Домашняя техника Потолочная встраиваемая акустика JAMO IC 608 LCR FG II Обзор встраиваемых в потолок акустических систем JAMO IC 608 LCR FG II. Цена (на момент публикации): 25 990 руб. (штука).

тонкая оправа фасада и белый, окрашиваемый гриль без рамки способствует незаметности встройки после установки В этом году у датского производителя акустических систем JAMO большой юбилей ‒ компании исполняется 50 лет. Компания давно популярна у любителей хорошего звука за богатый выбор моделей, качество и доступные цены. К тому же, JAMO всегда славилась умением правильно выбрать цель, угадать выигрышное направление развития. В 70-ых годах прошлого века компания быстро прогрессировала, удовлетворяя спрос на Hi-Fi акустику европейского среднего класса, обнаружившего у себя тягу к прекрасному и лишние деньги. В годы миллениума ‒ в период расцвета компании ‒ JAMO стала ведущим производителем на континенте, ежегодно выпуская более миллиона колонок. Успех к компании пришел на волне интереса к домашним кинотеатрам, JAMO в числе первых стала предлагать клиентам выполненные в едином дизайне, сыгранные и практичные многоканальные комплекты акустики. В последние годы хит продаж ‒ незаметная, идеально вписывающаяся в любой интерьер инсталляционная акустика. И снова JAMO очень быстро сориентировалась, создав многочисленное семейство встраиваемых громкоговорителей: 4 линейки с моделями разного размера, типа и назначения ‒ на любой проект и толщину кошелька покупателя. Подробный рассказ о современном модельном ряде «встройки» датской компании читатель может найти в нашей презентации «JAMO: скандинавский взгляд на инсталляционную акустику», в этом же обзоре мы остановимся на особенностях и достоинствах конкретной модели JAMO IC 608 LCR FG II. модель имеет 3-полосную конфигурацию, позволяя независимую настройку чувствительности излучателей СЧ и ВЧ полос, а также выбор импеданса направляемые твитер и СЧ-драйвер оснащены купольными мембранами из шелка, 8-дюймовый басовик имеет диффузор из стекловолокна Модель IC 608 LCR FG II входит в старшую 600-ую серию встройки JAMO: колонка сделана из лучших материалов, в ней используются самые передовые технологии, накопленные датскими инженерами за полвека разработок акустических систем. IC 608 LCR FG II ‒ продвинутая модель, почти флагман потолочной группы JAMO, старше нее только IC 610 LCR FG II, оборудованная басовиком большего калибра. Традиционно для потолочной акустики колонка имеет круглый корпус. Габариты модели: диаметр ‒ 272 мм, глубина ‒ 141 мм; соответствующие установочные размеры ‒ 244/126 мм; вес ‒ 2.5 кг. Модель не оснащена закрытым корпусом, рекомендуемый объем задней камеры составляет 22 литра. Белая защитная решетка, закрывающая фасад из прочного пластика, удобно крепится на магнитах. Решетку можно покрасить в любой желаемый цвет, кроме того, сам гриль и рамка громкоговорителя сделаны очень тонкими, идеально подходя для скрытного монтажа, ‒ в доме акустические системы будут слышны, но не видны. Внутренняя, акустически прозрачная тканевая подложка гриля защищает излучатели от пыли и влаги. установочные размеры встройки - 244 (диаметр)/126 (глубина) мм Встраиваемый громкоговоритель имеет 3-полосную конфигурацию излучателей. Басовик оснащен коническим диффузором калибра 203 мм, СЧ-драйвер и твитер укомплектованы купольными мембранами диаметром 38 и 25 мм, соответственно. Диффузор басовика сплетен из стекловолокна, на его поверхности, если присмотреться, четко прослеживается рисунок, похожий на соты. Такая структура мембраны увеличивает ее жесткость, препятствуя появлению резонансов в рабочем диапазоне излучателя (фирменная технология Hard Conical Cone). Излучатели СЧ/ВЧ-звена оборудованы индивидуальными полусферическими отсеками и шелковыми мембранами. Боксы интегрированы в специальный мостик и изначально установлены под углом, нацеливаясь в сторону слушателя. Точное направление можно еще подкорректировать, потому что оба излучателя имеют шарнирный поворотный механизм. Дополнительно модуль твитера оснащен фирменной технологией DTT (Decoupled Tweeter Technology), защищающей его от вибраций, источником которых является низкочастотный излучатель. Так инженеры JAMO улучшили детальность и естественность звучания на высоких частотах, особенно на большой громкости, когда уровень вибраций повышается. Низкочастотный излучатель не имеет пылезащитной чашки, вместо нее применяется фазовая вставка, плавно переходящая в упомянутый мостик СЧ-драйвера и «пищалки». Конструкция с одной стороны повышает прочность корпуса и уменьшает вес подвижной системы, а с другой улучшает охлаждение звуковой катушки, очень полезное, когда динамику приходится работать громко. Два переключателя на фасаде громкоговорителя позволяют независимо настроить чувствительность твитера и среднечастотного излучателя, выбрав один из трех уровней 0/-3/-6 дБ. Третий переключатель выбирает импеданс акустической системы 4/8 Ом, что нужно для лучшей совместимости