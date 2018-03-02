Домашняя техника Новая концепция элитного ДК от Ascendo Immersive Audio Тестовый обзор ДК Dolby Atmos 7.4.4 на базе акустических систем компании Ascendo Immersive Audio Цены (на момент публикации): Фронтальная и центральная акустика: 3x AIA CCRM12 MkII444 900 руб.

Тыловая акустика: 4x AIA CCRM6 MkII389 900 руб.

Потолочная акустика: 4x AIA CCRM6 Passive99 900 руб.

Сабвуферы: 4x AIA SMSG15399 900 руб.

Усилители для потолочных АС: 2x AIA DNA 1000.2244 900 руб.



Универсальный проигрыватель: Arcam FMJ UDP41199 990 руб.

AV-процессор: Arcam FMJ AV860469 990 руб.

AVB-преобразователь: MOTU 16A AVB100 000 руб.

AVB-коммутатор: Extreme Networks X440-24t110 000 руб.

Консоль электропитания: Powergrip YG-159 990 руб.

Распределитель электропитания: 2x Supra Mains Block MD-06EU Mk314 990 руб.



Общая стоимость ДК, включая перечисленное оборудование, аппаратную стойку

Omnimount RE42, кабели и разъемы, но без учета проектора, составила 6 667 206 руб.

