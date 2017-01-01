Тест профессиональных АС звукоусиления JBL PRX835W с сабвуферами JBL PRX818XLFW
Цена: по запросу
Рынок высококачественных громкоговорителей живет не только «хай-фаем», кинотеатральными АС или студийными мониторами, есть еще одна важная и не менее востребованная область ‒ активные портативные системы, в которую входят как колонки для коммерческих систем оповещения так и АС для озвучивания стадионов, концертных залов, клубов и т.д. Именно этой области мы коснемся в этом обзоре. На стадионные масштабы замахиваться не будем, но «взорвать» клубный танцпол техника из этого обзора способна без особого напряжения. Речь пойдет о серии JBL PRX800W. Сам бренд представлять не надо: бренд JBL by HARMAN ‒ крупнейший игрок на рынке громкоговорителей самого разного назначения. А серия PRX800W ‒ новинка продуктового ряда JBL, сделанная с учетом новых технологических тенденций, таких как встроенные усилители D-класса и беспроводное управление по Wi-Fi с помощью специального приложения для мобильных устройств iOS или Android. Кроме того, серия поддерживает технологию Harman Connected PA, посредством которой можно сильно упростить согласование аппаратуры в сложной аудиосистеме, применяемой, например, для звукового сопровождения концерта. Проще говоря, Harman Connected PA реализует принцип «plug and play» (включи и работай) и полный контроль всей системы из одного приложения.
Активные 3-полосные мониторы звукоусиления JBL PRX835W
PRX835W – крупные громкоговорители высотой 938 мм, шириной 446 мм, глубиной 539 мм и массой около 35 кг. Верхний диапазон частот (от 2.1 кГц) озвучивается компрессионным твитером, оснащенным полимерной мембраной диаметром 37.5 мм. За середину частотного спектра от 580 Гц отвечает драйвер диаметром 165 мм. Оба излучателя нагружены на оригинально профилированные рупоры с направляющими 90ºх50º. Низ спектра отрабатывает большой басовик калибра 380 мм. Сумма мощности встроенных в громкоговоритель усилителей составляет 1.5 кВт: 750-ваттный модуль ‒ на басовик, такой же модуль подает мощность на излучатели СЧ/ВЧ-секции. Громкоговоритель обеспечивает пиковое звуковое давление 138 дБ.
Обратная панель модели PRX835W дает доступ к нескольким разъемам, регуляторам и индикатором. Из интересного отметим кнопку «Norm/Boost», которая переключает режим воспроизведения с плоской амплитудно-частотной характеристикой на программу усиления басов и верхних частот. Основная функция кнопки «Connect» ‒ поиск и попытка соединения с беспроводной сетью. Кнопка «Front LED» гасит яркий светодиодный индикатор на фасаде громкоговорителя: эта функция может пригодиться, если АС стоят за акустически прозрачным экраном. Два балансных входа комбинирую разъемы XLR/0.64-см джек и сопровождаются регуляторами уровня, а также кнопками «MIC», активирующими встроенный микрофонный усилитель. Помимо них колонки оснащены стереовходом RCA и балансным выходом «MIX OUT». Расположенная рядом с выходом кнопка «50/50 Mix» определяет, в какой пропорции будут смешиваться сигналы с балансных входов.
Активные сабвуферы JBL PRX818XLFW
Сабвуфер имеет габаритные размеры 692x523x724 мм (ВхШхГ) и весит около 37 кг. Он оснащен встроенным усилителем мощностью 1.5 кВт и вуфером профессионального калибра 460 мм. Фильтр нижних частот обеспечивает срез с 80 Гц со спадом 48 дБ на октаву. Звуковое давление на пике составляет 134 дБ.
Задний щиток сабвуфера сходен с таким же у мониторов только проще. Кроме уже описанных выше кнопок «Front LED» и «Connect», он имеет кнопку переключения фазы 0º/180º. Два балансных комбинированных входа оснащены общим регулятором уровня. Два балансных выхода XLR могут пропускать сигнал через встроенный ФВЧ (80 Гц, 24 дБ/октава), если нажата кнопка «Hi Pass».
Впечатления
За помощь в организации прослушивания акустических систем JBL PRX835W/PRX818XLFW благодарим компанию «Яровит М».
Настройка аудиосистемы важна в любом случае, но для профессиональных систем, которые часто не стоят на одном месте, этот этап приобретает особое значение. Именно для удобства настройки АС JBL из серии PRX800W получили возможность беспроводного управления по сети Wi-Fi. Отвечает за все настройки бесплатное приложение PRX Connect. Нам его работу продемонстрировали на планшете Apple, хотя приложение имеет версию и под платформу Android. Громкоговорители в системе определяются и регистрируются автоматически, затем пользователь распределяет оборудование по группам и получает доступ к разным параметрам звучания отдельных колонок и системы в целом. Все операции в приложении интуитивно понятны, включая функции продвинутого параметрического эквалайзера, и производятся буквально в несколько касаний экрана.
Итоги
Активные мониторы звукоусиления JBL PRX835W в связке с активными сабвуферами JBL PRX818XLFW составляют мощную профессиональную аудиосистему с полнодиапазонным звучанием, одновременно энергичным и детальным. Отдельной похвалы заслуживает удобная, быстрая и многофункциональная схема беспроводной настройки с помощью приложения для мобильного устройства iOS или Android.
Технические характеристики
|
Громкоговоритель
|
JBL PRX835W
|
Тип
|
активный, фазоинвертор
|
Кол-во полос
|
3
|
ВЧ (мм)
|
38, компрессионный в рупоре 90ºх50º
|
СЧ (мм)
|
165, в рупоре 90ºх50º
|
НЧ (мм)
|
380
|
Частоты кроссовера (Гц)
|
580, 2.1k
|
Встроенный усилитель (Вт)
|
750+750 (D-класс)
|
Частотный диапазон (Гц)
|
39-20k (±3 дБ )
|
Входы
|
2х XLR/0.64 см лин./мик. (регулируемые); 2х RCA
|
Выходы
|
1х XLR
|
Эквалайзер
|
Normal/Boost
|
Динамический контроль
|
dbx Type IV
|
Пиковое звуковое давление (дБ)
|
138
|
Управление
|
Wi-Fi, приложение PRX Connect для iOS/Android, поддержка Harman Connected PA
|
Габариты ВхШхГ (мм)
|
938x446x539
|
Вес (кг)
|
34.9
|
Сабвуфер
|
JBL PRX818XLFW
|
Тип
|
активный, фазоинвертор
|
Динамики (мм)
|
380
|
Мощность (Вт)
|
1500 (D-класс)
|
Частотный диапазон (Гц)
|
35-87 (±3 дБ ), 30-103 (-10 дБ)
|
Входы
|
2х XLR/0.64 см (рег.)
|
Выходы
|
2х XLR
|
ФВЧ (отключаемый)
|
80 Гц, 48 дБ/о
|
Динамический контроль
|
dbx Type IV
|
Пиковое звуковое давление (дБ)
|
134
|
Управление
|
Wi-Fi, приложение PRX Connect для iOS/Android, поддержка Harman Connected PA
|
Габариты ВхШхГ (мм)
|
692 x 523 x 724
|
Вес (кг)
|
36.8