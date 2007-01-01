Домашняя техника Тест системы Monster Streamcast S1 Цены: 26'590 ₽ ‒ Streamcast S Конструкция

Беспроводными мультирум-аудиосистемами уже никого не удивишь – их не производит сегодня разве что ленивый. И хотя популярность «первопроходца» Sonos все еще высока, на рынке явно намечается новый тренд – открытая платформа, обеспечивающая работу в одной системе продуктов различных производителей. Именно к такой принадлежит и система Monster Streamcast S1.

Прежде чем мы перейдем непосредственно к самому аппарату, необходимо сказать пару слов о технологии, которая используется «внутри» Streamcast (кстати, в США линейка называется Soundstage, представлена она была в 2015 году) – Qualcomm Allplay. Итак, сама платформа Allplay была разработана коммуникационным гигантом Qualcomm для создания универсальной экосистемы, где устройства различных производителей могли бы обеспечить ценителей музыки быстрым и удобным доступом к их любимому музыкальному контенту, где бы он ни лежал. К слову сказать, до этого открытую платформу презентовала только компания DTS со своей технологией Play-Fi. Но вернемся к Allplay – Qualcomm представляет производителям решение «в одном чипе», которое обеспечивает Wi-Fi-подключение, поддержку воспроизведения MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV, ALAC и PCM с разрешением вплоть до 24 бит/192 кГц. Поддерживается Bluetooth (про Apt-X информации нет), DLNA, Airplay и множество самых популярных сервисов. Вещание может осуществляться одновременно на 10 устройств в одной Wi-Fi-сети, причем не важно, передается ли на все устройства один поток или же все потоки независимые. В общем, возможности весьма и весьма впечатляющие, особенно учитывая то, что теперь пользователь не привязан к устройствам одного производителя (эту же технологию поддерживает также несколько других компаний). Итак, возвращаемся к нашему испытуемому – младшей модели линейки Streamcast – S1 (есть еще более крупные – S2 и S3). Первое, что приятно удивляет при распаковке – очень увесистый монолитный корпус устройства, что явно плодотворно должно влиять на качество звучания (производитель обещает «Pure Monster Sound»!). На задней панели хорошо виден пассивный радиатор и выштамповки тыловых акустических камер двух динамиков, установленных на передней панели – все весьма серьезно. Там же под силиконовой заглушкой расположены разъемы дополнительных входов – оптический (пригодится, например, для подключения ТВ) и аналоговый 3,5-мм mini-jack. А еще под заглушкой находится USB-разъем для подзарядки портативных устройств – полезная штука, которая наверняка пригодится. Встроенного АКБ в данной модели нет. Для подключения устройства к сети используется внешний блок питания. Для управления основными функциями предусмотрена сенсорная панель, расположенная на верхней кромке аппарата. Выглядит это эффектно, а вот пользоваться ей не всегда удобно. Впрочем, современные беспроводные системы, в основном, управляются приложением, к описанию которого мы и приступим. Приложение сделано самой компанией Monster, называется Streamcast и доступно для обеих популярных платформ. Вот только на Nexus 5 под Android 6.0 оно работать отказалось – спишем это на особенности конкретного устройства, благо на iPad mini все запустилось без проблем. Этап подключения к Wi-Fi может быть как примитивным (нужно нажать кнопки WPS на роутере и устройстве), так и не очень – S1 будет выступать точкой доступа, к ней надо подключиться, после чего в открывшемся браузере (!) нужно выбрать домашнюю сеть, ввести пароль и имя для нового устройства. К счастью, большинство роутеров сегодня оборудованы WPS, надо только знать о существовании этой функции. Приложение хоть и не русифицировано, но очень удобно и логично. Музыка делится на два раздела – «Из сети» и «С управляющего устройства». Все удобно и логично, также легко выбирается, куда посылать музыкальный поток. Отдельно вынесены различные музыкальные сервисы, из которых нам интересен только AllPlay Radio, а вот Deezer, к сожалению, нет. При воспроизведении музыки с устройства нужно учесть, что защищенные музыкальные файлы (например, из iTunes) проигрываться не будут, хотя это и не вина Monster – у конкурентов то же самое. С NAS Monster работает устойчиво и очень быстро – мы проверяли его как с Synology, так и с QNAP, единственное, нам так и не удалось заставить его показывать обложки альбомов: что с первого, что со второго устройства. Проблем с русским языком обнаружено не было – с этим все отлично. Очень приятная особенность – возможность перемотки внутри композиции, что умеют далеко не все – браво, Monster! Кроме банального стриминга сетевых и локальных источников есть весьма интересная возможность, связанная с Bluetooth-подключением и которая нам ранее не встречалась. Заключается она в том, что достаточно подключиться к одной системе по Bluetooth и начать стримить музыку, как этот же поток уже по Wi-Fi можно передавать и на другие системы – весьма оригинально и удобно.

В общем и целом надо признать, что процесс управления, функциональность и удобство на весьма и весьма высоком уровне. S1 шустро подключается к ресурсам, без раздражающих задержек начинает воспроизводить музыку, может использоваться в режиме «Вечеринка» (когда несколько систем одновременно воспроизводят один сигнал), симпатично выглядит. Впечатления

А что же звук? Звучание Streamcast S1 очень хорошо характеризует термин «популярное». Оно сочное, с хорошими осязаемыми басами, музыку стилей рэп, хип-хоп и т.д. колонка выдает изумительно. Собственно, если вы когда-то имели опыт прослушивания наушников Monster, вы найдете очень много похожего, видимо, это и называется “Pure Monster Sound”. С более деликатными жанрами все несколько иначе, они передаются уже не так интересно, звучание ровное, но не захватывающее. Колонка способна звучать весьма и весьма громко (не забываем при этом про весьма скромные габариты), при этом не вызывая отторжения, как бывает у многих на пределе громкости.



Итог

Monster Streamcast S1 - хорошая система для развлечения современной молодежи, со своим фирменным звучанием, достойной функциональностью и хорошей гибкостью. В будущем мультирум-систему можно расширить, добавив или модели Monster, или совместимые модели других производителей. Технические характеристики Модель Monster Streamcast S1 Воспроизводимые форматы MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV, ALAC, PCM (до 24/192)

Wi-Fi: 2x2 802.11 a/b/g/n Входы Wi-Fi, Bluetooth (с NFC), 3,5-мм mini-jack, оптический Габариты 125х290х89 мм