Возникновение сегмента элитных домашних кинотеатров (ДК) стало логичным следствием развития домашних АВ-систем. Когда направление только зарождалось, клиентам было достаточно простого многоканального звука в конфигурации 5.1 с выделенным басовым каналом, воспроизводимым сабвуфером. Но всегда были взыскательные любители кино, которым хотелось чего-то большего, а именно качества видеоизображения и звука, сравнимого с лучшими коммерческими кинозалами. Довольно быстро выяснилось, что домашняя акустика Hi-Fi или даже High-End класса такого качества воспроизведения дать не может из-за ограниченного звукового давления и низкой надежности на экстремальной громкости. Обычно используемые в домашних колонках динамики просто перегреваются, начиная искажать звук, а то и просто выходят из строя. Инсталляторам пришлось обратить внимание на рынок профессиональной акустики. Автор данного обзора сам был свидетелем, как в начале века дорогие ДК с претензией на элитный статус делались на базе активных студийных мониторов, рассчитанных на чистое и нейтральное воспроизведение на любых рабочих уровнях громкости. Однако и студийные мониторы не могут тягаться с акустикой коммерческих кинозалов по предельному звуковому давлению. Со временем практически все производители, интересующиеся рынком элитных ДК, пришли к общему мнению: для подобных проектов нужно разрабатывать специализированную акустику, созданную по образу и подобию профессиональных кинотеатральных мониторов, но достаточно компактную, чтобы она встала в домашний зал. Тем более в последние годы в кинотеатральной индустрии появились новые форматы трехмерного звука, такие как Dolby Atmos, требующие верхних каналов окружающего звука, которые в домашних условиях реализуются с помощью настенных и потолочных громкоговорителей либо встройки. Не секрет, что многоканальная АВ-система серьезного класса ‒ это увлечение для состоятельных клиентов, готовых потратить десятки или даже сотни тысяч долларов. И не удивительно, что подавляющее число компаний, работающих в сегменте элитных ДК, базируется в США, где рынок богаче. Но и Европа старается не отставать. Одним из производителей, бросающих вызов американцам, является немецкая компания Ascendo Immersive Audio (AIA), задавшаяся целью создания АВ-системы с идеальным, максимально реалистичным звучанием при воспроизведении любого кинофильма ‒ боевика, мелодрамы или записи живого концерта. Акустические системы под маркой AIA появились не так давно ‒ в 2015-ом году, однако сразу же были отмечены специалистами индустрии за передовые технические решения и высочайшее качество воспроизведения. К слову, AIA не возникла на пустом месте – она стала новым подразделением известной компании Ascendo. Основанная в 1999-ом году, компания Ascendo является признанным разработчиком аудиосистем бескомпромиссного класса (Ultra High-End), выпуская пассивные и активные акустические системы и сабвуферы, усилители с DSP и софт для коррекции звука в помещении. Ясно, что с таким багажом опыта и технологий Ascendo оставался лишь один шаг, чтобы перейти от стерео к элитным многоканальным системам. Кроме того, AIA предлагает частным клиентам совершенно новое решение ‒ компания создала первую в мире многоканальную домашнюю аудиосистему, поддерживающую цифровую передачу звука по сети Ethernet посредством протоколов семейства AVB (Audio Video Bridging). Audio Video Bridging Технология AVB заслуживает отдельного рассказа. Ее развитием занимается организация AVNU Alliance, в которую входят крупнейшие мировые корпорации Cisco, Harman, Intel, Xilinx и еще более полусотни известнейших в индустрии компаний. Техническим сопровождением AVB занимается институт IEEE, который собственно и ввел стандарты Ethernet, Wi-Fi и другие открытые, общеупотребительные протоколы. Соответственно AVB автоматически становится бесплатной и унифицированной платформой, не требуя дополнительных отчислений разработчикам сторонних протоколов. преимущества сетей Ethernet для реализации АВ-проектов Сети Ethernet уже захватили весь мир, едва ли не единственной неохваченной областью оставался профессиональный медиа-контент. В мире профессионального медиа (особенно в части аудио) по старинке предпочитали применять аналоговые кабели, мучаясь с затуханием сигнала в длинных соединениях, высокой себестоимостью и сложным обслуживанием больших проектов. Не говоря уже о том, что по одному кабелю можно подавать сигнал только для одного канала. Не то, чтобы «цифровизация» совсем не добралась до профессиональной АВ-индустрии, просто в ней до недавнего времени использовались уникальные протоколы и технологии, дорогие и не слишком удобные, страдающие взаимной несовместимостью. А почему в профессиональной среде не пользуются обычными компьютерными сетями? Дело в специфике профессиональных АВ-систем, требующих высокой синхронизации сигналов и минимальной задержки, не превышающей 2 мс. К сожалению, стандартная сеть Ethernet не может гарантировать малые задержки, а также не соответствует другим требованиям, предъявляемым к высококачественным системам. Проблемы решает новая технология AVB, включающая ряд протоколов, написанных специально для синхронизации медиа-потоков в сети, равномерности трафика, резервирования нужной пропускной способности сети и идентификации АВ-устройств. Так как протоколы AVB работают «поверх» стандартного Ethernet, в сети могут мирно уживаться устройства AVB и не-AVB, резко упрощая инсталляцию, настройку и масштабирование АВ-систем, уменьшая конечную стоимость проектов. простой пример: сравните количество линий коммутации в сегодняшней телестудии (верхний рисунок), поддерживающей стандарт видео SDI, и телестудии, использующей для передачи данных технологию AVB (нижний рисунок). Многие представители AVNU альянса уже выпустили коммерческие продукты с поддержкой технологии AVB. Думаем, вскоре технология станет очень распространенной в сфере профессионального видео и аудио, а следом перейдет и в домашний сегмент. Тем ценнее факт использования AVB в домашних кинотеатрах Ascendo Immersive Audio: компания, обгоняя время, уже сегодня предлагает клиентам мощь этой передовой технологии. На данном этапе разработанная AIA платформа для построения ДК поддерживает АВ-системы трехмерного звучания Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D с любой конфигурацией каналов, общее число которых может превышать 64. Активные АС компании, имеющие встроенный цифро-аналоговый преобразователь и звуковой процессор, позволяют полностью контролировать звук каждого канала. К системе AIA можно привязать решения домашней автоматизации Crestron, AMX и другие, управление светом, температурой и т.д., а также любые современные и будущие службы потокового медиа из интернета. Электронные компоненты ДК AIA В демо-зале компании Barnsly Sound Org. на компонентах AIA построен и демонстрируется домашний кинотеатр Dolby Atmos с конфигурацией каналов 7.4.4 (7 каналов в горизонтальном «слое», 4 сабвуфера и 4 верхних канала). Использование технологии AVB и коммутация основных компонентов по «витой паре» предполагает нестандартный состав системы. В будущем наверняка появится большой выбор AV-процессоров с цифровым выходом в формате AVB, но пока такие устройства единичны (процессоры Storm Audio и Trinnov Audio), можно пользоваться традиционным источником и процессором. В данном ДК эту роль играют компоненты британской компании Arcam: универсальный проигрыватель UDP411 и флагманский процессор AV860. Проигрыватель работает с большинством типов оптических дисков от Blu-ray до CD, с USB-накопителями, потоковым аудио и видео, полученным из локальной сети и сети Интернет. Процессор AV860 ‒ очень функциональное устройство. Он имеет 7 входов и 3 выхода HDMI (реализована поддержка HDMI2.0a с HDCP 2.2 и ARC); поддерживает 3D-видео и разрешение 4К; укомплектован декодером для Dolby Atmos и DTS:X. В числе прочих возможностей процессор оснащен системой комнатной коррекции звука Dirac Live. Впрочем, в данной системе эта функция оказывается избыточной, так как настройка звука проводится с помощью встроенных средств процессоров Ascendo. Процессор AV860 оснащен балансными аналоговыми выходами, звуковой сигнал с которых нужно снова собрать и превратить в формат AVB. Таким преобразователем в системе служит профессиональная звуковая карта MOTU 16A AVB, имеющая соответствующий сетевой выход AVB. На этом все сложности заканчиваются, и дальнейшая конфигурация АВ-системы приобретает идеологическую стройность цифрового ДК будущего. Осталось только развести цифровой сигнал по каналам, чем занимается AVB-коммутатор Extreme Networks X440-24t. Оба устройства (звуковая карта и коммутатор) сертифицированы альянсом AVNU. Акустические системы ДК AIA Сила концепции ДК AIA заключается в комплексном подходе компании: как только мы разбили звук системы на отдельные цифровые каналы все следующие этапы обработки, усиления и воспроизведения могут быть отданы активным акустическим системам. Хотя, сохраняя гибкость и учитывая разные ситуации, компания выпускает и пассивные версии колонок, и отдельные процессоры-усилители. Например, в данной установке пассивные колонки также задействованы, они озвучивают верхние каналы кинозала ‒ на потолке лучше использовать облегченные АС, тем самым упростив инсталляцию, не выводя вверх еще и кабели питания. Какие особенности есть у акустических систем AIA, кроме пресловутой возможности получать сигнал по копеечной «витой паре»? Компания выпускает две линейки акустических систем: CCRM ‒ колонки главных каналов и окружающего звука, SMS ‒ сабвуферы. Все акустические системы AIA выполнены в неглубоких корпусах, которые можно подвешивать, встраивать, закрывая фальш-панелями. Есть даже настенные модели сабвуферов. Колонки подвешиваются на специальные кронштейны, отдельные модели можно просто привинтить к стене через монтажные отверстия, насквозь пронизывающие кабинет от фасада до задней панели. Кабинеты изготавливаются из MDF и березовой фанеры, оснащаясь очень толстыми фасадами толщиной до 44 мм (у старших сабвуферов). Корпуса окрашиваются черной краской Polyurea, долговечной и устойчивой к повреждениям поверхности. Размеры колонок, материалы и расцветка могут варьироваться по запросу клиентов. AIA CCRM 12 MkII

