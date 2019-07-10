Домашняя техника Starke Sound D7-300: компактный усилитель с суммарной мощностью каналов свыше 2 кВт тестовый обзор 7-канального усилителя

мощности Starke Sound D7-300

Цена (на момент публикации): Starke Sound D7-300 ‒ 219 900 руб. Официальный дистрибьютор в России - компания DEUS-HiFi усилитель мощности Starke Sound D7-300 - 7 каналов в D-классе мощностью 300 Вт (4 Ом) Калифорнийский бренд Starke Sound начинал свой путь с разработки высококачественных акустических систем (тем, кто хочет больше узнать о компании, советуем обратиться к нашей презентации «Starke Sound ‒ союз высоких технологий и дизайна»). Интерес к собственным усилителям появился у Starke Sound гораздо позже: первый усилитель компания выпустила только в 2014-ом году. Хотя американцы не стремятся к узкой специализации, направление домашних кинотеатров они всегда рассматривали как первоочередное, поэтому производство усилителей было начато с многоканального аппарата. Семиканальный Starke Sound A7 явился настоящим открытием в мире усилителей, став, вероятно, единственным устройством с таким количеством каналов, работающим в А-классе. В том, что усилитель ‒ фантастический, мы смогли убедиться лично на примере второй, улучшенной версии Starke Sound A7 Mark II. Однако при всех своих неоспоримых достоинствах A7 Mark II не везде уместен: размеры, вес, мощность и, наконец, высокая стоимость ‒ этот усилитель отлично вписывается в High End аудиосистему или элитный домашний кинозал, но для проектов не столь амбициозных нужен усилитель попроще: небольшой, не такой мощный и более доступный по цене. Так руководством компании было принято решение начать разработку усилителя Starke Sound D7, который бы по всем параметрам подходил к моделям семейства H1 Elite, «хай-файным» колонкам линейки Brio и архитектурной акустике. внушает уважение корпус D7-300, выполненный из алюминиевых панелей толщиной более 5 мм Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, ‒ на создание нового усилителя у конструкторов Starke Sound ушло три года. Для воплощения требуемых характеристик, в особенности касающихся компактности корпуса и высокой эффективности, инженеры компании логично остановились на схеме D-класса, призвав на помощь специалистов Bang&Olufsen. В пользу B&O, читай фирменной технологии импульсных каскадов усиления ICEpower, говорил не только огромный опыт разработчиков и широкое распространение их продукции. Усилители ICEpower имеют ряд выгодных особенностей, например, аналоговое управление тактового автогенератора, реализованное с помощью целой системы обратных связей, особую роль в которой играет сигнал ОС, поступающий с самого выхода усилителя (уже после аналогового фильтра). Схема ICEpower подавляет нелинейность, дает защиту от помех, идущих со стороны блока питания, и обеспечивает усилителю низкий выходной импеданс. Последний пункт гарантирует, что производительность усилителя не зависит от импеданса подключенной к нему акустики. Если бы в Starke Sound полностью положились на фирменные решения B&O, как поступают многие производители, они бы применили модули ICEpower с уже интегрированными в них источниками питания, получив при этом добротное, но совершенно типовое звучание, неотличимое от большого количества моделей, сделанных по той же технологии. Конечно же, в Starke Sound не пошли по очевидному пути, захотев обставить конкурентов. В интернете можно найти комментарии главного конструктора компании Дэна Уиггинса (Dan Wiggins) по этому поводу. В усилителе D7 применены несколько практик, улучшающих воспроизведение, которым, тем не менее, многие производители не уделяют должного внимания, ‒ это раздельные блоки питания для сигнальной и контрольной части схемы, продуманная архитектура и повальное экранирование важных узлов, нивелирующее взаимовлияние каналов. Но самое важное, для D7 был создан очень качественный импульсный блок питания, который переключается с частотой более чем на порядок превышающей ту, что можно встретить в среднестатистических устройствах D-класса. D7-300 оснащен сенсорными кнопками, скрытыми на фасаде ниже ярких светодиодных индикаторов Что получилось у Starke Sound в итоге: усилитель D7-300 имеет 7 каналов мощностью 300 Вт каждый (с нагрузкой 4 Ом), что в сумме дает 2.1 кВт! При этом D7 имеет весьма скромные габариты ‒ 80 x 430 x 275 мм (ВхШхГ) и скромный для таких показателей мощности вес ‒ всего 5.6 кг. Взгляд привлекает необычно толстый профиль алюминиевых панелей, из которых выполнен корпус усилителя, ‒ толщина составляет более половины сантиметра. Причем верх и бока аппарата изготовлены в виде цельной, изогнутой в нужных местах панели. Столь же толстая металлическая «плита» шасси крепко стоит на четырех ножках, ‒ чтобы не выбиваться из стиля, они тоже сделаны из алюминия. Под почти зеркальной лицевой панелью ярко горят разноцветные индикаторы: в центре ‒ длинная зеленая черта, по сторонам ‒ красные столбики числом 7, отображающие загруженность каналов. Вертикальную черту из зеленых светодиодов, можно назвать фирменным знаком усилителей Starke Sound, ‒ такая же особенность дизайна есть у модели A7 Mark II. Гладкость фасада D7-300 легко может обмануть, внушив ошибочную мысль об отсутствии каких-либо элементов управления. Просто эти элементы хорошо замаскированы, потому что отданы сенсорным кнопкам. По центру фасада находится импровизированная клавиша «спящего» режима, под индикаторами каналов ‒ клавиши деактивации усилительных выходов. Есть, правда, нюанс ‒ четыре сенсорные кнопки на 7 каналов усилителя, поэтому трем клавишам приходится отвечать сразу за два выхода и только клавиша седьмого канала ‒ индивидуальная. в набор разъемов D7-300 входят, помимо несимметричных входов RCA, балансные входы XLR Задняя панель Starke Sound D7 организована следующим образом: справа располагаются гнездо и кнопка питания от электросети, а также вход-триггер, оставшееся место занимают выстроившиеся в две линии разъемы. Нижний ряд составлен из акустических клемм, вверху же, чередуясь, стоят несимметричные (RCA) и балансные (XLR) разъемы линейных входов. Впечатления Тестовые фрагменты 1. трейлер «Джон Уик 2»

