Домашняя техника Портативная аудиосистема класса High-End Тестовый обзор портативной аудиосистемы в составе

проигрывателя Astell&Kern SP1000 и наушников Audio-Technica ATH-W5000 Цены (на момент публикации обзора): Astell&Kern SP1000 - 200 000 руб.; Audio-Technica ATH-W5000 - 82 890 руб. Наушники закрытого типа Audio-Technica ATH-W5000 Модели Audio-Technica ATH-W5000 вместе с открытыми «братьями» ATH-ADX5000 возглавляют семейство наушников знаменитой японской компании, хотя флагманами являются все же последние. Люксовые наушники ATH-W5000 даже получили от создателей второе имя ‒ Raffinato, что по-итальянски значит ‒ утонченные, изысканные. И тут нет преувеличения, наушники действительно имеют богатый внешний вид с привлекающими взгляд полированными чашками, выполненными из роскошного эбенового дерева. второе имя ATH-W5000 - Raffinato, то есть - изысканные Как статусная вещь наушники поставляются в кейсе, обитом внутри алой велюровой тканью. Правда на дополнительные аксессуары производитель не расщедрился: к наушникам не прилагается ничего кроме небольшой матерчатой сумочки, в которую спрятан аккуратно свернутый кабель. В конструкции ATH-W5000 применен облегченный металлический каркас, оголовье составлено из двух тонких металлических дуг, сделанных из магниевого сплава. Амбушюры, полностью охватывающие уши, обтянуты натуральной кожей. Упругое оголовье, вращающиеся чашки и «крылышки» на пружинах, прижимающие голову сверху, формируют полностью автоматическую систему мягкой посадки наушников на голову. роскошный внешний вид наушникам придают чашки из полированного черного дерева Наушники комплектуются излучателями увеличенного диаметра (53 мм), чьи звуковые катушки наматываются проводом из сверхчистой меди 8N. В магнитных системах используется очень дорогой прецизионный сплав железа и кобальта, называемый «пермендюр». Еще одна особенность ‒ драйверы установлены в чашках под углом, чтобы оптимизировать направленность излучения. Для лучшего контроля и чистоты воспроизведения басов чашки оборудованы двойной системой воздушного демпфирования. в комплекте с наушниками идет кейс, обитый алым велюром К обеим чашкам наушников подведен несъемный кабель длиной около 3 м. Внутри кабеля идет многожильный провод из бескислородной меди, покрытый специальным эластомером, препятствующим запутыванию. На стороне усилителя кабель заканчивается позолоченным штекером 6.3 мм. Модель Наушники Audio-Technica ATH-W5000 Тип Динамические/Закрытые Излучатели 53 мм Макс. вх. мощность (Вт) 2 Частотный диапазон (Гц) 5-45k Чувствительность (дБ) 102 (1 мВт) Импеданс (Ом) 40 Конструкция Оголовье Магниевый сплав Чашки Дерево/Металл Амбушюры Охватывающие/натуральная кожа Кабель 3 м (штекер 6.4 мм) Вес (г) 340 Портативный проигрыватель Astell&Kern SP1000 Корейский бренд Astell&Kern давно зарекомендовал себя как ведущий производитель портативных аудиоплееров премиального класса, выпуская проигрыватели с максимальным качеством воспроизведения, насколько его вообще можно получить от устройств карманного формата. Проигрыватель SP1000, также известный как A&ultima, ‒ новый флагман компании, обладающий ультимативным исполнением, функционалом и ценником (Astell&Kern просит за гаджет примерно $3 500). В то же время по конструкции и параметрам воспроизведения новый флагман во всех отношениях переигрывает предыдущего лидера AK380, однако, отдадим должное производителю, стоимость он повышать не стал, и SP1000 продается по той же цене. комплект поставки проигрывателя A&ultima Плеер приехал к нам в традиционной для Astell&Kern черной упаковке. Но это лишь обертка для симпатичной деревянной шкатулки, внутри которой помещается проигрыватель, краткое руководство и прочие принадлежности: чехол из натуральной кожи, два комплекта защитных пленок (отдельно для передней и задней панели), USB-кабель и «булавка» для отсека карты памяти. По размерам анфас плеер сопоставим со средним смартфоном (132 x 75.8 мм), вот только в профиль заметно превосходит того по толщине (16,2 мм). Немалый вес проигрывателя связан с металлическим корпусом и разнится в зависимости от материала: 386,6 г (нержавеющая сталь), 387,9 г (медь). Соответственно меняется и расцветка корпуса: серебро или красноватый оттенок. Фасад проигрывателя занимает четкий и яркий сенсорный дисплей с диагональю 5 дюймов и разрешением 720х1280 пикселей. Задняя панель эффектно задекорирована карбоновой пленкой с характерным «плетеным» принтом. К большому экрану и суперсовременной электронной