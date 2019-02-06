Домашняя техника Наушники Audio-Technica из серии ART Monitor: ATH-A550Z, ATH-A990Z, ATH-A1000Z Тестовый обзор трех моделей наушников Audio-Technica из серии ART Monitor Цена (на момент публикации): ATH-A550Z ‒ 10 990,00 руб.; ATH-A990Z ‒ 17 490,00 руб.; ATH-A1000Z ‒ 37 790,00 руб.

групповое фото наушников ART Monitor: (слева направо) ATH-A990Z, ATH-A1000Z, ATH-A550Z История знаменитого японского бренда Audio-Technica, основанного в 1962-ом году, начиналась с производства компонентов для воспроизведения «винила», однако позже компания попробовала работать и в других направлениях, так что последние десятилетия ее имя прочно ассоциируется с наушниками. Сегодня Audio-Technica входит в число мировых лидеров сегмента «головных телефонов», предлагая огромный выбор наушников самых разных типов и ценовых групп. Интересующая нас линейка ART Monitor следует современным тенденциям и комплектуется высококачественными наушниками, которые не нуждаются в мощных усилителях. Наушники с одинаковым успехом могут работать со стационарными домашними компонентами или портативными проигрывателями, умещающимися в кармане. Непритязательность к мощности усиления диктует наушникам ряд условий: они должны обладать достаточно малым импедансом и высокой чувствительностью. За время существования серия ART Monitor пережила несколько обновлений, наушники нового поколения сполна соответствуют названным требованиям, имея чувствительность от 100 дБ/мВт и сопротивление в диапазоне от 40 до 44 Ом. Линейка ориентирована на взыскательных слушателей, но включает модели разной доступности от наушников среднего класса стоимостью около 11 тысяч рублей до весьма дорогих моделей, цена которых переваливает за 50 тысяч. В этом обзоре мы охватим почти всю серию моделей ART Monitor нового поколения за исключением флагманских наушников ATH-A2000Z, достойных отдельного рассказа. Традиционно наушники одной серии имеют схожий дизайн, отличаясь лишь отдельными деталями конструкции и применяемыми материалами (обычно в старших моделях используются более дорогие и качественные). Вот и модели серии ART Monitor внешне походят друг на друга. Наушники относятся к полноразмерным и оснащаются излучателями закрытого типа. Излучатели комплектуются фирменными диффузорами большого диаметра (53 мм) и патентованной системой двойного демпфирования звука, исходящего от обратной стороны диффузора, ‒ DADS (Double Air Damping System). Излучатели в чашках устанавливаются под углом, формируя у слушателя правильное представление о музыкальной сцене, выстраивая композицию перед слушателем, а не внутри его головы, как часто бывает при прослушивании наушников. Амбушюры, полностью охватывающие уши, обтягиваются кожей. Кстати, амбушюры имеют неодинаковую толщину, учитывая анатомию человеческой головы, ‒ за ушами они толще, чем впереди. Оголовье наушников делается из двух тонких металлических дуг. Комфортной посадке наушников на голове способствует еще одна фирменная технология (3D Wing): вместо верхнего ремешка, используемого многими конкурентами, голову пользователя мягко, но надежно, охватывают пружинящие «крылышки» с поролоновыми подушечками. Все модели наушников ART Monitor оснащаются несъемным 3-метровым кабелем с позолоченным штекером мини-джек и съемным адаптером под разъем 6.4 мм. Длина кабеля и невозможность его замены отчасти бьют по применимости наушников на улице, ‒ ходить с таким кабелем будет не слишком удобно. младшие модели ATH-A550Z отличаются черными чашками из пластика Перейдем к описанию индивидуальных особенностей наушников ART Monitor. Младшие из трио попавших в обзор моделей Audio-Technica ATH-A550Z комплектуются пластиковыми чашками с матово-черной отделкой. Наушники оснащаются упрощенными излучателями с ограниченной входной мощностью сигнала (1 Вт) и частично урезанным частотным диапазоном (5 Гц – 35 кГц), чувствительность ‒ 100 дБ/мВт, импеданс ‒ 40 Ом. В излучателях используется звуковая катушка, изготовленная из провода CCAW (покрытый медью алюминий). Вес модели составляет 300 г. Амбушюры наушников отделаны искусственной кожей. Кабель в полимерной оболочке крепится к левому «уху», и штекер на стороне усилителя заделан в пластик, а не в никелированный металл как у старших моделей. ATH-A990Z носят алюминиевые чашки цвета темно-зеленый металлик Средняя модель Audio-Technica ATH-A990Z оснащена алюминиевыми чашками с отделкой под темно-зеленый металлик и яркой, отражающей свет фаской. Наушники оборудованы излучателями с усиленной магнитной системой и звуковой катушкой, намотанной кабелем из бескислородной меди. Наушники выдерживают поданную на них входную мощность до 2 Вт, их заявленный рабочий диапазон составляет 5 Гц – 42 кГц, чувствительность 100 дБ/мВт, импеданс 44 Ом. По весу ATH-A990Z ‒ самые тяжелые из представленных в тесте моделей ‒ 335 г. Односторонний кабель, прикрепленный к левому «уху», имеет тканевую оболочку. Адаптер 6.4 мм не просто надевается на 3.5-мм штекер, а навинчивается на него. ATH-A1000Z выделяются броскими алюминиевыми чашками цвета красный металлик Старшая модель Audio-Technica ATH-A1000Z имеет алюминиевые чашки немного другой, более выпуклой формы, отделанные цветом красный металлик. Любопытно, но эти наушники из представленных - самые легкие (275 г.) и имеют более лаконичную конструкцию. К примеру, у металлических дуг оголовья отсутствует резиновое покрытие. Также производитель отказался от двухосной шарнирной системы крепления динамиков, оставив только возможность легкого вращения чашек вокруг вертикальной оси. Зато наушники оснащаются амбушюрами из натуральной кожи и передовыми излучателями, укомплектованными звуковой катушкой из бескислородной меди повышенной очистки (7N) и каркасом мембраны, изготовленным из облегченного магниевого сплава. Четырехжильный кабель наушников имеет двухстороннее подключение, а в проводах звуковых каналов используется индивидуальное заземление. Оболочка кабеля выполнена из упругого эластомера, препятствующего спутыванию. Основные спецификации моделей ATH-A1000Z: допустимая входная мощность ‒ 2 Вт, частотный диапазон ‒ от 5 Гц до 43 кГц, чувствительность ‒ 101 дБ/мВт, импеданс ‒ 42 Ом. Впечатления Для тестирования наушников привлекался ЦАП/усилитель Fostex HP4A, ноутбук ASUS UX32L с проигрывателем foobar2000. Сигнал