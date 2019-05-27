Домашняя техника Сетевые музыкальные серверы Lode Audio В этом обзоре мы знакомимся с музыкальными серверами Lode Audio:

осматриваем, изучаем настройки и немного слушаем

Цена (на момент публикации): Lode Audio LA1 ‒ $2300,

Lode Audio LA2D ‒ $3800,

Lode Audio LA4D ‒ $6300.

Lode Audio – британская компания, штаб квартира которой располагается в Лондоне. В свое время компания прославилась выпуском одного из первых «Sonos Bridge» ‒ устройства, позволяющего связать в одной системе беспроводной мультирум Sonos и распространенные системы автоматизации «умного дома». Сегодня Lode Audio занимает видное место на рынке инсталляционной аудио-электроники, а ее специалисты являются признанными экспертами в аппаратном и программном обеспечении таких востребованных направлений как мультирум и потоковая передача аудио через интернет. При этом мультирумные и сетевые решения компании заметно превосходят по уровню производства, контроля и воспроизведения устройства, которые обычно ассоциируются с рынком Custom Installation. Преимущества Lode Audio Изучая линейку музыкальных серверов Lode Audio, можно выделить 6 главных достоинств этих устройств: масштабируемость, надежность, высокое качество, универсальный контроль, доступ к разнообразному музыкальному контенту и, наконец, многозадачность. Масштабируемость достигается за счет фирменной операционной системы LodeNet, обеспечивающей минимальные задержки для звуковых и управляющих пакетов. При одноадресной (unicast) передаче данных LodeNet способна синхронизировать в локальной сети до 64 устройств, но в режиме групповой (multicast) передачи возможности сети возрастают, охватывая уже до 256 устройств и поэтому серверы Lode Audio могут быть задействованы даже в крупных коммерческих проектах. корпуса серверов, которые заодно служат эффективными радиаторами, выделяются ультимативным исполнением, вытачиваясь из цельноалюминиевых заготовок Надежность и качество серверов Lode Audio достигаются благодаря тому, что все устройства компании проектируются и производятся в Англии, начиная от печатных плат и архитектуры цифровых схем и заканчивая корпусами. Корпуса серверов ‒ своеобразный экстрим, они изготавливаются по очень трудоемкой технологии: вытачиваются на станках с программным управлением из цельных алюминиевых заготовок. Быстродействие электроники при наличии серьезного сетевого трафика приводит к изрядному выделению тепла и возможному перегреву оборудования. Кто-то решает эту проблему, ограничивая скорость обработки информации, другие оснащают аудио «стримеры» шумными вентиляторами. В Lode Audio пошли другим путем. Обладая довольно толстыми стенками, монолитные корпуса серверов превращаются в экраны для электромагнитного излучения и естественные радиаторы большой площади, эффективно отводящие тепло от внутренней электроники. В результате инженерам Lode Audio удалось сделать не только компактные, но и тихие устройства, сохраняющие максимальное быстродействие даже в пиковых режимах работы. И еще несколько фактов: в цифровом тракте серверов применяются испытанные микросхемы промышленного стандарта, внутренние данные обрабатываются с разрешением 32 бит/192 кГц, а цифро-аналоговое преобразование реализовано на аудиофильских чипах Burr-Brown. Lode Audio не только разрабатывает, но и сама изготавливает печатные платы для аудио-серверов Универсальность управления серверов Lode Audio ‒ серьезное преимущество над большинством конкурентов. Устройства компании способны легко интегрироваться в популярные системы автоматизации: AMX, Crestron, Control4, RTI, ELAN и Command Fusion. В будущем ожидается поддержка Savant (драйверы для нее уже находятся в стадии бета-тестирования). В свою очередь управление настройками и музыкальным воспроизведением возложено на фирменные приложения, которые можно установить на гаджеты iOS и Android или компьютеры под управлением операционных систем Windows и OSX. Обширный медиа-контент серверы Lode Audio могут получать из разных источников: сетевых сервисов потокового аудио, интернет-радиостанций или локальных хранилищ NAS. В многозонных устройствах в каждой зоне поддерживается Airplay. В перечне потоковых сервисов, с которыми работают серверы Lode Audio, есть Tidal, Deezer, Napster, SoundCloud, Soundmachine и