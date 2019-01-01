Домашняя техника Решения BenQ в оснащении переговорных комнат После установки панелей BenQ и беспроводных решений InstaShow в головном офисе польской компании Grupa Kety S.A., собрания с любым количеством участников проходят без технических пауз и заминок, докладчикам стало очень удобно демонстрировать контент со своего ноутбука всем участникам.

Задача

Grupa Kety S.A. – это польская транснациональная компания, которая занимается производством алюминиевых изделий. Она была основана в 1953 году, все начиналось с небольшого завода по переработке алюминия, а в настоящее время масштабы бизнеса существенно увеличились, и у компании появилась сеть филиалов в 15 странах. Сегодня компания экспортирует алюминиевые изделия в 55 стран мира. С ростом бизнеса привычные процессы обсуждения в небольших группах стали неэффективны, потому что каждая встреча требовала активного участия большего количества специалистов. Руководство компании задумалось о капитальном ремонте и переоборудовании двух больших конференц-залов: один зал - для руководителей, второй зал - для сотрудников инженерных и производственных служб. Поконсультировавшись со своим интегратором, руководство Grupa Kety пришло к мнению, что для небольших конференц-залов идеально подойдут плоские панели. Но кроме демонстрации контента необходимо было также организовать трансляцию презентаций и видео на дисплеи участников встреч. Подходящее для этих задач решение смогла предложить компания BenQ. Решение

Являясь современной международной компанией, Grupa Kety часто приглашает на встречи и собрания сторонних докладчиков. И раньше у компании возникало много проблем с тем, чтобы подключить оборудование спикера к своей системе. Для подобного подключения требовалось большое количество проводов и помощь технического специалиста. Но системный интегратор, с которым сотрудничает Grupa Kety, знал, что у BenQ есть подходящее решение InstaShow, которое упрощает процесс установки внешнего оборудования. BenQ позволяет подключить оборудование прямо во время собрания, причем, максимально удобным способом. InstaShow от BenQ – это беспроводное решение для передачи видео в формате Full HD с любого устройства, оснащенного выходом HDMI. При этом для соединения требуется нажать всего одну кнопку. InstaShow стало идеальным решением для проведения собраний и презентаций. Используя его, любой сотрудник компании или гость может мгновенно подключить свой ноутбук и продолжить презентацию. Для подключения не требуется установка специального ПО или помощь технического специалиста. Любой участник совещания может подключить свое оборудование прямо во время встречи, спикеры могут сменять друг друга, передавая кнопку InstaShow, и это никак не повлияет на общий ход встречи. Технические заминки, паузы, необходимость участия технического персонала – все это осталось в прошлом.

Современное удобное решение от BenQ произвело хорошее впечатление на руководство Grupa Kety, поэтому было принято решение установить InstaShow сразу в двух переговорных комнатах, а не в одной, как было запланировано.

Для конференц-комнаты была выбрана панель BenQ RP703 с диагональю 70 дюймов. Благодаря технологии EZWrite 3.0 докладчик получает практически неограниченные возможности. К примеру, во время презентации он может делать заметки поверх любого контента, включая изображения, видео и программы. В инженерно-производственном конференц-зале Grupa Kety решила установить 70-дюймовую интерактивную панель RP704K UHD. В дополнение к продуманному функционалу, панель RP704K отличается высоким разрешением Ultra HD 4K, благодаря которому достигается высочайшая точность отображения инженерных и производственных файлов.



Результат

После окончания ремонта в конференц-залах и установки оборудования BenQ сотрудники и руководство Grupa Kety отметили, что привычные встречи и обсуждения стали происходить гораздо более продуктивно. После установки панелей BenQ и беспроводных решений InstaShow, собрания с любым количеством участников проходят без технических пауз и заминок, докладчикам стало очень удобно демонстрировать контент со своего ноутбука всем участникам. На 70-дюймовых панелях с высоким разрешением контент отлично виден всем участникам собраний независимо от того, как далеко они сидят от панели. По словам одного из сотрудников Grupa Kety, решения BenQ для презентаций – это «быстрый и простой способ сделать наглядные информативные презентации, не отвлекаясь на технические настройки».