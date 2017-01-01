Тест портативной АС звукоусиления JBL Eon One
Цена: по запросу
Eon One бренда JBL by HARMAN ‒ акустическая система нового поколения, объединяющая в одном портативном устройстве усилители, сабвуфер, съемную колонну с линейным массивом высокочастотных излучателей и 6-канальный микшер. При этом создатели позаботились о том, чтобы устройство «все в одном» было легким и без проблем переносилось с места на место. В принципе, АС подобного типа (сабвуфер с колонной широкополосных излучателей) не являются уникальными и предлагаются несколькими производителями. Но в JBL придумали простой и удобный способ походной компоновки, когда секции разборной «башни» помещаются в специальный отсек на обратной стороне сабвуфера. JBL Eon One можно поднять и перенести даже одной рукой (вес устройства составляет 18.5 кг).
JBL Eon One
- комплекс из сабвуфера и колонны
с массивом линейных излучателей. В нижний
модуль встроен усилитель и 6-канальный микшер
Столь мобильная аудиосистема как Eon One может применяться в самых разных ситуациях: кафе, бары, караоке, спортивные залы, танцевальные школы, сопровождение свадеб или других мероприятий, выступление гастролирующих музыкантов ‒ везде, где нужно озвучить область небольшой или средней площади будь-то помещение или открытое пространство на улице.
НЧ-модуль оснащен 250-мм
динамиком, линейный массив
составлен из 6 излучателей диаметром 51 мм
Аудиосистема состоит из двух основных частей. Нижний кабинет сабвуфера оснащен 250-мм басовым драйвером и электронным блоком, включающим модули усилителей мощностью 250 Вт (НЧ) и 130 Вт (ВЧ). Вторая часть JBL Eon One ‒ это колонна из трех секций. В главную секцию интегрирован линейный массив 6 х 51 мм высокочастотных излучателей, отрабатывающих частотный диапазон свыше 200 Гц. Две промежуточные секции необязательны, их можно использовать по ситуации, просто набирая нужную высоту.
Колонна с линейным
массивом излучателей легко собирается из нескольких частей,
ее высоту можно регулировать, отказавшись от необязательных промежуточных секций
Производитель обещает частотный диапазон от 45 Гц до 18 кГц (по уровню -3 дБ). Максимальное звуковое давление, поддерживаемое JBL Eon One, составляет 118 дБ, что несколько меньше среднестатистических стандартов современного профессионального оборудования, но устройство и не предназначено для работы на больших площадках.
Впечатления
Итог
Акустические системы JBL Eon One ломают представления о том, что достойное звучание может обеспечить только дорогостоящее оборудование с крупными, сложными для перевозки, громкоговорителями. Ничего такого в Eon One нет ‒ функциональные и мобильные аудиосистемы, насколько вообще этот эпитет подходит к профессиональным громкоговорителям подобного назначения, с очень выгодным соотношением качества воспроизведения и цены.
Технические характеристики
|
Модель
|
JBL Eon One
|
Тип
|
портативная АС звукоусиления с сабвуфером и линейным массивом излучателей
|
Кол-во полос
|
2
|
СЧ/ВЧ (мм)
|
линейный микромассив 6х 51, Directivity Control Geometry
|
НЧ (мм)
|
254, фазоинвертор
|
Частоты кроссовера (Гц)
|
200
|
Встроенный усилитель (Вт)
|
250+130 (D-класс)
|
Частотный диапазон (Гц)
|
45-18k (-3 дБ ), 37.5-18.5k (-10 дБ ),
|
Микшер
|
вх 1-2: XLR/6.4 мм лин./мик. - громкость, реверб., тембр-блок НЧ/ВЧ ±12 дБ.
вх 3-4: 2х 6.4 мм/2х RCA - громкость.
вх 5-6: 3.5 мм стерео
|
Выходы
|
2х RCA - рег. уровня
|
Прием потокового аудио
|
Bluetooth
|
Динамический контроль
|
встроен в DSP
|
Пиковое звуковое давление (дБ)
|
118
|
Звуковая направленность (°)
|
100 х 50
|
Габариты ВхШхГ (мм)
|
593 × 369 × 434 (в собр. виде)
|
Вес (кг)
|
18.51