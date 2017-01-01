Домашняя техника Оборудование BenQ в австралийской гимназии (Ipswich Girls' Grammar School) Современное оборудование позволяет радикально увеличить эффективность образовательного процесса, сделав его более наглядным и увлекательным для учащихся. В данном материале вы сможете убедиться в этом на реальном примере – узнать, какие изменения произошли в гимназии Ipswich Girls' Grammar School после оснащения ее современным оборудованием BenQ. Задача

Гимназия Ipswich Girls' Grammar School - независимая, неконфессиональная, дневная и интернатская школа для девочек, расположенная в Ипсуиче, Квинсленд, Австралия. Она основана в 1892 году и сохраняет традиции качественного образования. Гимназия предлагает совместное обучение с шестого класса и раздельное образование только для девочек в возрасте от семи до двенадцати лет. В 2017 году Генеральный директор IGGS, д-р Питер Бриттон поставил задачу по усовершенствованию технологий преподавания в соответствии с современными тенденциями.

Техническое оборудование классов было устаревшим и сложным для ежедневного использования во время уроков. Учителям приходилось тратить много времени, чтобы настроить устройства разных производителей и добиться возможности их совместного использования. Персонал школы понимал, что впечатления от устаревшего оснащения школы у учеников и родителей могут быть не очень хорошими, особенно, когда они видели старые мониторы, которые стояли на книгах, чтобы добиться нужной высоты для детей разного роста. Администрация школы понимала, что этот вопрос нужно срочно решать.



Решение

Начав совместную работу с BenQ, администрация IGGS решила полностью заменить школьное оборудование. Все мониторы были заменены на современные мониторы BenQ с диагональю 24 и 27 дюймов, которые воспроизводили изображение высокого качества и обладали высокой эргономикой. Для оснащения классов были выбраны интерактивные панели RP654K с высоким разрешением 4К и диагональю 65 дюймов. Интерактивные панели BenQ RP654K для школ и учебных заведений отличаются превосходным качеством изображения и продуманным интерфейсом, разработанным специально для сферы образования: Мгновенный доступ к файлам

Приложение для заметок EZWrite 4.0 совместимо с программным обеспечением MS Office, что повышает эффективность подготовки и проведения уроков, позволяя учителям и ученикам пользоваться привычным форматом учебных материалов. Открывайте нужные файлы прямо на панели без подключения ПК.

Удобно создавать и делиться

Удобно сохранять заметки в формате pdf или png и делиться ими с помощью электронной почты, QR-кода, отправлять на печать, сохранять их на USB-накопитель или во внутреннюю память панели.

«Парящая» панель инструментов

«Парящая» панель инструментов EZWrite 4.0 совместима с любым внешним источником данных и с приложениями Android™. Экранное меню позволяет мгновенно менять цвета ручек для заметок и делать снимки экрана, чтобы вовлечь класс в работу именно тогда, когда это нужно вам.

Tool Box

Tool Box – это многофункциональный набор инструментов, который позволяет сделать уроки насыщенными без необходимости установки дополнительных приложений, и включает в себя обучающие инструменты: калькулятор, геометрические приложения В одном из обновленных конференц-залов IGGS была установлена интерактивная панель BenQ RP860K с диагональю 86 дюймов и разрешением 4К. Панель позволила активно взаимодействовать сразу нескольким пользователям, что очень удобно при проведении школьных мероприятий и внутренних собраний учителей. Кабинеты факультета бизнеса были оснащены короткофокусными проекторами BenQ LX810STD. Благодаря высокой яркости 3'000 лм и короткофокусной технологии, проекторы идеально подошли для небольших классов.

Для актового зала администрация гимназии выбрала лазерный проектор BenQ LU9715 с поддержкой технологии BlueCore. Благодаря яркости проектора в 8'000 ANSI-люменов и контрастности 100'000:1 качество изображения остаётся высоким даже при ярком свете. Технология BlueCore значительно повышает качество цветопередачи за счёт специального двойного цветового колеса. Кроме того, после установки BenQ LU9715 может разворачиваться на 360°, поддерживает работу в портретном режиме и способен работать в режиме 24/7. С помощью проектора BenQ LU9715 школьные мероприятия, мюзиклы и тематические вечера стали более насыщенными и профессиональными. Результат

Сотрудничество c BenQ позволило гимназии IGGS достичь трех основных целей. Прежде всего, благодаря BenQ в школе буквально наступила новая эпоха, теперь здесь установлено современное оборудование, которым можно гордиться. Во-вторых, оборудование BenQ позволило улучшить аудио/видео восприятие учебного материала и помогло учащимся в освоении учебной программы. И в третьих, современные технологии улучшили коммуникации между классами и целыми культурами, сделав их интерактивными и своевременными.