2. трейлер «Величайший шоумен»

3. трейлер «Богемская рапсодия»

4. трейлер «Книга Илая»

5. CD Dream Theater «Images and Words» ATCO Records

6. CD Jordi Savall et all. «Harmonie Universelle II» AliaVox

7. CD Yoel Levi/Atlanta Symphony Orchestra «Stravinsky: le Sacre du Printemps» TELARC За помощь в организации тестирования 7-канального усилителя мощности Starke Sound D7-300 благодарим лично Антона Заднепрянного и компанию «Акустические решения», в демонстрационной комнате которой проходило прослушивание. Starke Sound D7-300 встраивался в существующую систему шоу-рума, подменяя исходный усилитель на LCR-каналах, акустика которых подключалась методом «бай-ампинга». В процессе воспроизведения особенно зубодробительных фрагментов, насыщенных мощным низкочастотным звуком, усилитель основательно нагружается и греется, становится теплым, но не более. Толстый корпус, служащий прекрасным радиатором, хорошо рассеивает тепло, не говоря уже о замечательной эффективности каскадов D-класса. Так что, даже экстремальные режимы работы никак не сказываются на производительности усилителя. По звучанию Starke Sound D7-300 – энергичный усилитель, четкий, обладающий быстрым басом и хлестким верхом. Усилитель прекрасно знает, как произвести впечатление на зрителя в кино: артикулированная подача спецэффектов, разборчивые голоса, хорошо очерченная панорама с точной локализацией образов, в том числе движущихся. Звук детален и вполне правдоподобен по динамике, без напряжения охватывая зрителя, погружая его в атмосферу кинокартины. В музыке звук Starke Sound D7-300 старательно равномерен, весьма близок к нейтральности за исключением небольшой возбужденности дискантов и легкого акцента на сибилянтах. Из-за этого экспрессивные моменты, те же оркестровые тутти на пике амплитуды, могут получаться немного взвинченными. В то же время воспроизведение в середине спектра несколько сдержано в плане эмоций. С другой стороны, немного привыкнув к педантичной манере усилителя, его звук начинаешь ценить за отменную разборчивость, за то, что усилитель не прочь показать рельефную мускулатуру собранного баса, за хорошую атаку, развернутую, широкую сцену и ясное разделение инструментов в сложных композициях. Разве что по глубине протяженность сцены могла бы чуть добавить. Но, если подумать, отмеченные нами шероховатости воспроизведения D7 в обычной ситуации мы могли бы вообще пропустить, заметными они становятся лишь на фоне великолепного звучания A7 Mark II, так как оба усилителя прослушивались в одной сессии и невольно сравнивались. Да, рядом с гораздо более статусным «братцем» звучание D7 оказывается не таким возвышенным и лишенным некоторых изящных материй, как то бархат тембров, шелковая гладкость верхов, воздушность музыкальной сцены ‒ эпитетов, которыми обычно награждают аудиофильские усилители, с придыханием описывая их звук. В общем, нет ничего странного в том, что D7 звучит не так изысканно в сравнении с A7 Mark II, наоборот, стоило удивляться, если бы было по-другому. А вот в своей категории, особенно среди импульсных усилителей, звук Starke Sound D7-300 оставляет сильное впечатление. И тут показателен еще один момент. Сразу после тестов мы, не заглядывая заранее в прейскурант, попытались прикинуть стоимость усилителей Starke Sound. И что вы думаете, за A7 Mark II мы были готовы отдать несколько больше, чем он реально стоит, но не существенно, ‒ понятно, что элитный усилитель просто так не подарят. А вот D7 мы оценили примерно в два раза дороже его настоящей стоимости, ‒ для своих возможностей этот усилитель оказался на удивление недорогим. Выводы Многие все еще недооценивают устройства D-класса, однако технологии не стоят на месте, непрерывно развиваясь и улучшаясь. Усилитель Starke Sound D7-300 тоже использует импульсные технологии, позволившие внедрить в сравнительно небольшой и легкий корпус 7 каналов мощностью 300 Вт. Но мощность усилителя D7 хоть и важный показатель, но не определяющий, главное в нем ‒ высокое соотношение качества и цены: играет усилитель хорошо, а стоит недорого. 10.07.2019 Технические характеристики Модель 7-канальный усилитель мощности

Starke Sound D7-300 Выходная мощность (Вт) 150/300 (8/4 Ом) на канал Частотный диапазон (Гц) 7-20k (±0.8 дБ) THD+N 0.002% (10Вт, 8 Ом, 1 кГц, усил. всех каналов)

0.05% (150 Вт, 20-20k Гц, 8 Ом)

0.05% (300 Вт, 20-20k Гц, 4 Ом) Сигнал/Шум (дБ) 115 (А-взв.) Аналоговые входы 7х RCA, 7x XLR Входной импеданс (Ом) 3.72k (RCA/XLR) Выходной импеданс (Ом) <0.1 (10-20k Гц) Акустические выходы 7х Габариты ВхШхГ (мм) 80 х 430 x 275 Вес (кг) 5.6