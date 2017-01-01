Домашняя техника Тест профессиональных АС звукоусиления JBL PRX835W с сабвуферами JBL PRX818XLFW Цена: по запросу Рынок высококачественных громкоговорителей живет не только «хай-фаем», кинотеатральными АС или студийными мониторами, есть еще одна важная и не менее востребованная область ‒ активные портативные системы, в которую входят как колонки для коммерческих систем оповещения так и АС для озвучивания стадионов, концертных залов, клубов и т.д. Именно этой области мы коснемся в этом обзоре. На стадионные масштабы замахиваться не будем, но «взорвать» клубный танцпол техника из этого обзора способна без особого напряжения. Речь пойдет о серии JBL PRX800W. Сам бренд представлять не надо: бренд JBL by HARMAN ‒ крупнейший игрок на рынке громкоговорителей самого разного назначения. А серия PRX800W ‒ новинка продуктового ряда JBL, сделанная с учетом новых технологических тенденций, таких как встроенные усилители D-класса и беспроводное управление по Wi-Fi с помощью специального приложения для мобильных устройств iOS или Android. Кроме того, серия поддерживает технологию Harman Connected PA, посредством которой можно сильно упростить согласование аппаратуры в сложной аудиосистеме, применяемой, например, для звукового сопровождения концерта. Проще говоря, Harman Connected PA реализует принцип «plug and play» (включи и работай) и полный контроль всей системы из одного приложения. PRX Connect: выбор и настройка АС

PRX Connect: параметрический эквалайзер Из особенностей конструкции колонок PRX800W отметим характерное для профессиональных громкоговорителей трапециевидное сечение кабинетов, выполненных из толстых фанерных листов, долговечное и неприхотливое покрытие DuraFlex, прочные сетки грилей из стали толщиной 1.3 мм, которые не так-то просто промять. Громкоговорители снаряжаются излучателями с неодимовыми магнитами, басовые динамики используют фирменную технологию Differential Drive, улучшающую динамический диапазон воспроизведения. Знакомство с серией мы начнем сразу со старших моделей, составляющих стереосистему из активных громкоговорителей PRX835W и активных сабвуферов PRX818XLFW. Активные 3-полосные мониторы звукоусиления JBL PRX835W PRX835W – крупные громкоговорители высотой 938 мм, шириной 446 мм, глубиной 539 мм и массой около 35 кг. Верхний диапазон частот (от 2.1 кГц) озвучивается компрессионным твитером, оснащенным полимерной мембраной диаметром 37.5 мм. За середину частотного спектра от 580 Гц отвечает драйвер диаметром 165 мм. Оба излучателя нагружены на оригинально профилированные рупоры с направляющими 90ºх50º. Низ спектра отрабатывает большой басовик калибра 380 мм. Сумма мощности встроенных в громкоговоритель усилителей составляет 1.5 кВт: 750-ваттный модуль ‒ на басовик, такой же модуль подает мощность на излучатели СЧ/ВЧ-секции. Громкоговоритель обеспечивает пиковое звуковое давление 138 дБ. Обратная панель модели PRX835W дает доступ к нескольким разъемам, регуляторам и индикатором. Из интересного отметим кнопку «Norm/Boost», которая переключает режим воспроизведения с плоской амплитудно-частотной характеристикой на программу усиления басов и верхних частот. Основная функция кнопки «Connect» ‒ поиск и попытка соединения с беспроводной сетью. Кнопка «Front LED» гасит яркий светодиодный индикатор на фасаде громкоговорителя: эта функция может пригодиться, если АС стоят за акустически прозрачным экраном. Два балансных входа комбинирую разъемы XLR/0.64-см джек и сопровождаются регуляторами уровня, а также кнопками «MIC», активирующими встроенный микрофонный усилитель. Помимо них колонки оснащены стереовходом RCA и балансным выходом «MIX OUT». Расположенная рядом с выходом кнопка «50/50 Mix» определяет, в какой пропорции будут смешиваться сигналы с балансных входов. Активные сабвуферы JBL PRX818XLFW Сабвуфер имеет габаритные размеры 692x523x724 мм (ВхШхГ) и весит около 37 кг. Он