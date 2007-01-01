Домашняя техника Секреты здорового электропитания Многие из наших читателей являются настоящими энтузиастами качественного звука и изображения. Зачастую мы тратим немалые суммы, экспериментируя с различными компонентами звукового тракта, приобретая аксессуары, меняя кабели или даже производя апгрейд аппаратуры с помощью замены деталей схемотехники. Между тем, результат далеко не всегда оправдывает наши ожидания, и причиной этого вполне может стать качество (а вернее отсутствие такового) электропитания, которое на самом деле оказывает огромное влияние на характеристики изображения и звука, а также на работоспособность самого оборудования. Естественно, качество электропитания влияет не только на работу нашей любимой Hi-Fi системы или домашнего кинотеатра, но и на другие бытовые электроприборы. Многие дома уже давно превратились из обычных в умные и сами решают, как экономить энергию, какая температура нам подходит, а также самостоятельно обеспечивают нашу безопасность и безопасность нашего имущества… Вот лишь некоторые из вопросов, которые должны беспокоить любого человека, планирующего установить у себя дома небольшую аудиосистему или домашний кинотеатр, инсталлировать умный дом или же просто приобрести «умный» бытовой прибор: - Как все многообразие сложной и высокотехнологичной техники работает в реалиях российской практики энергоснабжения? - Что произойдет с вашим умным холодильником, который способен сам заказать вам ужин, когда его подвергнут скачкам напряжения? - Останетесь ли вы довольны качеством звучания вашей любимой аудио системы, когда напряжение сети снизится до минимума? - Как уберечь всю технику от «сгорания» в случае ошибочного подключения соседом проводов электроснабжения и как подготовить свой дом к отключению энергии на несколько дней?

Об этом мы поговорим в серии материалов, подготовленных порталом AVREPORT.ru совместно с FCI™ Power Solutions – подразделением представительства FCI™ в России и СНГ, которые будут публиковаться на нашем ресурсе этой осенью.

Сегодня же вашему вниманию предлагается вступительная статья, в которой мы рассмотрим часто встречающиеся проблемы и способы их решения, как частные, так и комплексные.



Чем нас «питают» энергосети? Прежде чем перейти к рассмотрению проблем электропитания, давайте разберемся с основными принципами. Как известно, во всех современных домах и квартирах применяется две схемы питания – однофазная и трехфазная. В случае однофазной схемы от основной линии отводится один фазный провод, нейтраль и заземление (которого, впрочем, может и не быть). Напряжение в электрической сети при такой схеме питания составляет около 220 В.

При трехфазном подключении вместо одного фазного провода заводится три; нейтраль и заземление остаются. При таком подключении напряжение в сети составляет около 380 В, однако в домашних условиях все три фазы применить обычно некуда (исключением является электроплита или мощный бойлер) - обычная бытовая техника рассчитана на напряжение от 220 до 230 В, и соответственно, нагрузка просто разделяется между тремя фазами, в полной аналогии с однофазной сетью, рассмотренной выше.

Что касается допустимых отклонений напряжения от номинального значения, то согласно современному российскому ГОСТ 29322-2014, номинальное напряжение в однофазной сети должно составлять 230 В с отклонением до 10% в обе стороны. Т.е. напряжение 207-257 В – вполне в рамках действующих российских стандартов. Интересно, что европейские стандарты несколько отличаются от наших. В Европе границы напряжения для однофазной сети – 230 В с отклонением в 5% - т.е. 218,5-241,5. Нетрудно заметить, что диапазон допустимых напряжений в российских сетях – несколько шире, чем в Европе, что теоретически может приводить к проблемам с аппаратурой, выпущенной для европейского рынка и поставляемой в Россию, где нормальным считается напряжение на 11,5 В ниже, чем Европейский минимум.



Напряжение: современные реалии

Если вы живете в крупном городе и решите измерить напряжение в розетке своей квартиры, скорее всего, вы увидите на дисплее мультиметра 220 В – все по старому ГОСТу. Однако за городом проблема несоответствия напряжения стандартам проявляется гораздо сильнее. В деревнях, например, частенько случается ситуация, что у домов, близких к трансформатору, напряжение составляет 240-250 В, а вот в дальнем конце населенного пункта оно падает до 200 В и даже ниже. В крупных коттеджных поселках в отопительный сезон (особенно, если для отопления активно используется электричество) напряжение может снижаться до 180 В и ниже. То же самое происходит и в СНТ и других подобных поселках. Проблема заключается в «хилых» перегруженных трансформаторах, старых проводах с большими потерями, воровством электроэнергии и т.д.

