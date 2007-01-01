Домашняя техника Современные коммутационные задачи в AV-системах Развитие современной AV-техники и происходящая на наших глазах смена парадигмы создания домашних развлекательных систем неизбежно сказались на требованиях к коммутационной продукции. Мультирум-системы и домашние кинозалы со встроенной акустикой — вот главные тренды последних лет. Стойки с аппаратурой, располагающиеся прямо под телевизором, уже не привлекают никого, кроме идейных аудиофилов. Современная система должна быть малозаметной, а это значит, что коммутационные задачи многократно усложняются. Внедрение формата видео 4К с HDR существенно повысило требования к пропускной способности HDMI кабелей, которая, как известно, снижается с увеличением длины. Переход от стандартной глубины цвета к расширенной HDR потребовал существенно повысить производительность всего оборудования, включая кабели Таким образом, к цифровой видеокоммутации стали предъявляться требования в разы более сложные, чем несколькими годами ранее. Совершить такой качественный скачок в сжатые сроки, да еще и сохранить на свою продукцию демократичный уровень цен смогли далеко не все мэтры кабельной индустрии, что повышает конкурентоспособность производителей, предлагающих по-настоящему эффективные и доступные решения. Сделать длинный HDMI кабель не сложно, куда сложнее передать по нему видеопоток 4K HDR Разумный подход

Продукция американской компании Metra ориентирована на современные задачи, поэтому ассортимент одних только HDMI кабелей включает в себя пять ценовых категорий и широкий выбор длин в каждой из них от 0,3-0,5 до 20-30 метров. Вне зависимости, идет ли речь о недорогом HDMI-кабеле или высокотехнологичном решении, позволяющем передавать сигнал на десятки метров по оптической линии, все, что предлагает Metra, имеет разумное сочетание цены и качества, без пустых переплат за пафосные материалы или малопонятные ноу-хау. С передачей цифрового сигнала вообще все просто. Кабель либо способен передать его на заданное расстояние стабильно и без сбоев, либо нет, и именно за это берет деньги производитель. И если в сфере высокотехнологичных решений разница в соотношениях цена/качество очевидна и не требует особенных подтверждений, то среди недорогих кабелей имеется достаточно высокая конкуренция. Понимая это, разработчики Metra заручились поддержкой независимой лаборатории DPL labs, которая провела независимую экспертизу и подтвердила высокое качество продукции. Этот логотип подтверждает способность кабеля передавать 4K сигнал с битрейтом до 18 Гбит/с Ширина канала

На сегодняшний момент самой сложной задачей является передача видеосигнала 4K с HDR. Первые поколения кабелей, способные передавать 4К, обладали пропускной способностью не более 10,2 Гбит/с, что сделало их совершенно бесполезными с добавлением к высокому разрешению 4К увеличенной глубины цветопередачи HDR. Сигнал 4К/60р с глубиной цвета 10-бит и минимальной выборкой по цветам 4:2:0 требует уверенной передачи цифрового потока 11,14 Гбит/с. При увеличении битности или глубины выборки требования к пропускной способности возрастают до 17,82 Гбит/с, поэтому старшие линейки HDMI кабелей Metra гарантированно передают до 18 Гбит/с. Кабели, собранные по классической технологии, даже самого высокого качества, не способны делать это на большой дистанции, поэтому в зависимости от примененных технологий производства кабели Metra имеют различную пропускную способность. Для модели ASH-HDM максимальная длина составляет 1,8 м, для AS-HD18 — 3,66 м, для MHX-HDME обладающего многослойной экранировкой — 5 м. Лучший показатель для пассивных кабелей демонстрирует модель EHV-HDP с технологией Velox. Кабель имеет улучшенную топологию, высококачественные проводники и диэлектрики, а также повышенную степень защиты от внешних помех. Результат — эффективная длина 8 метров. Длины пассивных кабелей хватит для соединения в небольших помещениях, когда расстояния от источника до проектора или телевизора сравнительно невелики. Недорогой кабель способен передавать 4K HDR на длине чуть больше метра, но и самый лучший пассивный кабель недотягивает до дистанции 10 метров Длинные дистанции

