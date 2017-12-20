Домашняя техника Сравнение трех моделей наушников RP-серии Fostex Тестовый обзор наушников Fostex RP-серии: моделей T50RP Mk3, T40RP Mk3, T20RP Mk3. Цена (на момент публикации): 11'490 руб. (одинаковая на все модели)

Если припомнить первые модели наушников Fostex из старой T-серии, то линейка RP, являющаяся ее преемницей и также использующая технологию Regular Phase, существует уже более 30-лет. Известность наушники приобрели благодаря применению ортодинамических драйверов, по-другому их еще называют изодинамическими или планарными магнитными излучателями. В 70-80-ые годы прошлого века Fostex стояла у истоков внедрения этой технологии в отрасль наушников, продолжая развивать ее и в наши дни. Изодинамические наушники славятся детальным и точным воспроизведением звука, потому что используют очень легкую диафрагму, вся поверхность которой движется синфазно. Мембрана производится из очень тонкой и легкой пленки с нанесенными на нее проводящими дорожками. Получается, что мембрана и звуковая катушка составляют одно целое, напоминая по принципу действия ленточный излучатель. Этот «ансамбль» подвешивается параллельно одной или двум магнитным решеткам, заменяющим мотор обычного динамика. В подобной системе силы магнитного поля действуют однородно на всю поверхность мембраны, защищая ее от изгибов, отсюда и получается звучание с минимальными искажениями. Простая по идее технология «планаров» достаточно дорога в реализации. Даже на современном этапе развития производства доступные изодинамические наушники почти не встречаются. И заслуга Fostex состоит в том, что компания сумела разработать недорогие «планары», не растеряв исконные преимущества технологии. Начиная с первых проектов T-серии и продолжая современными моделями, изодинамические наушники Fostex особенно ценятся энтузиастами ручной доработки, которые получают за разумные деньги высококачественные излучатели с очень хорошим потенциалом. Впрочем, изодинамические наушники Fostex штатной конструкции тоже никогда не залеживались на полках магазинов, высоко котируясь в профессиональной сфере из-за честного звука и высокой перегрузочной способности. наушники имеют простую, утилитарную, но крепкую конструкцию Но вернемся в настоящее и рассмотрим современные наушники Regular Phase, представляющие уже 3-е поколение этой серии. Линейка включает три модели с разным звуковым почерком, которые сам производитель определяет следующим образом: открытые T20RP Mk3 – глубокий бас, закрытые T40RP Mk3 – сфокусированный бас, полуоткрытые T50RP Mk3 – ровное и чистое воспроизведение. Наушники имеют утилитарный дизайн, что неудивительно, ведь многие поколения продуктов Fostex выросли из профессиональной среды. Не приглядываясь, модели RP-серии отличаются лишь надписями. При ближайшем рассмотрении оказывается, что у T40RP Mk3 узкая решетка, вертикально пересекающая чашки, оказывается чисто декоративным элементом; у T20RP Mk3 ‒ решетка открыта, можно даже рассмотреть черный звукопоглотитель, наклеенный на нее с внутренней стороны; у T50RP Mk3 ‒ половина решетки открыта, вторая половина ‒ декорация. В отношении акустического оформления излучателей даже модели T20RP Mk3 нельзя назвать по-настоящему открытыми, сравнивая их с классическими открытыми конструкциями, в которых обратные стороны мембран забраны акустически прозрачными сетками во весь размер чашек. на примере чашки T50RP Mk3 можно рассмотреть реальную решетку и декорацию Диафрагма в наушниках представляет собой тонкую полиимидную пленку с медным проводящим слоем, из которого методом травления производится плоская звуковая катушка. В моторах излучателей используются неодимовые магниты и металлические решетки. Импеданс у всех наушников равен 50 Ом, традиционно невысокая чувствительность изодинамических моделей приводит к тому, что у T20RP Mk3/ T50RP Mk3 она составляет 92 дБ (1 мВт, 1 кГц), у T40RP Mk3 ‒ 91 дБ. Таким образом, наушники требуют серьезного усиления, зато играючи справляются с большой подводимой мощностью (до 3 Вт), соответствуя самым жестким требованиям профессиональной аудиотехники. Чашки наушников RP-серии выполнены из пластика, оголовье и накладные, не слишком пышные амбушюры обтянуты искусственной кожей. Металлические скобы, вставленные в динамики, позволяют тем двигаться относительно оголовья, настраивая наушники по размеру головы слушателя. Наушники прочно сидят на голове, не сползая. Однако, в отсутствии шарнирных соединений оголовья и динамиков, не самые мягкие амбушюры и оголовье заметно давят на голову и уши. Поначалу наушники утомляют, хотя привыкнуть можно. Тем не