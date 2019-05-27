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Сетевые музыкальные серверы Lode Audio
В этом обзоре мы знакомимся с музыкальными серверами Lode Audio:
осматриваем, изучаем настройки и немного слушаем
Цена (на момент публикации): Lode Audio LA1 ‒ $2300,
Lode Audio LA2D ‒ $3800,
Lode Audio LA4D ‒ $6300.
Lode Audio – британская компания, штаб квартира которой располагается в Лондоне. В свое время компания прославилась выпуском одного из первых «Sonos Bridge» ‒ устройства, позволяющего связать в одной системе беспроводной мультирум Sonos и распространенные системы автоматизации «умного дома». Сегодня Lode Audio занимает видное место на рынке инсталляционной аудио-электроники, а ее специалисты являются признанными экспертами в аппаратном и программном обеспечении таких востребованных направлений как мультирум и потоковая передача аудио через интернет. При этом мультирумные и сетевые решения компании заметно превосходят по уровню производства, контроля и воспроизведения устройства, которые обычно ассоциируются с рынком Custom Installation.
Преимущества Lode Audio
Изучая линейку музыкальных серверов Lode Audio, можно выделить 6 главных достоинств этих устройств: масштабируемость, надежность, высокое качество, универсальный контроль, доступ к разнообразному музыкальному контенту и, наконец, многозадачность.
Масштабируемость достигается за счет фирменной операционной системы LodeNet, обеспечивающей минимальные задержки для звуковых и управляющих пакетов. При одноадресной (unicast) передаче данных LodeNet способна синхронизировать в локальной сети до 64 устройств, но в режиме групповой (multicast) передачи возможности сети возрастают, охватывая уже до 256 устройств и поэтому серверы Lode Audio могут быть задействованы даже в крупных коммерческих проектах.
корпуса серверов, которые заодно служат эффективными радиаторами, выделяются ультимативным исполнением, вытачиваясь из цельноалюминиевых заготовок
Надежность и качество серверов Lode Audio достигаются благодаря тому, что все устройства компании проектируются и производятся в Англии, начиная от печатных плат и архитектуры цифровых схем и заканчивая корпусами. Корпуса серверов ‒ своеобразный экстрим, они изготавливаются по очень трудоемкой технологии: вытачиваются на станках с программным управлением из цельных алюминиевых заготовок. Быстродействие электроники при наличии серьезного сетевого трафика приводит к изрядному выделению тепла и возможному перегреву оборудования. Кто-то решает эту проблему, ограничивая скорость обработки информации, другие оснащают аудио «стримеры» шумными вентиляторами. В Lode Audio пошли другим путем. Обладая довольно толстыми стенками, монолитные корпуса серверов превращаются в экраны для электромагнитного излучения и естественные радиаторы большой площади, эффективно отводящие тепло от внутренней электроники. В результате инженерам Lode Audio удалось сделать не только компактные, но и тихие устройства, сохраняющие максимальное быстродействие даже в пиковых режимах работы. И еще несколько фактов: в цифровом тракте серверов применяются испытанные микросхемы промышленного стандарта, внутренние данные обрабатываются с разрешением 32 бит/192 кГц, а цифро-аналоговое преобразование реализовано на аудиофильских чипах Burr-Brown.
Lode Audio не только разрабатывает, но и сама изготавливает печатные платы для аудио-серверов
Универсальность управления серверов Lode Audio ‒ серьезное преимущество над большинством конкурентов. Устройства компании способны легко интегрироваться в популярные системы автоматизации: AMX, Crestron, Control4, RTI, ELAN и Command Fusion. В будущем ожидается поддержка Savant (драйверы для нее уже находятся в стадии бета-тестирования). В свою очередь управление настройками и музыкальным воспроизведением возложено на фирменные приложения, которые можно установить на гаджеты iOS и Android или компьютеры под управлением операционных систем Windows и OSX.
Обширный медиа-контент серверы Lode Audio могут получать из разных источников: сетевых сервисов потокового аудио, интернет-радиостанций или локальных хранилищ NAS. В многозонных устройствах в каждой зоне поддерживается Airplay. В перечне потоковых сервисов, с которыми работают серверы Lode Audio, есть Tidal, Deezer, Napster, SoundCloud, Soundmachine и другие, причем список постоянно пополняется. Кроме того, серверы могут скачивать плейлисты iTunes и воспроизводят основные звуковые форматы, такие как MP3, MP4P, MP4A, WAV, AAC, Flac.
