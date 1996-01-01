Тестовый обзор встройки-невидимки Amina Edge5
Тестовый обзор невидимой встройки Amina Edge5.
Цена (на момент публикации): 71'029 ₽ (за штуку).
Ажиотаж вокруг встраиваемой акустики объясняется ее незаметностью. Встройка не занимает место в комнате, не вмешивается в интерьер, поэтому в дизайнерских проектах жилых помещений клиенты предпочитают использовать именно её. При этом и клиенты, и производители всегда хотели спрятать встройку еще лучше. Так были придуманы тонкие решетки «без рамки», встающие заподлицо к монтажной поверхности и выкрашенные ее цветом, появились оригинальные модели, замаскированные под потолочное освещение или настенные картины. Все эти способы по своему хороши, но абсолютной незаметности не гарантируют. Однако в мире есть производители, решающие проблему радикально и окончательно, ‒ они делают реально невидимую встройку.
Преимущество акустических панелей Amina ‒ не только невидимость. Благодаря сложным узорам распределенных поверхностных колебаний панель обладает предельно широкой диаграммой направленности, практически одинаково излучая звук во все стороны (на 180º по горизонтали и вертикали). Широкая дисперсия излучения дает панелям Amina большую свободу в размещении. А учитывая, что по чувствительности панели Amina не уступают традиционным узконаправленным колонкам, большая зона покрытия позволяет сэкономить на количестве используемых звуковых панелей и каналов усиления. Кстати об усилителях, панели Amina в основном показывают резистивный характер сопротивления со стабильным импедансом в пределах 4-8 Ом. Поэтому как нагрузка акустика Amina не представляет сложности для любого современного усилителя. Рандомизация фазы колебаний на поверхности панели меняет картину возникновения в помещении стоячих волн ‒ обычно это серьезная проблема, зависящая от формы помещения и позиций колонок. Отчасти диффузное, но не такое как у дипольных и биполярных громкоговорителей, звуковое поле панелей Amina сглаживает проблемы резонансов комнаты. В результате панели Amina хорошо звучат даже в помещениях, лишенных специальной акустической обработки. Установленные под покрытие невидимые панели ничем не выделяются, и ухаживать за ними можно как за стеной, ‒ вытирать пыль и мыть. Влагостойкое покрытие тут же превращает панели Amina во всепогодную акустику, позволяя установку в ванных комнатах, бассейнах или на яхтах.
Современный продуктовый ряд британской компании насчитывает три линейки невидимой акустики: iQ ‒ базовая серия, Edge и Mobius ‒ недавно появившиеся серии с усовершенствованными моделями, различающимися способом монтажа. Универсальная линейка Mobius располагает звуковыми панелями, которые можно встраивать в гипсокартон или капитальные стены, полностью скрывая под тонким слоем штукатурки или другого отделочного материала. Модели линейки Edge предназначены для быстрой и упрощенной установки в гипсокартон в ситуациях, не требующих сплошного оштукатуривания, ‒ замазываются только края звуковой панели. Затем стену со встроенной акустикой можно покрасить или наклеить обои, получив обещанную невидимость.
сравнение моделей Edge: Edge5 (слева), Edge7 (справа)
Линейка Edge на сегодняшний день включает две акустические панели Edge5 и Edge7, в наш тестовый обзор попала «младшая» модель. Снаружи Edge5 ‒ панель белого цвета с габаритами 450 х 345 х 33 мм. Небольшое углубление по краям панели задает границы и глубину оштукатуривания. С обратной стороны звуковой панели находится один виброакустический драйвер, закрепленный на общей металлической раме, и серия белых «таблеток» демпферов, ‒ они располагаются в специально рассчитанных точках панели, гася ее резонансы. За счет отказа от сплошного покрытия модели серии Edge выделяются повышенной чувствительностью и расширенным диапазоном воспроизведения нижних частот. Так чувствительность Edge5 достигает 90 дБ с солидным рабочим диапазоном 65-20k Гц (±6 дБ). Номинальный импеданс Edge5 составляет 8 Ом, подводимая мощность ‒ 50 Вт (100 Вт пиковая). Вес панели ‒ всего 1.24 кг, ее будет нетрудно установить в одиночку.
полезные дополнения: одноканальный защитный модуль на проводе и закрытый металлический короб панелей Edge
Для монтажа звуковой панели производитель рекомендует использовать закрытый алюминиевый короб BackboxCV345 глубиной 71.5 мм, который делает инсталляцию крепче, отсекает звук от обратной стороны панели и убирает возможные акустические резонансы установочной ниши. Кроме того для своих звуковых панелей Amina выпускает модули электронной защиты: APUi50C ‒ на проводе, APU-RS8iC и APU-RS16iC ‒ версии под стандартную аппаратную стойку, рассчитанные на 8 или 16 каналов, соответственно. С фирменной защитой компания предоставляет 10-лет гарантии на продукцию в домашних проектах и 5 лет в коммерческих инсталляциях.
Впечатления
АУДИОКОМПОНЕНТЫ
CD-транспорт: Aqua - Acoustic Quality La Diva
За помощь в организации тестирования встраиваемых АС Amina Edge5 благодарим компанию "Эн-Трейд". Для прослушивания привлекались демонстрационные звуковые панели, оснащенные «родным» задним коробом, превратившим их в плоские полочные громкоговорители.
Характер звучания Edge5 привлекает мягкой музыкальностью и благозвучной гладкостью тональных переходов, что, конечно же, связано с принципом действия панелей Amina, в которых нет ни динамиков разных частотных полос, ни связанных с ними разделительных фильтров. Ко всему прилагается ровный тональный баланс, разве что нижних частот хотелось бы иметь больше. Но тут стоит учесть полочный формат тестируемых АС, ‒ будучи встроенными (их естественное состояние), они добавят количество басов из-за отсутствия эффекта Baffle Step.
Пусть мелкие детали утопают в полупрозрачной дымке, звучание подкупает насыщенностью основных тембров с теплой серединой, ясным верхом и основательным верхним басом. Во всяком случае, низкочастотные инструменты не пропадают в общей композиции, не теряя размеров и телесности. Тем, кто ищет полноты впечатлений, советуем приобрести в помощь к акустическим системам сабвуфер, можно даже «родной», благо Amina выпускает целую серию встраиваемых НЧ-громкоговорителей.
Очень любопытна музыкальная сцена, выстраиваемая Edge5: стабильность и одинаковое разрешение сохраняются едва ли не во всех точках перед акустическими системами, независимо от направления по азимуту и высоты, от того стоит ли слушатель или сидит, изображение не меняется. Сцена атмосферна, а образы, хотя и не отличаются резкими очертаниями, неплохо локализуются, создавая целостный ансамбль. И если не увлекаться записями больших оркестров, акустические панели Amina рисуют разборчивое музыкальное полотно с богатой на оттенки, натуральной звуковой палитрой.