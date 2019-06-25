Домашняя техника Starke Sound A7 Mark II: многоканальный усилитель в классе А тестовый обзор 7-канального усилителя

мощности Starke Sound A7 Mark II

Цена (на момент публикации): Starke Sound A7 Mark II ‒ 699 000 руб. Официальный дистрибьютор в России - компания DEUS-HiFi Молодая американская компания Starke Sound была основана в 2009-ом году в Калифорнии. Бренд ворвался на рынок высококачественной акустики, объединив идеи современного дизайна и передовых технологий со здравой маркетинговой политикой, предлагая продукцию по вполне гуманным ценам. Ключом к успехам компании стал полный цикл разработки и производства: исследовательский отдел и фабрика Starke Sound находятся рядом в городке Гардена, что расположен к югу от Лос-Анджелеса. Компания самостоятельно разрабатывает и собирает динамики, разделительные фильтры и корпуса громкоговорителей, включая финишную отделку дорогими красками, сама придумывает дизайн акустических систем. На стороне приобретается лишь элементная база, однако в дело идут только лучшие материалы и комплектующие. Такая вертикальная организация работы позволяет компании не только контролировать от и до качество выходящей продукции, но и быстро проводить полезные модификации. Поэтому у компании есть опция изготовления уникальной акустики на заказ под конкретные клиентские проекты. С усилителями Starke Sound связана любопытная история. Из хроник компании следует, что выпуск усилителей первоначально не планировался, но Starke Sound невольно стала заложницей собственной философии: оказалось, что достойные усилители сторонних производителей обычно стоят заметно дороже акустических систем Starke, а усилители сходной стоимости не раскрывают потенциал акустики. При этом клиентов трудно убедить переплачивать, покупая к акустике усилители из более высокой ценовой категории. Таким образом, Starke Sound снова пришлось делать все самой. Первый многоканальный усилитель Starke Sound появился в 2014-ом году и назывался A7-450: 7 каналов мощностью 450 Вт (4 Ом) каждый. Каждый канал усилителя был сделан отдельным модулем со своим блоком питания, полностью балансной схемой и системой тепловой защиты, включающей радиатор и вентилятор с регулируемой скоростью вращения (при небольшой нагрузке вентилятор автоматически отключался). Но более всего усилитель выделялся тем, что до 50 Вт работал в классе А, лишь затем переходя в класс АВ, став, единственным 7-канальным усилителем А-класса в мире. Спустя несколько лет первоначальный усилитель был доработан, превратившись в модель Starke Sound А7 Mark II, кроме него был создан стереоусилитель Starke Sound A2 и многоканальный усилитель D-класса Starke Sound D7-300. О второй версии усилителя A7 мы расскажем в этом обзоре, а буквально следующим материалом на нашем сайте пойдет статья про усилитель D7. семь модулей-моноблоков под верхней крышкой A7 Mark II Итак, что из себя представляет усилитель Starke Sound А7 Mark II, и чем он лучше предшественника. Концепция, общий дизайн устройства и конфигурация остались неизменными, однако по мелочам изменения коснулись практически всей конструкции усилителя. Из очевидного, вторая версия усилителя стала на 9 кг тяжелее (63.5 кг), на 30 Вт мощнее (480 Вт/канал с нагрузкой 4 Ом), при той же неравномерности отклика заметно расширилась частотная полоса ‒ от 5 Гц до 50 кГц по уровню ±0.1 дБ, уменьшилось энергопотребление в неактивных режимах (Standby – 0.9 Вт, Idle ‒ 280 Вт). За счет чего были достигнуты перечисленные улучшения: новый выходной каскад с более мощными транзисторами, новые тороидальные трансформаторы в блоке питания, улучшенные комплектующие. Модульная архитектура усилителя была перестроена, став удобнее для обслуживания, теперь любой моноблок можно элементарно заменить без разборки большей части устройства. Из-за того что корпус стал несколько выше и была переделана схема расположения вентиляторов, усилитель стал лучше охлаждаться, даже при том, что инженеры Starke Sound сократили количество вентиляторов, уменьшив тем самым возможный шум при пиковых нагрузках. В каждом модуле схема аналогового усиления теперь физически разделена с блоком питания и экранирована от него, чтобы минимизировать возможность электромагнитных наводок. Внутренняя разводка сделана кабелем из бескислородной меди чистоты 6N. один усилительный модуль A7 Mark II Посмотрим на аппарат со стороны. Как многие усилители Starke Sound A7 Mark II имеет лаконичный дизайн: черная лицевая панель с вертикальной полоской-индикатором и серебристой горизонтальной полосой, протянувшейся по всей ширине фасада. Кроме кнопки включения аппарата впереди ничего нет. Разъемы на обратной стороне выстроились рядами согласно расположению модулей в корпусе усилителя: 7 пар акустических выходов и 7 пар линейных входов с разъемами RCA и XLR. В каждой паре тип задействованного входа выбирается тумблером. Слева на задней панели приютились вход-триггер с переключателем, сетевое гнездо и клавиша питания. Балансные входы укомплектованы позолоченными разъемами Neutrik XLR, в несимметричных входах RCA используются дорогие разъемы из медно-бериллиевого сплава с позолотой. Из этого же сплава изготавляют и акустические клеммы усилителя. Сплав меди и бериллия соответствует военным стандартам, отличаясь не только отличной проводимостью, но и чрезвычайной долговечностью. задняя панель усилителя Впечатления Тестовые фрагменты 1. трейлер «Джон Уик 2»