колонки с усилителем. Меньшая нагрузка увеличивает выходную мощность усилителя, однако не все из них могут справиться с возросшим выходным током. ... позолоченные пружинные клеммы ... удобные и надежные винтовые фиксаторы На обратной стороне громкоговорителя взгляд привлекает крупный, мощный магнит басового излучателя и многокомпонентный кроссовер. Фильтры ожидаемо усложнены из-за наличия цепей тональной компенсации. Схема собрана с использованием элементов тайваньской компании Bennic: катушек индуктивности с воздушным и стальным сердечником, пленочных и неполярных электролитических конденсаторов. Также в фильтрах применены высокотемпературные проволочные резисторы в литых цементных корпусах, рассчитанные на номинальную мощность 5 и 10 Вт. Там же можно рассмотреть зажимы-фиксаторы, обеспечивающие простое и надежное закрепление встройки в потолке. Какие возможности дает JAMO IC 608 LCR FG II описанная конструкция и функционал? Обычно потолочную встройку не рекомендуют для воспроизведения главных каналов аудиосистемы (фронтов или центра). Почему? Дело в том, что обычная потолочная встройка дает звук, который нельзя направить на слушателя, если не встраивать колонки прямо над ним. Но и это не выход, потому что звук главных каналов домашнего кинотеатра должен идти со стороны видеоэкрана, привязываясь к картинке. Можно, конечно, использовать встройку с очень широкой и равномерной диаграммой направленности излучения. Но на этом пути довольно сложно получить высокую чувствительность динамиков, недаром в профессиональных колонках для кинотеатров звук наоборот фокусируют с помощью рупоров. К сожалению, рупоры ‒ габаритная вещь, которая плохо сочетается с требованиями компактности, предъявляемыми к встройке. В лучшем случае во встраиваемых колонках инженеры могут себе позволить неглубокие акустические линзы. Вот и получается, что в серьезных аудиосистемах встройка, как правило, устанавливается на задних и боковых каналах окружающего звука, где лишняя направленность только вредит и, наоборот, приветствуется атмосферный, рассеянный звук. Однако бывает и специализированная встройка с регулируемой направленностью излучения, такая как герои нашего обзора JAMO IC 608 LCR FG II, ‒ эти модели специально созданы для LCR-каналов аудиосистемы и могут работать там без каких-либо ограничений. ... катушки индуктивности и конденсаторы тайваньской компании Bennic

... высокотемпературные проволочные резисторы в литых цементных корпусах Второй вопрос касается размеров НЧ-драйвера. Не секрет, что для воспроизведения глубокого и громкого баса динамик большого диаметра не обязателен, можно обойтись и маленьким, обеспечив соответствующий ход диффузора и/или укомплектовав громкоговоритель несколькими басовыми драйверами. Но, опять же, эти решения трудно воплотить в потолочной встройке по соображениям компактности громкоговорителей. Чтобы получить хороший бас, встройке необходим достаточно крупный басовик, иначе звук внизу будет сухим и дряблым, какую бы нижнюю границу не указывал производитель в спецификации. И тут 8-дюймовый излучатель JAMO IC 608 LCR FG II очень уместен, являясь разумным компромиссом между размерами колонки и пожеланиями клиентов получить плотный, динамичный бас, без которого трудно получить настоящее удовольствие от прослушивания музыки, не говоря уже о кино. К слову JAMO IC 608 LCR FG II берут бас от 55 Гц ‒ очень хороший показатель для потолочных моделей. Третий технический вопрос связан с достаточно редкой в потолочной встройке 3-полосной конфигурацией излучателей. Зачем три полосы, если большинство моделей обходится двумя, давая ту же ширину частотного диапазона? Три полосы в JAMO IC 608 LCR FG II позволяют сократить рабочий диапазон каждого излучателя, оптимально сшить их и улучшить динамику воспроизведения, не опасаясь роста звуковых искажений. Колонкам фронтальных каналов и центру чистая звуковая динамика просто необходима. Как еще впечатлить слушателя? Наконец, три полосы JAMO IC 608 LCR FG II вкупе с раздельными регуляторами тембр-блока СЧ и ВЧ позволяют более гибкую настройку звучания под условия помещения и предпочтения клиента. Как итог, JAMO IC 608 LCR FG II – это встройка премиального класса по доступной цене, которая выделяется продуманной, функциональной конструкцией, где каждое техническое решение имеет свой смысл. В отличие от многих потолочных конкурентов модель не имеет ограничений по применению и может с одинаковым успехом использоваться на LCR-каналах домашнего кинотеатра или в качественных стереосистемах. Спецификации Модель JAMO IC 608 LCR FG II Тип встраиваемые потолочные АС Кол-во полос 3 ВЧ (мм) 25, шелковый купол, DTT, поворотный СЧ (мм) 38, шелковый купол, поворотный НЧ (мм) 203, конус из стекловолокна Частотный диапазон (Гц) 55-22k Номинальная мощность (Вт) 80/160 (долговоременная/пиковая) Импеданс (Ом) 4/8 (переключаемый) Глубина (мм) 141 Установочный диаметр (мм) 244 Диаметр лицевой панели (мм) 272 Вес (кг) 2.5