начинке плеера производитель разработал новый пользовательский интерфейс, о котором мы расскажем позже. корпус A&ultima изготавливается из нержавеющей стали или меди Предполагая в основном сенсорный контроль, проигрыватель имеет минимум элементов управления на корпусе: три кнопочки перемотки и воспроизведения на одном боку и ручка громкости на другом. Выточенная, ребристая ручка сама по себе является произведением искусства. Кстати, она еще и многофункциональная ‒ может нажиматься, как кнопка, в частности, проигрыватель включается и выключается долгим ее нажатием. Говоря о разъемах, на нижней панели A&ultima имеет порт USB C-типа и 5-контактный симметричный выход для дополнительных устройств. Возможно в будущем A&K выпустит совместимый с проигрывателем усилитель, как это было с моделью AK380. Порт USB 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с и быструю зарядку устройства, занимающую всего 2 часа. На верхней панели плеера находится 3.5-мм выход наушников, совмещенный с оптическим выходом и симметричный 4-контактный выход наушников с разъемом 2.5 мм. Расположенный рядом слот для карт MicroSD с памятью до 256 ГБ использует выдвижной лоток, для того чтобы внутрь не попадала грязь или случайная влага. Сразу заметим, что и без дополнительной карты памяти проигрыватель имеет достаточно места для хранения музыки, так как несет на борту встроенный флэш-накопитель объемом 256 ГБ. A&ultima в кожаном футляре Эксклюзивность A&ultima подтверждает выдающаяся для портативных плееров аппаратная часть. Для быстрой загрузки, высокоточной обработки данных и мгновенной реакции пользовательского интерфейса проигрыватель оснащен 8-ядерным процессором. Архитектура плеера идеальна для воспроизведения записей сверхвысокой разрядности (32-битовых), именно такой разрядностью обладает цифровой тракт устройства, начиная от ЦПУ и заканчивая модулем цифро-аналогового преобразования, где трудится пара чипов AKM4497EQ. Сразу два чипа ЦАП используются для улучшенного разделения каналов, уменьшения шумов и искажений. Для синхронизации всех действий в «цифре» применяется сверхточный опорный генератор тактовых импульсов с собственным джиттером не превышающим 200 фемтосекунд. Еше новый проигрыватель имеет более мощный балансный выход усилителя наушников: уровень выходного напряжения вырос до 3.9 В против 2.3 В у AK380. В большой корпус проигрывателя влезла увеличенная литий-полимерная батарея емкостью 3700 мА ч (3.7 В). По данным производителя одной зарядки аккумулятора хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения музыки, если слушать на средней громкости. Кроме того, в SP1000 используется хорошо себя зарекомендовавший ранее 20-полосный параметрический эквалайзер, реализованный на базе отдельного звукового процессора. Эквалайзер аккуратнее обращается с цифровыми данными, позволяя тонкую настройку амплитуды сигнала заданной частоты с точностью до 0.01 дБ и регулировку добротности. Эквалайзер имеет одну предустановленную программу, разработанную профессионалами звука, она так и называется ‒ ProEQ. В остальном, пользователь плеера волен сам настраивать воспроизведение по своему вкусу, сохраняя параметры эквалайзера и вызывая их при необходимости. Astell&Kern SP1000 воспроизводит 11 популярных звуковых форматов: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF; работает с цифровым звуком в формате PCM с дискретизацией 8-384 кГц и разрядностью 8/16/24/32 бит, а также с DSD 2.8/5.6/11.2 МГц. A&ultima: крупные планы Как абсолютно топовый плеер, A&ultima может похвастаться расширенной функциональностью. Скажем больше, возможности SP1000 далеко выходят за рамки обычного портативного проигрывателя! Помимо своей главной обязанности ‒ компактный проигрыватель с усилителем наушников ‒ A&ultima может быть аналоговым источником с регулируемым линейным выходом. Уровень максимального выходного сигнала выбирается пользователем из четырех вариантов 0.7, 1, 1.25, 2 В. Плеер может быть цифровым источником звука в формате SPDIF (по оптике), и тут также можно настраивать выходные параметры, задавая разрядность 16/24 бит и дискретизацию 48/96/192 кГц. Плеер может использоваться как USB-ЦАП, получая данные от компьютера, или служить источником данных в связке с внешним цифро-аналоговым преобразователем (в последнем случае USB-кабель и преобразователь должны поддерживать протокол OTG). Проигрыватель умеет выводить звук на другие аудиоустройства по Bluetooth, поддерживая технологии A2DP, AVRCP и AptX HD. По Wi-Fi