2. трейлер «Величайший шоумен»

3. трейлер «Богемская рапсодия»

4. трейлер «Книга Илая»

5. CD Dream Theater «Images and Words» ATCO Records

6. CD Jordi Savall et all. «Harmonie Universelle II» AliaVox

7. CD Yoel Levi/Atlanta Symphony Orchestra «Stravinsky: le Sacre du Printemps» TELARC За помощь в организации тестирования 7-канального усилителя мощности Starke Sound A7 Mark II благодарим лично Антона Заднепрянного и компанию «Акустические решения», в демонстрационной комнате которой проходило прослушивание. Starke Sound A7 Mark II встраивался в существующую систему шоу-рума, подменяя исходный усилитель на LCR-каналах, акустика которых подключалась методом «бай-ампинга». Если изучать рынок усилителей, предназначенных для многоканальных систем и особенно для премиальных домашних кинозалов, выяснится, что 9 из 10 компонентов исповедуют мониторный стиль воспроизведения, а добрая половина из них сделана на усилительных модулях D-класса. И в этом нет ничего удивительного. Большого запаса мощности, детальности и энергетической эффективности усилителя обычно с лихвой хватает для хорошего кинотеатрального звука. Понятно, что самые лучшие и дорогие многоканальные аппараты могут дать больше мощности, деталей и так далее, но от общей звуковой парадигмы не отходят: звук передают в прохладно-нейтральной манере, предельно информативно, контрастно, демонстрируя хлесткую атаку и очень быстрый, хотя и суховатый бас. Надо сказать, что такой характер соответствует современным канонам звучания домашних кинотеатров из высшей лиги, как правило, собранных на базе компонентов и комплектующих из сегмента профессионального аудио. И к такому воспроизведению тяготеет большинство брендов акустики и усилителей на рынке элитных домашних кинозалов, потому что оно дает исключительную точность звучания, а также максимальный реализм кинотеатральных эффектов. Но так уж повелось, что хороший звук должен волновать, и чем звук лучше, тем чувств больше, а одной точности воспроизведения для эмоционального звучания оказывается недостаточно. Нужно что-то еще, какая-то малость, в умении преподнести которую и заключается талант создателей лучших усилителей и акустических систем. RCA-разъемы и акустические клеммы, усилителя изготавливаются из медно-бериллиевого сплава Усилитель Starke Sound A7 Mark II по манере воспроизведения отбрасывает прочь сложившиеся традиции, заменяя скупую линейность и педантичную отработку деталей, более живой и страстной манерой исполнения. И, как ни странно, этот подход великолепно работает, даже в кино. Да, у отдельных представителей многоканального братства, обычно гораздо более дорогих, чем герой нашего обзора, можно встретить более скоростную атаку, особенно внизу, большую напористость и обостренное внимание к самым мелким подробностям. Однако A7 Mark II где-то немного уступая, выигрывает в остальном, предъявляя необоримые козыри. Объемная панорама окружающего звука или музыкальная сцена в стерео строится американцем на редкость элегантно: размашисто, с великолепной перспективой, точнейшей локализацией образов и воздушным, осязаемым пространством. Виртуальная картина магическим образом овеществляется, а сцена, подступая и заключая зрителя в себя, затем разбегается, кажется, в бесконечность. По крайней мере, вполне четко прорисовывая даже самые дальние планы. Воспроизведение обладает высоким разрешением, но не это главное, ‒ тембровая палитра роскошна по натуральности и фактуре, а голоса в фильмах и вокал в музыкальных отрывках восхищают выразительностью. Усилитель A7 Mark II совершенно не подчеркивает сибилянты, чистый звонкий верх лишен жесткости, которая поначалу может привлекать, обостряя впечатление, но неизменно утомляет при продолжительном прослушивании. А в музыкальных фрагментах многоканальный аппарат вдруг выдал столь элегантные и гладкие звуковые переходы, что у нас закралось сомнение, не подменили ли наш «А седьмой» на высококлассный аудиофильский стереоусилитель с теплой и отзывчивой, «аналоговой» серединой. Плотный и рельефный бас A7 Mark II однородно заполняет все помещение. Бас монолитен, но при этом гибок, и прекрасно контролируется от самых низов. В общем, по артистизму воспроизведения усилитель Starke Sound сильно напоминает благородную аристократию «хай-энда», разве что редко у кого из ее представителей бывает столь развитая басовая мускулатура и свободная динамика, только у очень высококлассных аппаратов. Выводы Словно подтверждая свою уникальность, единственного 7-канального усилителя в мире с выходным каскадом в А-классе, Starke Sound A7 Mark II обладает для многоканального усилителя феноменально универсальным, выразительным и динамичным звучанием, восхищающим одновременно и в кино, и в музыке. 25.06.2019 Технические характеристики Модель 7-канальный усилитель мощности

Starke Sound A7 Mark II Выходная мощность (Вт) 240/480 (8/4 Ом) на канал Частотный диапазон (Гц) <5-50k (±0.1 дБ) THD <0.045% (1 кГц, 480 Вт, 4 Ом)

<0.15% (20 кГц, 480 Вт, 4 Ом) Сигнал/Шум (дБ) >115 (А-взв.) Аналоговые входы 7х RCA, 7x XLR Входной импеданс (Ом) 105k/210k (RCA/XLR) Чувствительность 2.4 В (RMS) Акустические выходы 7х (импеданс <0.013 Ом) Габариты ВхШхГ (мм) 280 х 437 x 455 Вес (кг) 63.5