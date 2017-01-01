Домашняя техника Системы RTI для мультирум, автоматизации, управления светом и не только Американская компания Remote Technologies Inc. (RTI) с 1992 года предлагает высокотехнологичные решения для автоматизации и управления различными системами как для коммерческого, так и для домашнего сегментов. В ассортименте широкий выбор различных панелей, пультов управления, а также центральных процессоров и компонентов для распределения аудиосигнала по разным зонам (мультирум). С помощью систем RTI можно управлять AV-компонентами, климатическими и охранными системами, освещением, шторами, воротами, замками и всеми другими системами, которые используются в квартире или частном доме. Мы подробно расскажем, как на базе оборудования RTI можно решить классическую задачу по управлению системой ДК и освещением в одной и нескольких комнатах. Зачастую при выборе функций автоматизации своего жилища клиенты выбирают в первую очередь систему для управления AV-оборудованием, к которой нередко добавляется и управление светом (это самые популярные функции умного дома — на них и остановимся). И если AV-система обычно устанавливается в одной комнате, то светом нужно управлять везде. Существует ошибочное мнение, что RTI является однозонной системой, на самом деле это не так. В системе может быть несколько процессоров, они могут быть как главными (master), так и ведомыми (slave). Обычно в каждую зону ставится по одному процессору и если нужно управлять всеми зонами — один становится главным, остальные — ведомые. Поясним на примерах. Пример №1 — одна зона с домашним кинотеатром и управлением светом

Типичный современный домашний кинотеатр состоит из:

- AV-ресивера (будем управлять по IP);

- Blu-ray-проигрывателя (управление по RS-232);

- Телевизора или проектора (управляем по ИК);

- Проигрывателя Apple TV (управление по ИК).

- Моторизованного экрана (управление по ИК).

Также в этом помещении мы будем управлять двумя группами света — это фоновая подсветка (без диммирования) и основное освещение (с диммированием). Для того, чтобы управлять всей этой аппаратурой необходим процессор XP-3 (49'000 ₽), который и будет отдавать команды подключенному оборудованию. Процессор RTI XP-3 А для удобного управления нужно будет выбрать один из пультов управления, самый простой из которых SurfIR (21'000 ₽) работает от батареек, не имеет экрана, но при этом обладает всей необходимой функциональностью и удобной раскладкой для управления всеми системами. А можно выбрать флагманский пульт T3x (98'000 ₽), который уже оснащен 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем, обеспечивает тактильную обратную связь при нажатиях, имеет акселерометр. А еще оснащен видеокамерой и микрофоном, что позволяет его использовать в роли интеркома (или в системе домофонии). Для поклонников чисто сенсорных экранов предназначены приложения для iOS/Android, которыми можно полноценно управлять системой с любого совместимого устройства. Причем есть небольшая особенность — для управления необходимо покупать лицензию (15'000 ₽), но в отличие от многих других производителей подобных систем, она привязана не к гаджету, а к самому контроллеру, что позволяет заменять поврежденные или устаревшие устройства без необходимости перепрограммировать систему или докупать дополнительные лицензии. В качестве интерфейса управления в системе RTI можно использовать самый простой кнопочный пульт SurfIR, более сложный T3x с сенсорным дисплеем или же планшет с установленным фирменным приложением

Для управления освещением и другими системами жизнеобеспечения современного дома у RTI нет исполнительных устройств (диммеров, выключателей и т. д.), но зато компания предлагает интеграцию с популярными системами других производителей. С помощью готовых драйверов система RTI готова легко «подружиться» и с Lutron, и с Z-wave-устройствами, которые и будут выполнять конкретные функции, но команды при этом будут отдаваться процессором RTI. Таким образом, можно использовать буквально любое оборудование для управления, как в нашем случае, освещением — все зависит от поставленной задачи и возможностей самого интегратора. Если мы хотим решение бюджетного уровня, то для управления освещением в нашем домашнем кинотеатре можно добавить два беспроводных диммера, что добавит к стоимости системы примерно 10'000 ₽. Системы более высокого уровня (как правило, проводные) приведут к более высоким расходам, но обеспечат повышенную надежность и гибкость. Таким образом, стоимость автоматизации одной зоны (домашний кинотеатр + освещение) у нас составит примерно 143'000 ₽.



Пример 2 — кроме управления AV-оборудованием и освещением в кинозале нужно управлять и светом в других комнатах

Для этого нам понадобятся дополнительные процессоры и оконечные устройства (диммеры, выключатели и т. д. - как и в примере №1). Только теперь один из процессоров становится главным (master), а остальные — ведомыми (slave). Единственное, что необходимо — это наличие в каждом помещении локальной сети Ethernet, чтобы связать процессоры в единую сеть. Получившаяся «сеть» из нескольких процессоров позволяет не только централизованно управлять светом в различных помещениях, но и запускать сценарии, такие как, например, «Отключение всего света при выходе из дома» или наоборот - «Включение света/аппаратуры в определенных помещениях при возвращении домой». Это сильно повышает комфорт в повседневной жизни и является примером того, для чего и нужна автоматизация — выполнения повседневных действий за человека или в полностью автоматическом режиме или же по нажатию всего одной кнопки. В этом случае дополнительная стоимость системы будет состоять из цены контроллера XP-3 (49'000 ₽), необходимого пульта ДУ или панели/планшета (от 15'000 ₽), а также стоимости оконечных устройств управления освещением (в случае Z-Wave — 10'000 ₽). Итого — 74'000 ₽ за каждую дополнительную зону. Например, трехкомнатная квартира с управлением освещением в каждой комнате и домашним кинотеатром в одной из них обойдется примерно в 300'000 ₽.



Пример 3 — заказчик установил себе в одной комнате систему RTI (например, в кинотеатре для управления AV-оборудованием и светом). Через какое-то время пришел к выводу, что необходимо автоматизировать и другие помещения

Достаточно добавить в другие комнаты контроллеры, пульты или панели (по желанию), перепрограммировать систему и вуаля — мы расширили возможности системы автоматизации и на другие помещения без особого труда и долгого ремонта помещения. Естественно, надо не забыть заранее предусмотреть Ethernet-розетки в каждом помещении, чтобы контроллеры RTI могли общаться между собой. В случае, если возможностей конкретного контроллера для текущей зоны недостаточно, то с помощью дополнительных аксессуаров RTI эти возможности легко расширить, что позволяет создавать многозонную систему с практически неограниченными возможностями. Резюмируем — несмотря на довольно популярное мнение, что система RTI предназначена для управления и автоматизации всего одного помещения, на самом деле система легко масштабируется и позволяет управлять практически любым совместимым оборудованием в рамках не только квартиры, но и большого частного дома, где буквально все электрические и электронные системы могут быть связаны воедино с помощью контроллеров RTI, а управление всем домом осуществляться с удобных панелей, кнопочных пультов или привычных всем планшетов.