гармонические искажения %THD. На втором этапе система преобразует постоянный ток в переменный, причем, в соответствии со сделанными настройками, обеспечивая на выходе 230 В, 50 Гц с отклонением <1% - с таким качеством энергопитания уже можно работать. Вообще, данная модель ИБП FCI Power Solutions TZ30.00 может стабилизировать напряжение от 80 вольт при нагрузке 50% и от 175 вольт при полной нагрузке! Стоит отметить, что линия постоянного тока внутри ИБП соединена с линией батарей, так что в случае любых значительных провалов питания ничто не рушит гармонию звука, система просто перейдет на питание от батарей, причем без задержки.

Данная функция также дает особую возможность для аудиофилов. Можно физически отключить входной кабель от ИБП и наслаждаться музыкой вообще в отрыве от внешних сетей, причем довольно долго… Кстати, именно для любителей такого типа прослушивания, ко всей линейке Premium compact можно подключить внешние батарейные модули FCI и таким образом продлить время автономного прослушивания. Второй приятной новостью для любителей High-End станет весьма демократичная цена на данную модель ИБП – она составляет $2'050 (все цены в USD указаны как справочные и РРЦ, продажа осуществляется в рублях РФ), что в несколько раз ниже стоимости моделей ИБП, позиционируемых их производителями, как High-End.

Еще одна важная особенность заключается в том, что у всех моделей ИБП FCI Power Solutions имеется уникальная возможность выдерживать нагрузки 150% в течение 30сек и 125% в течение1 мин. Это очень важно для того, чтобы стереосистема или домашний кинотеатр мог полноценно отработать мощные динамические всплески при громком прослушивании, во время которых потребление электроэнергии может расти скачкообразно. Напоследок Дмитрий решил нас удивить и вынес из-за «кулис» миниатюрную копию только что продемонстрированного аппарата – модель FCI ТZ10.00. Обладая габаритами 22х14х32 см, данная модель обладает теми же самыми преимуществами, что и описываемая в данном материале модель TZ30.00, только мощность ее составляет не 3, а 1 кВА. К ТZ10.00 также можно подключить дополнительные батарейные модули, его можно установить в небольшую нишу, а также поставить вертикально. Дмитрий в своих инсталляциях часто использует обе эти модели одновременно, подключая к более мощной модели усилители мощности, а к менее мощной – источники сигнала и секцию предусиления. Стоимость самой малой модели из линейки Premium Compact - TZ10.00, мощностью 1кВА или 900Вт, составляет всего 995$. Также в линейке имеется и модель мощностью 1'800Вт стоимостью $1360 (все цены в USD указаны как справочные и РРЦ, продажа осуществляется в рублях РФ). TZ30, TZ10 и RZ30 (для стойки)

В заключение отметим, что модельная линейка Premium ИБП FCI Power Solutions действительно универсальна и открывает новые возможности для аудиофилов, решая сколь угодно сложные проблемы электроснабжения. Мы также ознакомились со всей линейкой ИБП FCI Power Solutions и пришли к выводу, что данные продукты решают задачи любого масштаба: от 1кВА для подключения маленькой Hi-Fi системы, до промышленных 210кВА, которые обеспечат высококачественной энергией целый коттеджный комплекс… Все модели ИБП FCI Power Solutions можно протестировать и приобрести у Дмитрия Ершова в его замечательном салоне, ну и, конечно, познакомиться с его великолепной музыкальной коллекцией, для прослушивания которой будут использоваться тщательно отобранные High-End системы.



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