подавался по интерфейсу USB с помощью кабеля QED Digital. Fostex HP4A и Audio-Technica ATH-A1000Z Часто случается, что у наушников одного производителя из одной серии оказывается один стиль звучания, а старшие модели от младших отличаются повышением детальности и общей динамики. У трех наушников Audio-Technica из серии ART Monitor ‒ не так, у всех моделей манера воспроизведения сугубо индивидуальна. Сначала расскажем о манере младших Audio-Technica ATH-A550Z. Наушники обладают в меру детальным и динамичным звуком. В довольно ровном частотном балансе можно заметить небольшое превалирование низов. Но и верхних частот достаточно, поэтому виртуальное звуковое пространство хорошо наполняется «воздухом», разве что полной прозрачности у него нет из-за легкой дымки. Особо отметим бас, который радует глубиной и хорошим контролем. Наушники честно передают основные тембры, а на мелкие подробности накидывается вуаль, несколько ограничивающая информативность воспроизведения. Музыкальная композиция стабильно формируется перед слушателем, реалистично показывая взаимные позиции инструментов, сцена широка, образы неплохо разделены, хотя на периферии контрастность картинки слегка снижается. Вообще-то мы не заметили у ATH-A550Z явных жанровых пристрастий, они справляются с любыми музыкальными стилями, но где-то упомянутая ранее неполная информативность дает о себе знать, упрощая звук. Соответственно ATH-A550Z не так хороши, например, при исполнении оркестровой классики или каких-нибудь современных произведений со сложной, многослойной аранжировкой. Наушники не так много выигрывают от смены портативного источника среднего уровня на высококлассный настольный усилитель или при замене записей CD-качества на Hi-Res музыкальный материал. Воспроизведение наушников Audio-Technica ATH-A990Z заметно детальнее младшей модели, но не это главное. Звуковой почерк наушников определяется тональным балансом, смещенным в сторону нижней половины частотного спектра, отчего звучание кажется несколько затемненным, не столь воздушным. Зато бас ATH-A990Z удивляет фундаментальной глубиной, упругой рельефностью и плотной атакой. Такой бас хорош и для тяжелого рока, и для органных фуг Баха. Конечно же, наушники играют не только бас, хотя и акцентируют на нем дополнительное внимание слушателя. И середина, и верх получают хорошее разрешение, разве что шлейфы дискантов и всякие обертональные хвосты на высоких частотах кажутся укороченными, обуславливая тот самый недостаток воздушности звучания. Плюс на фоне акцентированных низов, звучание на средних частотах приобретает эмоциональную сдержанность. Музыкальная сцена строится с отличным объемом и локализацией образов, четко прорисовываются задние планы. Сцена слегка отстранена, кроме чуть выделенных и укрупненных басовых инструментов, но эти особенности не мешают цельности композиции. Еще одна оригинальная черта ‒ как наушники показывают музыкальную сцену: сфокусированные и замечательно разделенные образы словно подсвечиваются узкими лучами света прожекторов, а вокруг ‒ темнота, прячущая границы концертного зала. В общем, в интерпретации ATH-A900Z все записи проходят в хорошо заглушенных студиях. Ну и последний штрих ‒ завидная аккуратность воспроизведения наушников в динамичных фрагментах и оркестровых тутти, звук не смазывается, оставаясь разборчивым, инструменты не сливаются. Исходя из манеры воспроизведения ATH-A990Z, и этим наушникам подвластны любые жанры, другое дело, что особенно удачно они будут исполнять энергичную музыку с насыщенным нижним регистром. ATH-A990Z легко выявляют преимущества высококачественных усилителей и источников, а также повышенное разрешение записей Hi-Res. отличия кабелей и штекеров наушников ATH-A1000Z (слева), ATH-A990Z (в центре), ATH-A550Z (справа) Старшая модель в этом обзоре, наушники Audio-Technica ATH-A1000Z, сполна оправдывают свой статус. Наушники имеют немного осветленный тональный баланс с очень выразительной областью средних частот. Восхищает до нюансов проработанный звук с красивой, естественной текстурой, звонкий чистый верх, артикулированный и подробный бас. Детализация звучания ATH-A1000Z уже делает диалектический переход, превращаясь в изящество воспроизведения, которому подвластна и драматургия и философский подтекст музыки, тонкие материи и интонации, настроение не только всего произведения, но и каждой музыкальной партии. Сопутствующие шорохи, реверберации концертного зала придают воспроизведению живость, прозрачный воздух не просто разделяет инструменты, но гармонично соединяет музыкантов и зал в одно целое. Музыкальная сцена не просто объемна, она масштабна, а слушатель сидит в первом ряду и, кажется, способен наяву прикоснуться к музыкантам. В общем, ATH-A1000Z ‒ это не только жанрово универсальная модель, это наушники очень высокого класса, достойные источников и усилителей уровня High-End, не менее натуральных и обладающих высочайшей разрешающей способностью. Что еще сказать, иногда наушники «ярчат» в дискантах. И хотя этот эффект почти всегда связан с особенностями записи, наушникам хуже подойдут усилители с приподнятым или обостренным верхом. Позвольте еще одну ремарку. Новые модели линейки ART Monitor довольно сильно различаются по стоимости: ATH-A990Z больше чем в полтора раза дороже ATH-A550Z, в свою очередь ATH-A1000Z примерно вдвое дороже ATH-A990Z. При такой разнице вполне логично, что на каждой следующей ступеньке находятся наушники, по всем параметрам переигрывающие нижестоящие модели. И все же одно локальное исключение есть. ATH-A990Z обладают столь плотным басом, что в некоторых жанрах способны не только потягаться, но и превзойти ATH-A1000Z. Например, тяжелый низкочастотный «булат» ATH-A990Z на зависть хорошо вписывается в музыкальную концепцию трэш-метала или других похожих направлений, клубной музыки, отчасти смотрясь привлекательнее по сравнению с ажурным, но капельку легковесным звучанием старших сестер. Итоги Одна линейка, похожий дизайн повышенной комфортности, но разная цена и, что интересно, различная манера воспроизведения. Однако при всех различиях наушники Audio-Technica из нового поколения серии ART Monitor обладают неизменной музыкальностью воспроизведения, которая растет с повышением ранга моделей, становясь все более отчетливой. 06.02.2019 Дополнительная информация Наушники Audio-Technica ATH-A550Z на сайте производителя

