Домашняя техника Тенденции CEDIA 2017. Есть ли будущее у индустрии домашних инсталляций? Текст: Олег Люгин Посещение выставки CEDIA 2017, которая в этом году прошла в американском Сан-Диего, как обычно, дало возможность познакомиться с множеством интересных продуктов и решений для сегмента домашних инсталляций, однако вместе с этим натолкнуло на серьезные размышления о том, что вообще происходит в данной индустрии, и какое будущее ее ждет. Мнение, которое мы изложим в данной статье, совсем небесспорное и, честно говоря, мы не уверены, что оно понравится нашим друзьям и коллегам, которые занимаются проектированием и установкой систем мультирум, управления, домашней автоматизации и т.д. Мы будем признательны, если вы поделитесь с нами своими соображениями касательно перспектив данной отрасли и с удовольствием обсудим их, например, на странице AVREPORT.ru в Facebook. Надо сказать, что CEDIA Expo является очень показательным мероприятием – данная выставка, конечно, уступает по своим масштабам Integrated Systems Europe, которая ежегодно проходит в Амстердаме, но ориентирована она именно на сегмент частных инсталляций, в то время как ISE расширяется в первую очередь за счет производителей решений для коммерческих объектов.

Итак, какое же будущее ожидает рынок массовых домашних инсталляций? Давайте немного пофантазируем, но сначала приведем аналогию, которая родилась именно в Сан-Диего. Эта фантазия пока что не про наши российские реалии, а скорее про американские, но понятно, что их рыночные тенденции рано или поздно отразятся и на нашем бизнесе.



Казалось бы, причем здесь такси?

Сан-Диего оказался еще одним крупным американским городом, где на улице практически не видно такси. Вместо такси все используют Uber. Uber кардинально поменял способ передвижения в городе, это быстро, удобно и дешево. Когда-то давно, когда не было GPS навигаторов, мобильного интернета и мобильных приложений, да и iPhone еще не продавался, таксисты зарабатывали в Сан-Диего неплохие деньги. Знание города, умение ездить без бумажной карты, лицензия таксиста и специальные автомобили, которые заметны на улицах города — это была целая культура, профессия и способ заработка денег для большого количества людей. Что изменилось с тех пор? Всё. Знания городских кварталов и улиц оказались ненужными с появлением навигаторов, которые с приходом iPhone и Google Maps оказались в руках у каждого первого человека на улице. Централизованное приложение, позволяющее вызвать машину для поездки из любой точки А в любую точку Б сделало ненужным диспетчерские службы, а возможность получить заказ любому человеку с водительскими правами и исправным автомобилем вынесло окончательный приговор традиционному сервису такси. Теперь, попросив консьержа в гостинице вызвать такси, в лучшем случае получаешь вопросительный изгиб брови «мистер большой оригинал», а в худшем вопрос «Зачем вам такси? У нас все пользуются Uber, это гораздо удобнее!». Безусловно, таксисты не сдавались и пытались отстаивать свои права на заработок — бастовали, в отдельных городах перекрывали движение и даже громили машины, работавшие с Uber. Но против глобальной тенденции бороться практически невозможно, и вот уже многие вчерашние таксисты сели на Uber и смирились с существенной потерей заработка — ведь тарифы ниже, ценность их знаний и труда стала меньше, а желающих подзаработать стало гораздо больше. Теперь давайте посмотрим немного в будущее и сложим два плюс два. Предположим, что еще один hi-tech гигант, например, Tesla, активно тестирующая функцию автопилота в своих автомобилях, придет к Uber и скажет: «ребята, а не хотите ли вы взять у нас в лизинг десяток другой тысяч автомобилей с автопилотами — ведь вам теперь не надо будет делиться заработком с водителями»? Думаем, что ответ будет однозначным, и вряд ли он понравится водителям Uber. Только бастовать уже будет бесполезно, автопилоты, сами забирающие пассажиров и заезжающие на электрозаправки заменить разряжающиеся аккумуляторы, автопилоты, работающие 24/7, делающие перерыв только на сервисное обслуживание и замену шин — это совершенно другое измерение бизнес модели пассажирских перевозок. Да, это будущее, но не такое уж и отдаленное. Вспомните — всего 10 лет назад был показан первый iPhone, а многим из нас кажется, что он был всегда. Так хорошо он вошел в нашу реальность и вызвал бешеное привыкание — телефон с дисплеем, моментальным доступом к практически любой информации в течение нескольких секунд, точный навигатор в любой точке мира, портативный аудио-видео плеер, будильник, фото и видео камера — список бесконечен. И если вы все еще думаете что это будущее, которого вы не застанете, то вот вам простой факт. 7 сентября 2017 года Конгресс США принял федеральный законопроект, регламентирующий использование беспилотных автомобилей на всей территории США, по которому в течение 2018 года на дороги общего пользования в США может выехать до 25'000 «беспилотников».



