Домашняя техника Russound – мультирум профессионального уровня Сегодня под термином «мультирум» в основном продвигаются беспроводные решения бытового уровня, которые среднестатистический пользователь может установить сам, настроить и управлять с помощью мобильного приложения.

Но что если возникает задача сделать профессиональное решение, не зависящее от соседских беспроводных сетей, мобильных приложений и ошибок пользователей? В этом случае имеет смысл обратить внимание на классические проводные решения с раздельной компоновкой: усилители, акустические системы, панели управления, матрицы и т.д. Ярким примером подобных решений являются системы различного уровня от американской компании Russound, которая производит такие специализированные продукты с 1967 года.

Начинается традиционный проводной мультирум, естественно, с закладки проводов. И в этом одновременно заключаются его плюсы и минусы. Положительная сторона – надежнее проводов пока ничего не придумали, проектировщики заранее определяют количество зон и закладывают их в проект. Для управления не нужно всегда носить с собой смартфон/планшет – достаточно разместить панели управления во всех необходимых помещениях. Минус же в том, что как правило, устанавливать такую систему нужно во время глобального ремонта помещений, потому что необходимо штробить стены, осуществлять подготовку под установку панелей управления, размещать отдельные компоненты… В общем, все это требует помещений без чистовой отделки. Чисто теоретически можно установить проводную мультирум-систему и в помещении с чистовой отделкой, но количество сопряженных с этим проблем, расходов и конечный внешний вид устроят далеко не каждого. К тому же, один раз установленную проводную систему достаточно тяжело расширить, если это не предусматривалось первоначальным проектом.

Итак, давайте перейдем непосредственно к системам Russound. Компания предлагает как достаточно бюджетные решения с простым функционалом, так и довольно сложные и навороченные системы. Ниже мы рассмотрим ее популярные линейки и компоненты.



A-Bus Модель A-H4 весьма компактная, ее можно крепить в любом удобном месте, например, на стене Самая простая и доступная система Russound построена на базе протокола A-Bus, который был весьма популярен несколько лет назад, но потихоньку сходит со сцены и остается лишь в сегменте относительно бюджетных решений. Набор компонентов позволяет задействовать от 1 до 4 источников аудиосигнала (при применении всего одного компонента, но их можно масштабировать) и выводить его в 4 различных зоны. Топология простая – есть коммутатор, который имеет входы/выходы, к нему подключаются настенные панели управления, которые кроме самих органов управления имеют также встроенный усилитель, к которому и подключаются колонки. Сами панели подключаются к концентратору с помощью обычной витой пары пятой категории, при этом они еще оснащены приемником ИК-сигнала и позволяют передавать команды источникам. Такая система работает только с аналоговыми источниками, в качестве альтернативы традиционным проводным подключениям предлагается Bluetooth-приемник с поддержкой Apt-X, который подключается все той же витой парой в разрыв между коммутатором и панелью управления. Кстати, для подключения колонок можно использовать как усилитель, встроенный в панель, так и внешний – на самой панели предусмотрены выходы с предусилителя. Управление возможно как с панелей, так и с помощью универсального пульта USRC.

Ориентировочная стоимость минимального набора: коммутатор A-H4 (1 источник и 4 зоны) – 20'000 ₽, кнопочная панель управления со встроенным усилителем A-K4 – 18'000 ₽.



CAA Коммутатор на шесть различных зон с подключением шести источников и столько же панелей Средняя линейка называется CAA, и это уже новый уровень по сравнению с A-Bus. Глобальное отличие – наличие в коммутаторе встроенных усилителей, а также управление по RS232, позволяющее интегрировать мультирум с другими системами умного дома. Коммутатор CAA66 (150'000 ₽) поддерживает подключение 6 аналоговых источников и может распределять аудиосигнал в шесть различных зон. На его борту шесть усилителей с выходной мощностью 2х20 Вт на каждую зону. Для двух зон также доступны традиционные линейные выходы RCA (могут быть с фиксированным или регулируемым усилением). Клавиатура KP-6 (слева) и клавиатура KPL (справа) с дисплеем вместо кнопок Компания предлагает два варианта панелей управления: KPL с ЖК-дисплеем, ИК-приемником, а также регулировками ВЧ и НЧ, а также KP6 (15'000 ₽), в которой экран заменили шестью кнопками с изменяемыми функциями, а корректировка высоких и низких частот не доступна пользователю, но программируется заранее инсталлятором. Опционально к системе можно подключать Bluetooth-приемник BSK-1, количество коммутаторов также масштабируется. Поддерживается и управление универсальным ПДУ USRC.



