Домашняя техника Torus – очищение энергии Тест сетевых кондиционеров Torus TOT и стабилизатора Torus AVR Цены: TORUS TOT Mini - 1620$ TORUS TOT Max - 2160$ TORUS TOT AVR - 3780$ Далеко не все аудиофилы считают сетевые кондиционеры и преобразователи напряжения необходимым компонентом системы. Есть мнение, что при отсутствии выраженных скачков и просадок напряжения в сети можно обойтись и без них. А между тем любая централизованная сеть электропитания далека от идеальной в плане загрязнения ВЧ-помехами. Избавление от помех может существенно повысить качество звучания стереосистемы или домашнего кинотеатра.



Теория

Деятельность компании Torus сосредоточена вокруг вопросов повышения качества электропитания. В ассортимент входят сетевые кондиционеры, устройства защиты и стабилизаторы напряжения. Устройства типа Torus AVR, стабилизирующие уровень выходного напряжения имеют достаточно очевидное назначение. Если требуется защитить чувствительное оборудование от скачков и просадок напряжения, без стабилизатора не обойтись. И это вполне понятная мотивация для большинства пользователей. Однако на фоне такого мышления покупатели нередко списывают со счетов способность устройств Torus существенно влиять на качество электропитания. Если бы домашние электрощитки имели развязывающий трансформатор, как предлагает Torus, проблем с качеством питания было бы меньше В ассортименте Torus присутствуют сетевые кондиционеры ТОТ, которые обеспечивают фильтрацию питания и больше не делают ничего. Любопытно, что внутри Torus TOT находится только один фильтрующий элемент: большой и мощный тороидальный трансформатор с передающим соотношением 1:1. Смысл его применения состоит в полной гальванической развязке оборудования и сети электропитания. Сам трансформатор, конечно же, не обычный. Он произведен компанией Plitron, имеющей 30-летний опыт изготовления подобных устройств. Технология подавления шумов NBT является, по сути, высокоэффективным естественным фильтром низких частот, отсекающим все помехи, присутствующие в электросети. Эффективность трансформатора в роли фильтра составляет 12 дБ на октаву и начинает работать примерно с 2 кГц, достигая максимума на частотах 500 кГц и выше. То есть фактически он отсекает все радиочастотные помехи и шумы, возникающие от разнообразных импульсных блоков питания и зарядных устройств. Одним словом вся грязь, присутствующая в сети, не попадает в блоки питания Hi-Fi системы просто потому, что физически не может пройти сквозь трансформатор. Большой тороидальный трансформатор - это основной фильтр и незаменимый элемент любого устройства Torus Специальная технология изготовления трансформаторов называется LONO, что означает низкий шум (Low Noise). Она снижает вибрации и акустические шумы, неизбежно возникающие при работе любого мощного трансформатора. Уровень собственных шумов трансформаторов, используемых в устройствах Torus, соответствует стандарту NC10, позволяющему применять технику в звукозаписывающих студиях.

Кроме того, возникает еще один положительный эффект. При подключении энергоемких потребителей, таких как усилители мощности, большой трансформатор выполняет функцию резервного источника энергии. При кратковременных пиковых нагрузках, трансформатор успевает отдать больше энергии, чем то количество, которое усилитель мог бы получить одномоментно, питаясь напрямую от розетки. TOT AVR не просто фильтрует питание, но и стабилизирует его Именно эффект накопления энергии существенно отличает подход Torus от всех остальных. Обычный сетевой кондиционер имеет ту же энергоэффективность, что и домашняя электросеть, в которую он подключен.

Если вернуться к стабилизатору Torus AVR, то он по сути своей отличается от кондиционера ТОТ системой автоматически изменяемого передаточного числа трансформатора и наличием более продвинутой системы защиты от скачков напряжения. Таким образом, стабилизатор автоматически получает все преимущества сетевого кондиционера и дополнительно к этому способен удерживать выходное напряжение в заданных рамках. В нашем случае это коридор значений 220-240 В при достаточно широком разбросе входных напряжений 170-270 В.



