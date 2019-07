Домашняя техника Обзор медиапроигрывателя Zappiti One SE 4K HDR Цена (на момент публикации): 30'000 руб Официальная страница Zappiti One SE 4K HDR Французская компания Zappiti – далеко не новичок на рынке медиапроигрывателей. Начиная с 2013 года, Zappiti выпускает свое собственное программное решение – универсальный каталогизатор для фильмов и музыкальных произведений. Данное решение, кстати, применялось и в медиапроигрывателях Dune и являлось не самым последним фактором, определившим успех этой марки. В какой-то момент французы, видимо осознав уникальность своего программного продукта, решили попробовать самостоятельно производить не только софт, но и железо, а именно медиапроигрыватели. Благодаря своему колоссальному опыту им удалось выпустить по-настоящему интересные продукты, обладающие реально полезными функциями для любителей музыки и кино. Начиная с 2013 года Zappiti выпускает уникальный каталогизатор для фильмов и музыки Сегодня в модельном ряду Zappiti присутствует пять медиапроигрывателей, а также собственный 8-дисковый NAS-сервер с Blu-ray приводом, позволяющим копировать диски в память устройства. Что касается проигрывателей, то здесь присутствуют решения на любой вкус и бюджет, начиная от самого простого Zappiti Mini 4K HDR и заканчивая продвинутой моделью Pro 4K HDR с двумя лотками для установки жестких дисков, источником питания с тороидальным трансформатором, качественным усилителем для наушников и другими особенностями, присущими дорогой Hi-Fi аппаратуре. Что же касается упомянутого выше 8-дискового NAS-сервера, то это устройство, которое смело можно отнести к классу High End – и по функционалу, и по стоимости. Думаем, что Zappiti NAS RIP 4K HDR с возможностью риппинга дисков, в том числе и в разрешении 4К, станет интересной альтернативой серверам Kaleidescape, и в таком варианте заявленная стоимость (в районе 300'000 рублей) уже не кажется слишком высокой. Позолоченные разъемы и выход HDMI Audio Only – отличительные черты версии SE медиаплеера Zappiti One 4K HDR Герой нашего сегодняшнего обзора – медиаплеер Zappiti One SE 4K HDR. Как видно из его названия, данный плеер поддерживает воспроизведение видео с разрешением 4К и расширенным динамическим диапазоном HDR. Что же касается аббревиатуры SE, то с ней тоже все понятно – плеер, попавший к нам на тестирование, - это версия Special Edition, которая отличается от обычной Zappiti One 4K HDR наличием отдельного выхода HDMI Audio, позолоченными коммутационными разъемами, а также съемными Wi-Fi антеннами.

В данном обзоре мы не ставим задачи описать все функции и возможности медиапроигрывателя – это была бы крайне объемная задача, тем более, что эти функции подробно описаны на сайте компании: zappiti.tv. Нас же, в первую очередь, интересуют основные варианты применения плеера, удобство использования, качество изображения и звука и возможности работы в домашних кинотеатрах и инсталляционных проектах.

Комментарий специалиста

Мы попросили рассказать о реальном опыте использования плееров Zappiti в инсталляционных проектах Илью Кинжалова – директора по маркетингу московской компании «Галерея Назаров».

Илья Кинжалов: Медиаплееры Zappiti продаются нами, в первую очередь, в инсталляции, где клиенту нужно качественное воспроизведение видеоконтента всеми современными способами. Zappiti позволяет делать очень важную для правильного воспроизведения вещь - выводить поток с той же частотой, что и исходный файл. Эти плейеры используются в качестве источника в самых разных по уровню системах ДК, в том числе и в одном из наших шоу-румов с ДК в Dolby Atmos 7.4.2. Инсталляторы эту модель любят - есть описание протокола управления и драйвера для самых распространенных систем. А еще - у устройства потрясающий визуальный каталогизатор всего контента, очень напоминает Kaleidescape, только в десятки раз более доступный.