плеер может получать обновления прошивки, соединяться с сетевыми магазинами музыки Groovers и Tidal. Поддерживая стандарты DLNA, плеер может работать в беспроводной локальной сети как сервер и медиа-контроллер (функция AK Connect), получая потоковый контент от других сетевых устройств (компьютеров, гаджетов и хранилищ NAS) и передавая его на акустические системы Astell&Kern (такие как AK T1). Управление при этом может осуществляться как с самого проигрывателя SP1000, так и с планшета или смартфона с установленным на нем приложением AK Connect. Кроме того, у плеера есть специальная функция автоматического копирования музыкальных компакт-дисков, которая становится доступной при подключении дополнительного устройства Astell&Kern CD-Ripper. Уф, кажется, ничего не пропустили! для нового флагмана проигрывателей Astell&Kern разработал улучшенный пользовательский интерфейс Новый пользовательский интерфейс плеера красив и интуитивно понятен, работает быстро, не глючит, чутко реагируя на касания и жесты. Создатели позаботились о минимальной вложенности пунктов меню, уделив много внимания функциям организации и поиска музыкальных записей. Из любого пункта меню можно быстро вернуться на главный экран, коснувшись сенсорной кнопки внизу лицевой панели. Главный экран весьма информативен, в чем ему очень помогает высокое разрешение дисплея: тут и обложка альбома, сведения о композиции и формате, команды, режимы и списки воспроизведения. Знакомые владельцам смартфонов и планшетов скользящие жесты (свайпы) дают быстрый доступ к другим полезным экранам. Свайп сверху вниз открывает панель уведомлений, где можно в одно касание включить или выключить Wi-Fi, Bluetooth, эквалайзер и т.д. Свайп слева направо ‒ доступ к меню. Свайп справа налево открывает текущий список воспроизведения. Свайп снизу вверх отображает журнал воспроизведения. В общем, управление плеером простое, удобное и быстро запоминается, становясь рефлекторным. Единственная небольшая претензия к A&ultima: нам не удалось подружить его со списками воспроизведения CUE, но эта проблема, насколько нам известно, традиционна для плееров Astell&Kern. Модель портативный проигрыватель Astell&Kern SP1000 Материал корпуса нержавеющая сталь/медь Дисплей 5", 720х1280, сенсорный Форматы аудио WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF Декодирование PCM: 8-32 бит/8-384 кГц;

DSD: 64/256/512 Неравномерность АЧХ ±0.062/0.061 (несим./сим., 20-20k Гц);

±0.68/0.67 (несим./сим., 10-70k Гц) THD+Шум (%) 0.0005/0.0008 (несим./сим., 1 кГц) Сигнал/шум (дБ) 120/122 (несим./сим., 1 кГц) Перекрестные помехи (дБ) 138/143 (несим./сим., 1 кГц) Интермодуляционные искажения (%) 0.0004 (800 Гц и 10 кГц - 4:1) Цифровой Вход USB C-типа Цифровой Выход оптический SPDIF (через разъем 3.5 мм),

USB (OTG) Аналоговый выход линейный (сим. и несим. через разъемы наушников), 5-контактный сим. выход Выход наушников 3.5мм (2 Ом), 2.5 мм (4-контактный сим. 1 Ом) Вых. уровень (RMS) 2.2 В (несим.), 3.9 В (сим.) Wi-Fi 802.11 b,g,n (2,4 ГГц), DLNA (AK Connect) Bluetooth Версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD) Память 256 ГБ встроенная, слот карт MicroSD до 256 Гб Батарея 3700 мА ч (3.8 В), литий-полимерная Габариты ВхШхГ (мм) 132x75.8x16.2 Вес (г) 386,6 (нержавеющая сталь)/387,9 (медь) Впечатления Собранная аудиосистема отвечает критериям портативности, однако ее удобство при использовании на улице вызывает сомнения. Проигрыватель велик и довольно тяжел, влезая не во всякий карман. А наушникам, хотя они сделаны закрытыми и обладают неплохой шумоизоляцией, на улице будет мешать длинный несъемный кабель, который надо будет как-то сворачивать. Для работы с «портативкой» к наушником придется приобрести переходник со штекера 6.3 мм на 3.5 мм. Да и фирменное самонастраивающееся 3D-оголовье наушников Audio-Technica больше подходит для дома, обеспечивая мягкую посадку на голову слушателя. Конструкция наушников без регулировки длины оголовья приводит к тому, что на голове они сидят, не утомляя, но не слишком плотно. Поэтому при движениях наушники могут чуть смещаться, вынуждая слушателя поправлять их. Лучше рассматривать связку плеера Astell&Kern SP1000 и наушников Audio-Technica ATH-W5000 как высококачественную и очень компактную Hi-Fi аудиосистему, которую энтузиаст хорошего звука может без особых неудобств взять в поездку. Можно приспособить для этих целей кейс наушников, положив в него еще и проигрыватель, места хватит и даже останется. Звуковой почерк проигрывателя