серверы Lode Audio могут интегрироваться в большинство популярных систем автоматизации
Многозадачность ‒ в данном случае это область применения музыкальных серверов Lode Audio. Возможности серверов Lode Audio с одинаковым успехом можно использовать в коммерческих и частных проектах разной сложности от многозонных домашних аудиосистем до магазинов, гостиниц, яхт или больших круизных лайнеров. Для коммерческих инсталляций серверы Lode Audio предлагают создание особых плейлистов с запрограммированными паузами, необходимыми для внутренних оповещений, а также доступ к бизнес-подпискам Tidal и программам Hotel Radio FM. Серверы Lode Audio умеют синхронизировать аудио-контент, подавая в разные зоны один и тот же звук.
управляются аудио-серверы с помощью приложений, которые можно установить на смартфоны, планшеты или компьютеры с ОС iOS, Android, Windows или OSX
Устройства и настройки
В текущий продуктовый ряд Lode Audio входят три музыкальных сервера LA1, LA2D, LA4D. Самый компактный из них, LA1, сделан в половинном формате от ширины аппаратурной стойки, имея размеры 42.1 х 190.4 х 166.1 мм (ВхШхГ) и вес 1.4 кг. Младший сервер имеет однозонный аналоговый выход линейного уровня. Серверы LA2D и LA4D – двух- и четырехзонные модели, соответственно. Оба сервера имеют рэковый формат, одинаковый размер корпуса ‒ 43.7 х 430 х 190.8 мм и практически одинаковый вес ‒ 4.4 кг (LA2D) и 4.6 кг (LA4D). В отличие от младшей модели, серверы LA2D и LA4D оснащены расширенным набором выходов, предлагая на каждую зону не только линейный аналоговый выход, но и два цифровых выхода (коаксиальный и оптический). Сетевой интерфейс во всех моделях представлен одним портом Ethernet.
Снаружи корпуса устройств анодированы и отделаны черным цветом. Фасады всех устройств не имеют никаких элементов управления или дисплеев, только яркий синий индикатор, расположенный в центре лицевых панелей, ‒ все функции отображения и управления отданы на откуп компьютерным приложениям.
серверы LA2D и LA4D выпускаются в одинаковых по размеру корпусах и имеют опцию установки в рэковую стойку; компактный 1-зонный сервер LA1 не имеет цифровых выходов
Настройка серверов осуществляется через браузерную консоль администратора. Для доступа к конкретному устройству нужно определить его IP-адрес. Быстрее всего это сделать, скачав небольшую утилиту с официального сайта Lode Audio, которая автоматически определит все серверы компании, подключенные к данной сети. Настройкам прибора свойственен определенный минимализм, но тем проще проходит процесс инсталляции.
На вкладке сетевых настроек пользователь может самостоятельно вписать статический IP-адрес прибора или положиться на автоматическую раздачу адресов местного DHCP-сервера. Там же можно определить протокол передачи данных UDP Unicast или UDP Multicast. На вкладке медиа-библиотеки происходит регистрация, включение и отключение доступных сетевых сервисов. Расширенный функционал музыкальных серверов позволяет создавать пользовательские меню собственного дизайна, хотя для этого потребуются навыки программирования и знание Lode API. Но этот вопрос определенно надо оставит профессиональным инсталляторам. Кроме известных музыкальных сервисов в интернете, к серверу можно присоединить любой адрес потокового аудио в сети, указав его URL. Можно также сконфигурировать общие сетевые ресурсы, например NAS с музыкой. На вкладке установок проигрывателя проводится индивидуальная настройка звуковых зон. Для каждой зоны можно задать свою программу работы с громкостью: регулируемая громкость ‒ управляется из внешних приложений, фиксированная ‒ ограничена каким-то заданным значением, полная ‒ выставляет уровень на максимум. Функция Volume Trim позволяет ограничить максимальную громкость звука в каждой зоне, даже если в настройках она выставлена как регулируемая. На вкладке расширенных установок можно настроить функционал Airplay, а вкладка системной поддержки дает доступ к операциям перезагрузки, перепрошивки, сохранению и загрузке настроек музыкального сервера. Последняя вкладка ‒ диагностика ‒ вводит устройство в специальный режим отладки и записи журнала событий.
задняя панель аудио-сервера Lode Audio LA4D, оснащенного аналоговыми и цифровыми выходами на 4 независимых зоны
В некоторых ситуациях очень полезной может оказаться опция задержанной загрузки устройства: время таймаута можно выбрать, исходя из аппаратных свойств всей системы, следя за тем, чтобы музыкальный сервер загружался последним. Иначе при временных перебоях с электричеством пользователю может понадобиться ручная перезагрузка музыкального сервера, уже после того как перезагрузилась вся остальная аппаратура.