В общем, Zappiti - отличное универсальное решение для тех, кому не нужен оптический привод (тем, кому нужно, устанавливаем OPPO), и кто хочет выйти на новый уровень после использования продукции Dune. Плеер поддерживает воспроизведение практически всех видео форматов и позволяет получить на экране наглядную библиотеку с обложками

В медиабиблиотеке Zappiti доступны описания фильмов на русском языке Одним из ключевых преимуществ медиаплееров Zappiti является их «всеядность». Основной проблемой при воспроизведении контента сегодня является даже не поддержка 4К – с этим сегодня справляются многие устройства, а воспроизведение старых записей, которые, возможно, когда-то давно были оцифрованы с видеокассет. Zappiti One SE 4K HDR в плане всеядности – абсолютный рекордсмен – плеер поддерживает воспроизведение всех мыслимых и немыслимых видео форматов, причем, используя собственный сервис каталогизации (о котором мы писали в самом начале), объединяющий множество различных медиабаз, позволяет получить на экране красивую наглядную библиотеку с обложками фильмов и описаниями на русском языке.

Сам контент (аудио и видео файлы) может храниться на жестком диске плеера (лоток для съемного винчестера располагается на боковой панели устройства), на сетевом сервере (NAS) или же на съемном жестком диске, который подключается к плееру по USB. Что касается потоковых сервисов, то лучше всего плееру удается работать с Megogo. Поддержка наиболее популярного и перспективного на наш взгляд сервиса Netflix сейчас является одной из приоритетных задач разработчиков, хотя они и признают, что потоковые сервисы на данный момент не дают такого качества, которое возможно при скачивании ISO-образов фильмов в высоком разрешении.



Конструкция Медиаплеер Zappiti One SE 4K HDR представляет собой достаточно компактное устройство, его ширина несколько меньше, чем у стандартных Hi-Fi компонентов. На фронтальной панели нет никаких органов управления, самым заметным элементом является логотип в виде светящейся буквы Z, который при желании можно отключить. Управлять медиаплеером можно с пульта ДУ или с помощью специальных приложений для планшета или смартфона

Управление аппаратом осуществляется либо с пульта ДУ, либо с помощью приложения, которое устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. На боковой панели Zappiti One SE 4K HDR расположен лоток для установки жесткого диска. Производитель рекомендует устанавливать винчестеры, работающие со скоростью 5'400 оборотов в минуту, поскольку они практически не греются, а их скорости вполне хватает для того, чтобы обеспечить видеопоток, необходимый для воспроизведения 4К изображения. На боковой панели Zappiti One SE 4K HDR расположен лоток для установки жесткого диска В России плееры Zappiti One SE 4K HDR могут продаваться уже в комплекте с жестким диском. Что касается охлаждения, то на задней панели есть вентиляционные отверстия, а вот самого вентилятора нет – производитель утверждает, что в нем нет никакой необходимости, и естественной вентиляции будет вполне достаточно. В России плееры Zappiti One SE 4K HDR могут продаваться уже в комплекте с жестким диском За воспроизведение и обработку видео в плеере отвечает хорошо известный чип Realtek RTD 1295. Плеер работает под управлением операционной системы Android версии 6.0, что позволяет устанавливать на него сторонние приложения, как на компьютер или смартфон, впрочем, об этом мы напишем чуть позже. Плеер работает под управлением операционной системы Android 6.0 и позволяет устанавливать на него сторонние приложения Что касается коммутационных возможностей, то Zappiti One SE 4K HDR оснащен тремя портами USB – двумя версии 2.0 и одним 3.0. Подключение к телевизору или AV-ресиверу осуществляется с помощью портов HDMI. Здесь их три – один версии 2.0, второй – 1.4 (для подключения старого оборудования), а вот третий порт – HDMI Audio Only устанавливается только в плеере версии SE (в стандартном варианте Zappiti One 4K HDR его нет). Данный выход обеспечивает высокую точность синхронизации и временнУю стабильность. За счет этого удается радикально снизить величину джиттера и добиться максимальной точности воспроизведения. Отметим, что при подключении по HDMI Audio аудиосигнал на основных HDMI-выходах отключается. Задняя панель Zappiti One SE 4K HDR Помимо HDMI, на задней панели плеера предусмотрены цифровые аудиовыходы – оптический и коаксиальный, а также аналоговый стереовыход, который можно использовать, например, для подключения к старому телевизору на даче.

