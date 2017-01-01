Домашняя техника Рок или классика? Наушники Audio-Technica ATH-AD500X и ATH-AD900X Тестовый обзор наушников Audio-Technica серии Air открытого типа Цены (на момент публикации обзора): ATH-AD500X – 10990₽ ATH-AD900X – 24990₽ Ассортимент наушников Audio-Technica по-настоящему огромен и только в категории Hi-Fi компания предлагает их больше десятка. Если убрать из общего списка беспроводные модели, останется ровно десять полноразмерных проводных наушников, половина из которых относятся к серии Air, то есть имеют открытую конструкцию. Модели ATH-AD500X и ATH-AD900X занимают в серии начальную и среднюю позиции, имея при этом двукратное отличие в цене.



Технологии

Все без исключения модели Audio-Technica Air оснащаются большими 53-мм динамиками, разработанными специально для использования в открытом акустическом оформлении. О технологических особенностях информации крайне мало. Известно, что звуковые катушки наматываются алюминиевой жилой с медным покрытием (CCAW), это позволяет решить ключевую проблему излучателей большого калибра: большую массу подвижной системы. Катушка из материала CCAW легче обычной, но обладает той же электрической проводимостью. Внешний вид и основные детали у обеих моделей практически идентичны Динамики в моделях ATH-AD500X и ATH-AD900X базируются на одинаковых конструктивных решениях, но при этом имеют ряд отличий: катушки имеют разную геометрию и способ намотки, вследствие чего отличается и импеданс, и максимальна мощность излучателей. Если снять амбушюры можно увидеть, что многие конструктивные элементы динамиков заметно отличаются. В обоих случаях фронтальная часть диффузора прикрыта алюминиевым кожухом с отверстиями, но диаметр и количество отверстий – разные. У старшей модели отверстия меньше по диаметру и их существенно больше. Можно также разглядеть, что форма и рельеф поверхности диффузоров динамиков – не одинаковые. Звуковая катушка у ATH-AD500X имеет калибр около 15-16 мм, а у ATH-AD900X он составляет порядка 20 мм. Это объясняет двукратную разницу в мощности моделей. Излучатели ATH-AD500X (слева) и ATH-AD900X (справа) существенно отличаются по конструкции Тыловая часть излучателей имеет ряд отверстий, закрытых акустически-демпфирующим материалом. Это основной инструмент настройки частотной характеристики любого динамика, и у моделей ATH-AD500X и ATH-AD900X можно наблюдать совершенно различный подход к настройке. У младшей модели акустическим материалом прикрыты и периферические отверстия, и большое центральное, отводящее воздух из под средней части диффузора. У старшей модели отвод воздуха из центральной части динамика контролируется с помощью небольшого калиброванного отверстия. Похоже, что именно таким способом разработчики смогли расширить верхнюю границу диапазона воспроизводимых частот.



Конструкция

Чашки и оголовье у обеих моделей полностью идентичны. Несущая конструкция выполнена в виде двух упругих металлических дуг, облаченных в пластиковую трубку. Подстройку под размер головы обеспечивают две подпружиненные подушки. По мнению производителя, именно такой подход обеспечивает максимальную легкость посадки. Подушки действительно обеспечивают минимальное давление на голову, наушники сидят легко, комфортно, но могут слететь при активном движении головой и периодически пытаются сесть на голову поглубже, так что чашки сползают вниз, куда-то к подбородку. Одним словом, нужно сначала привыкнуть к необычной посадке и выбрать удобное для себя положение наушников. На голове наушники удерживают две подпружиненные подушки Крепления чашек наушников, как и сами чашки, выполнены из черного пластика. Он не выглядит дорого, но сделано все очень аккуратно. Наружная часть чашек изготовлена из перфорированного алюминиевого листа. Размер отверстий и приданная им форма пчелиных сот не случайны. Именно такая геометрия, по мнению разработчиков, оптимальна с акустической точки зрения. Внутри можно разглядеть акустический материал, наклеенный вокруг динамиков. Таким образом, внутреннее пространство чашек не полностью изолирует уши от внешнего мира, оно сообщается с ним через акустически демпфированные отверстия.

Амбушюры обтянуты мягким велюром. Наполнение - обычный поролон без эффекта памяти. Их небольшой глубины оказывается достаточно, чтобы ушные раковины располагались внутри комфортно. Чашки наушников имеют анатомический выступ, заполняющий пространство за ухом, а динамики внутри чашки расположены под углом, так, чтобы их излучение было направлено по возможности соосно ушному каналу. Динамики установлены под углом к плоскости чашек и направлены соосно ушному каналу Несмотря на идентичную конструкцию, ATH-AD500X и ATH-AD900X отличаются в деталях отделки, что позволяет безошибочно отличить младшую модель от более дорогой. Названия моделей на деталях оголовья нанесены разным цветом: серебряным на ATH-AD500X и золотым на ATH-AD900X. У младшей модели логотип напечатан белым цветом на пластиковом шильдике, а у старшей он рельефный и, опять же, золотой. Ну и самое эффектное: крепление динамика. Оно располагается внутри чашки наушников и у модели ATH-AD500X его даже сложно разглядеть. У ATH-AD900X крепление динамика имеет блестящее покрытие, визуально похожего на хромирование, вследствие чего деталь загадочно поблескивает изнутри корпуса наушников. Переходник — единственный аксессуар входящий в комплект поставки Обе модели имеют врезной кабель длиной 3 м, выполненный из бескислородной меди. Кабель имеет одностороннее подключение к левой чашке наушников, его упругая изоляция препятствует спутыванию. В комплект поставки входит переходник с 3,5 мм на 6,3 мм разъем.



