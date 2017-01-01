Домашняя техника Мультимедиа-решения от BenQ в новом кампусе Университета Прикладных Наук Зюйд Расположенный в самом центре Европы, Университет Прикладных Наук Зюйд (Zuyd University of Applied Sciences) готовит студентов к международной карьере и пользуется популярностью среди студентов из Нидерландов и других европейских городов. Кампусы Университета Зюйд расположены в городах Херлен, Ситтард и Маастрихт. Всего в состав вуза входит 11 университетских городков, а не так давно открылся еще один новый кампус в районе Ligne (Ситтард). Новый кампус находится в оживленном районе и позволяет эффективно взаимодействовать студентам и их потенциальным работодателям. Район Ligne - это исторический центр города, который со временем стал модным и популярным местом благодаря находящимся здесь музеям, кинотеатрам и ресторанам. Чтобы соответствовать имиджу района, новый кампус университета также должен быть современным и высокотехнологичным. Руководство ВУЗа обратилось к техническому интегратору Media Service, чтобы найти соответствующее их запросам решение для технического оснащения кампуса.



Решение

После тестирования различных компаний и их решений, Университет Прикладных Наук Зюйд выбрал для оснащения нового кампуса продукцию BenQ. У университета было несколько основных требований к дисплеям и устройствам для демонстрации контента, которые обязательно нужно было учесть. Новый корпус был спроектирован таким образом, чтобы все здание было наполнено естественным светом – это создавало благоприятную атмосферу для обучения, но усложняло задачу техническому интегратору, т.к. требовались дисплеи с высокой яркостью. Кроме того, руководство университета обязательным требованием выдвинуло наличие технологии multi-touch, понимая, как это ускоряет проведение уроков и повышает продуктивность, обеспечивая студентам интерактивное взаимодействие с учебным материалом. В результате для разных типов помещений и разных задач по взаимодействию с материалом были выбраны различные решения BenQ. В учебных аудиториях были установлены панели BenQ RP840G и RP704K, которые имеют большую диагональ экрана, оснащены технологией защиты зрения Eye-Care, имеют антибликовое покрытие и высокое качество изображения.

В холлах и переговорных комнатах кампуса были установлены интерактивные плоские панели BenQ RP703 и RP552. Эти панели имеют меньшую диагональ, чем те, которые были установлены в классах, но они ничуть не уступают по функциональности. Панели позволяют создавать заметки, имеют быстрое меню и совместимы с большинством платформ. Простой интерфейс помогает пользоваться панелями и получать нужную информацию, используя весь потенциал BenQ RP703 и RP552, без сложных настроек. Для больших залов и пространств, предназначенных для демонстрации контента, был установлен проектор BenQ SU922. Благодаря применению технологии DLP проектор BenQ SU922 обладает высокой яркостью, которая сохраняется на протяжении долгого времени работы. Высокое качество сборки, доступное обслуживание, интуитивно-понятный интерфейс и тихая работа проектора позволяет использовать его ежедневно для нужд университета. Результат

За несколько месяцев, прошедших с момента установки панелей и проекторов BenQ, и студенты, и руководство Университета Прикладных Наук Зюйд оценили удобство нового оборудования. Благодаря простому и продуманному интерфейсу интерактивных панелей и проекторов BenQ их ежедневное использование не доставляет неудобств и позволяет сосредоточиться на контенте и поиску решения учебных задач, а не заниматься настройками. Высокое качество изображения настраивает на работу с материалом и позволяет максимально реалистично представлять идеи, которые пока существуют только в проекте. Кампус стал центром притяжение для студентов, преподавателей, молодых специалистов и представителей бизнеса. Местом, где можно собраться и обсудить новые идеи и найти решения, используя современные устройства BenQ.