менее, приходится признать, что в перечень лидеров комфортности модели RP-серии не попадают. кабели из комплекта наушников Кабель наушников присоединяется к одному (левому) динамику, на стороне наушников он имеет штекер 3.5 мм и оснащен фиксатором, срабатывающим при повороте коннектора на 90 градусов. В комплекте с каждой моделью идет 3-метровый кабель со штекером джек 6.4 мм (на стороне усилителя) и короткий оранжевый кабель длиной 1.2 м со штекером 3.5 мм, предназначенный для портативного аудио. Впечатления Наушники RP-серии Fostex испытывались с родным цифро-аналоговым преобразователем/усилителем HP-A4BL, звук подавался по интерфейсу USB с ноутбука ASUS UX32L (Win8). наушники испытывались в системе с ЦАП/усилителем Fostex HP-A4BL В звучании трех моделей общего больше, чем различий. Наушники RP Mk3 – малочувствительные, им желателен усилитель с хорошим запасом мощности, в HP-A4BL нам приходилось включать режим повышенного усиления (+10 дБ). Поэтому портативные проигрыватели ‒ не лучшие партнеры для героев нашего обзора, они, скорее всего, полностью не раскроют их возможностей. Зато и перегрузить наушники сложно: ни тональный баланс, ни чистота воспроизведения, ни разрешение не меняются при повышении громкости. Все три модели имеют практически идентичный тональный баланс на средних и высоких частотах, обладают замечательной естественностью звучания и хорошей проработкой тембров, особенно в среднечастотном диапазоне. Бас отрабатывается не до самого низа, не показывая фундаментальной нижней октавы. Примерно та же ситуация наблюдается в самом верху: он затемнен, шлейфы тарелок слегка укорочены. Обозначив общие черты воспроизведения наушников, перейдем к рассказу о звуковых характеристиках конкретных моделей. Среди моделей RP-серии наушники Т20RP Mk3 дают самый глубокий, полновесный, хотя и слегка замедленный бас. Максимум отдачи приходится на область верхнего баса, подчеркивая музыкальную ритм-секцию. Низы доминируют, придавая тональному балансу своеобразие ‒ на любителя. Как самые открытые по конструкции, Т20RP Mk3 дают больше всего воздуха и ощущения объема, хотя пространство заполнено дымкой, частично скрадывающую границы и точную локализацию образов, обертональные подробности и остроту дискантов. В плане атаки Т20RP Mk3 показывают самую мягкую манеру звучания из трех моделей. Т40RP Mk3, как обещал производитель, выделяются сфокусированным, собранным басом. Хотя, на наш взгляд, улучшенная фокусировка деталей относится не только к басу, но и к другим диапазонам: звук контрастен, хорошо показана тембровая фактура, сцена оконтурена, образы разделены. Из трех моделей Т40RP Mk3 дают самый ровный тональный баланс и наилучшее ощущение четкой, быстрой звуковой атаки, местами позволяя себе небольшую жесткость. С другой стороны, наушники звучат суховато, дают поменьше эмоций и воздуха, гладкости переходов – это мониторы, для которых в приоритете детали партитуры. Третьи модели Т50RP Mk3 по манере звучания находятся где-то между Т20RP Mk3 и Т40RP Mk3, и, пожалуй, демонстрируют оптимальную настройку воспроизведения – «золотую середину». Наушники звучат нейтрально, не забывая об эмоциональности исполнения. Прозрачная середина звукового спектра, разборчивые дисканты, объемная и контрастная сцена, непринужденно сочетаются с плотным, ритмичным и рельефным басом. Из трех моделей серии Т50RP Mk3 – самые музыкальные, пусть и с небольшим преимуществом над остальными. Выводы Наушники RP-серии Fostex (Т20/T40/T50RP Mk3) продемонстрировали отличное качество воспроизведения за свои деньги, показав музыкальное звучание с разрешением, хорошей динамикой, натуральностью тембров и цельной сценой. Проработкой и естественностью передачи среднечастотного диапазона модели RP-серии могут посоревноваться с гораздо более дорогими наушниками. Три модели имеют немного различающийся звуковой почерк, позволяя меломану выбрать тот, что ему наиболее близок и интересен. Против наушников могут сыграть повышенные требования к мощности усилителя и скромный, утилитарный дизайн. Их нельзя назвать самыми удобными для длинных сеансов прослушивания. Благодарим компанию Blade за помощь в подготовке данного теста. 20.12.2017 Технические характеристики Модель наушников Fostex T20RP mk3 T40RP mk3 T50RP mk3 Тип Открытые Закрытые Полу-открытые Излучатели Изодинамические (полиимидная пленка/медная фольга с вытравленными проводящими дорожками) , неодимовый магнит Макс. вх. мощность (Вт) 3 Частотный диапазон (Гц) 15-35k 20-35k 15-35k Чувствительность (дБ) 92 (1 мВт) 91 (1 мВт) 92 (1 мВт) Импеданс (Ом) 50 Конструкция Оголовье Искусственная кожа Чашки Пластик Амбушюры Накладные/Искусственная кожа Кабель 3/1.2 м (штекер 6.4/3.5 мм) Вес (г) 315