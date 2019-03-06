Домашняя техника Портативный проигрыватель для максималистов: Astell&Kern SP1000 Тестовый обзор портативного проигрывателя референсного

класса Astell&Kern SP1000, прослушанного в системе

с наушниками HiFiMan RE800 Gold Edition Цена (на момент публикации): 220 000 руб.

В портативной аудиосистеме, представленной в этом обзоре, главной фигурой безусловно является проигрыватель Astell&Kern SP1000, ему мы и уделим львиную долю внимания. Astell&Kern SP1000 Корейский бренд Astell&Kern долгие годы считается главным законодателем мод на рынке портативных музыкальных проигрывателей, сосредоточившись на сегменте самых технически совершенных и функциональных устройств в этой категории. В последнее время компания проводит массированное обновление модельного ряда, представив сразу три новые линейки компактных проигрывателей: A&norma, A&futura и A&ultima. В старшую серию A&ultima входят устройства самого бескомпромиссного класса стоимостью свыше $2000 за плеер, а флагманом всей великолепной компании является герой нашего обзора ‒ портативный проигрыватель в самом ультимативном на сегодняшний день исполнении ‒ Astell&Kern SP1000. Любопытно, что обновляя семейство портативных проигрывателей, конструкторы Astell&Kern шли не от простого к сложному, а двигались в обратном направлении, ‒ сначала появился самый технически совершенный и функциональный плеер SP1000, а затем были выпущены его «облегченные» и более доступные потомки, которые даже внешне напоминают своего прародителя. как предмет музыкальной роскоши Astell&Kern SP1000 помещен в деревянную шкатулку Как дань традициям, проигрыватель Astell&Kern SP1000 поставляется в упаковке из черного картона. Но это только внешний слой, под которым скрывается роскошная деревянная шкатулка из дерева, а уж в ней заключен проигрыватель, руководство пользователя и полезные аксессуары: чехол из натуральной кожи, два комплекта защитных пленок, предназначенных для передней и задней панелей, USB-кабель и специальная «булавка» ‒ для того чтобы открывать отсек карты памяти. Почти весь фасад проигрывателя занимает 5-дюймовый сенсорный дисплей (720х1280 пикселей), обладающий отменной четкостью и хорошим запасом яркости. Задняя панель гаджета украшена карбоновым покрытием с «плетеным» рисунком. Увесистый корпус устройства, имеющего габариты 132 x 75.8 х 16,2 мм (В х Ш х Г), выточен из металла, причем производитель предлагает два варианта исполнения ‒ нержавеющая сталь или медь. В первом случае цвет корпуса отдает холодным металлическим блеском, свойственным «брашированной» нержавейке, во втором случае цвет корпуса имеет медный (красноватый) оттенок. Медная версия устройства оказывается чуть тяжелее, чем «нержавеющая», хотя и на чисто символическую величину ‒ 387,9 г (медь) против 386,6 г (нержавейка). два варианта исполнения - нержавейка и медь, чехольчик из натуральной кожи идет с проигрывателем в комплекте Управление проигрывателем в основном опирается на сенсорный контроль, исключением стали лишь три кнопочки (воспроизведение и навигация: вперед/назад), расположенные на левом боку аппарата, а также многофункциональная кнопка-колесико справа. На нижней панели плеера находится порт USB 3.0 С-типа и балансный аудиовыход с 5-контактным разъемом. Сверху плеер имеет выход наушников с разъемом мини-джек 3.5 мм, совмещенный с оптическим выходом. Тут же расположен 2.5-мм разъем под 4-контактный штекер, предназначенный для подключения к плееру наушников с балансным кабелем. А рядом находится выдвижной лоток для памяти MicroSD (поддерживаются карты объемом до 400 ГБ), которую можно установить в дополнение к внутреннему флэш-накопителю проигрывателя, объем которого равен 256 ГБ. Проигрыватель оснащен очень удобным пользовательским интерфейсом, быстро и без сбоев реагирующим на все нажатия и жесты. Главный экран очень информативен, показывая не только картинку альбома, но и большое количество сведений о текущем треке. В одно или пару движений пользователь может получить доступ к настройкам, спискам воспроизведения, включить беспроводные интерфейсы или эквалайзер. Действия интуитивно понятны, легко запоминаются и через непродолжительное время становятся автоматическими. графический интерфейс плеера информативен и