Практика

Проверить эффективность устройств Torus на практике мы решили путем прослушивания High End системы с кондиционированным питанием и без. Для этого использовались два кондиционера питания TOT Mini для источника и TOT Max для усилителя. Использование стабилизатора AVR не было необходимым, поскольку напряжение сети не имело значимых отклонений от номинального. TOT Max можно было бы поставить и в стойку с аппаратурой, если бы не большой вес Внешний вид устройств Torus TOT достаточно прост и лаконичен. Некоторый интерес вызывает задняя стенка, располагающаяся не вертикально, а под наклоном, чтобы было удобнее подключать кабели к розеткам. В остальном же и большой, и маленький ТОТ похожи на аккуратно собранный промышленный прибор. Никаких толстых алюминиевых панелей с фрезеровкой, красивых ЖК индикаторов напряжения и прочих High-End изысков. К качеству изготовления, впрочем, не придраться. Конструкция может и грубовата, но качество изготовления и сборки высокое Все устройства Torus оснащаются стандартными розетками с заземлением и имеют стандартный входной разъем, позволяющий использовать аудиофильские кабели. В качестве полезного бонуса кондиционеры питания имеют USB-порт, от которого можно заряжать мобильные гаджеты или обеспечивать питанием дополнительные устройства, используемые в стереосистеме. Рядом с выходными розетками соседствует USB порт для зарядки и питания различных устройств В нашем случае использовались версии Torus TOT для установки на пол или в стойку с аппаратурой. Оба устройства имеют версию для установки в 19'' рэковую стойку, а TOT Mini также изготавливается в версии встраиваемой в стену. Скошенная задняя панель делает удобным подключение кабелей Тестовая система включала довольно необычную по компоновке акустику Estelon YB и высококачественные стерео-компоненты Aqua Acoustic Quality. При включении системы без кондиционеров Torus звучание системы в целом характеризуется как сбалансированное, чистое, но с небольшими шероховатостями и жесткостью на верхних частотах и недостаточно глубокой сценой. Специфическая форма корпуса акустики с НЧ излучателями, находящимися внизу и ориентированными в центр, давала соответствующее ощущение стреопанорамы: достаточно широко на верхних частотах и немного скученно в басовой области. Надпись на задней стенке предупреждает: внутри нет обслуживаемых частей. Модуль предохранителя и правда выведен наружу Подключение CD-проигрывателя и усилителя через кондиционеры Torus TOT все вышеназванные проблемы устранило полностью. Сцена раскрылась во всю ширину, в том числе и в НЧ диапазоне, плюс обрела лучшую локализацию и более естественную проработку в глубину. Исчезла привязка звуков к акустике, звуковая картина стала более реалистичной. Претензии к воспроизведению ВЧ также были сняты, теперь не слышно ни намека на жесткость или шероховатые нотки. Верх - абсолютно прозрачный и комфортный. Кроме того, заметно улучшился контроль низких частот. Басовые ноты стали идеально четкими, более быстрыми и собранными. Улучшилась и динамика, лучше чувствуется размах на больших амплитудах и отлично ощущается микродинамические тонкости, мельчайшие перепады уровней. Детальность в целом возросла. Питание, хоть и очищено от шумов, но качественные кабели тоже имеет смысл использовать Самое главное — заметно изменилось восприятие музыки. При использовании кондиционеров звучание стало более цельным, естественным и можно было одинаково хорошо прочувствовать и характер исполнения, и даже характер мастеринга.

Эффект от применения кондиционеров Torus TOT был очевиден. Надо отметить также, что далеко не каждый сетевой кондиционер дает в подобных условиях столь заметный эффект. Применение Torus TOT дает чистоту звука как у регенератора питания, но без свойственного ему ограничения в динамике. Итог

Если в вашем доме не используется полностью автономная система питания с инверторами и регенераторами, выдающими на выходе чистый синус, обязательно попробуйте устройства Torus. Эффект может оказаться очень заметным.

Технические характеристики Модель Torus TOT Miini Рабочий ток 3А Количество розеток 3 Габариты / Масса 318х101х268 мм / 11,6 кг Модель Torus TOT Max Рабочий ток 8А Количество розеток 4 Габариты / Масса 318х101х369 мм / 17,7 кг Модель Torus TOT AVR Рабочий ток 4А Входное напряжение / выходное 170-270 В / 220-240 В Габариты / Масса 483х102х483 мм / 24,5 кг