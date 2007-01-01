Домашняя техника Три оттенка Audio-Technica серии Air Dynamic Тестовый обзор наушников ATH-AD500X, ATH-AD700X и ATH-AD1000X Цена (на момент публикации): ATH-AD500X - 11390 ₽; ATH-AD700X - 14990 ₽;

ATH-AD1000X - 54490 ₽. Audio-Technica имеет большую линейку открытых наушников Hi-Fi класса, объединенных под общим названием Air Dynamic. Это интересные аудиофильские модели, конструкция которых располагает к длительному прослушиванию. Главная же ценность линейки Air Dynamic состоит в том, что она охватывает широкий ценовой диапазон. В предыдущий раз мы рассмотрели две модели, теперь же возьмем для сравнения сразу три и поднимемся по линейке чуть выше.



Технологии

Разобраться со статусом каждой модели в рамках линейки Air Dynamic довольно просто, достаточно посмотреть на числовой индекс. Но есть информация, которую эти цифры не передают в полной мере: стоимость моделей. Для того, чтобы сохранить точку отсчета, в текущий тест мы взяли рассмотренную ранее модель ATH-AD500X, а предметом исследования станут модели ATH-AD700X и ATH-AD1000X. Они непосредственно соседствуют с уже знакомой нам моделью ATH-AD900X, но если в прошлом тесте ценовой разрыв был примерно двукратный, в этом тесте весовые категории распределились совсем иначе. 700-я модель дороже 500-й всего на 30%, в следствие чего в линейке Air Dynamic она стоит ближе именно к 500-й, а не к 900-й модели. При этом 1000-я модель принадлежит к совсем иной ценовой группе: она в пять раз дороже 500-й, почти в 4 раза дороже 700-й и более чем вдвое дороже 900-й модели. Вся эта занимательная математика становится интереснее, когда в руках оказываются все три коробки с наушниками, ведь очевидных отличий немного, и оценивая наушники чисто по внешнему виду, сложно угадать, где бюджетная модель, а где самая дорогая. Модель ATH-AD700X легко отличить от других благодаря сеткам из неокрашенного алюминия Ключевые отличия скрыты в технологических особенностях изготовления излучателей, но именно эту информацию производитель предпочитает не афишировать в подробностях. Известно, что все три пары наушников имеют излучатели калибра 53-мм, во всех трех случаях звуковая катушка намотана проводником из обмеднённой алюминиевой жилы CCAW, что вполне логично. Учитывая немалый размер излучателя и, очевидно, самой катушки, уменьшение массы подвижной системы является важным фактором, определяющим качество звучания. Двустороннее подключение кабелей — особенность старших моделей линейки В спецификации модели ATH-AD1000X упомянуты магниевые чашки наушников, и к тому же это единственная модель из списка, которая не только разрабатывалась, но и была изготовлена в Японии. Также нетрудно заметить, что только у ATH-AD1000X используется кабель с симметричным двусторонним подключением. В теории способ подключения вполне может влиять на стереокартину, ведь при одностороннем подключении длина кабелей, идущих к правому и левому динамикам, отличается едва ли не на полметра, в то время как при двустороннем подключении наблюдается абсолютная симметрия. На практике такой эффект действительно имеет место у некоторых производителей, но чаще это не идентифицируется ни на слух, ни по приборам. Впрочем, аудиофильскую душу симметричное подключение успокаивает в полной мере, и только это уже является положительным эффектом. Также стоит заметить, что у всех моделей кабели исключительно врезные и имеют длину три метра.



Конструкция

Не имея информации о технологических особенностях моделей от производителя, рассмотрим их сами максимально подробно. Оголовье и крепление чашек у всех наушников абсолютно идентичны. Основная несущая конструкция — две пружинящих металлических дуги, упакованных в пластиковую трубку. Для правильного позиционирования на голове оголовье имеет две подпружиненных подушки, свободно двигающиеся в разных направлениях. Они опираются на голову деликатно, даже очень, от чего наушники сидят комфортно, но уж очень свободно. Впрочем, наушники рассчитаны изначально на домашнее, а не уличное применение, да к тому же являются открытыми. При таких условиях цепкая посадка им совершенно ни к чему. Оголовье наушников Air Dynamic легко подстроится под любой размер Крепления чашек наушников пластиковые, что также вполне приемлемо для домашней модели, которая всю жизнь проведет на компьютерном столе или на подставке рядом со стереосистемой. Чашки на первый взгляд абсолютно идентичны. Идентифицировать отличие в материалах (а именно, пластик у ATH-AD500X и ATH-AD700X или магний у ATH-AD1000X) можно только по тактильным ощущениям и теплопроводности. И надо признать, что ощущение дороговизны металл действительно придает. То же самое можно сказать о разнице в оформлении шильдиков: лазерная гравировка на алюминиевой пластине у старшей модели против черного пластика с рельефными или нарисованными буквами у младших. Это все конечно мелкие детали, но это именно те детали, в которых кроется сами знаете кто.

С точки зрения дизайна наиболее привлекательно и броско выглядит модель ATH-AD700X. Она имеет решетки чашек из неокрашенного алюминия, а под ними установлено блестящее хромированное крепление динамика. Модели ATH-AD500X и ATH-AD1000X могут даже показаться похожими, но только на первый взгляд. При детальном рассмотрении очевидно, что ATH-AD500X выглядит проще и утилитарнее, а модель ATH-AD1000X — более изысканна, и это понятно даже по использованию более дорогого и эстетичного коннектора с резьбовым креплением 6,3-мм переходника.