удобен, сочетая красоту и эргономичность Теперь расскажем о суперсовременной электронной начинке Astell&Kern SP1000. Для быстрой и точной обработки музыкальных данных в «цифре», а также для мгновенной реакции экранного интерфейса на действия пользователя, проигрыватель оснащен 8-ядерным процессором. Вся внутренняя работа с данными вплоть до блока цифро-аналогового преобразования идет в разрядности 32 бита. Модуль ЦАП сделан на базе двух чипов AKM AK4497EQ, обеспечивая сигнальному тракту лучшее разделение каналов. Повышенная точность цифровой синхронизации достигается за счет опорного генератора тактовых импульсов с пренебрежимо малым собственным джиттером, не превышающим 200 фемтосекунд. Декодер Astell&Kern SP1000 воспроизводит все распространенные форматы музыкальных записей: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MSQ. Проигрыватель работает с цифровым форматом PCM, принимая разрешения 8/16/24/32 бит и дискретизацию от 8 до 384 кГц, воспроизводятся также форматы DSD 2.8/5.6/11.2 МГц. грани дизайна флагманского проигрывателя Astell&Kern: большой четкий дисплей, выточенный металлический корпус, обратная панель с "плетеным" карбоновым покрытием Встроенный в проигрыватель усилитель обладает малым выходным сопротивлением (1 Ом ‒ на несимметричном выходе, 2 Ом ‒ на балансном). Высокое для портативной аудиотехники выходное напряжение (максимальный выходной уровень на несимметричном выходе достигает 2.2 В RMS, на балансном – 3.9 В RMS), позволяет проигрывателю «раскачать» большинство современных наушников, хоть низкоомные «вкладыши», хоть 300-омные полноразмерные мониторы. Для индивидуальной подстройки звучания плеер имеет встроенный 20-полосный параметрический эквалайзер, реализованный на отдельном сигнальном процессоре. Помимо одной предустановленной программы звучания, рекомендованной профессионалами Pro EQ, эквалайзер допускает создание множества пользовательских программ, в которых в каждой частотной полосе можно регулировать добротность и амплитуду звука (с точностью до 0.01 дБ). Проигрыватель оборудован литий-полимерной батареей емкостью 3400 мА ч, одной зарядки которой (по данным производителя) хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения музыки. Кроме того, проигрыватель поддерживает функцию быстрой зарядки, цикл которой занимает всего 2 часа. ... еще больше деталей дизайна Astell&Kern SP1000 Функционал Astell&Kern SP1000 впечатляет, выходя далеко за рамки портативных проигрывателей, даже тех, что относятся к продвинутому классу. Плеер можно использовать как источник звука и ЦАП с регулируемым линейным выходом, уровень которого выбирается пользователем из четырех вариантов (0.7/1/1.25/2 В). Плеер можно превратить в цифровой источник, передающий звук по «оптике» в формате SPDIF. Тут пользователь также может выбирать нужные параметры, настраивая разрядность выходных данных (16/24 бит) и дискретизацию (48/96/192 кГц). В связке с компьютером плеер может использовать как USB-ЦАП. По USB проигрыватель может не только принимать, но и передавать данные на внешний ЦАП, правда в последнем случае USB-кабель и внешнее аудиоустройство должны поддерживать протокол OTG. Проигрыватель оснащен передатчиком Bluetooth (A2DP, AVRCP и AptX HD) и может пересылать звук по беспроводному интерфейсу на другие устройства, например, колонки или наушники с интегрированным приемником Bluetooth. Поддерживая еще один беспроводной интерфейс ‒ Wi-Fi, плеер умеет обновлять прошивку и входить в сеть Интернет, соединяясь с магазинами потоковой музыки. Пользуясь Open APP, на проигрыватель можно установить приложения для связи со многими сервисами потоковой музыки: Amazon music, Spotify, Tidal и других. Список приложений регулярно пополняется. В обновленной версии Tidal пользователь получает доступ к огромной библиотеке музыки высокого разрешения. С помощью протоколов DLNA, плеер может работать в беспроводной локальной сети как музыкальный сервер, получая потоковый звук от компьютеров, гаджетов или хранилищ NAS и передавая его на акустические системы Astell&Kern. Для управления получившейся аудиосистемой можно использовать как сам проигрыватель, так и смартфон или планшет, установив на них приложение AK Connect. По сути, Astell&Kern SP1000 уже не вписывается в тесные рамки возможностей портативного музыкального проигрывателя. Да, SP1000 