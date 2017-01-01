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Тест портативной АС звукоусиления JBL Eon One

 

Цена: по запросу

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Eon One бренда JBL by HARMAN ‒ акустическая система нового поколения, объединяющая в одном портативном устройстве усилители, сабвуфер, съемную колонну с линейным массивом высокочастотных излучателей и 6-канальный микшер. При этом создатели позаботились о том, чтобы устройство «все в одном» было легким и без проблем переносилось с места на место. В принципе, АС подобного типа (сабвуфер с колонной широкополосных излучателей) не являются уникальными и предлагаются несколькими производителями. Но в JBL придумали простой и удобный способ походной компоновки, когда секции разборной «башни» помещаются в специальный отсек на обратной стороне сабвуфера. JBL Eon One можно поднять и перенести даже одной рукой (вес устройства составляет 18.5 кг).

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JBL Eon One - комплекс из сабвуфера и колонны
с массивом линейных излучателей. В нижний
модуль встроен усилитель и 6-канальный микшер

 

Столь мобильная аудиосистема как Eon One может применяться в самых разных ситуациях: кафе, бары, караоке, спортивные залы, танцевальные школы, сопровождение свадеб или других мероприятий, выступление гастролирующих музыкантов ‒ везде, где нужно озвучить область небольшой или средней площади будь-то помещение или открытое пространство на улице.

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НЧ-модуль оснащен 250-мм динамиком, линейный массив
составлен из 6 излучателей диаметром 51 мм

 

Аудиосистема состоит из двух основных частей. Нижний кабинет сабвуфера оснащен 250-мм басовым драйвером и электронным блоком, включающим модули усилителей мощностью 250 Вт (НЧ) и 130 Вт (ВЧ). Вторая часть JBL Eon One ‒ это колонна из трех секций. В главную секцию интегрирован линейный массив 6 х 51 мм высокочастотных излучателей, отрабатывающих частотный диапазон свыше 200 Гц. Две промежуточные секции необязательны, их можно использовать по ситуации, просто набирая нужную высоту.

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Фишка Eon One - оригинальный способ походной компоновки, складывающей части верхней колонны в отсек НЧ-модуля. В "упакованном" виде система очень компактна!

Принцип излучателей в Eon One, за исключением сильно уменьшенного масштаба, работает ровно так, как в больших концертных аудиосистемах. Ряд динамиков дает широкую дисперсию звука по горизонтали и четкий контроль направленности в вертикальной плоскости, что уменьшает отражения звука от пола и потолка, а также замедляет спад звукового давления при удалении от громкоговорителя. В микромассиве JBL Eon One излучатели расположены по дуге, чтобы увеличить площадь звукового покрытия: запатентованная технология называется Directivity Control Geometry и обеспечивает однородную направленность в диапазоне углов 100º х 50º.

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Колонна с линейным массивом излучателей легко собирается из нескольких частей,
ее высоту можно регулировать, отказавшись от необязательных промежуточных секций

 

Производитель обещает частотный диапазон от 45 Гц до 18 кГц (по уровню -3 дБ). Максимальное звуковое давление, поддерживаемое JBL Eon One, составляет 118 дБ, что несколько меньше среднестатистических стандартов современного профессионального оборудования, но устройство и не предназначено для работы на больших площадках.

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Eon One принимает аудио по Bluetooth
6-канальный микшер

Приборный щиток удобно расположен в верхней части бокса сабвуфера и скрыт в нише. Как мы уже говорили, микшер JBL Eon One рассчитан на 6 каналов, которые разбиты на 2 монофонических входа и 2 входа стерео. Входы неравнозначны, в том смысле, что предоставляют пользователю разные возможности настройки. Входы 1 и 2 оборудованы комбинированными разъемами XLR/6.4-мм джек. Оба входа имеют кнопки переключения линейный уровень/ микрофон, ручки уровня канала, ревербераций, и тембр-блок с регуляторами ВЧ и НЧ (±12 дБ). Эквалайзер при необходимости можно выключить одной кнопкой. Стереовход с каналами 3 и 4 не оборудован эквалайзером, предоставляя только регулятор уровня. Зато к этому входу можно подключать балансные и небалансные источники сигнала (через парные разъемы RCA и джек 6.4 мм). Стереовход с каналами 5 и 6 укомплектован 3.5-мм разъемом мини-джек и предназначен для подключения персональных музыкальных плееров. Впрочем, если в качестве плеера используется смартфон, планшет или ноутбук, потоковое аудио на JBL Eon One удобнее передать с помощью беспроводного интерфейса Bluetooth. Дополнительно устройство имеет мониторный выход с парой разъемов RCA и индивидуальной ручкой громкости, а также ручку «Master Volume» ‒ главный регулятор громкости Eon One.

Впечатления

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За помощь в организации прослушивания акустических систем JBL Eon One благодарим компанию «Яровит М».

 

Весьма неожиданно для столь малогабаритных акустических систем звукоусиления JBL Eon One обладают хорошим запасом громкости и глубоким, крепким басом. По конструкции АС не имеют выделенной среднечастотной секции излучателей ‒ почти весь частотный спектр, кроме нижних частот, озвучивается линейным массивом твитеров, но на общей равномерности воспроизведения это не сказывается. К тому же линейный массив Eon One действительно убирает из звучания АС всякую направленность, обеспечивая широкий, однородный охват и масштабное представление музыкальной сцены. Наконец, нельзя не порадоваться отменной четкости звука на любой громкости, сохранению контроля и нейтральности воспроизведения. Несмотря на портативность конструкции, звучание JBL Eon One не идет на заметные компромиссы по качеству. Придраться можно лишь к некоторому ограничению звуковой динамики и небольшому акценту, подчеркивающему сибилянты. Да и заметить эти огрехи совсем не просто. Нам удалось их почувствовать только в сравнении с аудиосистемой на базе серии PRX800W от JBL, которая будет классом повыше, больше размерами и заметно дороже. Немного проиграть в таком соревновании для JBL Eon One совсем не зазорно.

Итог

Акустические системы JBL Eon One ломают представления о том, что достойное звучание может обеспечить только дорогостоящее оборудование с крупными, сложными для перевозки, громкоговорителями. Ничего такого в Eon One нет ‒ функциональные и мобильные аудиосистемы, насколько вообще этот эпитет подходит к профессиональным громкоговорителям подобного назначения, с очень выгодным соотношением качества воспроизведения и цены.

 

Технические характеристики

 

Модель

JBL Eon One

Тип

портативная АС звукоусиления с сабвуфером и линейным массивом излучателей

Кол-во полос

2

СЧ/ВЧ (мм)

линейный микромассив 6х 51, Directivity Control Geometry

НЧ (мм)

254, фазоинвертор

Частоты кроссовера (Гц)

200

Встроенный усилитель (Вт)

250+130 (D-класс)

Частотный диапазон (Гц)

45-18k (-3 дБ ), 37.5-18.5k (-10 дБ ),

Микшер

вх 1-2: XLR/6.4 мм лин./мик. - громкость, реверб., тембр-блок НЧ/ВЧ ±12 дБ.

вх 3-4: 2х 6.4 мм/2х RCA - громкость.

вх 5-6: 3.5 мм стерео

Выходы

2х RCA - рег. уровня

Прием потокового аудио

Bluetooth

Динамический контроль

встроен в DSP

Пиковое звуковое давление (дБ)

118

Звуковая направленность (°)

100 х 50

Габариты ВхШхГ (мм)

593 × 369 × 434 (в собр. виде)

Вес (кг)

18.51
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