AIA CCRM 6 MkII Акустика CCRM (Coaxial Cinema Reference Monitors) комплектуется профессиональными коаксиальными излучателями французской компании PHL Audio. Такая конструкция излучателей выбрана для того, чтобы получить равномерное распространение звука под разными углами, создавая в зале контролируемое и однородное звуковое поле. Модели CCRM 12 MkII комплектуются 2-модульным усилителем D-класса мощностью 500 Вт на полосу; у сабвуферов те же модули, включенные в мостовом режиме, дают мощность 1 кВт. Встроенный усилитель моделей CCRM 6 MkII дает мощность 500 + 150 Вт. В итоге акустика AIA демонстрирует очень высокое звуковое давление на уровне мониторов коммерческих кинотеатров (от 120 дБ пиковой громкости). Модули D-класса обладают отменной энергоэффективностью, потребляя всего 0.3 Вт в режиме ожидания, практически не греются при самой суровой загрузке. Как пример, все оборудование ДК в демо-зале Barnsly Sound Org. подключено (через консоль электропитания Powergrip YG-1) к единственной розетке, но работает без сбоев и перегрузок. Электронные модули со встроенным DSP у колонок AIA также идентичны. Панели коммутации имеют 3 сетевых порта AVB, 2 аналоговых входа XLR присутствуют для совместимости с аналоговыми аудио-компонентами. Встроенный свитч позволяет соединять аппараты в цепочки, уменьшая нагрузку на сеть. Алгоритмы звукового процессора ограничивают компрессию, позволяют выставить задержку, настроить эквалайзер, параметры кроссовера и произвести комнатную коррекцию звука. AIA CCRM 6 Passive

