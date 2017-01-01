Домашняя техника Рэковые стойки Wize Pro W27UR в помощь инсталлятору Функция рэковых стоек может показаться простой лишь на первый взгляд. От продуманности конструкции, а порой и от самых мелких деталей зависит то, насколько удобной будет работа инсталлятора, и даже то, насколько стабильно и эффективно будет работать оборудование. Стойки Wize Pro разрабатывались с учетом всех современных требований, и они не только дают возможность объединить в одном шкафу все необходимое оборудование, но также обеспечивают его эффективное охлаждение, защиту от негативных внешних факторов и существенно упрощают процедуру монтажа, обслуживания и замены компонентов.



Wize - это рэковые стойки, которые отличаются хорошо продуманной конструкцией Простые правила

Для того чтобы сделать рэковую стойку по-настоящему удобной и функциональной, необходимо учесть три ключевых фактора: возможность установки компонентов различной формы и размера, наличие доступа к установленному оборудованию со всех сторон и обеспечение эффективного охлаждения для всех устройств, находящихся внутри. Все эти факторы неизменно сопровождает еще один — эргономика, без учета которой работа с рэковой стойкой может оказаться настоящим мучением. При создании рэковых стоек Wize Pro все эти факторы были учтены в полной мере, и именно поэтому мы решили рассмотреть их конструкцию более подробно. Внутреннее пространство организованно так, чтобы было удобно инсталлятору Внутреннее пространство

В линейку стоек Wize Pro W**UR входит четыре модели. Одна подвесная вместимостью 12U и три напольные, вместимостью 18U, 27U и 42U. Сразу стоит заметить, что все стойки поставляются в уже собранном виде. Это не особенно удобно с точки зрения логистики, но заводская сборка гарантирует надежность и долговечность конструкции. Кроме того, получение на объекте уже готовой стойки позволяет сэкономить время при первичном монтаже инсталляции и избавит от целого ряда технических проблем, связанных со сборкой. Глубина установки регулируется сразу для всех компонентов Внутреннее пространство стойки организовано максимально удобно и может быть сконфигурировано согласно запросам инсталлятора. Боковые рейки регулируются по глубине. Установив их глубже внутри или ближе к фронтальной части, можно регулировать глубину установки оборудования. По вертикали крепления размечены с шагом 1U, поэтому в любой момент можно без труда определить, сколько свободного места осталось в стойке.

В комплект входят несколько заглушек высотой 2U и несколько полок аналогичного размера. С помощью полок можно устанавливать компоненты, не имеющие специальных рэковых креплений. Отверстия в полках служат не только для вентиляции, но и для фиксации небольших устройств, вроде коммутаторов и преобразователей сигнала с помощью пластиковых стяжек. Таким образом, на одну полку можно выставить целый парк техники, и каждое устройство будет жестко зафиксировано на своем месте. При необходимости дополнительные заглушки и полки можно купить отдельно. Полки и заглушки позволяют оптимизировать рабочее пространство внутри стойки Свободный доступ

Время, затрачиваемое на монтаж, замену и обслуживания оборудования, во многом зависит от того, насколько удобно организован доступ в рэковую стойку. Стойки Wize Pro выглядят как полностью закрытый шкаф, однако при необходимости можно получить доступ к внутреннему содержимому с четырех сторон. Передняя и задняя двери являются съемными, что облегчает первоначальный монтаж и замену устройств. Механизм снятия двери - предельно простой и не требует использования какого-либо инструмента. Все двери можно снять на время установки оборудования Для удобства коммутации задние двери имеют две створки, для открытия которых требуется значительно меньше свободного пространства, чем для одной большой. Окна для бокового доступа - достаточно велики, чтобы можно было добраться до установленного оборудования, но при этом съемные люки гораздо меньше по габаритам, чем боковая стенка целиком, что облегчает процесс снятия и избавляет от извечного вопроса — куда пристроить лист металла размером со шкаф? Доступ к оборудованию со всех сторон имеется и реализовано все очень удобно Потоки воздуха

Для стабильной работы оборудования, установленного в стойку, необходимо обеспечить эффективное охлаждение всех компонентов без исключения. В стандартной комплектации рэковых стоек Wize Pro установлен один вентиляторный блок, находящийся в верхней части. Для прямого отвода воздуха от компонентов, имеющих собственное принудительное охлаждение, задние двери имеют перфорацию по всей высоте. Приток воздуха обеспечивают отверстия, расположенные на боковых частях передней двери, и ряд отверстий в основании. Там же - в нижней части - можно установить дополнительный вентиляторный блок, позволяющий удвоить мощность принудительной вентиляции. Конструкция включает в себя большое количество вентиляционных отверстий Качество и эргономика

Для того чтобы понять отличие стоек Wize Pro от более бюджетных аналогов, необходимо обратить внимание на мелкие детали. Так, например, несущая конструкция изготовлена из более толстых металлических профилей, чем обычно. Это дает стойке дополнительную прочность. Все кромки аккуратно обработаны, не имеют острых краев и заусенцев. Качество покраски также не вызывает нареканий. Резьбовые отверстия — это практично и безопасно Особое внимание было уделено креплению компонентов. Обычно для этого используются резьбовые гайки, которые вставляются в пазы несущей конструкции. Иногда они выскакивают с посадочных мест и теряются, а иногда проворачиваются. Часто бывает, что острые углы гаек режут пальцы в процессе установки оборудования. В стойках Wize Pro используются резьбовые отверстия, что избавляет сразу от всех перечисленных проблем: ничего не потеряется, пальцы не будут порезаны и поцарапаны, при этом толщина металла, в котором нарезана резьба, достаточна для надежного крепления тяжелых компонентов.

Для удобства работы со стойкой, транспортировки в пределах помещения или быстрого доступа к нужной стороне она установлена на четыре поворотных колеса, позволяющих перемещать её свободно даже при полной загрузке оборудованием. Два передних колеса имеют тормозные механизмы, предотвращающие случайное движение. Передняя и задняя двери имеют замки, закрываемые разными ключами, что дает возможность определить круг лиц, имеющих доступ к управлению и администрированию устройств. Передняя дверь изготовлена из жаропрочного полностью прозрачного стекла, благодаря этому можно наблюдать за работой всего установленного оборудования. Тормозные механизмы не позволят стойке двигаться самопроизвольно Итог

Стойки Wize Pro имеют хорошо продуманную конструкцию. Они надежны, просты в использовании и исключительно практичны. Удобство в монтаже и коммутации, свободный и легкий доступ к оборудованию и поставка стоек в полностью готовом виде сокращает время работы и снижает себестоимость процесса инсталляции и обслуживания.