Чем обывателю может грозить пониженное напряжение? Для начала тем, что некоторые приборы с электродвигателями, рассчитанными на 230 В (например, насосы), не будут запускаться вообще. Другие начнут потреблять повышенный ток (что логично) и раньше перегреются, а затем и выйдут из строя, электроника может «глючить» (современные котлы с электронным управлением– яркий пример), демонстрируя непредсказуемое поведение. Более того, пониженное напряжение тоже будет непостоянным, скорее всего оно будет «скакать» в достаточно больших пределах, что очень не любят современные холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также другие агрегаты с компрессорами (например, кондиционеры). Несколько лет назад пониженное нестабильное напряжение проявлялось в виде моргания и тусклого света ламп накаливания, но сегодня с повсеместным использованием светодиодных ламп, не мерцающих при скачках напряжения и таким образом маскирующих проблемы с энергоснабжением, делают причину поломки оборудования неопределимой. Возвращаясь к нашей теме, пониженное напряжение может привести к проблемам в работе систем управления, систем контроля доступа, усилителей с трансформаторными источниками питания, проекционного оборудования и пр. Пониженное напряжение может привести к проблемам в работе систем управления, систем контроля доступа, усилителей с трансформаторными источниками питания, проекционного оборудования и пр. Традиционное (и неправильное) решение проблемы падения напряжения в сети – это установить мощный трансформатор, который способен поднять напряжение, но за счет повышенного токопотребления он еще больше ухудшит общую ситуацию с энергоснабжением, к тому же трансформаторы не способны реагировать на мгновенные перепады напряжения. Энное количество трансформаторов в поселке с пониженным напряжением – и вот «без света» остается весь поселок, отключенный подстанцией из-за превышения максимально допустимой токовой нагрузки.



Отключение электроэнергии или кратковременное ее пропадание

При падении напряжения до определенного уровня, как правило это примерно 165 В, подстанция сама отключит подачу электроэнергии по превышению допустимой токовой нагрузки (так как с падением напряжения приборы начинают потреблять больше тока). Также электричество может отключаться в случае аварии на линии или на самой подстанции. Для решения таких проблем, как правило, применяется генератор. Генераторы хороши тем, что вполне доступны, компактны и могут выдавать «много кВт» длительное время, но при этом генерируют электричество плохого качества, которое также может вносить проблемы в работу электроники и насосов. По этой причине используют генераторы в связке с ИБП, стабилизирующим напряжение.



Критические аварийные ситуации

Наверняка вы слышали про аварии, когда техника выгорала у целого подъезда (а то и у нескольких сразу). Происходило это в результате «отгорания нуля» - попросту говоря, терялся контакт общего трехфазного стояка с нейтралью. Так как нагрузки на все три фазы неравномерны, именно нейтраль позволяет скомпенсировать разницу между фазами и выровнять напряжение. В результате обрыва нулевого провода в трехфазной сети происходит моментальный «перекос» фаз, что выражается, например, в 200 В на первой, 170 В на второй и 300 В на третьей фазе. Естественно, во всех квартирах, питающихся от третьей фазы, высока вероятность выгорания всей электронной техники, просто не рассчитанной на такое высокое напряжение. Для решения такого рода проблем обычно используют специальные реле контроля напряжения, которые моментально отключают внешнюю сеть от домашней, как только регистрируется выход напряжения за заданные границы.

Еще одна аварийная ситуация поджидает тех, у кого есть в доме заземление, и при ошибке электрика заземляющий провод оказывается подключенным на фазу. В этом случае придется распрощаться с большинством электроаппаратуры, а также, возможно, получить удар током, если коснуться корпуса заземленного электроприбора.



Кратковременные провалы напряжения и помехи в электросети

Случается и такое, что напряжение может пропасть на сотню миллисекунд, а потом появиться вновь. Современное LED освещение на такой провал не отреагирует вообще, вы его не заметите, а вот посудомоечная машина, кондиционер, насос – выключатся, компьютер (без ИБП – источника бесперебойного питания) или контроллер системы домашней автоматизации – зависнет. Все, конечно, зависит от конкретной техники и длительности провала. Часто применяемые самые простые ИБП переключаются на батарейное питание далеко не моментально, тем не менее, компьютеры на такой перебой в питании не реагируют. А вот напичканный электроникой современный отопительный котел, установленный в коттедже, может выдать ошибку и уйти в аварийный режим. Если он это сделает в середине зимы в ваше отсутствие – последствия могут быть очень серьезными.



