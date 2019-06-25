Starke Sound A7 Mark II: многоканальный усилитель в классе А
тестовый обзор 7-канального усилителя
мощности Starke Sound A7 Mark II
Цена (на момент публикации): Starke Sound A7 Mark II ‒ 699 000 руб.
Официальный дистрибьютор в России - компания DEUS-HiFi
Молодая американская компания Starke Sound была основана в 2009-ом году в Калифорнии. Бренд ворвался на рынок высококачественной акустики, объединив идеи современного дизайна и передовых технологий со здравой маркетинговой политикой, предлагая продукцию по вполне гуманным ценам. Ключом к успехам компании стал полный цикл разработки и производства: исследовательский отдел и фабрика Starke Sound находятся рядом в городке Гардена, что расположен к югу от Лос-Анджелеса. Компания самостоятельно разрабатывает и собирает динамики, разделительные фильтры и корпуса громкоговорителей, включая финишную отделку дорогими красками, сама придумывает дизайн акустических систем. На стороне приобретается лишь элементная база, однако в дело идут только лучшие материалы и комплектующие. Такая вертикальная организация работы позволяет компании не только контролировать от и до качество выходящей продукции, но и быстро проводить полезные модификации. Поэтому у компании есть опция изготовления уникальной акустики на заказ под конкретные клиентские проекты.
С усилителями Starke Sound связана любопытная история. Из хроник компании следует, что выпуск усилителей первоначально не планировался, но Starke Sound невольно стала заложницей собственной философии: оказалось, что достойные усилители сторонних производителей обычно стоят заметно дороже акустических систем Starke, а усилители сходной стоимости не раскрывают потенциал акустики. При этом клиентов трудно убедить переплачивать, покупая к акустике усилители из более высокой ценовой категории. Таким образом, Starke Sound снова пришлось делать все самой. Первый многоканальный усилитель Starke Sound появился в 2014-ом году и назывался A7-450: 7 каналов мощностью 450 Вт (4 Ом) каждый. Каждый канал усилителя был сделан отдельным модулем со своим блоком питания, полностью балансной схемой и системой тепловой защиты, включающей радиатор и вентилятор с регулируемой скоростью вращения (при небольшой нагрузке вентилятор автоматически отключался). Но более всего усилитель выделялся тем, что до 50 Вт работал в классе А, лишь затем переходя в класс АВ, став, единственным 7-канальным усилителем А-класса в мире. Спустя несколько лет первоначальный усилитель был доработан, превратившись в модель Starke Sound А7 Mark II, кроме него был создан стереоусилитель Starke Sound A2 и многоканальный усилитель D-класса Starke Sound D7-300. О второй версии усилителя A7 мы расскажем в этом обзоре, а буквально следующим материалом на нашем сайте пойдет статья про усилитель D7.
Впечатления
Тестовые фрагменты
1. трейлер «Джон Уик 2»
За помощь в организации тестирования 7-канального усилителя мощности Starke Sound A7 Mark II благодарим лично Антона Заднепрянного и компанию «Акустические решения», в демонстрационной комнате которой проходило прослушивание. Starke Sound A7 Mark II встраивался в существующую систему шоу-рума, подменяя исходный усилитель на LCR-каналах, акустика которых подключалась методом «бай-ампинга».
Если изучать рынок усилителей, предназначенных для многоканальных систем и особенно для премиальных домашних кинозалов, выяснится, что 9 из 10 компонентов исповедуют мониторный стиль воспроизведения, а добрая половина из них сделана на усилительных модулях D-класса. И в этом нет ничего удивительного. Большого запаса мощности, детальности и энергетической эффективности усилителя обычно с лихвой хватает для хорошего кинотеатрального звука. Понятно, что самые лучшие и дорогие многоканальные аппараты могут дать больше мощности, деталей и так далее, но от общей звуковой парадигмы не отходят: звук передают в прохладно-нейтральной манере, предельно информативно, контрастно, демонстрируя хлесткую атаку и очень быстрый, хотя и суховатый бас. Надо сказать, что такой характер соответствует современным канонам звучания домашних кинотеатров из высшей лиги, как правило, собранных на базе компонентов и комплектующих из сегмента профессионального аудио. И к такому воспроизведению тяготеет большинство брендов акустики и усилителей на рынке элитных домашних кинозалов, потому что оно дает исключительную точность звучания, а также максимальный реализм кинотеатральных эффектов. Но так уж повелось, что хороший звук должен волновать, и чем звук лучше, тем чувств больше, а одной точности воспроизведения для эмоционального звучания оказывается недостаточно. Нужно что-то еще, какая-то малость, в умении преподнести которую и заключается талант создателей лучших усилителей и акустических систем.