Впечатления
За помощь в организации тестирования сетевых музыкальных серверов Lode Audio благодарим компанию «System One».
Знакомство с серверами Lode Audio мы начали с самой простой модели LA1. Устройство было добавлено новой зоной в уже существующую систему с сервером LA4D и управляющей панелью Crestron. В получившейся аудио-зоне аналоговый звук с сервера LA1 подавался на стереоусилитель MOON i.5RS и акустические системы AUREA Lucas LCR, ‒ весьма требовательное к качеству источника звуковое оборудование.
новая аудио зона с сервером LA1 (под именем Player1) интегрирована в систему автоматизации Crestron
Включение в сеть нового устройства и организация новой звуковой зоны прошло практически на лету, не потребовав и пяти минут. Приложение с программным проигрывателем Lode Audio элементарно устанавливается на смартфон, планшет, ноутбук или персональный компьютер: iOS, Android, Windows, OSX ‒ без разницы. Приложение по фирменной философии не перегружено функциями (собственно плеер со списками воспроизведения, доступом к сетевым музыкальным сервисам и управлением зонами). Зато приложение интуитивно понятно и работает очень быстро, ‒ видно, что все сделано для хорошей эргономики, а не для смущения пользователя гигантским выбором функций, многие из которых используются редко или вообще никогда. Зато в Lode Audio прекрасно сделана функция поиска, на редкость удобная и шустрая, которая запускается прямо из главной страницы приложения-проигрывателя. Пользователю не надо заходить в каждый сетевой сервис, поисковая программа Lode Audio сама отыщет информацию в добавленных к системе музыкальных хранилищах и пошлет запросы агрегаторам доступных сетевых сервисов, собрав и сгруппировав все ответы.
Что касается звучания, манера воспроизведения LA1, может быть, и лишена аудиофильских красивостей с изысканным показом музыкальных форм и рельефов. Характер исполнения сервера Lode Audio более прямолинеен, зато ему свойственна аккуратность и открытость. Звук не упрощается, не обедняя оттенки тембровых гамм. Манера воспроизведения явно не тяготеет к каким-либо музыкальным направлениям, не имея жанровых пристрастий. При этом звучание обладает хорошей информативностью и динамикой, воочию демонстрируя преимущества качественных фонограмм, особенно если речь идет о записях высокого разрешения.
управляющее приложение аудио-сервера на дисплее Android-смартфона
В общем, как источники звука музыкальные серверы Lode Audio выступают в роли честных и нейтральных проигрывателей, музыкальный потенциал которых достаточно велик, чтобы работать не только в среднестатистических инсталляционных системах, их не стыдно включать и в аудиосистемы гораздо более высокого класса, Hi-Fi или даже High-End. В крайнем случае, при наличии в аудиосистеме очень высококачественного цифро-аналогового преобразователя музыкальный сервер Lode Audio (речь идет о старших моделях LA2D и LA4D) можно использовать как цифровой транспорт, воспользовавшись коаксиальным выходом устройств.
27.05.2019
Технические характеристики
|
Модель
|
Lode Audio LA1
|
Lode Audio LA2D
|
Lode Audio LA4D
|
Категория
|
музыкальный сервер
|
Корпус
|
фрезерованный алюминий
|
Внутреняя ОС
|
LodeNet
|
Масштабируемость
|
64 зоны (unicast), 256 (multicast)
|
Поддержка HD-аудио
|
до 32 бит/192 кГц
|
Медиа
|
Tidal, Deezer, Napster, SoundCloud, Soundmachine, Internet Radio, Hotel Radio FM, локальные музыкальные библиотеки и др. потоковые сервисы http/https
|
Форматы Аудио
|
MP3, MP4P, MP4A, WAV, AAC, Flac
|
Airplay и iTunes
|
да
|
Приложения управления
|
для Android (4.2.2+), iOS (7+), Windows, OSX
|
Системы автоматизации
|
AMX, Crestron, Control4, RTI, ELAN, Command Fusion
|
Вход
|
1х LAN
|
Мультизонность
|
1 зона
|
2 зоны
|
4 зоны
|
Аналоговый выход
|
1х RCA
|
2х RCA
|
4х RCA
|
Цифровой выход
|
нет
|
2х Coax, 2x Opt
|
4х Coax, 4x Opt
|
Опция рэкового монтажа
|
нет
|
да
|
да
|
Высота (мм)
|
42.1
|
43.7
|
43.7
|
Ширина (мм)
|
190.4
|
430
|
430
|
Глубина (мм)
|
166.1
|
190.8
|
190.8
|
Масса (кг)
|
1.4
|
4.4
|
4.6
|