Звук

Обе модели обладают невероятно открытым, свободными атмосферным звучанием. Они рисуют пространство вокруг слушателя настолько масштабно, что невольно ощущаешь себя сидящим перед аудиосистемой со стереобазой добрых три метра. При этом крупные звуковые образы не кажутся тяжеловесными или неповоротливыми. Звук открытый, подвижный и динамичный, а временами он кажется даже излишне легким. Наушники Air звучат очень воздушно и открыто Звучание модели ATH-AD500X ощущается более темным и с большим количеством баса. При этом верхних частот и верхней середины немного не хватает, от чего возникает ощущение, что звуковая картина отодвинута от слушателя. ATH-AD900X звучат более светло и открыто, баса меньше, а верхней середины и верхних больше. Все источники звука находятся как будто ближе к слушателю, а звучание в целом более детальное. СЧ/ВЧ часть у старшей модели однозначно ощущается более ровной, но к басовой области возникли некоторые вопросы. Чем глубже бас, тем тише он звучит, и те ноты, которые младшая модель играла уверенно, старшие наушники воспроизводят чуть приглушенными, не такими массивными. Эти впечатления вполне подтверждают и результаты измерений. Спад отдачи на низких частотах у ATH-AD900X действительно начинается раньше, а модель ATH-AD500X чуть раньше сдает позиции в области верхней середины и верхних частот. Это определяет разницу в характере звучания моделей и соответствующие жанровые предпочтения. АЧХ модели ATH-AD500X демонстрирует хорошую линейность в основном диапазоне частот Слушая классическую музыку, трудно не отдать предпочтение старшей модели. Атмосфера зала, разделение инструментов и богатство тембров говорят в пользу ATH-AD900X. На младшей модели симфонические произведения звучат тоже неплохо, но разборчивости уже не хватает. Тональный баланс ATH-AD900X хорошо подошел для джаза всех направлений - от классического до экспериментального. Сбалансированная АЧХ позволяет легче вникать в хитросплетения мелодических и ритмических рисунков. Модель ATH-AD900X имеет более сбалансированную АЧХ и более высокое разрешение В металле отбивка бас-бочки на старшей модели получается более четкая и сфокусированная, вокал и гитары звучат ярче и разборчивее, но в целом музыка подается не так убедительно и задорно, как на младшей модели. То же самое можно сказать о роке и танцевальной музыке. Модель ATH-AD500X в целом звучит более энергично и драйвово, вследствие чего для этих жанров она однозначно предпочтительнее. АЧХ модели ATH-AD900X имеет ранний спад в басовой области и лучшую отдачу на высоких частотах Если говорить о разнице в разрешении, превосходство старшей модели можно заметить на контенте CD качества и совсем очевидным оно становится на HiRes и DSD. Если же вы любите слушать потоковую музыку из интернета, то можно немало сэкономить, отдав предпочтение младшим наушникам. На сервисах вроде Яндекс.Музыки или Deezer даже в режиме максимального качества аудиопотока обе модели наушников звучат примерно одинаково с точки зрения детальности и очевидно отличаются лишь характером звучания. Аналогичная ситуация при использовании источников с не высоким качеством звукового тракта, например — обычного, не аудиофильского, смартфона или встроенной звуковой карты компьютера. Обе модели разработаны в Японии Выводы

Наушники Audio-Technica ATH-AD500X и Audio-Technica ATH-AD900X являются хорошим примером правильной реализации открытой конструкции. Большие 53-мм динамики позволили хорошо раскрыть потенциал данного типа акустического оформления.

Обе модели являются достаточно серьезной нагрузкой для усилителя, и для того, чтобы получить максимально качественный звук, необходимо обеспечить достаточно большой запас мощности. Отличия моделей по характеру звучания и классу качества очевидны, благодаря чему двукратная разница в стоимости выглядит вполне оправданной. Технические характеристики: Audio-Technica ATH-AD500X Излучатель динамический, 53 мм Акустическое оформление открытое Диапазон частот 5 — 25'000 Гц Чувствительность 100 дБ Импеданс 48 Ом Максимальная мощность 500 мВт Длина кабеля 3 м Масса 265 г Audio-Technica ATH-AD900X Излучатель динамический, 53 мм Акустическое оформление открытое Диапазон частот 5 — 35'000 Гц Чувствительность 100 дБ Импеданс 38 Ом Максимальная мощность 1'000 мВт Длина кабеля 3 м Масса 265 г