Съемная Wi-Fi антенна, расположенная на задней панели, намекает на то, что медиапроигрыватель может подключаться к сети не только проводом, но и «по воздуху», однако производитель все же рекомендует по возможности использовать проводное подключение для обеспечения максимальной стабильности. Кстати, здесь есть интересный момент - Zappiti One SE 4K HDR может сам являться Wi-Fi точкой доступа, т.е. вы можете подключить его Ethernet кабелем, и он будет раздавать интернет для других устройств в помещении.



Навигация и управление Мы уже упоминали, что управление проигрывателем Zappiti One SE 4K HDR может осуществляться с помощью штатного пульта ДУ или с помощью приложения Zappiti Media Control, которое устанавливается на любые планшеты и смартфоны iOS и Android, а также компьютеры с Windows или macOS. При управлении с пульта меню выводится на экран телевизора, а при использовании планшета или смартфона вся информация и графика доступна прямо на их дисплеях – это удобно, например, при прослушивании музыки, когда включать телевизор нет никакой необходимости. В меню плеера есть три фирменных приложения – Explorer, Video и Music

Цвет фона в меню может меняться с красного на серый Для навигации по медиаколлекциям в меню устройства есть три фирменных приложения – Explorer, Video и Music. Обычно при первом знакомстве с плеером люди начинают с использования приложения Explorer, поскольку он, по сути, представляет собой хорошо известный всем Total Commander, широко используемый в других медиапроигрывателях. Однако, как мы уже упоминали, основная фишка Zappiti – это шикарный каталогизатор собственной разработки. Если зайти в приложение Video, то вы увидите превосходно структурированную и красиво оформленную медиаколлекцию, состоящую из обложек ваших видео. При этом каталог объединяет в единую базу фильмы, хранящиеся на всех источниках – встроенном жестком диске, внешнем жестком диске или сетевом хранилище NAS. Zappiti самостоятельно находит в фирменной базе обложки, описания и другую информацию о фильмах и загружает ее из фирменного облачного сервиса. Нажав на обложку, вы можете познакомиться с описанием кинофильма на русском (или другом) языке

Для удобства навигации в меню предусмотрена сортировка фильмов по жанрам Очень удобно организована работа с сериалами или коллекциями, в которые входят несколько фильмов (например, «Звездные Войны» или «Агент 007»). Zappiti понимает, что это разные серии или разные фильмы, относящиеся к одной и той же коллекции и отображает их, помещая в общие папки. Стоит отметить, что в одной и той же коллекции могут присутствовать фильмы, записанные в разных форматах. При перемещении по фильмотеке в меню Video вы будете слышать заглавную музыку из кинофильма, на который в данный момент наведен курсор. Нажав на обложку, вы можете познакомиться с описанием кинофильма на русском (или другом) языке. И музыка, и тексты, и другая информация хранятся в «облаке» Zappiti. Очень удобно организована работа с сериалами или коллекциями, в которые входят несколько фильмов Третье приложение – Zappiti Music - позволяет управлять музыкальной коллекцией, причем, при установке на смартфон, не включая телевизор. Здесь также есть собственный каталогизатор, хотя и не такой обширный, как в случае с видео библиотекой. Видимо, Zappiti, в первую очередь, ориентируется на фильмы, да и музыкальных композиций, наверное, в разы больше чем видео релизов. Приложение Zappiti Music позволяет управлять музыкальной коллекцией Поскольку Zappiti One SE 4K HDR работает под управлением операционной системы Android, то на него можно устанавливать сторонние приложения, используя для этого Google Play Market. Так, на плеер можно установить торрент-клиент Transmission BT, с помощью которого можно загружать фильмы без подключения к компьютеру. Еще одно полезное приложение – Cetus Play - позволяет управлять любыми функциями устройства минуя фиирменные приложения Zappiti. Телефон/планшет превращается в тачпад Построение многозонных систем и инсталляционные проекты

