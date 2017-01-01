Оборудование BenQ в австралийской гимназии (Ipswich Girls' Grammar School)
Современное оборудование позволяет радикально увеличить эффективность образовательного процесса, сделав его более наглядным и увлекательным для учащихся. В данном материале вы сможете убедиться в этом на реальном примере – узнать, какие изменения произошли в гимназии Ipswich Girls' Grammar School после оснащения ее современным оборудованием BenQ.
Результат
Сотрудничество c BenQ позволило гимназии IGGS достичь трех основных целей. Прежде всего, благодаря BenQ в школе буквально наступила новая эпоха, теперь здесь установлено современное оборудование, которым можно гордиться. Во-вторых, оборудование BenQ позволило улучшить аудио/видео восприятие учебного материала и помогло учащимся в освоении учебной программы. И в третьих, современные технологии улучшили коммуникации между классами и целыми культурами, сделав их интерактивными и своевременными.