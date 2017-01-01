Домашняя техника Офисная жизнь с BenQ Внедрение новейших цифровых технологий уже не раз меняло офисную жизнь, повышая производительность труда и избавляя владельцев бизнеса от необходимости содержать большой штат технических специалистов. Главное — следить за инновациями, которые предлагают производители, ведь прогресс на месте не стоит, и современное оснащение переговорных комнат и конференц-залов способно впечатлить даже тех, кто оборудовал свой офис по последнему слову техники буквально пару лет назад. Современные технологии облегчают и упрощают коммуникацию Ускорение темпа и повышение качества жизни — два постоянных тренда, которые мы можем наблюдать и в быту, и в бизнесе. Офисная среда должна этому соответствовать в полной мере, но крайне сложно достичь желаемого, если картинка на экране недостаточно разборчива, или сам экран расположен в неудобном месте. На презентации или конференции трудно сохранить концентрацию, когда процесс подключения ноутбука очередного докладчика к проектору занимает несколько минут, а рисунки на небольшом флипчарте, стоящем в противоположном углу переговорной комнаты, не особенно различимы. Всех этих проблем можно избежать. Более того, можно даже усилить вовлечение сотрудников и партнеров в рабочий процесс, если использовать современные технологические решения, предлагаемые компанией BenQ.



Подключить проектор к источнику – легко!

Подключение компьютеров к проектору — главная головная боль и инсталляторов, и пользователей. Первым приходится прокладывать десятки метров проводов, устанавливать коммутационные панели, настраивать усилители и преобразователи сигналов. И, несмотря на все их старания, конечным пользователям приходится путаться в проводах, страдать от несовместимости интерфейсов, настраивать видеовыходы компьютера. Ну а о возможности выводить на один проектор картинку сразу с нескольких источников или переключаться с одного источника на другой моментально — это то, о чем никто даже не мечтает, считая недостижимой сегодня технологией из будущего. Однако, такое решение существует уже сейчас и не является чем-либо уникальным или супердорогим. Изображения с любого компьютера или гаджета можно транслировать на проектор

Устройства BenQ InstaShow дают возможность подключать к проектору любые компьютеры без проблем с форматированием картинки и вообще без каких-либо настроек за считанные секунды. При этом подключать одновременно можно до 16 устройств, переключаясь между ними нажатием одной кнопки. Таким же образом можно подключать и другие источники сигнала, например: Apple TV, игровую консоль или Blu-ray проигрыватель. InstaShow обеспечивает защищенное подключение без установки ПО на компьютер Аппаратная часть системы BenQ InstaShow реализована достаточно просто. К HDMI входу проектора подключается внешний WiFi модуль небольшого размера, питание на который можно подать либо от сетевого адаптера, либо от мощного USB порта, которыми часто оснащают современные офисные проекторы. Клиентские устройства также подключаются к HDMI выходу и USB порту компьютера или иного источника сигнала, после чего автоматически коммутируются с проектором. Передача данных идет напрямую по закрытому WiFi каналу с автоподстройкой частоты, поэтому никакую дополнительную инфраструктуру для BenQ InstaShow создавать не нужно. Устройства BenQ InstaShow способны передавать на проектор не только статичные изображения, но также звук и видеопоток. Еще один важный момент: при использовании InstaShow нет необходимости устанавливать софт на компьютер с которого будет воспроизводиться изображение. Это значит что можно использовать устройства с самым строгим режимом безопасности. Делиться идеями во время совещания стало гораздо легче Для того чтобы начать использовать систему достаточно нажать кнопку на подключенном к источнику клиентском модуле. Рабочий стол будет продублирован на большом экране. Изображение можно убрать со всеобщего обозрения, нажав кнопку повторно, либо оно исчезнет автоматически когда другой пользователь нажмет кнопку на своем устройстве InstaShow и на общий экран будет выведено изображение с его компьютера.

Такой подход дает возможность достаточно большой группе людей активно участвовать в обсуждении вопросов используя один или несколько больших экранов имеющихся в переговорной комнате или конференц-зале. В момент подключения все действия с компьютером дублируются на большой экран в реальном времени, поэтому пользователи имеют возможность показывать любые приложения, фото, видео или веб-сайты.



Интерактивные панели для переговорных комнат

InstaShow – устройство, облегчающее взаимодействие внутри коллектива и просто позволяющее быстро подключить ноутбук к проектору, не тратя время на провода и настройки. Но есть ситуации, когда для взаимодействия докладчика с аудиторией основным инструментом является флипчарт, маркерная или интерактивная доска. Эти решения, некогда бывшие самыми удобными и современными, уже имеют инновационную и функциональную альтернативу: интерактивные ЖК панели. Интерактивные ЖК-дисплеи больших диагоналей способны заменить проектор в небольшой комнате По своей сути, это устройства, объединяющие большой сенсорный экран, акустическую систему и компьютер с возможностью установки Android-приложений и стандартной перефирии, вроде мышек, клавиатур и веб-камер. Интеграция фирменных решений от BenQ позволяет использовать эти возможности максимально эффективно. Если взять, для примера, модель BenQ RP8601K, речь будет идти о панели размера 86 дюймов, способной полноценно заменить собой связку экран и проектор в помещении среднего размера. При этом картинка будет более четкая за счет 4К разрешения и более яркая, не требующая выключения света для просмотра презентации. Пометки можно делать поверх презентации, сохраняя результат Встроенное приложение EZWrite позволяет делать пометки поверх любого отображаемого контента, давая возможность редактировать их, сохранять или пересылая результат в виде ссылок прямо во время презентации или совещания. Оно также может превратить всю поверхность экрана в большую маркерную доску с возможностью работать нескольким пользователям одновременно.