Наушники Audio-Technica ATH-A990Z на сайте производителя

Наушники Audio-Technica ATH-A1000Z на сайте производителя Технические характеристики Модель Наушники

Audio-Technica ATH-A550Z Тип Динамические/Закрытые Излучатели 53 мм Макс. вх. мощность (Вт) 1 Частотный диапазон (Гц) 5-35k Чувствительность (дБ) 100(1 мВт) Импеданс (Ом) 40 Конструкция Оголовье Металл/3D Wing Чашки Пластик Амбушюры Охватывающие/кожа Кабель 3 м, штекер 3.5 мм + адаптер 6.4 мм Вес (г) 300 Модель Наушники

Audio-Technica ATH-A990Z Тип Динамические/Закрытые Излучатели 53 мм Макс. вх. мощность (Вт) 2 Частотный диапазон (Гц) 5-42k Чувствительность (дБ) 100(1 мВт) Импеданс (Ом) 44 Конструкция Оголовье Металл/3D Wing Чашки Алюминий Амбушюры Охватывающие/натуральная кожа Кабель 3 м, штекер 3.5 мм + адаптер 6.4 мм Вес (г) 335 Модель Наушники

Audio-Technica ATH-A1000Z Тип Динамические/Закрытые Излучатели 53 мм Макс. вх. мощность (Вт) 2 Частотный диапазон (Гц) 5-45k Чувствительность (дБ) 101(1 мВт) Импеданс (Ом) 42 Конструкция Оголовье Металл/3D Wing Чашки Алюминий Амбушюры Охватывающие/натуральная кожа Кабель 3 м, штекер 3.5 мм + адаптер 6.4 мм Вес (г) 275