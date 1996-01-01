Домашняя техника Тестовый обзор встройки-невидимки Amina Edge5 Тестовый обзор невидимой встройки Amina Edge5. Цена (на момент публикации): 71'029 ₽ (за штуку).

Ажиотаж вокруг встраиваемой акустики объясняется ее незаметностью. Встройка не занимает место в комнате, не вмешивается в интерьер, поэтому в дизайнерских проектах жилых помещений клиенты предпочитают использовать именно её. При этом и клиенты, и производители всегда хотели спрятать встройку еще лучше. Так были придуманы тонкие решетки «без рамки», встающие заподлицо к монтажной поверхности и выкрашенные ее цветом, появились оригинальные модели, замаскированные под потолочное освещение или настенные картины. Все эти способы по своему хороши, но абсолютной незаметности не гарантируют. Однако в мире есть производители, решающие проблему радикально и окончательно, ‒ они делают реально невидимую встройку. несколько примеров интерьерных инсталляций невидимой встройки Amina... Лидером направления невидимой акустики стал британский бренд Amina Technologies. Компания, существующая с 1999-го года, создала технологию плоских звуковых панелей VPT (Vibrational Panel Technology), способных работать под слоем штукатурки, краски, дерева, ткани, кожи, акрилового камня, под обоями и т.д. Отделка полностью скрывает акустику, и кажется, что звук воспроизводят стены помещения. Разумеется, по принципу действия звуковые панели Amina отличаются от традиционных электродинамических головок, диффузор которых ходит туда-сюда как поршень. В погоне за невидимостью акустики британские инженеры воспользовались плодами военной и аэрокосмической промышленности. У военпрома они взяли плоский излучатель, работающий по принципу бегущих волн и оснащенный виброакустическим драйвером, который также называют «иксайтером», ‒ эту технологию представила в 1996-ом году компания NXT. Но Amina усовершенствовала технологию, отыскав особый композитный материал для звуковой панели, чтобы та могла функционировать под слоем финишной отделки, сохраняя хорошее качество воспроизведения. То есть нужно было позаботиться о высокой чувствительности громкоговорителя и низких искажениях, демпфировав собственные резонансы панели. Преимущество акустических панелей Amina ‒ не только невидимость. Благодаря сложным узорам распределенных поверхностных колебаний панель обладает предельно широкой диаграммой направленности, практически одинаково излучая звук во все стороны (на 180º по горизонтали и вертикали). Широкая дисперсия излучения дает панелям Amina большую свободу в размещении. А учитывая, что по чувствительности панели Amina не уступают традиционным узконаправленным колонкам, большая зона покрытия позволяет сэкономить на количестве используемых звуковых панелей и каналов усиления. Кстати об усилителях, панели Amina в основном показывают резистивный характер сопротивления со стабильным импедансом в пределах 4-8 Ом. Поэтому как нагрузка акустика Amina не представляет сложности для любого современного усилителя. Рандомизация фазы колебаний на поверхности панели меняет картину возникновения в помещении стоячих волн ‒ обычно это серьезная проблема, зависящая от формы помещения и позиций колонок. Отчасти диффузное, но не такое как у дипольных и биполярных громкоговорителей, звуковое поле панелей Amina сглаживает проблемы резонансов комнаты. В результате панели Amina хорошо звучат даже в помещениях, лишенных специальной акустической обработки. Установленные под покрытие невидимые панели ничем не выделяются, и ухаживать за ними можно как за стеной, ‒ вытирать пыль и мыть. Влагостойкое покрытие тут же превращает панели Amina во всепогодную акустику, позволяя установку в ванных комнатах, бассейнах или на яхтах. замазывание краев звуковой панели Edge шпаклевкой... все этапы установки встройки Edge можно узнать, посмотрев видео Современный продуктовый ряд британской компании насчитывает три линейки невидимой акустики: iQ ‒ базовая серия, Edge и Mobius ‒ недавно появившиеся серии с усовершенствованными моделями, различающимися способом монтажа. Универсальная линейка Mobius располагает звуковыми панелями, которые можно встраивать в гипсокартон или капитальные стены, полностью скрывая под тонким слоем штукатурки или другого отделочного материала. Модели линейки Edge предназначены для быстрой и упрощенной установки в гипсокартон в ситуациях, не требующих сплошного оштукатуривания, ‒ замазываются только края звуковой панели. Затем стену со встроенной акустикой можно покрасить или наклеить обои, получив обещанную невидимость. лицевая сторона Edge в деталях сравнение моделей Edge: Edge5 (слева), Edge7 (справа) Линейка Edge на сегодняшний день включает две акустические панели Edge5 и Edge7, в наш тестовый обзор попала «младшая» модель. Снаружи Edge5 ‒ панель белого цвета с габаритами 450 х 345 х 33 мм. Небольшое углубление по краям панели задает границы и глубину оштукатуривания. С обратной стороны звуковой панели находится один виброакустический драйвер, закрепленный на общей металлической раме, и серия белых «таблеток» демпферов, ‒ они располагаются в специально рассчитанных точках панели, гася ее резонансы. За счет отказа от сплошного покрытия модели серии Edge выделяются повышенной чувствительностью и расширенным диапазоном воспроизведения нижних частот. Так чувствительность Edge5 достигает 90 дБ с солидным рабочим диапазоном 65-20k Гц (±6 дБ). Номинальный импеданс Edge5 составляет 8 Ом, подводимая мощность ‒ 50 Вт (100 Вт пиковая). Вес панели ‒ всего 1.24 кг, ее будет нетрудно установить в одиночку. полезные дополнения: одноканальный защитный модуль на проводе и закрытый металлический короб панелей Edge Для монтажа звуковой панели производитель рекомендует использовать закрытый алюминиевый короб BackboxCV345 глубиной 71.5 мм, который делает инсталляцию крепче, отсекает звук от обратной стороны панели и убирает возможные акустические резонансы установочной ниши. Кроме того для своих звуковых панелей Amina выпускает модули электронной защиты: APUi50C ‒ на проводе, APU-RS8iC и APU-RS16iC ‒ версии под стандартную аппаратную стойку, рассчитанные на 8 или 16 каналов, соответственно. С фирменной защитой компания предоставляет 10-лет гарантии на продукцию в домашних проектах и 5 лет в коммерческих инсталляциях. Впечатления АУДИОКОМПОНЕНТЫ CD-транспорт: Aqua - Acoustic Quality La Diva