MCA

Топовая серия MCA – самая продвинутое и функциональное решение, строящееся вокруг мощного коммутатора MCA-88X (320'000 руб.). Он обеспечивает подключение 8 источников (из которых три могут быть цифровыми), выводит сигнал в шесть активных зон (40 Вт на канал), предусмотрено восемь линейных выходов. Самый навороченный коммутатор Russound Кроме расширенной функциональности MCA-88X также обладает аудиофильским качеством звучания, схемотехника аппарата включает в себя тороидальный трансформатор, высококачественные цифро-аналоговые преобразователи с разрешением 24 бит/192 кГц, усиление выполнено в цифровом домене. Кроме того, это единственный аппарат, поддерживающий всевозможные варианты стриминга: AirPlay, Bluetooth (опция) и самое важное – доступ к интернет-радио и сетевым сервисам через фирменный модуль Xstream (о его наличии говорит буква X в названии модели). Он поддерживает воспроизведение потоков с NAS по протоколу DLNA, а также сервисы Spotify, Pandora, TuneIn и vTuner. И если модуль Xstream уже встроен в коммутатор MCA-88X, то у Russound есть также две модели, которые можно подключить к любой системе: XSource и XZone4. XSource – можно использовать как аналоговый/цифровой источник в любой системе В XZone4 встроено сразу 4 независимых проигрывателя, потоки с которых можно направлять в систему мультирум Первый – компактный цифровой стример, имеющий как аналоговые, так и цифровые выходы, он имеет все возможности Xstream, а также USB-порт для подключения USB-носителей. XZone4 – это уже более продвинутый аппарат, выдающий 4 независимых стриминговых потока одновременно, четыре активных зоны (2х30 Вт). Все «стриминговые» компоненты Russound (поддерживают управление через приложение MyRussound для iOS/Android. Кроме установки на имеющиеся телефоны/планшеты, Russound предлагает настенную сенсорную панель XTS (75 000 руб.) с диагональю 4,7 дюйма. На ней запущено все то же приложение – MyRussound. Настенная панель управления XTS с приложением MyRussound Кроме флагманских продуктов, в серии MCA есть компоненты и попроще. Это шестизонный коммутатор MCA-66, у него нет стриминга, выходная мощность снижена до 20 Вт/канал. А также кнопочная панель управления MDK-C6 с черно-белым 2,75-дюймовым дисплеем и маленькая локальная панель SLK-1. Кроме того, управление компонентами MCA можно осуществлять и с традиционного пульта дистанционного управления Russound – USRC. Панель MDK-C6 и традиционный кнопочный пульт дистанционного управления USRC Кроме ключевых продуктов для построения мультирум-системы, в ассортименте Russound также есть и различные дополнительные устройства, позволяющие сделать систему еще удобнее. Это и различные усилители мощности, и колонки для установки как внутри помещения, так и снаружи (есть и ландшафтные – в виде камней). Среди всего многообразия дополнительной продукции отдельно нужно отметить усилитель для ТВ – TVA2.1 (31'000 ₽). Цифровой усилитель TVA2.1 очень компактен, его можно прикрепить хоть на стену за ТВ, хоть в стойке – на стенку Он может быть легко спрятан за телевизором, имеет на борту цифровые и аналоговые входы, выдает 2х35 Вт и имеет отдельный выход на сабвуфер. Обучение командам пульта ТВ позволяет регулировать громкость усилителя и управлять телевизором с одного пульта дистанционного управления. Очень удобно – позволяет получить достойное звучание от любого, даже самого плоского, телевизора.



Итак, Russound предлагает различные по функционалу и ценовому диапазону решения, позволяющие озвучить как небольшую квартиру, так и многоэтажный дом. Преимущество этой системы – профессиональная установка, отсутствие доступа пользователя к жизненно важным настройкам (значит ее практически невозможно вывести из строя «человеческим фактором»), поддержка всех современных аудиоисточников (включая стриминговые), различные панели (варьирующиеся как типом, так и цветом отделки) обеспечивают удобство управления именно в тех местах, где они больше всего нужны. Эксклюзивный дистрибьютор Russound в России - компания Simple Distribution.