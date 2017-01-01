Домашняя техника Обзор интерактивной панели BenQ IL430 Некоторые аудио-визуальные решения, используемые в современном бизнесе, не имеют альтернатив, и если бы их не существовало, их нужно было бы создать. Именно к этой категории относятся большие интерактивные панели. С их помощью можно не просто демонстрировать информацию, но и существенно автоматизировать процесс взаимодействия с покупателями, разгрузив тем самым сотрудников от рутинных задач. Официанты и работники касс, сотрудники стоек информации и гиды могут найти себе более интересное занятие, потому что интерактивные панели справляются с этой задачей более чем успешно. Первыми это поняли владельцы фастфудов и торговых центров. Благодаря этому мы можем сделать заказ или найти нужный магазин без посторонней помощи. Но если с пользовательской стороной все мы сталкивались неоднократно, видеть такую панель вне инсталляции приходилось далеко не всем, и мы решили восполнить этот пробел. Высокотехнологичные интерактивные решения могут стать эффективным инструментом для бизнеса Интерактивная ЖК-панель BenQ IL430 входит в новую линейку информационных панелей, предназначенных для установки в торговых точках и общественных местах. Линейка состоит из трех моделей с диагональю 43, 49 и 55 дюймов, имеющих одинаковое оснащение. В отличие от схожих по функциональности интерактивных панелей, используемых для офисных презентаций и сферы образования, они имеют ряд специфических особенностей. Наиболее очевидными из них является прочный металлический корпус, не имеющий на фасаде ни одного декоративного или функционального элемента, малый вес, возможность установки в вертикальном положении и способность панели работать в режиме 24/7 без применения шумных систем принудительного охлаждения. ЖК-панель BenQ IL430 это не только демонстрация информации, но и удобный интерактивный каталог Аппаратная часть представляет собой сочетание интерактивной ЖК-панели Full HD разрешения и компьютера, работающего под управлением ОС Android. Операционная система адаптирована под размеры и специфику работы панели. Будущие обновления придут «по воздуху», так что для администрирования не придется иметь прямой доступ к входным разъемам, чтобы заливать новую ОС с флешки или производить какие-либо другие манипуляции. ЖК-панель имеет прочный корпус с эффективной системой охлаждения Текущая версия ОС Android 5.1.1 - не самая новая, но зато стабильная, хорошо изученная и позволяющая устанавливать практически все актуальные приложения, если таковые понадобятся. Ключевым же приложением, определяющим основную функциональность панели, является X-Sing. Это фирменное ПО от BenQ, предназначенное для создания, управления и мониторинга интерактивного контента, который будет демонстрироваться на ЖК-панели. Простой интерфейс и удобные универсальные шаблоны, реализованные в приложении, не требует особых навыков для работы. При этом они позволяет создавать электронные каталоги с глубиной до трех уровней, чего вполне хватит для интерактивного меню в ресторане или каталога одежды в бутике. В пределах шаблонов пользователь может устанавливать изображения, выбирать шрифты, делить экран на активные зоны (кнопки), ведущие на конкретные страницы или разделы меню. В результате контент будет иметь профессиональный вид даже если пользователь создавал его впервые. ЖК-панель часть работает под управлением ОС Android Но самое важной частью с точки зрения бизнеса является встроенный инструмент Track Touch, позволяющий отслеживать, как именно пользователи взаимодействовали с контентом. Опираясь на эти данные, можно получить много ценной маркетинговой информации и улучшить контент, сделав его более привлекательным и удобным для пользователя. Чтобы создать красивый интерактивный контент, не обязательно быть профессиональным дизайнером Кроме того ПО X-Sign имеет ряд инструментов, позволяющих дистанционно управлять большим количеством панелей, включать и выключать их по расписанию, распределять контент. Для удобства эксплуатации ПО большим коллективом, в нем есть система иерархии пользователей с разграничением прав. Сбор аналитики — важный инструмент необходимый для совершенствования контента и развития бизнеса Возвращаясь к аппаратной части устройства, стоит заметить, что даже без интерактивных функций BenQ IL430 является достаточно удобным и многофункциональным дисплеем. Панель разъемов содержит все типы цифровых видеоинтерфейсов: HDMI, DVI и DisplayPort, причем два последних - это не только входы, но и выходы, к которым можно подключить дополнительный экран большего размера или проектор. Аналогичная ситуация и со звуком. Встроенную аудиосистему мощностью 2х10 Вт можно использовать с внешним источником сигнала, можно также подключить более мощную аудиосистему для озвучивания воспроизводимого на ЖК панели контента. X-Sign это не только средство отображения контента, но еще и удобный инструмент администрирования Централизованное управление осуществляется посредством портов LAN и RS232, причем администрировать устройства можно не только с помощью X-Sine, но и посредством другого фирменного ПО от BenQ, например — MDA (Multi Display Control). Возможностей управления во втором случае будет несколько меньше, но зато парк интерактивных панелей можно будет синхронизировать по времени включения/выключения с остальными дисплеями и проекционными системами, используемыми в торговом центре или ином заведении.

Помимо настроек, имеющихся в интерфейсе ОС Android и установленных в нем приложениях, интерактивная ЖК-панель имеет собственное меню аппаратной части, такое же, как у обычных ЖК-дисплеев или проекторов. Для управления этим меню используется обычный пульт ДУ или кнопки, находящиеся на задней панели. На время управления панелью с помощью пульта из боковой части корпуса нужно выдвинуть ИК-приемник. Настроек в меню достаточно много, что позволяет добиться максимального качества изображения и звука. В нем, в частности, есть такие настройки, как регулировка тембров аудиосистемы и ручная регулировка цветовой температуры, что даже в профессиональных дисплеях встречается далеко не всегда. Аппаратная часть самой ЖК-панели имеет обширное меню настроек изображения и звука В конструкции учтено много мелочей, которые могут показаться незначительными ровно до того момента, пока не начнется процесс инсталляции панели. Вес панели BenQ IL430 составляет 19 кг, что не так уж и много, учитывая наличие защищенного цельнометаллического корпуса. Две мощные ручки облегчают работу во время монтажа. Крепежные отверстия соответствует стандарту VESA и имеют размерность 400х400. Все разъемы ориентированы в плоскости экрана и отнесены по возможности далеко от края корпуса, что облегчает прокладку проводов и не требует глубокой ниши для монтажа. Обрамление экрана имеет одинаковую ширину по периметру и окрашено в нейтральный матовый черный цвет, благодаря чему ЖК-панель легко интегрировать в корпус или декорировать. Система охлаждения не шумит и не требует мощной вентиляционной системы для отвода теплого воздуха от панели. А если вентиляция была нарушена, в панели сработает встроенный температурный датчик. Учитывая возможность режима работы 24/7 важно обратить внимание и на рабочий ресурс панели, который составляет 50'000 часов — более 5 лет непрерывной работы или более 11 лет при работе каждый день по 12 часов. Интерактивные ЖК-панелей — удобный и эффективный инструмент современного розничного бизнеса Благодаря продуманной конструкции самой интерактивной панели и удобному программному обеспечению работа с ней не кажется чем то сложным. Напротив, можно лишь удивляться тому, насколько доступны и понятны все основные настройки и алгоритмы управления. Еще более простым и удобным это выглядит с точки зрения пользователя, который получает возможность буквально за одно-два касания получить всю необходимую информацию. Два этих фактора делают BenQ IL430 отличным решением для современного бизнеса.