A&ultima отличает равномерность во всем частотном диапазоне, отменная проработка деталей, классный «тайминг» и натуральность. Собственный шум усилителя расслышать не получается, как будто его и нет вовсе. По умолчанию проигрыватель имеет безукоризненный тональный баланс (не трогая эквалайзер). Динамический баланс слегка смещен в сторону микродинамики, но звуковая атака достаточно хороша, чтобы утверждать: макродинамика у проигрывателя в порядке. При этом в отличие от ранних плееров A&K, которые были заточены под высокое разрешение, склоняясь к ровному и прохладному звучанию, A&ultima демонстрирует воспроизведение, где нейтральность сочетается с объемной воздушностью и легкой, приятной теплотой. Вспоминая статус и закрытую конструкцию наушников Audio-Technica ATH-W5000, их так и хочется окрестить мониторами, однако характер их звучания оказался далек от студийной прозы, демонстрируя поэтический аудиофильский подход. Не удивительно, что в связке с A&ultima именно наушники определяют манеру воспроизведения всей аудиосистемы. Акцент в звучании делается на великолепно проработанные средние частоты. Это не значит, что бас и верх передаются как-то плохо. Вовсе нет. Просто именно середина помещается в фокус внимания слушателя, придавая воспроизведению эмоциональность и необыкновенную выразительность. Особенно красива верхняя середина с блистательным исполнением партий сопрано, искристой духовой медью и воодушевленными струнными. Но фактура и натуральность тембров хороши везде: барабаны и контрабас, колокольчики и тарелки необычайно радуют естественной структурой звука. Мы уже упоминали второе имя наушников ‒ Raffinato, то есть ‒ изысканные: это не про дизайн, это про звук. Музыкальная сцена свободно разворачивается вширь и вглубь. Цельная композиция грамотно выдвигается вперед, не концентрируясь в голове слушателя. Здесь прослеживается позитивное действие поставленных под углом излучателей, отчего слушателю кажется, что звук приходит от источников, расположенных перед ним. Разделение образов на сцене можно назвать очень хорошим, только в сложных оркестровых композициях силуэты инструментов дальних планов могут слегка сливаться. Аудиосистема завораживающе воспроизводит любую акустическую музыку, но должна особо восхитить гурманов джаза и камерной классики. Однако у великолепия тандема A&ultima + Raffinato есть и свои ограничения: относительно ранние спады чувствительности вверху и внизу рабочего диапазона наушников. Показалось, что наушники дают маловато нижнего баса и верхних октав. Сразу оговоримся, что едва ли не все наушники плохо или никак воспроизводят последнюю октаву (частоты свыше 10 кГц), но лучшие из них играют частоты до 10 кГц вполне сносно. Судя по быстро умирающим шлейфам тарелок, спад чувствительности вверху начинается у ATH-W5000 раньше последней октавы. Та же история в самом низу акустического диапазона: нижние регистры органа воспроизводятся несколько приглушенно, да и бочкам местами недостает сочной артикуляции. В результате аудиосистеме не всегда удается соблюсти должную энергетику музыкального произведения. Например, «тяжелый металл», агрессивная электронная музыка, симфоническая классика ‒ эти жанры могут звучать чуть облегченно, тут была бы уместна более плотная, яркая и драматичная подача. Можно попробовать исправить ситуацию продвинутым эквалайзером проигрывателя, помня не только об амплитуде звука на интересующих частотах, но и о показателях добротности (пытаясь улучшить ощущение атаки). Впрочем, фильтры эквалайзера вносят в звук свои фазовые искажения, поэтому они в чем-то помогают, а что-то портят, не являясь универсальным решением проблемы. Насколько много в звуке должно быть эквалайзера каждый меломан решает для себя сам. Итоги Проигрыватель Astell&Kern A&ultima SP1000 ‒ эксклюзивное, суперсовременное, мощное и очень функциональное аудиоустройство, оснащенное большим, контрастным экраном, и удобным сенсорным управлением. По совокупности факторов проигрыватель ‒ бескомпромиссная элита сегодняшней портативной электроники. Наушники Audio-Technica ATH-W5000 Raffinato ‒ во всех отношениях изысканные модели закрытого типа. Вместе A&ultima и Raffinato создают прекрасную портативную аудиосистему с выразительным, музыкальным звучанием. Манере звучания аудиосистемы особенно порадуются почитатели вокала, джаза и классики. Подробная информация о проигрывателе Astell&Kern A&ultima SP1000 Подробная информация о наушниках Audio-Technica ATH-W5000 Raffinato 21.03.2018