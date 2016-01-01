Домашняя техника Тест сетевого фильтра Monster MP EXP 800U DE Цена: 4'490 ₽ Мало кто при ремонте закладывает в стену 5 и более розеток в одном месте. И лишь потом, когда AV-система потихоньку разрастается, начинает жалеть, что не подумал об этом ранее. На выручку приходят удлинители-разветвители, позволяющие подключить к одной розетке сразу несколько компонентов. Яркий пример продукта – Monster MP EXP 800U DE, оснащенный 8 розетками и двумя портами USB.

Американская компания Monster хорошо известна на рынке, но в основном, за счет кабельной продукции и наушников. Однако у нее есть целое подразделение Monster Power, которое занимается разработкой продуктов для электропитания и защиты компонентов от сбоев в сети. В свое время компания выпускала даже мощные консоли питания, сегодня ассортимент современнее и скромнее. Это линейка Essentials (просто сетевые фильтры на 1-8 розеток), линейка Core Power (сетевые фильтры с USB-зарядкой на 1-8 розеток), линейка Powerprotect с одним фильтром на 5 розеток и две линейки мобильных пауэрбанков Powercard и Powercard Turbo.



Конструкция

Нам для теста достался 8-розеточный фильтр из линейки Core Power - модель MP EXP 800U DE. Производитель заявляет защиту от перепадов напряжения, а также от возгорания, причем защищаются не только электрические розетки, но и Ethernet. Электрические характеристики указаны на задней стенке фильтра (почему-то на немецком языке) – обещают нагрузку в 10 А, долговременную мощность в 1,08 кВт, кратковременную мощность – 6 кВт. Электрический кабель длиной 1,5 м (кстати, весьма гибкий, что удобно) имеет маркировку сечения 1 кв.мм, что вполне соответствует заявленным характеристикам долговременных нагрузок. К сожалению, производитель не указывает, в каких пределах работает система защиты от перепада напряжения – понятно только, что она отключает нагрузку при выходе за эти пределы. А вот система защиты от возгораний как раз описана – для компенсации резких скачков, например, при ударе молнии, как правило, используется варисторная защита, трансформирующая лишнюю энергию в тепло. Это общая практика, но инженеры Monster пошли дальше – они поместили металлоксидный варистор (MOV) в специальный керамический корпус, препятствующий резкому выделению излишков тепла внутри корпуса и, соответственно, к возгоранию. Также в случае взрыва варистора (и такое бывает – зависит от мощности импульсов) корпус может защитить от последствий. Сам корпус фильтра выполнен из приятного на ощупь черного матового пластика, рядом с вводом кабеля расположен автоматический предохранитель, срабатывающий при перегрузке, а на верхней панели под логотипом – выключатель питания и светодиод Protection On (Защита включена). Светодиод включается вместе с самим фильтром, подозреваем, что он погаснет, если сработает встроенный предохранитель. А вот обещанный на сайте «Индикатор цепи заземления» обнаружить не удалось. Восемь розеток расположены под углом в 45 градусов, что позволяет расположить вилки так, что они не будут мешать друг другу. Довершают композицию два блока – защита локальной сети (Ethernet In и Out) и два порта USB для зарядки мобильных устройств с разделением на «мощный порт» (для планшетов) и «обычный» (телефоны и плейеры), обещано 2,1 А на выходе.

Фильтр можно как просто положить на пол, так и повесить на стену – на задней панели предусмотрены соответствующие отверстия. Очень хотелось оценить «внутренности» устройства, однако разработчики позаботились о том, чтобы «очумелые ручки» внутрь не добрались – в конструкции использованы 4 винта со специальными потайными головками, которые обычной отверткой крутятся только по часовой стрелке.

О влиянии различных фильтров и других «улучшателей питания» споры идут бесконечно, одни считают, что без таких устройств система в наших условиях существовать не может, другие же – что такие устройства только портят звук и изображение. Мы в данном случае не будем поддерживать ни один из лагерей, отметим только, что качественное питание не вредило еще ни одному аппарату, а без качественных удлинителей сегодня не обходится 95% систем. А в том, что изделие Monster относится именно к ним – сомнений не возникает, электрические характеристики позволяют подключать подавляющее большинство аппаратов (хотя высокоточные мощники мы все-таки рекомендуем включать непосредственно в стенную розетку), сами розетки фильтра имеют шторки, но при этом вставлять вилки легко и она отлично фиксируется в разъеме, что говорит о хорошем контакте.



Впечатления

USB-разъемы удобны не только при зарядке мобильных гаджетов, но также и при подаче питания на многие устройства – это сейчас весьма популярно. Вот именно USB-выходы мы и проверили в реальных условиях. В качестве нагрузок использовался смартфон Nexus 5 и планшет iPad Mini. Самый потребляющий был, естественно, iPad Mini, при подключении только его напряжение просаживалось до 4,94 В (не страшно), забираемый ток был на уровне 1,94 А. При подключении Nexus 5 напряжение оставалось на уровне 5 В, потребляемый ток – 0,8 А. При подключении двух устройств одновременно напряжение на порту с iPad Mini упало до 4,8 В, ток потребляемый составил 1,68 А. На втором порту при этом было такое же напряжение, а ток – 0,41 А. При этом через 10 минут корпус в районе USB-разъемов ощутимо нагрелся. Из вышеописанного делаем вывод, что общий ток, отдаваемый двумя портами, составляет 2,1 А. Если необходимо зарядить устройство, потребляющее большой ток, то лучше заряжать только его – быстрее наберет необходимую емкость. Два обычных смартфона (до 1 А) прекрасно зарядятся одновременно без ограничений.



Итог

Итак, резюмируем – сетевой фильтр от Monster достоин вписаться в любую AV- или компьютерную систему без очень мощных потребителей (типа усилителей мощности и уж точно не стоит его использовать для подключения обогревателей), он удобен, практичен и функционален. USB-порты можно без ограничений использовать для питания/зарядки малопотребляющих устройств, а для питания мощных – лучше просто заряжать их в гордом одиночестве. Учитывая функциональность, качество изготовления и известное имя бренда, цену в 4'490 ₽ можно считать вполне оправданной. Особенно, учитывая огромное количество дешевых удлинителей, сделанных «на соплях» в подвале дядюшки Ляо, и способных легко стать причиной пожара из-за тонких проводов или ненадежной пайки.