Встраиваемый сабвуфер JAMO IW 610 SW
Обзор встраиваемого в стену
сабвуфера JAMO IW 610 SW.
Цена (на момент публикации): 79 990 руб.
Встраиваемая акустика в ее современном формате появилась в начале 80-ых годов прошлого века, и потребовалось всего несколько лет, чтобы мысль производителей дошла до встраиваемых сабвуферов ‒ первый такой «саб» был представлен в 1986-ом году. А дальше внедрение встраиваемых сабвуферов в домашние и коммерческие аудиосистемы ограничивалось лишь состоянием технологий и инертностью мышления: и производители, и клиенты привыкли считать, что настоящий глубокий бас можно получить лишь от громкоговорителя с большим динамиком и крупным корпусом. Со временем технологии улучшались, и сегодня уже никого не удивляют высококачественные комнатные «сабы» скромных габаритов, чисто и мощно берущие инфразвуковые частоты. Абсолютно те же технологии обеспечивают высокий класс звучания современных встраиваемых сабвуферов. Им даже в чем-то проще, ведь в погоне за дизайном интерьеров от комнатных «сабов» часто требуют совсем уж миниатюрных размеров. В то время как от «сабов» встраиваемых ждут скорее малой глубины корпуса, не налагая столь же жесткие требования на прочие размеры.
Пожалуй, если не считать простоту инсталляции, у комнатных сабвуферов сохранилось лишь одно преимущество над встраиваемыми: их можно передвигать по комнате, отыскивая ту позицию, что даст в зоне прослушивания наилучшее звучание нижних частот. Однако и это преимущество перестает играть решающую роль, когда клиенту, в первую очередь, важен интерьер: не факт, что акустически оптимальное место сабвуфера совпадет с таковым с точки зрения дизайна. Сабвуфер все равно поставят в угол или к стене, а раз так, почему бы не заменить его встраиваемым громкоговорителем. Максималистам же, ищущим бескомпромиссный звук и однородность басов, мы все равно советуем использовать в аудиосистеме несколько сабвуферов, безотносительно того комнатные ли они или встраиваемые. И уж тут встраиваемые варианты выглядят предпочтительнее, так как устанавливаются скрытно, не загружая виды помещения дополнительными объектами. В итоге встраиваемые сабвуферы из редкой опции превратились в довольно распространенное явление, по крайней мере, на рынках США и Европы, где инсталляционная акустика приблизилась по продажам к традиционным комнатным колонкам.
сабвуфер выполнен в закрытом корпусе из MDF; металлический гриль без рамки крепится на магнитах
В модельном ряду компании JAMO комнатные сабвуферы пока еще превалируют, тем не менее, в ассортименте датчан есть свой встраиваемый НЧ громкоговоритель ‒ IW 610 SW, входящий в топовую серию инсталляционной акустики Custom 600 Series II. Об этой линейке мы уже рассказывали в обзорах потолочной модели JAMO IC 608 LCR FG II и стенной модели JAMO IW 626 LCR FG II, теперь же познакомимся со встраиваемым сабвуфером.
Исторически сложилось, что подавляющая часть встраиваемой акустики делается открытой, сокращая установочную глубину моделей. Впрочем, если клиент хочет получить от звучания встройки максимум, специалисты рекомендуют использовать при инсталляции задний короб, улучшающий практически все параметры воспроизведения. Очевидно, что короб, рассчитанный под конкретный динамик, даст тому оптимальный рабочий объем и четкий контроль баса. Внутренняя обработка короба демпфирующими материалами заглушит акустические резонансы. Еще короб отсечет звук от задней поверхности излучателя, не дав ему проникнуть в смежные помещения и дойти до других акустических систем, уменьшит вибрации, переданные на поверхность стены или потолка, в зависимости от того, куда установлена встройка. Наконец, короб будет полезен, защищая моторы излучателей от грязи и пыли, увеличивая тем самым срок службы громкоговорителя.
Усилитель JAMO JDA-500 имеет корпус с шириной рэкового стандарта, но высотой всего 4.4 см. Тем не менее, датским инженерам удалось вместить в ограниченный объем схему усиления, суммарная мощность которого достигает 500 Вт. Кто-то возразит, что с сегодняшними импульсными модулями D-класса компактность усилителя перестала быть вызовом. Но в том-то и дело, в JDA-500 модули D-класса не применяются, а усилитель построен вокруг линейной схемы класса G/H. Усилители этого типа довольно редко применяются в домашней звуковой аппаратуре, зато хорошо себя зарекомендовали в сфере профессиональных мониторов звукоусиления, обеспечивая высокую выходную мощность, хорошее качество воспроизведения и экономичность. Энергоэффективность класса G/H достигается благодаря использованию нескольких пар шин питания, находящихся под разным напряжением, или пары шин, на которых напряжение меняется дискретно. Оба метода идентичны по идее, хотя различны по организации блока питания. Шины автоматически переключаются в зависимости от уровня звукового сигнала. Пока сигнал на входе усилителя мал, схема работает с шинами пониженного напряжения, экономя электроэнергию.
Запасов мощности JAMO JDA-500 хватает, чтобы к усилителю можно было одновременно подключить два сабвуфера IW 610 SW. Усилитель оснащен конфигурируемой матрицей входов и выходов 4 х 4 с выбором балансных и небалансных входов, низкоомных и высоковольтных (70/100 В) выходов. На корпусе усилителя, сделанном из стали и пластика, нет никаких элементов управления, лишь несколько светодиодов на фасаде и множество разъемов на обратной панели. Все настройки регулируются программно через сеть Ethernet. Подключив усилитель к роутеру с поддержкой Wi-Fi, настройку JDA-500 можно проводить беспроводным образом с планшета или смартфона. Встроенный в усилитель процессор DSP позволяет регулировать огромное количество звуковых и электрических параметров аудиосистемы. Оптимальные звуковые настройки для большинства моделей инсталляционной акустики JAMO уже записаны в память процессора, и выбрать их ‒ вопрос нескольких кликов.
Что у нас получается в сухом остатке? Встраиваемый сабвуфер JAMO IW 610 SW помимо незаметности в интерьере, отличается малой глубиной монтажа, не больше чем у обычной встраиваемой акустики. Сабвуфер оборудован длинноходным вуфером диаметром 10 дюймов, берущим нижний бас от 24 Гц. Готовый корпус закрытого типа дает оптимальное качество воспроизведения, упрощая инсталляцию громкоговорителя. Ну а минусы JAMO IW 610 SW, обычные для всей категории встраиваемой акустики, связаны с издержками приобретения внешнего усилителя и затратами на монтаж сабвуфера в стену.
Технические характеристики
|
Модель
|
JAMO IW 610 SW
|
Тип
|
встраиваемый в стену сабвуфер
|
Корпус
|
закрытого типа из MDF
|
Динамик (мм)
|
254, плоский диффузор, плетеный из стекловолокна
|
Частотный диапазон (Гц)
|
24-100
|
Номинальная мощность (Вт)
|
200/500 (долговременная/пиковая)
|
Макс. звуковое давление (дБ)
|
109 @ 70 Гц
|
Импеданс (Ом)
|
8
|
Размеры (мм)
|
559х448х102
|
Установочные размеры (мм)
|
515х369х87
|
Вес (кг)
|
9.2