Помехи в электросети

Еще одна проблема – помехи, которые генерируют в сеть различные приборы. Причем, особенно сильно эти помехи влияют на аудиооборудование. Известно множество случаев, когда люди слышали в колонках треск при включенном компрессоре холодильника, то же самое – при работе сварки в соседней квартире и другие аналогичные явления. Чем больше устройств подключено в одну сеть, тем больше она зашумлена помехами. Для «очистки» домашней сети предлагаются различные весьма дорогостоящие устройства, как правило, от производителей High End-аппаратуры из аудиоиндустрии. Впрочем, как мы увидим в дальнейшем, отличный результат демонстрируют не только аудиофильские модели. Достаточно бюджетная модель ИБП FCI EH 15.00, с гальванической развязкой Системы от FCI™ Power Solutions, в том числе и достаточно бюджетные модели, построенные на гальванической развязке со стабилизацией AVR, а не на принципе двойного преобразования, способны радикально улучшить качество воспроизведения системы, не ставя «под удар» финансовое благополучие семьи любителя музыки.



Универсальное решение вышеописанных проблем

Источник Бесперебойного Питания (ИБП) знаком, наверное, каждому, кто хоть как-то связан с компьютерной техникой. Потерять важные данные можно буквально за мгновение – достаточно неожиданно отключиться электричеству. Поэтому довольно давно именно для ПК и применяются ИБП различных уровней и схем работы.

Однако выпускаются и специализированные ИБП, предназначенные специально для подключения к энергосети дома или квартиры. Они работают по принципу двойного преобразования – переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, а потом уже обратно в переменное с идеальной синусоидальной формой сигнала и нужным напряжением. Схема двойного преобразования, применённая в аппарате высшего класс FCI IC2.40.00 (40кВт) Такая схема работы автоматически решает проблемы зашумленности входной сети и ее несоответствия стандарту.

Кроме того, трехфазные ИБП FCI™ балансируют нагрузки на фазы (в случае трехфазной сети) самостоятельно и, соответственно, также решают проблему «отгорания нуля», принимая весь удар на себя. То же самое происходит и в случае неправильного подключения «земли». Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием FCI IC2.40.00 (40кВт) В случае же кратковременных провалов в дело вступает уже батарейная часть источника бесперебойного питания, причем в зависимости от мощности батарейного блока вся квартира/дом могут питаться от ИБП до нескольких часов. В частном доме можно объединить ИБП с АВР (автоматическим вводом резерва) и генератором. В штатном режиме ИБП питается от электросети. При отключении электропитания ИБП переходит на собственные батареи, давая время системе АВР, чтобы завести генератор (в соответствии со стандартом ГОСТ 523144-2013, 21128-83 на это отводится 3 попытки по 2 минуты, т.е. 6 минут). После того, как генератор завелся, ИБП начинает питаться от него, параллельно заряжая батареи. После устранения аварийной ситуации и восстановления электропитания в сети, АВР переключает ИБП на питание от нее и глушит генератор. Мы рекомендуем обратить на качество электропитания в вашем доме или квартире самое пристальное внимание. Проанализировав его, вы сможете принять решение, как стоит бороться с его распространенными проблемами - по-отдельности или комплексно. Как мы уже писали в начале данной статьи, этой осенью редакция AVREPORT.ru совместно с экспертами FCI™ – производителем современных High-End видео серверов Epic и систем бесперебойного питания - раскроют вам все тайны энергоснабжения квартир и домов в эксклюзивной серии из 4-х статей. В рамках серии вы сможете прочитать или увидеть на нашем канале на YouTube: 1) Как решить все проблемы c аудио-видео оборудованием в вашем коттедже, установив единую систему на целый дом. Данная ситуация будет рассмотрена на примере системы, которую мы оценили в гостях у Сергея Свитенко из компании Нота+. 2) Как насладиться бескомпромиссным качеством кино в частном загородном кинотеатре. Секреты электропитания эксклюзивного кинотеатра нам раскроют Антон Заднепряный и Сергей Проказин из компании Cinemalounge. 3) С ответом на вопрос, как обеспечить любую технику в вашей квартире или коттедже безупречным электроснабжением нам поможет Илья Кинжалов из Галереи безупречной электроники Назаров. В рамках данного материала мы познакомим вас с тем, как звучит акустика MBL, работая от батареек. 4) Мы продемонстрирует, как звучит и показывает настоящий High-End при его правильном электропитании. Оставайтесь на пульсе событий и инноваций вместе с AVREPORT.ru

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