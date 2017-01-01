Домашняя техника Система со встраиваемой акустикой для телевизора В соответствии с современными трендами новые ТВ становятся все более стильными и – тонкими. Физику никто не отменял, динамикам выделяют все меньше пространства в корпусе, а им для хорошего звучания нужен объем. Именно поэтому звук новых ТВ становится таким же плоским, как и их экраны. Положение может поправить саундбар, но его нужно куда-то вешать/ставить, да и место он занимает, а звук саундбаров за редким исключением остается компромиссным. Решение предлагает Beale Street Audio – оно подразумевает использование встраиваемой акустики и компактных компонентов. Представьте, что ваш ТВ висит на красиво декорированной стене, где дизайнер не предусматривал ничего лишнего. А рядом нет ни AV-тумбы, ни комода. Выход один – использовать «встройку», т.е. акустические системы, врезаемые в потолок или стены. Возьмем двухполосную модель Beale Street Audio ICA6-B, она довольно глубокая (172 мм), зато звучит от 46 Гц, что не в последней степени заслуга фирменного акустического оформления Sonic Vortex (вариант трансмиссионной линии). Встраиваемая акустическая система Beale Street Audio ICA6-B воспроизводит басы от 46 Гц благодаря применению фирменного акустического оформления Sonic Vortex Это классическая пассивная акустика, которую нужно подключить к усилителю – для нашего случая отлично подойдет компактный цифровой усилитель Beale D2.1. Он выдает 2х50 Вт, может монтироваться на стену прямо за ТВ или же за подвесным потолком. D2.1 может обучаться командам от других пультов ДУ – например, пульта ТВ, что позволяет регулировать громкость не только комплектным пультом, но и с пульта телевизора – очень удобно. Усилитель Beale Street Audio D2.1 выдает 2х50 Вт, может монтироваться на стену прямо за ТВ или же за подвесным потолком Также у него есть еще несколько очень полезных в нашем случае функций. Во-первых, это оптический вход, что позволяет подключить к нему любой современный ТВ (у многих телевизоров аналоговые выходы отсутствуют), а во вторых – возможность подключить внешний Bluetooth-модуль DBT-Taylor, на котором нужно остановиться отдельно. Это устройство позволяет регулировать громкость и управлять настройками усилителя с любого планшета на iOS/Android, а также стримить аудиопоток с мобильного гаджета на усилитель по Bluetooth. Опциональный внешний Bluetooth-модуль DBT-Taylor Таким образом, можно легко получить не только систему для качественного озвучивания телевизора, но и современную музыкальную систему со стримингом. Кстати, настроек у усилителя множество – начиная от отдельных уровней громкости для каждого входа, регулировок автоматического включения/выключения и до десятиполосного эквалайзера с четырьмя предустановками! В общем – широчайший простор для инсталлятора. Схема подключения системы с опциональным сабвуфером Хотите более мощное выразительное звучание? Добавьте сабвуфер Beale Street Audio ICS6-MB и сможете расширить частотный диапазон системы до весьма впечатляющих (для встройки) 38 Гц. Сабвуфер имеет ту же глубину, что и АС ICA6-B, но если вы нашли для них место, то и для сабвуфера точно найдется. У обеих моделей безрамочные белые грили, которые можно покрасить в нужный цвет – так что акустику можно будет буквально «растворить» в интерьере. Сабвуфер Beale Street Audio ICS6-MB позволяет расширить частотный диапазон системы до весьма впечатляющих 38 Гц Кстати, для сабвуфера понадобится специализированный усилитель – Beale A100. Это цифровой 100-ваттный усилитель для сабвуфера с регулируемым кроссовером и плавной регулировкой фазы, что позволит точно интегрировать звучание сабвуфера с основными колонками. Надо отметить, что в усилителе D2.1 также есть настройки для подключенного сабвуфера (видимо для тех случаев, когда используется усилитель стороннего производителя) – частота среза ФНЧ (и даже крутизна спада фильтра), фаза и фильтр ультранизких частот. Корпус этого усилителя очень компактный, но не предназначенный для установки на стену – придется поискать ему другое место – например, за подвесным потолком или в специальной нише. Цифровой 100-ваттный усилитель для сабвуфера Beale A100с регулируемым кроссовером и плавной регулировкой фазы позволит точно интегрировать звучание сабвуфера с основными колонками Итак, с помощью оборудования Beale Street Audio можно поднять звучание любого телевизора на качественно новый уровень. Большой плюс при этом – телевизор останется телевизором, ничто не будет раздражать взгляд, ничего не нужно вешать или ставить рядом – дизайн не пострадает. Вам только нужно будет найти место для весьма габаритных встраиваемых колонок и, при необходимости, сабвуфера с усилителем.