оснащен встроенным усилителем мощностью 1.5 кВт и вуфером профессионального калибра 460 мм. Фильтр нижних частот обеспечивает срез с 80 Гц со спадом 48 дБ на октаву. Звуковое давление на пике составляет 134 дБ. Задний щиток сабвуфера сходен с таким же у мониторов только проще. Кроме уже описанных выше кнопок «Front LED» и «Connect», он имеет кнопку переключения фазы 0º/180º. Два балансных комбинированных входа оснащены общим регулятором уровня. Два балансных выхода XLR могут пропускать сигнал через встроенный ФВЧ (80 Гц, 24 дБ/октава), если нажата кнопка «Hi Pass». Впечатления За помощь в организации прослушивания акустических систем JBL PRX835W/PRX818XLFW благодарим компанию «Яровит М». Настройка аудиосистемы важна в любом случае, но для профессиональных систем, которые часто не стоят на одном месте, этот этап приобретает особое значение. Именно для удобства настройки АС JBL из серии PRX800W получили возможность беспроводного управления по сети Wi-Fi. Отвечает за все настройки бесплатное приложение PRX Connect. Нам его работу продемонстрировали на планшете Apple, хотя приложение имеет версию и под платформу Android. Громкоговорители в системе определяются и регистрируются автоматически, затем пользователь распределяет оборудование по группам и получает доступ к разным параметрам звучания отдельных колонок и системы в целом. Все операции в приложении интуитивно понятны, включая функции продвинутого параметрического эквалайзера, и производятся буквально в несколько касаний экрана. Щиток управления PRX835W

Щиток PRX818XLFW Воспроизведение связки мониторов PRX835W и сабвуферов PRX818XLFW так и хочется назвать авторитетным: отличное согласование акустических систем, глубокий, фундаментальный бас, прекрасная равномерность звучания без каких-либо лишних акцентов. Во всем акустическом спектре сохраняется одинаковое внимание к деталям и открытая динамика воспроизведения, дающие стабильную и контрастную стереокартинку. Компоненты аудиосистемы, как и положено хорошим мониторам звукоусиления, обладают завидной мощностью ‒ во время демонстрации они с легкостью и приличным запасом громкости заполнили качественным звуком зал площадью в несколько сот кв. м., в котором проводятся танцевальные классы. И что самое главное, на любой опробованной нами громкости акустические системы JBL звучали нейтрально и естественно. Критерии тут просты: музыкальный звук с искажениями утомляет, а громкий звук с «примесями» нестерпимо раздражает. Звук же нашей аудиосистемы всегда оставался аккуратно проработанным и чистым, не отталкивая от музыки. Итоги Активные мониторы звукоусиления JBL PRX835W в связке с активными сабвуферами JBL PRX818XLFW составляют мощную профессиональную аудиосистему с полнодиапазонным звучанием, одновременно энергичным и детальным. Отдельной похвалы заслуживает удобная, быстрая и многофункциональная схема беспроводной настройки с помощью приложения для мобильного устройства iOS или Android. Технические характеристики Громкоговоритель JBL PRX835W Тип активный, фазоинвертор Кол-во полос 3 ВЧ (мм) 38, компрессионный в рупоре 90ºх50º СЧ (мм) 165, в рупоре 90ºх50º НЧ (мм) 380 Частоты кроссовера (Гц) 580, 2.1k Встроенный усилитель (Вт) 750+750 (D-класс) Частотный диапазон (Гц) 39-20k (±3 дБ ) Входы 2х XLR/0.64 см лин./мик. (регулируемые); 2х RCA Выходы 1х XLR Эквалайзер Normal/Boost Динамический контроль dbx Type IV Пиковое звуковое давление (дБ) 138 Управление Wi-Fi, приложение PRX Connect для iOS/Android, поддержка Harman Connected PA Габариты ВхШхГ (мм) 938x446x539 Вес (кг) 34.9 Сабвуфер JBL PRX818XLFW Тип активный, фазоинвертор Динамики (мм) 380 Мощность (Вт) 1500 (D-класс) Частотный диапазон (Гц) 35-87 (±3 дБ ), 30-103 (-10 дБ) Входы 2х XLR/0.64 см (рег.) Выходы 2х XLR ФВЧ (отключаемый) 80 Гц, 48 дБ/о Динамический контроль dbx Type IV Пиковое звуковое давление (дБ) 134 Управление Wi-Fi, приложение PRX Connect для iOS/Android, поддержка Harman Connected PA Габариты ВхШхГ (мм) 692 x 523 x 724 Вес (кг) 36.8