AIA SMS G15 В данной конфигурации ДК на главных каналах (LCR) установлены мониторы AIA CCRM12 MkII. АС выполнены в закрытых 27-кг корпусах, оснащенных коаксиальным излучателем с 25-мм титановым твитером и 300-мм мид-вуфером. Тыловые и боковые каналы озвучиваются четверкой мониторов CCRM6 MkII. Эти АС имеют фазоинверторные кабинеты весом 12-кг, щелевой порт выходит на лицевую панель. «Тыловики» комплектуются коаксиальным драйвером с 25-мм купольным твитером и мид-вуфером диаметром 170 мм. Четверка верхних каналов ‒ единственные пассивные колонки ДК ‒ модели CCRM6 Passive. Колонки выполнены в кабинетах уменьшенного размера и весят 8 кг. Верхние акустические системы подключаются к паре усилителей AIA DNA 1000.2 кабелями Supra Linc. В принципе, эти аппараты почти ничем не отличаются от модулей, встроенных в активные колонки, ‒ тот же 2-канальный D-класс, та же мощность, те же разъемы и функции процессора. Габариты усилителей таковы, что пара удобно размещается в стандартной рэковой стойке. тандем усилителей AIA DNA 1000.2 для рэковой установки В ассортименте AIA есть сабвуферы с диаметром басовиков 15, 12 или 10 дюймов, производства все той же компании PHL Audio. В инсталляции Barnsly Sound Org. участвуют четыре сабвуфера AIA SMSG15, установленные под фронтальными и тыловыми каналами ДК и сконфигурированные таким образом, чтобы воспроизводить выделенный низкочастотный канал и нижний диапазон каналов окружающего звука, разгружая другие акустические системы. Сабвуфер SMSG15 выполнен в 30-кг закрытом корпусе, оборудован басовиком с диффузором диаметром 380 мм, 100-мм звуковой катушкой и 36-мм линейным ходом подвижной системы. Усилитель, процессор и панель коммутации ‒ как в других акустических системах AIA. Настройка и управление ДК AIA