Упрощение инсталляционного рынка

Теперь давайте вернемся к основной теме нашего материала — индустрии домашней автоматизации и развлечений. Не секрет, что планшеты и телефоны уже составили приличную конкуренцию традиционным программируемым пультам с кнопками и специализированным тачпанелям в части управления многочисленными устройствами в современных домах и квартирах. Все производители контроллеров для домашней автоматизации, посопротивлявшись, сдались и либо позволяют использовать iOS и Android устройства как панели интерфейсов (бесплатно, либо за очень небольшие суммы). Первые шаги к «приручению» были сделаны. Второй шаг не заставил себя ждать — Apple HomeKit – среда для разработки приложений и физических устройств для управления домом от Apple была представлена еще в 2014 году, то есть три года назад, что для нашего стремительно развивающегося рынка довольно большой срок. Первые устройства появились уже в 2015 — робкие ростки, довольно быстро превратившиеся в целую экосистему, насыщенную разнообразными продуктами — от известных и заслуженных игроков рынка, таких как Philips и Lutron, до массы новых, таких как Elgato, iDevices и прочих. В ассортименте - и устройства ввода информации (датчики и сенсоры), и вывода (реле, розетки, переключатели и диммеры). В качестве интерфейса — всем понятный и уже привычный iPhone/iPad, в качестве базового контроллера — AppleTV. Но Apple - это Apple, это не для всех, это для гиков, хипстеров и пр. Что происходит с Android? Да то же самое. Чуть позже появился Google Home. Да и Amazon не отстает со своей Alexa. Только в связи с тем, что у Amazon нет своего телефона, то и управление — голосовое, через эту самую умную колонку. Вообще стоит заметить, что три огромные корпорации, имеющие три разных подхода к клиенту и разные точки старта (Apple – компания больше «железная», Google – начал с «софта», Amazon – вообще торговая площадка) – сошлись в одном направлении — разработке решений для автоматизации домов. Причины этого, кстати, вполне понятны. У каждого человека есть дом (ну, почти), и в этот дом покупается немало всего. Почему бы не освоить этот огромный рынок? Тем более, что у каждой из трех корпораций есть немало лояльных клиентов (есть прямой выход на клиента, что крайне ценно и крайне редко встречается в традиционной модели бизнеса CI), есть большое количество денег (гораздо больше чем у любой компании, играющей только на рынке AV и CI) и, что самое ценное, — огромное количество ОЧЕНЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ программистов. Программисты делают SDK, после чего маленькие стартапы и большие монстры делают большое количество совместимого железа. Да не может такого быть, скажете вы. Может. Я настроил простейший климат контроль в комнате с помощью температурного датчика Elgato ($49), переключаемой розетки (iDevices, 99$), в которую включил обогреватель, и телефона с Apple HomeKit примерно за 7 минут. Бонусом я могу включить торшер, подключенный ко второй розетке голосом - с помощью Siri, а когда дойдут руки, попробую сделать включение и выключение торшера с помощью геолокации, когда я буду подходить или удаляться от своего дома. Уверен, кстати, что это не займет много времени.

Продолжая, отметим, что в этом году на открывающей CEDIA традиционной конференции Keynote главным спикером был технический директор Amazon. Основной посыл выступающего к инсталляторам был следующий — спасибо вам, ребята - члены CEDIA, у вас отличная организация, и когда наши пользователи будут сталкиваться с проблемами при подключении наших устройств, мы будем иметь вас в виду. Т.е. «мы, Amazon, продадим железо нашим клиентам, продадим услуги нашим клиентам, но если наши клиенты не смогут сами настроить наши очень простые устройства, то мы дадим вам немного денег за то, что вы поможете нашим клиентам их подключить». А в выставочном зале стоял умный трейлер (передвижной дом), напичканный полным набором умных устройств от Amazon и Intel. От кофеварки до маленького кинотеатра. И все управлялось голосом через Amazon Alexa. Трейлер, конечно, не дом, но вопрос масштабируемости решается довольно давно — новые роутеры и контроллеры, wi-fi и Ethernet свитчи становятся все быстрее, все надежнее и все дешевле. Комплект из 3 роутеров одного из последних протоколов wi-fi 802.11 a/c с пиковой передающей способностью более гигабита и дальностью более сотни метров по воздуху способен обслужить дом средних размеров без особых проблем. Стоимость такого решения от Google – всего 300 долларов в США.



«Уберизация» инсталляционного рынка

Возвращаясь к аналогии с Uber, - мы сейчас на этапе, когда знания протоколов и умение программировать домашние контроллеры, как и знание города без навигатора и бумажной карты, стремительно начинает обесцениваться. Для подключения беспроводного датчика не нужна лицензия, да и заменить выключатель в стене на такой же, но с wi-fi модулем — не самая сложная задача для электрика. Это прямая аналогия с лицензиями таксистов и желтыми машинами с романтическими зелеными глазками и шашечками. По некоторым прогнозам, массовый рынок автоматизации в США будет потерян для инсталляционных компаний в течении 3-5 лет. Безусловно, останутся средне-большие и огромные дома, где нужны комплексные решения, скорее всего даже останутся не очень большие дома, возводящиеся с нуля, ибо провода, конечно, надежнее, и сделать все с самого начала проще на проводах, нежели оставлять на потом, но массовый рынок в США — это рынок домов, которые куплены готовыми и подлежат в лучшем случае “renovation” - ремонту. И тут пара-тройка датчиков, пара видеокамер, пяток диммеров и переключателей в нужных местах за сумму, не превышающую 1-2 тысяч долларов, а самое главное, никаких затрат на работу персонала — это уже Uber вместе с Tesla.

Безусловно, у России особенный путь. С одной стороны, очень обидно за то, как мы в 21 веке, будучи самой большой, самой ядерной, самой читающей державой, никак не можем наладить работу самых простых процедур. С другой стороны, как ни странно, наша инерционность дает нам особый статус своеобразного заповедника. Прямые отгрузки в Россию коммерческих объемов продукции не работают, точнее, работают, но не так, как в Европе — то заведи кабинет и сделай описания, то съезди на таможню объясни, что такое тебе отправили. Опять же рынок наш сейчас далеко не лучшей форме и малоинтересен большим корпорациям — они придут к нам, безусловно, но после того, как поделят старушку Европу и Азию. Поэтому у нас есть немного времени подумать, что мы делаем, как мы делаем и самое главное — что и как делать дальше.