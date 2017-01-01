Мультимедиа-решения от BenQ в новом кампусе Университета Прикладных Наук Зюйд
Расположенный в самом центре Европы, Университет Прикладных Наук Зюйд (Zuyd University of Applied Sciences) готовит студентов к международной карьере и пользуется популярностью среди студентов из Нидерландов и других европейских городов. Кампусы Университета Зюйд расположены в городах Херлен, Ситтард и Маастрихт. Всего в состав вуза входит 11 университетских городков, а не так давно открылся еще один новый кампус в районе Ligne (Ситтард). Новый кампус находится в оживленном районе и позволяет эффективно взаимодействовать студентам и их потенциальным работодателям.
Район Ligne - это исторический центр города, который со временем стал модным и популярным местом благодаря находящимся здесь музеям, кинотеатрам и ресторанам. Чтобы соответствовать имиджу района, новый кампус университета также должен быть современным и высокотехнологичным. Руководство ВУЗа обратилось к техническому интегратору Media Service, чтобы найти соответствующее их запросам решение для технического оснащения кампуса.
Решение
После тестирования различных компаний и их решений, Университет Прикладных Наук Зюйд выбрал для оснащения нового кампуса продукцию BenQ. У университета было несколько основных требований к дисплеям и устройствам для демонстрации контента, которые обязательно нужно было учесть. Новый корпус был спроектирован таким образом, чтобы все здание было наполнено естественным светом – это создавало благоприятную атмосферу для обучения, но усложняло задачу техническому интегратору, т.к. требовались дисплеи с высокой яркостью. Кроме того, руководство университета обязательным требованием выдвинуло наличие технологии multi-touch, понимая, как это ускоряет проведение уроков и повышает продуктивность, обеспечивая студентам интерактивное взаимодействие с учебным материалом. В результате для разных типов помещений и разных задач по взаимодействию с материалом были выбраны различные решения BenQ.
Результат
За несколько месяцев, прошедших с момента установки панелей и проекторов BenQ, и студенты, и руководство Университета Прикладных Наук Зюйд оценили удобство нового оборудования. Благодаря простому и продуманному интерфейсу интерактивных панелей и проекторов BenQ их ежедневное использование не доставляет неудобств и позволяет сосредоточиться на контенте и поиску решения учебных задач, а не заниматься настройками. Высокое качество изображения настраивает на работу с материалом и позволяет максимально реалистично представлять идеи, которые пока существуют только в проекте. Кампус стал центром притяжение для студентов, преподавателей, молодых специалистов и представителей бизнеса. Местом, где можно собраться и обсудить новые идеи и найти решения, используя современные устройства BenQ.