Самая интересная, на наш взгляд, возможность, которую предоставляют медиаплееры Zappiti, это построение мультирум-систем, воспроизводящих, как аудио, так и видео. Если у вас в доме есть несколько комнат, в которых вы хотите смотреть видео и слушать музыку, то поставив в каждом из этих помещений по плееру Zappiti, вы сможете объединить их в единую сеть с доступом к общей медиаколлекции и управлять ими с одного планшета или смартфона. Медиаплееры Zappiti позволяют построить мультирум-системы, воспроизводящие, как аудио, так и видео В приложении Zappiti Media Control необходимо выбрать плеер, который вы будете использовать и который установлен в той или иной зоне – на кухне, в спальне, гостиной и т.д. При использовании стандартного гигабитного Ethernet-соединения в доме, вы сможете одновременно использовать 4 плеера, установленных в разных зонах, т.е. независимо воспроизводить на них 4 фильма в разрешении 4К. При воспроизведении Full HD видео количество независимых видеопотоков (и соответственно зон в мультирум-системе) увеличивается до восьми. Таким образом, Zappiti можно рассматривать как мультирум-систему – этакий аналог Sonos’а, но только с возможностью воспроизведения видео. В приложении Zappiti Media Control необходимо выбрать плеер, который вы будете использовать и который установлен в той или иной зоне Достаточно широкий модельный ряд Zappiti позволяет создавать многозонные системы различных конфигураций. Предположим, к примеру, что у вас в доме есть система домашнего кинотеатра, установленная в гостиной, и телевизор с небольшой аудиосистемой в спальне. В этом случае вы можете установить в гостиной «большой» плеер Zappiti, например, Zappiti One SE 4K HDR, о котором мы и говорим в данном обзоре, а в спальню поставить маленький плеер Mini 4K HDR, который будет выступать в роли клиента. Настройки Zappiti One SE 4K HDR позволяют включить режим SMB-сервера, т.е. использовать его в качестве NAS, а маленький плеер Mini сможет брать видеоконтент с него. Если в систему добавить настоящий NAS-сервер с медиаколлекцией, то она добавится в общий каталог Zappiti, который будет доступен при использовании любого плеера в любой зоне. Настройки Zappiti One SE 4K HDR позволяют включить режим SMB-сервера, т.е. использовать его в качестве NAS

Для тестирования мультирум-возможностей мы добавили в систему «маленький» плеер Mini 4K HDR Рассмотрим еще одну интересную ситуацию, когда у вас есть городская квартира и загородный дом. Используя плееры Zappiti, вы сможете пользоваться своей медиаколлекцией хоть из квартиры, хоть из загородного коттеджа, хоть отдыхая на вилле в Швейцарии. Для этого, правда, понадобится использовать отдельные NAS-серверы в каждой из упомянутых локаций. Используя функционал современных NAS-серверов, вы можете полностью дублировать содержимое одного из них, т.е., к примеру, запустить на даче синхронизацию с NAS-сервером, установленным в квартире. В этом случае на даче у вас будет тот же самый контент, что и в городской квартире. Затем вы можете войти в свой личный эккаунт Zappiti, увидеть свою персонализированную коллекцию и воспроизводить ее на любом устройстве. Данная возможность доступна благодаря тому, что, как мы уже говорили, вся информация о вашей коллекции хранится не на устройствах или локальных серверах, а в облачном сервисе Zappiti. Если вы беспокоитесь о том, что кто-то другой получит доступ к вашей коллекции (ну мало ли, что вы там храните), то французы предусмотрели эффективную систему защиты. На нижней панели каждого из плееров Zappiti есть персональный токен, который необходимо вводить при регистрации устройства в сети. Данный токен известен только вам, и никто больше не сможет получить доступ к вашей персональной коллекции.

Кстати, плееры Zappiti можно использовать без подключения к Интернету. Для этого в них можно включить Offline Mode и весь каталог данных вашей медиабиблиотеки в этом случае будет храниться исключительно во внутренней памяти проигрывателя.

Очень приятно, что французы подумали и про интеграцию своих плееров в инсталляционные проекты. Плееры Zappiti могут управляться с помощью ИК-команд, а также по IP. На сайте производителя доступны готовые драйверы для управления с помощью таких систем домашней автоматизации, как Crestron, Control4, ProControl, RTI, URC и пр.



Качество изображения и звука

Что касается качества работы Zappiti One SE 4K HDR, то к нему практически невозможно придраться. Плеер выводит аудиопотоки при воспроизведении любых распространенных форматов, в том числе и иммерсивных Dolby Atmos и DTS:X. При воспроизведении традиционной стереомузыки плеер в версии SE вполне можно использовать в качестве источника не только для фоновой озвучки, но и для системы более серьезного класса.