может быть портативным проигрывателем по ситуации, но может быть цифровым источником, ЦАП-ом или музыкальным сервером в домашней аудиосистеме, в машине, в поездке с ноутбуком. Чуть не забыли упомянуть об еще одной возможности SP1000, проигрыватель имеет специальную функцию автоматического копирования музыкальных компакт-дисков, которая активируется при подключении к нему дополнительного устройства Astell&Kern CD-Ripper. Пожалуй, в мире сегодня нет другого портативного проигрывателя, который умел бы больше, чем Astell&Kern SP1000. Наушники HiFiMan RE800 Gold Edition В этом обзоре наушники ‒ не главный предмет интереса, но короткого рассказа они все же заслуживают, являясь полноправной частью аудиосистемы. Модели RE800 относятся к классу премиальных внутриканальных мониторов именитой компании HiFiMan, ‒ это еще не самый топ-уровень, который представлен более дорогими моделями RE1000 и в особенности RE2000, однако RE800 уже заметно превосходят модели среднего класса. HiFiMan RE800 Gold Edition - миниатюрные "золотые" амфоры, оснащенные 9.2-мм динамическими излучателями с "топологическими" диафрагмами Наушники имеют привлекательную форму и похожи на древнегреческие амфоры, в то же время такая форма анатомически удобна для уха. Корпуса RE800 Gold Edition выполнены из легкой латуни, но для красоты и внешнего эффекта покрыты 24-каратным золотом, превратившись в изящные ювелирные аксессуары. Наушники комплектуются многожильным медным кабелем с очень малой электрической емкостью. Кабель можно отсоединять, для коммутации кабеля и наушников применяется коаксиальный микро-разъем MMCX. Наушники оснащаются динамическими излучателями с «топологическими» диафрагмами диаметром 9.2 мм. Под термином «топологические» понимаются мембраны с нанесенными на них тончайшими слоями наночастиц. Варьируя геометрию «рисунка», локальный состав напыления и толщину слоев можно управлять откликом излучателя и контролировать его резонансы. Специалисты HiFiMan считают фирменную технологию «топологических» диафрагм очень действенной, с ее помощью удается добиться не только высокого качества, но и нужного характера звучания. наушники HiFiMan RE800 Gold Edition имеют богатую комплектацию; особо отметим отсоединяемый кабель (с перспективой замены) и многочисленный выбор насадок-амбушюров Наушники RE800 Gold Edition поставляются в богатой комплектации: наушники в футлярчике, кабель, заушины, красочное руководство с отменной полиграфией и бессчетное количество насадок разного калибра, формы, цвета (черные и белые) и материалов. Кроме кучи силиконовых насадок в комплекте идут две насадки из вспененной резины, упакованные в индивидуальные целлофановые пакетики. Впечатления Звучание аудиосистемы определяется всеми ее компонентами, хотя, как правило, наибольший вклад вносят акустические системы. Вот и в нашей аудиосистеме говорить о характере воспроизведения плеера Astell&Kern SP1000 получается лишь через «призму» звучания наушников HiFiMan RE800. В воспроизведении системы Astell&Kern SP1000 + HiFiMan RE800 самое сильное впечатление производит детализация звука вместе с редкостно четким разделением всех инструментов и вокалистов. Как это свойственно наушникам-вкладышам, виртуальная сцена создается в голове слушателя, не распахиваясь настежь в огромном объеме, однако прорисовка звуковой картинки все равно оказывается филигранной. Строгий контроль и аккуратность воспроизведения дают звучанию не только разборчивость, но и отменную натуральность, не забывая даже мелких нюансов, но и не добавляя ничего своего. И еще один момент, очень детальные аудиосистемы часто звучат довольно холодно в нарочито аналитической манере, воспроизводя не столько музыку, сколько партитуру записи, когда частные партии инструментов столь разобщены, что никак не желают складываться в единую композицию. Аудиосистеме Astell&Kern SP1000 удается избежать этой неприятности, композиция смотрится цельно, а к музыкальным подробностям добавляются искренние эмоции. Наиболее полно возможности проигрывателя раскрывают записи высокого разрешения, в которых звучание как будто приобретает новые измерения. проигрыватель Astell&Kern SP1000 и наушники HiFiMan RE800 Gold Edition Что еще можно сказать, изучая синергию Astell&Kern SP1000 и RE800. Вообще-то воспроизведение RE800 нельзя назвать идеально