Сам корпус фильтра выполнен из приятного на ощупь черного матового пластика, рядом с вводом кабеля расположен автоматический предохранитель, срабатывающий при перегрузке, а на верхней панели под логотипом – выключатель питания и светодиод Protection On (Защита включена). Светодиод включается вместе с самим фильтром, подозреваем, что он погаснет, если сработает встроенный предохранитель. А вот обещанный на сайте «Индикатор цепи заземления» обнаружить не удалось. Восемь розеток расположены под углом в 45 градусов, что позволяет расположить вилки так, что они не будут мешать друг другу. Довершают композицию два блока – защита локальной сети (Ethernet In и Out) и два порта USB для зарядки мобильных устройств с разделением на «мощный порт» (для планшетов) и «обычный» (телефоны и плейеры), обещано 2,1 А на выходе.

Фильтр можно как просто положить на пол, так и повесить на стену – на задней панели предусмотрены соответствующие отверстия. Очень хотелось оценить «внутренности» устройства, однако разработчики позаботились о том, чтобы «очумелые ручки» внутрь не добрались – в конструкции использованы 4 винта со специальными потайными головками, которые обычной отверткой крутятся только по часовой стрелке.

О влиянии различных фильтров и других «улучшателей питания» споры идут бесконечно, одни считают, что без таких устройств система в наших условиях существовать не может, другие же – что такие устройства только портят звук и изображение. Мы в данном случае не будем поддерживать ни один из лагерей, отметим только, что качественное питание не вредило еще ни одному аппарату, а без качественных удлинителей сегодня не обходится 95% систем. А в том, что изделие Monster относится именно к ним – сомнений не возникает, электрические характеристики позволяют подключать подавляющее большинство аппаратов (хотя высокоточные мощники мы все-таки рекомендуем включать непосредственно в стенную розетку), сами розетки фильтра имеют шторки, но при этом вставлять вилки легко и она отлично фиксируется в разъеме, что говорит о хорошем контакте.