ЦАП: Aqua - Acoustic Quality Formula

Предварительный усилитель: Perraux Prisma SM6 MkII

Усилитель мощности: 2 моноблока Perraux Prisma 750

Цифровой кабель: Aqua - Acoustic Quality BNC

Межблочные кабели: Clarus Aqua XLR

Акустические кабели: Van Damme Black Series Connect За помощь в организации тестирования встраиваемых АС Amina Edge5 благодарим компанию "Эн-Трейд". Для прослушивания привлекались демонстрационные звуковые панели, оснащенные «родным» задним коробом, превратившим их в плоские полочные громкоговорители. Характер звучания Edge5 привлекает мягкой музыкальностью и благозвучной гладкостью тональных переходов, что, конечно же, связано с принципом действия панелей Amina, в которых нет ни динамиков разных частотных полос, ни связанных с ними разделительных фильтров. Ко всему прилагается ровный тональный баланс, разве что нижних частот хотелось бы иметь больше. Но тут стоит учесть полочный формат тестируемых АС, ‒ будучи встроенными (их естественное состояние), они добавят количество басов из-за отсутствия эффекта Baffle Step. Пусть мелкие детали утопают в полупрозрачной дымке, звучание подкупает насыщенностью основных тембров с теплой серединой, ясным верхом и основательным верхним басом. Во всяком случае, низкочастотные инструменты не пропадают в общей композиции, не теряя размеров и телесности. Тем, кто ищет полноты впечатлений, советуем приобрести в помощь к акустическим системам сабвуфер, можно даже «родной», благо Amina выпускает целую серию встраиваемых НЧ-громкоговорителей. Очень любопытна музыкальная сцена, выстраиваемая Edge5: стабильность и одинаковое разрешение сохраняются едва ли не во всех точках перед акустическими системами, независимо от направления по азимуту и высоты, от того стоит ли слушатель или сидит, изображение не меняется. Сцена атмосферна, а образы, хотя и не отличаются резкими очертаниями, неплохо локализуются, создавая целостный ансамбль. И если не увлекаться записями больших оркестров, акустические панели Amina рисуют разборчивое музыкальное полотно с богатой на оттенки, натуральной звуковой палитрой. еще один интерьер с невидимой акустикой Amina... Кто-то может сказать, что в процессе тестирования акустики Amina мы упустили самый важный момент: не оценили как работают панели в режиме невидимости под слоем штукатурки. Чтобы восполнить этот пробел, мы из демо-комнаты "Эн-Трейд" поднялись в офис, где нам продемонстрировали стенд с полноценной встроенной аудиосистемой Amina, включающей акустическую панель и сабвуфер. Акустическая панель не стала звучать хуже: невидимый монтаж с полной финишной отделкой влияет только на чувствительность, закономерно ее уменьшая, однако не трогает приятную манеру воспроизведения. Выводы Познакомившись с моделями Amina Edge5, мы на личном опыте убедились, что оригинальная невидимая встройка, основанная на технологии плоских виброакустических панелей, ‒ не миф, она функциональна, практична и обеспечивает хорошее качество звучания. Невидимые акустические системы отлично чувствуют себя в Hi-Fi стереосистеме, широчайшая однородная дисперсия излучения панелей идеальна для фонового озвучивания. И, хотя многоканальный вариант системы со встройкой Amina мы не проверяли, по всем признакам звуковые панели прекрасно проявят себя и в домашнем кинотеатре. Спецификации Модель Amina Edge5 Тип невидимая встройка Излучатель плоская виброакустическая панель VPT Частотный диапазон (Гц) 65-20k ±6 дБ с коробом BackboxCV345 Номинальная мощность (Вт) 50/100 (долговоременная/пиковая) Чувствительность (дБ) 90 Импеданс (Ом) 8 Размеры (мм) 450х345х33 Установочные размеры (мм) 530х200х97 Вес (кг) 1.24 Защитный модуль (опция) APUi50C, APU-RS8iC, APU-RS16iC