конфигурирование и тонкие настройки ДК Ascendo по сети через программу Unos Creator Настройка ДК осуществляется через сеть Ethernet с компьютера, на который предварительно устанавливается управляющий софт (несколько программ, инсталлирующихся одним пакетом). Все управление построено на безе программы UNOS Creator, которая сканирует сеть, находя AVB-совместимые устройства. Сформировав список, программа может обращаться к конкретному устройству по IP-адресу, загружать предустановки и делать обновления прошивки. Устройства можно компоновать в группы. Доступ к процессору каждого устройства позволяет выбор активного входа, величины задержки, типа и частоты разделительного фильтра. Система коррекции звука в помещении завязана на мощный параметрический эквалайзер, позволяющий тонкую настройку частотного отклика каждой АС. Так как программа комнатной коррекции звука не имеет автоматических режимов, точной настройкой воспроизведения должен заниматься профессиональный инсталлятор, хорошо знакомый с этим трудоемким процессом. Ведь настраивать звук приходится для каждой колонки, часто по нескольким позициям измерительного микрофона. Впрочем, тонкая настройка проводится один раз, в дальнейшем владелец, пользуясь планшетом или смартфоном, может менять общий тональный баланс АВ-системы или переключать предустановленные режимы воспроизведения (до 30 сохраненных программ) как ему нравится. Для повседневного управления пользователь может использовать планшет или смартфон, входя в сеть АВ-системы по Wi-Fi, соответствующая точка доступа уже встроена в каждый сабвуфер. пользовательские настройки с планшета или смартфона по Wi-Fi Подробнее об этапах настройки ДК Ascendo Immersive Audio можно прочитать в блоге Barnsly Sound Org. Впечатления Новаторские технические идеи, заложенные в оборудовании ДК Ascendo Immersive Audio, потребовали какое-то время на знакомство и осмысление, несколько сократив период прослушивания. В итоге мы остановились на трех разноплановых фрагментах. Но много ли нужно времени АВ-системе, чтобы произвести впечатление на зрителя, ‒ если звук действительно хорош, он захватывает тут же! Сразу отдадим должное равномерности звукового поля ДК Ascendo, особенно в басовой области, где отменно себя проявляют симметрично расположенные, окружающие зрителя сабвуферы. Воздушный бой стаи «летающих крепостей» B-17 из кинофильма «Unbroken» (Несломленный) ‒ один из лучших сюжетов для демонстрации возможностей трехмерного звучания ДК и формата Dolby Atmos. Система AIA дает великолепную масштабность событий, проработку звуков окружающей панорамы, включающую детальность и точность локализации. Глубок и рельефен низкий голос авиационных моторов, резко бьет звуковая атака близких разрывов и пулеметных очередей. Кинотеатр дает замечательную, прозрачную динамику, когда громкие спецэффекты не заслоняют более тихий звуковой ряд, и все это, переплетаясь, создает угрожающую атмосферу сражения. этот элитный ДК из Германии также построен на базе акустики Ascendo Immersive Audio Следующий фрагмент ‒ живая запись нестареющего Роджера Уотерса: мощный и плотный саунд, поданный с реалистичной, концертной громкостью, которая временами чуть оглушает, но оставляет звук кристально чистым и разборчивым. И снова в атмосферу концерта замечательно ясно вплетается дыхание огромного, заполненного фанатами стадиона. В последнем фрагменте больше лирики, многоканальная система AIA исполнила запись еще одного живого выступления, обратившись на этот раз к творческому тандему великого гитариста Джеффа Бека и ирландской певицы Имельды Мэй ‒ новой королевы рокабилли, как ее иногда называют. Система преподносит слушателю изысканный коктейль из блюза, джаза и рок-н-ролла, в нюансах демонстрируя виртуозный артистизм «бековской» игры на электрогитаре и сильный, эмоциональный вокал Мэй. Фрагмент сопровождается прекрасным показом музыкальной сцены и детальной подачей каждого инструмента группы сопровождения. Резюме Перед нами прообраз домашних кинотеатров будущего, компоненты которых не только настраиваются и управляются через сеть Ethernet, но и сами являются ее составной частью. Но это не просто перспективный прототип с большим потенциалом, уже сегодня Ascendo Immersive Audio восхищает функционалом, эффективностью и бескомпромиссным качеством воспроизведения. Отдельно стоит отметить универсальность звучания системы, прекрасно отыгрывающей и кинофильмы, и любой музыкальный материал, что далеко не всегда получается даже у очень дорогих домашних кинотеатров. 02.03.2018