другие, причем список постоянно пополняется. Кроме того, серверы могут скачивать плейлисты iTunes и воспроизводят основные звуковые форматы, такие как MP3, MP4P, MP4A, WAV, AAC, Flac. серверы Lode Audio могут интегрироваться в большинство популярных систем автоматизации Многозадачность ‒ в данном случае это область применения музыкальных серверов Lode Audio. Возможности серверов Lode Audio с одинаковым успехом можно использовать в коммерческих и частных проектах разной сложности от многозонных домашних аудиосистем до магазинов, гостиниц, яхт или больших круизных лайнеров. Для коммерческих инсталляций серверы Lode Audio предлагают создание особых плейлистов с запрограммированными паузами, необходимыми для внутренних оповещений, а также доступ к бизнес-подпискам Tidal и программам Hotel Radio FM. Серверы Lode Audio умеют синхронизировать аудио-контент, подавая в разные зоны один и тот же звук. управляются аудио-серверы с помощью приложений, которые можно установить на смартфоны, планшеты или компьютеры с ОС iOS, Android, Windows или OSX Устройства и настройки В текущий продуктовый ряд Lode Audio входят три музыкальных сервера LA1, LA2D, LA4D. Самый компактный из них, LA1, сделан в половинном формате от ширины аппаратурной стойки, имея размеры 42.1 х 190.4 х 166.1 мм (ВхШхГ) и вес 1.4 кг. Младший сервер имеет однозонный аналоговый выход линейного уровня. Серверы LA2D и LA4D – двух- и четырехзонные модели, соответственно. Оба сервера имеют рэковый формат, одинаковый размер корпуса ‒ 43.7 х 430 х 190.8 мм и практически одинаковый вес ‒ 4.4 кг (LA2D) и 4.6 кг (LA4D). В отличие от младшей модели, серверы LA2D и LA4D оснащены расширенным набором выходов, предлагая на каждую зону не только линейный аналоговый выход, но и два цифровых выхода (коаксиальный и оптический). Сетевой интерфейс во всех моделях представлен одним портом Ethernet. Снаружи корпуса устройств анодированы и отделаны черным цветом. Фасады всех устройств не имеют никаких элементов управления или дисплеев, только яркий синий индикатор, расположенный в центре лицевых панелей, ‒ все функции отображения и управления отданы на откуп компьютерным приложениям. серверы LA2D и LA4D выпускаются в одинаковых по размеру корпусах и имеют опцию установки в рэковую стойку; компактный 1-зонный сервер LA1 не имеет цифровых выходов Настройка серверов осуществляется через браузерную консоль администратора. Для доступа к конкретному устройству нужно определить его IP-адрес. Быстрее всего это сделать, скачав небольшую утилиту с официального сайта Lode Audio, которая автоматически определит все серверы компании, подключенные к данной сети. Настройкам прибора свойственен определенный минимализм, но тем проще проходит процесс инсталляции. На вкладке сетевых настроек пользователь может самостоятельно вписать статический IP-адрес прибора или положиться на автоматическую раздачу адресов местного DHCP-сервера. Там же можно определить протокол передачи данных UDP Unicast или UDP Multicast. На вкладке медиа-библиотеки происходит регистрация, включение и отключение доступных сетевых сервисов. Расширенный функционал музыкальных серверов позволяет создавать пользовательские меню собственного дизайна, хотя для этого потребуются навыки программирования и знание Lode API. Но этот вопрос определенно надо оставит профессиональным инсталляторам. Кроме известных музыкальных сервисов в интернете, к серверу можно присоединить любой адрес потокового аудио в сети, указав его URL. Можно также сконфигурировать общие сетевые ресурсы, например NAS с музыкой. На вкладке установок проигрывателя проводится индивидуальная настройка звуковых зон. Для каждой зоны можно задать свою программу работы с громкостью: регулируемая громкость ‒ управляется из внешних приложений, фиксированная ‒ ограничена каким-то заданным значением, полная ‒ выставляет уровень на максимум. Функция Volume Trim позволяет ограничить максимальную громкость звука в каждой зоне, даже если в настройках она выставлена как регулируемая. На вкладке расширенных установок можно настроить функционал Airplay, а вкладка системной поддержки дает доступ к операциям перезагрузки, перепрошивки, сохранению и загрузке настроек музыкального сервера. Последняя вкладка ‒ диагностика ‒ вводит устройство в специальный режим отладки и записи журнала событий. задняя панель аудио-сервера Lode Audio LA4D, оснащенного