Открытая конструкция позволяет пронаблюдать и технические отличия. Модели ATH-AD500X и ATH-AD700X имеют одинаковую двухуровневую выштамповку металлической решетки, закрывающей тыльную сторону чашки. А у ATH-AD1000X она абсолютно плоская. Во всех трех случаях решетка имеет шестигранные ячейки, что, по мнению разработчиков, положительно сказывается на звучании. Чашки наушников имеют защитные решетки с шестигранной формой отверстий Все три модели имеют одинаковые велюровые амбушюры, но под ними можно наблюдать три разных динамика с отличающимися друг от друга защитными решетками и разным диаметром звуковой катушки: порядка 15-16 мм у младшей модели и около 20-23 мм у двух старших. Отличается и способ расположение динамиков внутри чашек. У старшей модели ось излучения ориентирована строго перпендикулярно плоскости чашки наушника, а у двух младших динамик установлен под углом, чтобы ось излучения была направлена в слуховой проход.

Все три модели поставляются в больших картонных коробках с прозрачными пластиковыми окнами. Внутри которых, впрочем, нет ничего кроме самих наушников и переходника на разъем 6,3 мм. Никаких бонусов не полагается даже старшей модели.



Звук

Звучание открытых наушников всегда отличается от того, что создают любые другие конструкции. И модели Audio-Technica Air Dynamic очередное тому подтверждение. Все наушники серии создают исключительно широкую, масштабную звуковую сцену. Одновременно с этим звуковая картина получается воздушной, легкой и на некоторых жанрах музыке недостает плотного и основательного басового фундамента. Из трех моделей только ATH-AD500X смогли выстроить относительно тяжелое и басовитое звучание, они же отличались наиболее темной звуковой картиной. А находящиеся выше них по модельному ряду ATH-AD700X наоборот радовали очень светлым и легковесным звучанием. Сравнение этих двух моделей напомнило ощущения от сравнения напольной и полочной акустики одной серии. Тяжелый и басовитый саунд, против легкого и точного. АЧХ наушников Audio-Technica ATH-AD500X ATH-AD700X действительно были точнее в деталях и вытаскивали из СЧ/ВЧ диапазона гораздо больше информации, что особенно хорошо проявлялось при прослушивании записей со сложным, тембрально богатым вокалом, на акустическом джазе и академической музыке. В то же время, для рока и танцевальной электроники эта модель подошла меньше всего. Разве что воспользоваться эквалайзером или темброблоком для увеличения количества баса. Специфическую картину в басовой области показали и измерения. Понижение частоты, начиная с отметки 100 Гц, дает спад отдачи. Зато участок 100-1000 Гц получился эталонно ровный и горизонтальный, что и обеспечивает достоверное воспроизведение живых инструментов и голосового диапазона. АЧХ наушников Audio-Technica ATH-AD700X Тональный баланс модели ATH-AD1000X наиболее оптимален. Старшая модель более уверенно работает в НЧ диапазоне, радует ровной и чистой серединой, а также достаточно высоко забирается в ВЧ область. Все части воспроизводимого диапазона гармонично дополняют друг друга, не солируя и не искажая звуковую картину. К тому же, они обладают заметно более высокой детальностью и полнотой тембров — теми качествами, которые в полной мере объясняют кратное возрастание цены. Все это вполне ожидаемо делает ATH-AD1000X жанрово универсальными. Впечатления от прослушивания вполне соответствовали и результатам измерения. Именно ATH-AD1000X показали наиболее линейную АЧХ в диапазоне 100-1000 Гц, имеют меньше локальных искажений частотной характеристики и дольше других удерживает уровень в ВЧ области. АЧХ наушников Audio-Technica ATH-AD1000X Выводы

Подводя итоги, в первую очередь хочется отметить общее в характере звучания моделей Audio-Technica Air Dynamic. Все они рисуют широкую сцену, звучат с одной стороны энергично и подвижно, но при этом комфортно и даже мягко. Они оказались довольно требовательны не только к качеству, но и к мощности усилителя, на это стоит обратить внимание. И особенно актуальным вопрос мощности будет в том случае, если вы решите усилить отдачу наушников в басовом диапазоне. Наушники серии Air Dynamic обеспечивают воздушное и легкое звучание Различия между моделями оказались вполне очевидными и в целом соответствуют ожиданиям. Прирост по детальности коррелирует с изменениями ценника и только во внешности изменения минимальны, но для домашних аудиофильских наушников это явно не ключевое свойство, в отличие от качества звучания или комфортности посадки.



Характеристики Модель Audio-Technica ATH-AD500X Излучатель динамический, 53 мм Акустическое оформление открытое Диапазон частот 5-25000 Гц Чувствительность 100 дБ Импеданс 48 Ом Максимальная мощность 500 мВт Длина кабеля 3 м Масса 265 г Модель Audio-Technica ATH-AD700X Излучатель динамический, 53 мм Акустическое оформление открытое Диапазон частот 5-30000 Гц Чувствительность 100 дБ Импеданс 38 Ом Максимальная мощность 700 мВт Длина кабеля 3 м Масса 265 г Модель Audio-Technica ATH-AD900X Излучатель динамический, 53 мм Акустическое оформление открытое Диапазон частот 5-40000 Гц Чувствительность 102 дБ Импеданс 40 Ом Максимальная мощность 2000 мВт Длина кабеля 3 м Масса 265 г