Когда речь идет о больших комнатах и инсталляциях, в которых между источником 4К HDR сигнала и проектором десяток и более метров, в ход идут совершенно иные технические решения. Самый простой вариант: активные HDMI кабели. В качестве проводника они используют те же самые медные жилы, что и обычно, но наличие активных электронных схем позволяет устранить потери, набегающие при большой длине проводников. По сути, это фильтры, устраняющие ошибки и приводящие сигнал на выходе кабеля к тому виду, который он имел на входе. Благодаря такому подходу кабели Metra EHV-HD c технологией Targa 1 позволяют передать цифровой видеосигнал на дистанцию до 15 метров. Под каждую длину кабеля в активные схемы вписываются свои особые алгоритмы фильтрации. Если кабель уже заложен в помещении, но при переходе на 4K HDR его пропускной способности стало не хватать, можно применить устройство HDM-GA1, которое получило название «Ускоритель HDMI». Физически это два модуля, подключаемые со стороны и источника, и приемника сигнала, которые превращают имеющийся кабель в активный, поддерживающий поток данных до 18 Гбит/с. Единственная оговорка — максимальная длина. Она, так же как и в случае с готовым активным кабелем, не может превышать 15 метров. Пара небольших устройств усиливают сигнал и существенно увеличивают максимальную дистанцию передачи высокобитрейтного видео по обычному HDMI кабелю Когда требуется передать сигнал на десятки метров, например, при организации мультирум-системы с поддержкой видео, кабели с медными проводниками уже бессильны, и в дело вступают системы с преобразованием сигнала. Обычно производители предлагают купить два устройства: приемник и передатчик. В них подключаются кабели от источника и средства визуализации, а между приемником и передатчиком прокладывается либо оптический кабель, либо витая пара. Специалисты компании Metra предлагают куда более удобное, технически изящное и финансово не столь обременительное решение: кабели EHV-HDAOC с технологией Velox Active. Это не просто активные кабели, а преобразователи сигнала, работающие с оптиковолоконной жилой, но собранные в одну конструкцию. Визуально это выглядит как кабель с крупными коннекторами. Правда длина его может достигать 100 метров. В коннекторах скрыты все электронные схемы, и к ним же подключается питание посредством стандартного микро-USB разъема. Никаких громоздких конструкций, лишних коробочек и весь процесс подключения мало отличается от обычной коммутации HDMI кабелем. Передача сигнала на десятки метров по оптическому волокну никогда не была столь удобной — приемники передатчик реализованы в виде двух крупных коннекторов Цифра и аналог

Цифровая видеокоммутация — не единственное направление компании Metra, в котором она смогла добиться впечатляющих результатов. Так, например, востребованные в современном IP-мультруме САТ-кабели не менее интересны в плане соотношения цены и качества. В качестве примера можно привести самый распространенный из них, кабель CAT5e. По стандарту он должен иметь полосу пропускания 125 МГц, а кабели CAT5e Metra способны передавать сигнал с частотой до 350 МГц, как кабели более высокой категории и стоимости. Этого удалось добиться благодаря применению высококачественной меди вместо дешевых сплавов. Кроме того, разработчики предусмотрели такую простую, но удобную вещь как широкая цветовая палитра. Используя САТ-кабели различных цветов инсталляторы минимизируют возможность перепутать различные кабельные линии между собой. Кабели Metra Cat5 по качеству сравнимы с Cat6 Даже простые на первый взгляд акустические кабели в исполнении Metra способны удивить соотношением цены и качества. Во всех используется бескислородная медь высокой степени очистки, качеством которой так часто пренебрегают производители, работающие в бюджетном сегменте. Кроме того, компания может похвастаться исключительно широким ассортиментом. Есть более четырех десятков моделей акустических кабелей: с двумя и четырьмя жилами различного сечения. Для скрытой или открытой прокладки, специальные кабели: в усиленной двойной изоляции, не горючие, для агрессивной среды, а также экранированные акустические кабели, которые можно прокладывать в общем кабель канале с другими типами кабелей. Ассортимент компании включает богатый выбор акустических кабелей Итог

Вне зависимости от сферы применения и сложности инсталляции, кабели Metra соответствуют самым высоким профессиональным критериям качества, а часто даже превосходят их. Запас возможностей, заложенный в высоких эксплуатационных характеристиках, позволяет быть уверенным в том, что инсталляция будет работать стабильно. Немаловажно отметить и то, что стоимость решений Metra не просто конкурентоспособна, но зачастую даже задает новую планку в соотношении цена/качество, которая для большинства производителей является недостижимой.