RCA-разъемы и акустические клеммы, усилителя изготавливаются из медно-бериллиевого сплава
Усилитель Starke Sound A7 Mark II по манере воспроизведения отбрасывает прочь сложившиеся традиции, заменяя скупую линейность и педантичную отработку деталей, более живой и страстной манерой исполнения. И, как ни странно, этот подход великолепно работает, даже в кино. Да, у отдельных представителей многоканального братства, обычно гораздо более дорогих, чем герой нашего обзора, можно встретить более скоростную атаку, особенно внизу, большую напористость и обостренное внимание к самым мелким подробностям. Однако A7 Mark II где-то немного уступая, выигрывает в остальном, предъявляя необоримые козыри. Объемная панорама окружающего звука или музыкальная сцена в стерео строится американцем на редкость элегантно: размашисто, с великолепной перспективой, точнейшей локализацией образов и воздушным, осязаемым пространством. Виртуальная картина магическим образом овеществляется, а сцена, подступая и заключая зрителя в себя, затем разбегается, кажется, в бесконечность. По крайней мере, вполне четко прорисовывая даже самые дальние планы.
Воспроизведение обладает высоким разрешением, но не это главное, ‒ тембровая палитра роскошна по натуральности и фактуре, а голоса в фильмах и вокал в музыкальных отрывках восхищают выразительностью. Усилитель A7 Mark II совершенно не подчеркивает сибилянты, чистый звонкий верх лишен жесткости, которая поначалу может привлекать, обостряя впечатление, но неизменно утомляет при продолжительном прослушивании. А в музыкальных фрагментах многоканальный аппарат вдруг выдал столь элегантные и гладкие звуковые переходы, что у нас закралось сомнение, не подменили ли наш «А седьмой» на высококлассный аудиофильский стереоусилитель с теплой и отзывчивой, «аналоговой» серединой. Плотный и рельефный бас A7 Mark II однородно заполняет все помещение. Бас монолитен, но при этом гибок, и прекрасно контролируется от самых низов. В общем, по артистизму воспроизведения усилитель Starke Sound сильно напоминает благородную аристократию «хай-энда», разве что редко у кого из ее представителей бывает столь развитая басовая мускулатура и свободная динамика, только у очень высококлассных аппаратов.
Выводы
Словно подтверждая свою уникальность, единственного 7-канального усилителя в мире с выходным каскадом в А-классе, Starke Sound A7 Mark II обладает для многоканального усилителя феноменально универсальным, выразительным и динамичным звучанием, восхищающим одновременно и в кино, и в музыке.
25.06.2019
Технические характеристики
|
Модель
|
7-канальный усилитель мощности
|
Выходная мощность (Вт)
|
240/480 (8/4 Ом) на канал
|
Частотный диапазон (Гц)
|
<5-50k (±0.1 дБ)
|
THD
|
<0.045% (1 кГц, 480 Вт, 4 Ом)
|
Сигнал/Шум (дБ)
|
>115 (А-взв.)
|
Аналоговые входы
|
7х RCA, 7x XLR
|
Входной импеданс (Ом)
|
105k/210k (RCA/XLR)
|
Чувствительность
|
2.4 В (RMS)
|
Акустические выходы
|
7х (импеданс <0.013 Ом)
|
Габариты ВхШхГ (мм)
|
280 х 437 x 455
|
Вес (кг)
|
63.5