сбалансированным в тональном плане, их осветленный и обостренный верх норовит выдвинуться на передний план. Помимо этого 60-омный импеданс и чувствительность 105 дБ/мВт не делает эти внутриканальные наушники самой легкой нагрузкой для усилителей. Многие компактные плееры в связке с RE800 будут демонстрировать замечательно разборчивое звучание, но неровное, будут слишком ярко блестеть в дискантах, играя сухо в середине и легковесно в басах. Усмирить нрав RE800, раскрыв их истинный потенциал, ‒ задачка не из элементарных, но Astell&Kern SP1000 справляется с ней играючи, доказывая свой элитный статус. Отточенный верх подается с красивыми золотистыми искрами, словно намекая на дорогую отделку наушников, рельефная середина хорошо передает настроение музыки, ну а быстрый, артикулированный бас прокачивается так, что записи любого жанра на низких частотах приобретают солидно отстроенный, прочный фундамент. Ну, может быть, на органные произведения аудиосистеме замахиваться не стоит, но это ‒ исключительно вопрос к частотной полосе наушников, чувствуется, что Astell&Kern SP1000 никаких частотных ограничений не имеет и способен обрабатывать бас вплоть до самых низких нот. Выводы Каковы сильные стороны проигрывателя Astell&Kern SP1000: очень высокое звуковое разрешение, как в тембровых деталях, так и в виртуальном пространстве музыкальной сцены, отменная звуковая динамика, нейтральность воспроизведения с идеальным частотным балансом. Если кому-то ровный баланс не по нраву или, наоборот, баланс хочется выправить из-за особенностей звучания наушников, к его услугам проигрыватель предлагает гибкий параметрический эквалайзер. О жанровых особенностях рассуждать бессмысленно, по своему потенциалу Astell&Kern SP1000 ‒ абсолютный универсал. Остается лишь выбрать правильные наушники, наилучшим образом подходящие для воспроизведения конкретного направления музыки. Кроме шикарного звука, Astell&Kern SP1000 имеет большой, детальный дисплей с очень удобным сенсорным управлением, передовой 8-ядерный процессор, аудиофильский ЦАП, мощный встроенный усилитель и емкую батарею ‒ этого арсенала хватает, чтобы сделать Astell&Kern SP1000 лучшим портативным проигрывателем в мире. Пожалуй, проигрыватель даже не совсем честно называть портативным, включая тем самым в сравнение с другими устройствами из этой категории, которую те безнадежно проигрывают. Наверное, правильнее было бы называть Astell&Kern SP1000 компактным музыкальным проигрывателем с беспрецедентно большим функционалом. Недостатки Astell&Kern SP1000 найти не удается даже под микроскопом, всем он хорош, кроме одного ‒ совсем недемократичной цены, из-за чего большинству меломанов придется облизываться на гаджет, глядя со стороны. Ну, или посмотреть в сторону младших «братьев» SP1000, не таких бескомпромиссных по звучанию и техническому оснащению, зато более доступных по стоимости. 06.03.2019 Технические характеристики Модель портативный проигрыватель Astell&Kern SP1000 Корпус нержавеющая сталь/медь Дисплей 5", 720х1280, сенсорный Форматы аудио WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA Декодирование PCM: 8-32 бит/8-384 кГц;

DSD: 64/256/512 Процессор 8-ядерный ЦАП 2х AKM AK4497EQ Неравномерность АЧХ ±0.062/0.061 (несим./сим., 20-20k Гц);

±0.68/0.67 (несим./сим., 10-70k Гц) THD+Шум (%) 0.0005/0.0008 (несим./сим., 1 кГц) Сигнал/шум (дБ) 120/122 (несим./сим., 1 кГц) Перекрестные помехи (дБ) 138/143 (несим./сим., 1 кГц) Интермодуляционные искажения (%) 0.0004 (800 Гц и 10 кГц - 4:1) Джиттер 30 пикосек. Джиттер опорных тактовых импульсов 200 фемтосек. Цифровой Вход USB 3.0 C-типа Цифровой Выход оптический SPDIF (через разъем 3.5 мм),

USB (OTG) Аналоговый выход линейный (сим. и несим. через разъемы наушников), 5-контактный сим. выход Выход наушников 3.5мм (2 Ом), 2.5 мм (4-контактный , балансный 1 Ом) Вых. уровень (RMS) 2.2 В (несим.), 3.9 В (сим.) Wi-Fi 802.11 b,g,n (2,4 ГГц), DLNA (AK Connect) Bluetooth Версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD) Память 256 ГБ встроенная, слот карт MicroSD до 400 Гб Батарея 3400 мА*ч (3.7 В), литий-полимерная Запас заряда до 12 ч. непрерывного воспроизведения (FLAC 16 бит/44 кГц, громкость 50%, экран выкл.) Зарядка 2 ч. с использованием быстрой зарядки - 9В/1.67А Габариты ВхШхГ (мм) 132x75.8x16.2 Вес (г) 386,6 (нержавеющая сталь)/387,9 (медь)