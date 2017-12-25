Домашняя техника Сателлиты-шарики Gallo Acoustics: размер не имеет значения Тестовый обзор сферических сателлитов Gallo Acoustics Micro SE и A'Diva SE. Цены (на момент публикации): Micro SE/A'Diva SE ‒ $290/$430 (белые и черные); $330/$470 (нержавеющая сталь); другие расцветки (стоимость пока не объявлена). Цены указаны за штуку.

сателлит Gallo Acoustics Micro SE на стойке Для бренда Gallo Acoustics, рожденного в 1994-ом году в Бруклине (Нью-Йорк) и переехавшего недавно в Шотландию, высококачественное воспроизведение всегда шагало рука об руку с оригинальным дизайном акустических систем. Но настоящую известность компании принесли ультракомпактные сателлиты-шарики Nucleus Micro, выпуск которых начался в 1999-ом году и продолжается (вместе с новыми модификациями) по сей день. Насколько нам известно, «шарики» Gallo Acoustics были первыми сателлитами на рынке, объединившими в одном аудио-продукте миниатюрность, нетривиальный дизайн и хороший звук, а конкуренты ‒ KEF со своими знаменитыми «яйцами», маленькие сферы Morel и другие ‒ появились уже потом, спустя год-другой после прорыва компании из Бруклина. В 2003-м Gallo Acoustics закрепила успех, выпустив более крупные сателлиты A'Diva. диаметр A'Diva SE на дюйм больше Micro SE Сегодня у нас появилась возможность прикоснуться к легендам дизайнерской акустики, к нам в тест попали наследники Nucleus Micro и A'Diva ‒ современные модели с суффиксом SE, который расшифровывается как Special Edition. Модель Micro SE ‒ сферический сателлит, размером с апельсин, легко умещается на ладони, имея диаметр всего 4 дюйма (примерно 102 мм). Корпус сателлита выполнен из анодированной стали, совмещая жесткость металла с прекрасными демпфирующими качествами керамики. Единственный излучатель Micro SE оснащен плоской алюминиевой мембраной с похожей на соты фактурой. Излучатель сателлитов обладает очень широкой рабочей полосой от 100 Гц до 22 кГц. Внутри корпус демпфируется специальной полимерной ватой (технология S2). Кроме того, в конструкции сателлита применена еще одна фирменная технология ‒ Optimized Pulse Technology (OPT), улучшающая импульсные характеристики звучания. На своем сайте производитель не распространяется на счет ее деталей, но поиск в интернете дал намек: технология OPT связана со способом крепления излучателя и сферического кабинета, помогающего подавлять микровибрации. Модель A'Diva SE сделана по образу и подобию Micro SE, используя те же технологии и широкополосный алюминиевый излучатель с «сотами», за одним отличием: сферический корпус A'Diva вырос до размера большого грейпфрута диаметром 5 дюймов (127 мм). сателлиты в разных видах и расцветках (на фото Micro SE стоит на штатном резиновом кольце) Обе модели сателлитов выпускаются в трех базовых расцветках: черная, белая и нержавеющая сталь. Однако, понимая потребности дизайнеров в как можно более широкой цветовой гамме, производитель обещает изготовление сателлитов любой отделки по каталогу RAL (на заказ). Опытные образцы и натурные фотографии шариков в ярких расцветках уже есть, значит вскоре разноцветье сателлитов Micro SE и A'Diva SE будет доступно и клиентам. С помощью фирменных аксессуаров сателлиты допускают массу вариантов установки Миниатюрные сателлиты обладают редкой свободой размещения. Производитель позаботился о том, чтобы сателлиты можно было установить буквально где угодно, оснастив их массой интересных аксессуаров. На полке или столе Micro SE и A'Diva можно поставить на изолирующее резиновое кольцо. Для встройки в потолок придуман специальный патрон, позволяющий направить сателлит в нужную сторону. Для напольного размещения предлагается дизайнерская стойка, а для крепления на стену ‒ специализированный кронштейн. Особенно эффектно сателлиты смотрятся на напольной стойке, превращаясь в экзотический фрукт или бутон цветка, венчающий высокий, тонкий, чуть изогнутый стебель. Чтобы не портить вид, кабель в стойке можно скрыть, протянув его внутри «стебля». Стойки и кронштейны выпускаются в трех базовых отделках, упомянутых выше. В комплекте с сателлитами идет только резиновое кольцо, другие аксессуары придется покупать отдельно, и самой затратной опцией будут как раз понравившиеся нам стойки: пара стоек обойдется почти в стоимость одного сателлита Micro SE. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ Проигрыватель: Primare CD22

