Домашняя техника Обзор лазерного проектора BenQ LH720 Тест компактного лазерного проектора BenQ LH720

Цена (на момент публикации): 160'000 руб. BenQ LH720 – это компактный проектор для корпоративного применения, базирующийся на современном лазерно-фосфорном источнике света. Он обладает мощностью светового потока 4000 Лм и имеет габариты чуть больше, чем у моделей 700-й серии, обладающих той же мощностью, но оснащенных ртутными лампами. Использование источника света BlueCoreLaser дало проектору ряд преимуществ: длительный ресурс работы 20'000 часов, возможность быстрого включения и выключения, динамическое управление яркостью. В проекторе также реализована функция постоянного поддержания яркости, при которой изначальная настройка источника света устанавливается на 80% от максимальной и поддерживается в таком режиме неизменной на протяжении всего срока службы. Таким образом, исключается эффект деградации изображения с течением времени. Еще один фактор, делающий проектор крайне привлекательным в перспективе длительной эксплуатации — технология защиты от пыли Dust Guard Pro, соответствующая стандарту IP5X. Благодаря этому BenQ LH720 можно интенсивно эксплуатировать в далеко не идеальных условиях, не тратя при этом время и ресурсы ни на замену фильтров, ни на замену источника света, ни даже на подстройку изображения. BenQ LH720 способен работать длительное время без дополнительных расходов и потери качества изображения Одной из особенностей модели является наличие встроенного датчика освещенности с технологией коррекции изображения LumiExpert. Благодаря этому настройки изображения и мощность светового потока меняются в соответствии с освещенностью помещения. Если в процессе презентации нужно показать видеоролик с большим количеством темных кадров, можно на время выключить свет в переговорной комнате, и проектор автоматически оптимизирует изображение, чтобы оно не было чрезмерно ярким. Раньше подобное можно было сделать только вручную, меняя настройки лампы или переключая пресеты изображения. Технология LemiExpert делает картинку комфортной при любом освещении В отличие от ртутных ламп, лазерно-фосфорный источник света BlueCoreLaser обладает несколько более широким цветовым охватом, покрывая 90% требований стандарта Rec.709. В сочетании с высокой контрастностью и разрешением Full HD, которые обеспечивает DLP-чип, это позволяет получать картинку высокого качества.

Встроенный объектив проектора имеет возможность 1,5х оптического масштабирования и функцию вертикального сдвига изображения. Коррекция геометрии трапеции и искажения по четырем углам здесь электронная, она проводится с помощью меню проектора и тестового шаблона. Проектор хорошо подготовлен для работы с беспроводными технологиями Проектор имеет широкие возможности коммутации с двумя VGA-входами и одним выходом для мониторинга и двумя HDMI портами, один из которых спрятан внутри корпуса для подключения беспроводных модулей Q Cast. Для питания этих модулей и возможности использовать более функциональное решение InstaShow на панель разъемов проектора выведен USB-порт, единственным назначением которого является питание внешних устройств. Встроенный динамик проектора можно использовать как при воспроизведении контента, так и для усиления голоса докладчика, для чего имеются соответствующие входы.

Также важно отметить большое количество интерфейсов управления: от простого 12В триггера до RS232 и LAN, совместимых со сложными системами автоматизации и удаленного администрирования.



Краткое описание

BenQ LH720 – современный аппарат, раздвигающий рамки привычного восприятия офисных проекторов. Он более долговечен, имеет больше высокотехнологичных функций и обладает качественной картинкой.



Впечатление

В отличие от предыдущих моделей BenQ с индексом 700, модель LH720 немного крупнее, но заметить это можно только при прямом сравнении. Традиционно для офисных устройств он имеет корпус белого цвета.

Крайне полезной оказалась функция автоматического включения. Достаточно подключить к проектору HDMI или VGA кабель или подать сигнал на уже подключенные кабели и LH720 выходит из режима ожидания. В сочетании с быстрым запуском, который обеспечивает современный лазерный источник света, выглядит это крайне эффектно, да и просто избавляет от необходимости отвлекаться на рутинные действия. Автоматическое включение — простая, но очень удобная функция Принадлежность модели к сегменту проекторов, оснащаемых источником света BlueCoreLaser, подчеркивают декоративные элементы синего цвета.

Все настройки оптической системы проектора - ручные и имеют заметные люфты, так что с подстройкой картинки под рамки экрана придется немного повозиться. Меню дает возможность точной подстройки геометрии и цвета Меню настроек, напротив, очень удобно и дает возможность точно корректировать как геометрию, так и цветопередачу. Для упрощения процедуры, когда профессиональной цветокалибровки не требуется, LH720 предоставляет хороший набор предустановленных настроек. Можно исправить цветопередачу при проецировании на цветную стену, для каждого вида контента есть свои пресеты. Любопытно, что для презентаций и показа инфографики предлагаются две разных настройки. Датчик освещенности, встроенный в проектор, работает корректно в плане оптимизации яркости картинки. При выключении света происходит задержка в несколько секунд. Лазерно-фосфорный источник света сделал цветопередачу более естественной Специфика работы лазерно-фосфорного источника света сместила приоритет цветового охвата в сторону красного, желтого и зеленого цветов, вследствие чего картинка получилась максимально насыщенной, естественной и даже кинематографичной. На качестве отображения графики и текста это принципиально не сказывается, но при работе с фото и инфографикой преимущество новой модели на фоне традиционных ламповых проекторов заметно невооруженным глазом.