аналоговыми и цифровыми выходами на 4 независимых зоны В некоторых ситуациях очень полезной может оказаться опция задержанной загрузки устройства: время таймаута можно выбрать, исходя из аппаратных свойств всей системы, следя за тем, чтобы музыкальный сервер загружался последним. Иначе при временных перебоях с электричеством пользователю может понадобиться ручная перезагрузка музыкального сервера, уже после того как перезагрузилась вся остальная аппаратура. Впечатления За помощь в организации тестирования сетевых музыкальных серверов Lode Audio благодарим компанию «System One». Знакомство с серверами Lode Audio мы начали с самой простой модели LA1. Устройство было добавлено новой зоной в уже существующую систему с сервером LA4D и управляющей панелью Crestron. В получившейся аудио-зоне аналоговый звук с сервера LA1 подавался на стереоусилитель MOON i.5RS и акустические системы AUREA Lucas LCR, ‒ весьма требовательное к качеству источника звуковое оборудование. новая аудио зона с сервером LA1 (под именем Player1) интегрирована в систему автоматизации Crestron Включение в сеть нового устройства и организация новой звуковой зоны прошло практически на лету, не потребовав и пяти минут. Приложение с программным проигрывателем Lode Audio элементарно устанавливается на смартфон, планшет, ноутбук или персональный компьютер: iOS, Android, Windows, OSX ‒ без разницы. Приложение по фирменной философии не перегружено функциями (собственно плеер со списками воспроизведения, доступом к сетевым музыкальным сервисам и управлением зонами). Зато приложение интуитивно понятно и работает очень быстро, ‒ видно, что все сделано для хорошей эргономики, а не для смущения пользователя гигантским выбором функций, многие из которых используются редко или вообще никогда. Зато в Lode Audio прекрасно сделана функция поиска, на редкость удобная и шустрая, которая запускается прямо из главной страницы приложения-проигрывателя. Пользователю не надо заходить в каждый сетевой сервис, поисковая программа Lode Audio сама отыщет информацию в добавленных к системе музыкальных хранилищах и пошлет запросы агрегаторам доступных сетевых сервисов, собрав и сгруппировав все ответы. Что касается звучания, манера воспроизведения LA1, может быть, и лишена аудиофильских красивостей с изысканным показом музыкальных форм и рельефов. Характер исполнения сервера Lode Audio более прямолинеен, зато ему свойственна аккуратность и открытость. Звук не упрощается, не обедняя оттенки тембровых гамм. Манера воспроизведения явно не тяготеет к каким-либо музыкальным направлениям, не имея жанровых пристрастий. При этом звучание обладает хорошей информативностью и динамикой, воочию демонстрируя преимущества качественных фонограмм, особенно если речь идет о записях высокого разрешения. управляющее приложение аудио-сервера на дисплее Android-смартфона В общем, как источники звука музыкальные серверы Lode Audio выступают в роли честных и нейтральных проигрывателей, музыкальный потенциал которых достаточно велик, чтобы работать не только в среднестатистических инсталляционных системах, их не стыдно включать и в аудиосистемы гораздо более высокого класса, Hi-Fi или даже High-End. В крайнем случае, при наличии в аудиосистеме очень высококачественного цифро-аналогового преобразователя музыкальный сервер Lode Audio (речь идет о старших моделях LA2D и LA4D) можно использовать как цифровой транспорт, воспользовавшись коаксиальным выходом устройств. 27.05.2019 Технические характеристики Модель Lode Audio LA1 Lode Audio LA2D Lode Audio LA4D Категория музыкальный сервер Корпус фрезерованный алюминий Внутреняя ОС LodeNet Масштабируемость 64 зоны (unicast), 256 (multicast) Поддержка HD-аудио до 32 бит/192 кГц Медиа Tidal, Deezer, Napster, SoundCloud, Soundmachine, Internet Radio, Hotel Radio FM, локальные музыкальные библиотеки и др. потоковые сервисы http/https Форматы Аудио MP3, MP4P, MP4A, WAV, AAC, Flac Airplay и iTunes да Приложения управления для Android (4.2.2+), iOS (7+), Windows, OSX Системы автоматизации AMX, Crestron, Control4, RTI, ELAN, Command Fusion Вход 1х LAN Мультизонность 1 зона 2 зоны 4 зоны Аналоговый выход 1х RCA 2х RCA 4х RCA Цифровой выход нет 2х Coax, 2x Opt 4х Coax, 4x Opt Опция рэкового монтажа нет да да Высота (мм) 42.1 43.7 43.7 Ширина (мм) 190.4 430 430 Глубина (мм) 166.1 190.8 190.8 Масса (кг) 1.4 4.4 4.6