Интегрированный усилитель: Primare I22

Сабвуфер: KEF R400b

Межблочные кабели: Oehlbach NF 214

Акустические кабели: Oehlbach XXL Fusion Two B

Кабель сабвуферный: Oehlbach XXL Series 2 За помощь в организации прослушивания сателлитов Gallo Acoustics Micro SE и A'Diva SE благодарим компанию MMS-Cinema. Концепция аудиосистемы с сателлитами Gallo Acoustics, конечно же, предполагает трифоник (сателлиты + сабвуфер). Для этой цели компания выпускала ранее и продолжает выпускать сегодня оригинальные цилиндрические сабвуферы, «сыгранные» с сателлитами и являющиеся для них идеальными партнерами. К сожалению, у нас под рукой «родного» сабвуфера Gallo Acoustics не оказалось. Пришлось искать ему замену, которой стал аппарат R400b от KEF. Хотя в формах «саба» KEF нет ничего круглого, кроме динамиков, он гармонично вписался в общий дизайн аудиосистемы, сочетающий черный цвет с серебром. По регулировкам и возможностям коммутации модель KEF близка к сабвуферам Gallo Acoustics, за исключением отсутствующих у R400b высокоуровневых выходов. Первыми мы прослушали самых маленьких: низкочастотные возможности Micro SE не велики, крошки-сателлиты цепляют лишь часть верхнего баса, остальное оставляя на откуп сабвуферу. Однако уже нижнюю середину они отыгрывают довольно весомо, заставляя сомневаться, не являются ли оптической иллюзией их размеры. Микросателлиты Gallo Acoustics могут похвастаться гладким звучанием с правильным, четким тембровым рисунком и неплохим тональным балансом, немного осветленным за счет яркости подачи дискантов. В звуке присутствует ограничение динамики, но не столь и значительное, какого можно было ждать от акустических систем, способных потеряться в комнате, закатившись под диван. Верх воспроизводится без усечения частотной полосы, достаточно воздушно. Небольшие вопросы вызывает лишь чуть рваная структура высокочастотных шлейфов, свидетельствующая о каких-то неравномерностях отклика сателлитов в самом верху на грани слышимости. Пожалуй, из всего хорошего, что есть в звучании Micro SE, больше всего нам понравилась отменная музыкальная сцена. Кажется, она существует независимо от акустических систем, оторвавшись от них и без остатка растворив. Сцена представала перед нами как объемное, хорошо прорисованное изображение, контрастное по всей ширине и немалой глубине. Модели A'Diva SE по характеру воспроизведения не сильно отличаются от своих меньших братьев, показывая осветленный, но довольно ровный тональный баланс и замечательно оформленную сцену. Звуковой почерк двух моделей действительно похож, но не идентичен: укрупненный корпус A'Diva SE все же дает им определенные преимущества. Во-первых, A'Diva SE берут частоты на пол-октавы ниже микросателлитов, что упрощает их согласование с сабвуфером. Увеличенный объем корпуса при одинаковых технологиях демпфирования позволяет A'Diva SE улучшить динамику звучания. Эффект нельзя назвать радикальным, но он заметен, если обратить внимание на то, как стала изящнее проработка тембровых деталей, в звуке проявилось больше эмоциональных оттенков, четче передается атака. В общем, компания Gallo Acoustics еще раз доказала, что хорошие сателлитные аудиосистемы не стоит недооценивать, они способны на большее, чем воспроизведение приятного музыкального фона. Конечно, сателлиты Gallo Acoustics в силу скромных размеров упрощают сложную многослойную партитуру и упускают мощные динамические контрасты, но в остальном звучат аккуратно, ровно и разборчиво. В грамотно настроенном трифонике они могут удивить слушателя добротностью звучания, исполняя музыку разных жанров. Выводы Для своих миниатюрных размеров и единственного динамика, сателлиты-шарики Gallo Acoustics Micro SE и A’Diva SE демонстрируют неожиданно уверенное и широкополосное воспроизведение с замечательно объемной, прорисованной музыкальной сценой. Сателлиты станут находкой для людей, увлеченных дизайном, благодаря круглой форме, разнообразию расцветок и способов установки. Помощь сабвуфера для воспроизведения баса обязательна. Сателлиты Gallo Acoustics не дешевы, что объясняется их изготовлением в Европе. 25.12.2017 Дополнительная информация Измерения АЧХ/Импеданса Gallo Acoustics Micro SE Измерения АЧХ/Импеданса Gallo Acoustics A'Diva SE Технические характеристики Gallo Acoustics Micro SE Технические характеристики Gallo Acoustics A'Diva SE