Фирменная технология Zappiti Magic Pixel обеспечивает превосходное качество изображения Воспроизведение видео – это очень сильная сторона Zappiti One SE 4K HDR. Плеер поддерживает воспроизведение видео с частотой 23,976 кадров в секунду. Именно эта величина, а не более привычная 24 кадра в секунду, является общепринятым стандартом в киноиндустрии. При воспроизведении видео с образа, записанного в память плеера, мы не смогли найти ни малейших отличий от оригинала фильма, который воспроизводился на том же телевизоре с диска Blu-ray. Плеер обеспечивает отличную прорисовку мелких деталей и прекрасно справляется с обработкой движения – даже при быстром перемещении большого количества мелких деталей на экране не было заметно никаких рывков и неравномерности.



Выводы

Zappiti One SE 4K HDR – исключительно полезное и универсальное устройство, способное решить практически все задачи, связанные с воспроизведением аудио и видео контента. Великолепно проработанное красивое и удобное меню и фирменная система каталогизации медиаколлекции, на создание которой у специалистов компании ушел не один год, превращают работу с плеером в увлекательную игру. Отдельно стоит отметить безукоризненное качество видеоизображения. А самым главным, на наш взгляд, естественно, является то, что плееры Zappiti позволяют с минимальными усилиями построить мультирум систему, с возможностью независимого воспроизведения не только аудио, но и видео в различных комнатах вашего дома. Технические характеристики Zappiti One SE 4K HDR Чиппест Realtek RTD1295 HDR да 10-Бит поддержка да REC.2020 да 4K 60p да (4K 50p/60p) Частота кадров 23.976 / 24 / 50 / 59.94 / 60 Гц Zappiti Share (видео мультирум) да (до 4 зон в Blu-ray качестве) Трансфер по локальной сети SMB сервер / FTP (до 115 Mб/сек) Дискретные ИК коды вкл/выкл да Android версия 6.0 Медиа источники Внешний HDD (USB), USB-устройства (флеш-карта USB, кард-ридер USB и т.п.), встроенный слот для карт SD/SDHC/MMC, компьютер PC и NAS-сервер, находящиеся в единой с медиаплеером локальной сети (SMB, UPnP, HTTP), а также другие интернет- и локальные медиаисточники. Поддержка внешних многодисковых USB-хранилищ данных Коммутация выход HDMI 2.0a (поддержка HDCP 2.2, TX/RX, CEC, Deep Color, 12-битного видео, xvYCC, MHL 3.0), выход HDMI audio only 1.4 — только аудио, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB C, выход аналогового видео- и аудиосигнала, оптический (Toslink) S/PDIF-выход цифрового аудиосигнала (выходы аналогового и цифрового сигнала работают одновременно), цифровой коаксиальный выход, LAN Gigabit 10/100/1000 Гб/с, Wi-Fi 5 поколения, слот для SD / MMC-карты, гнездо для подключения внешнего блока питания и кнопка включения (на задней панели), SATA HDD отсек (до 16 TB форматированные HDD) Видео кодеки HEVC, H.265, x265 (до Main10 Level 6.1 High 60p в 4K), MVC, AVC, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, H.264/x.264 (до 60p в HD и 24p/20 Mbps в 4K), FLV, AVS, XVID, DIVX (с версии 4), Sorenson Spark L70, VP9 HW (до 4K 60p) ; ultra high bitrate support (до 400 Mbit/s в HEVC 4K) Видео форматы UHD ISO, 3D BD ISO, BD ISO, BDMV, MKV, MKV 3D, MK3D, MPEG-TS, MPEG-PS, MPEG, MPE, MPG, TS, TP, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, WebM, DVD-ISO, VIDEO_TS, RMVB, RM, DAT, VOB, 3GP, FLV, DAT, AVCHD 2.0 (AVCHD 3D, AVHD Progressive) Аудио кодеки AC3, DTS MPEG, MP3, ALAC, APE, M4A, AIFF, WAV, WMA, VSELP, FLAC, AAC, AAC-LC, HEAAC, HE-AAC v2, AMR-NB, OGG (Ogg/Vorbis), RA_COOK, LPCM, PCM, ADPCM, FLA, MQA; поддержка аудиофильских форматов без потерь (до 32-bit) Размеры (ШxВxГ) 281x50x188 мм Вес 1.65 кг