Интерактивная панель RP6501K имеет более современную прошивку и более совершенный сенсорный экран, поддерживающий до 20 одновременных касаний и до 4 NFC-стилусов, рисующих разными цветами. В интерактивную панель интегрировано приложение InstaQShare, поэтому для работы с RP6501K достаточно установить фирменное приложение на смартфон, планшет или компьютер и можно использовать все возможности интерактивной панели дистанционно. Изображения можно передавать с гаждета напрямую Все интерактивные ЖК панели BenQ адаптированы для длительного использования. Они имеют продолжительный рабочий ресурс, порядка 50000 часов. Экраны оснащаются антибликовым и антибактериальным покрытием, изображение лишено мерцаний и пульсаций, а интенсивность синего цвета существенно снижена. Все это минимизирует нагрузку на организм, делая работу с интерактивной ЖК панелью комфортной и безопасной.



Проекционные решения для бизнес-задач

65 или 86 дюймов — большая диагональ. Изображение такого размера будет неплохо видно даже в конференц-зале, но все же с увеличением размера помещения проекторы по-прежнему не имеют конкурентов. И если говорить о текущей ситуации, то большинство офисов уже давно оснащены проекторам и большими проекционными экранами. Но являются ли эти проекторы актуальными в современных реалиях? Зачастую — нет. Парк проекторов требует периодического обновления, ведь по возможностям настройки, яркости изображения и качеству картинки в целом современные модели значительно превосходят аппараты трех- или пятилетней давности, давая совершенно другое впечатление от картинки. Мощные офисные проекторы уже не выглядят громоздкими Не так давно для получения яркого изображения требовались громоздкие и дорогие проекторы, теперь же солидный световой поток 4'000-5'000 Лм, необходимый для эффективной работы в большой переговорной комнате или конференц-зале, способны выдавать вполне компактные устройства весом менее 4 кг. Хороший пример проекторов для офисного применения модели BenQ 700-й серии. Модели SU754+, SU765, SH753+ и SW752 отличаются друг от друга форматом изображения и разрешением: 1'920х1'200, 1'920х1'080 и 1'280х800 соответственно. Мощность светового потока Все они базируются на DLP-технологии, обеспечивающей высокую контрастность изображения, что в сочетании с большой мощностью светового потока делает работу проектора эффективной даже в освещенном помещении. Корпуса, оптика и функциональные возможности у этих проекторов схожи, и они хорошо адаптированы для офисного применения. Широкие возможности настройки помогают выровнять изображение в любой ситуации Если проектор приходится эксплуатировать в стесненных условиях, поможет широкий диапазон регулировки оптики с 1,5х и цифровая коррекция картинки по четырем углам или по сторонам (коррекция трапецеидальных искажений). Модель SU765 также обладает функцией оптического сдвига объектива в вертикальном направлении. Лючок для смены лампы у офисных проекторов BenQ является частью верхней крышки, поэтому демонтажа проектора не потребуется. Герметичный оптический тракт позволил избавиться от сменных воздушных фильтров, поэтому расходы на обслуживание будут минимальны. Поддержка протоколов дистанционного управления и мониторинга PJLink, Crestron и AMX помогут системному администратору работать с большим парком проекторов удаленно. Удаленное администрирование позволит взять под контроль большой парк проекторов и интерактивных панелей Все три модели офисных проекторов BenQ имеют встроенные стерео динамики общей мощностью 20 Вт, благодаря чему способны озвучить помещение и без помощи внешней акустики. Однако возможность подключения дополнительной аудиосистемы тоже имеется. На площадке разъемов присутствует USB порт, от которого можно питать внешние устройства, такие как усилители и преобразователи видеосигнала, а также головной блок системы BenQ InstaShow. Проекторы также поддерживают технологию MHL, дающую возможность подключать гаджеты с помощью специального USB-кабеля или беспроводным способом с помощью небольшого устройства, подключаемого к HDMI входу. Применение типовых интерфейсов гарантирует совместимость с любыми источниками Передовые технологические решения, предлагаемые компанией BenQ, демонстрируют, насколько удобной, функциональной и эффективной может стать офисная среда. Рутинные процедуры выполняются значительно быстрее, представление информации становится более эффективным, а большие изображения — более яркими, четкими и информативными. И самое главное — они хорошо соответствуют тем технологиям, которые мы привыкли использовать в повседневной жизни.

