Домашняя техника Встраиваемый сабвуфер JAMO IW 610 SW Обзор встраиваемого в стену сабвуфера JAMO IW 610 SW. Цена (на момент публикации): 79 990 руб.

Встраиваемая акустика в ее современном формате появилась в начале 80-ых годов прошлого века, и потребовалось всего несколько лет, чтобы мысль производителей дошла до встраиваемых сабвуферов ‒ первый такой «саб» был представлен в 1986-ом году. А дальше внедрение встраиваемых сабвуферов в домашние и коммерческие аудиосистемы ограничивалось лишь состоянием технологий и инертностью мышления: и производители, и клиенты привыкли считать, что настоящий глубокий бас можно получить лишь от громкоговорителя с большим динамиком и крупным корпусом. Со временем технологии улучшались, и сегодня уже никого не удивляют высококачественные комнатные «сабы» скромных габаритов, чисто и мощно берущие инфразвуковые частоты. Абсолютно те же технологии обеспечивают высокий класс звучания современных встраиваемых сабвуферов. Им даже в чем-то проще, ведь в погоне за дизайном интерьеров от комнатных «сабов» часто требуют совсем уж миниатюрных размеров. В то время как от «сабов» встраиваемых ждут скорее малой глубины корпуса, не налагая столь же жесткие требования на прочие размеры. Пожалуй, если не считать простоту инсталляции, у комнатных сабвуферов сохранилось лишь одно преимущество над встраиваемыми: их можно передвигать по комнате, отыскивая ту позицию, что даст в зоне прослушивания наилучшее звучание нижних частот. Однако и это преимущество перестает играть решающую роль, когда клиенту, в первую очередь, важен интерьер: не факт, что акустически оптимальное место сабвуфера совпадет с таковым с точки зрения дизайна. Сабвуфер все равно поставят в угол или к стене, а раз так, почему бы не заменить его встраиваемым громкоговорителем. Максималистам же, ищущим бескомпромиссный звук и однородность басов, мы все равно советуем использовать в аудиосистеме несколько сабвуферов, безотносительно того комнатные ли они или встраиваемые. И уж тут встраиваемые варианты выглядят предпочтительнее, так как устанавливаются скрытно, не загружая виды помещения дополнительными объектами. В итоге встраиваемые сабвуферы из редкой опции превратились в довольно распространенное явление, по крайней мере, на рынках США и Европы, где инсталляционная акустика приблизилась по продажам к традиционным комнатным колонкам. сабвуфер выполнен в закрытом корпусе из MDF; металлический гриль без рамки крепится на магнитах В модельном ряду компании JAMO комнатные сабвуферы пока еще превалируют, тем не менее, в ассортименте датчан есть свой встраиваемый НЧ громкоговоритель ‒ IW 610 SW, входящий в топовую серию инсталляционной акустики Custom 600 Series II. Об этой линейке мы уже рассказывали в обзорах потолочной модели JAMO IC 608 LCR FG II и стенной модели JAMO IW 626 LCR FG II, теперь же познакомимся со встраиваемым сабвуфером. Исторически сложилось, что подавляющая часть встраиваемой акустики делается открытой, сокращая установочную глубину моделей. Впрочем, если клиент хочет получить от звучания встройки максимум, специалисты рекомендуют использовать при инсталляции задний короб, улучшающий практически все параметры воспроизведения. Очевидно, что короб, рассчитанный под конкретный динамик, даст тому оптимальный рабочий объем и четкий контроль баса. Внутренняя обработка короба демпфирующими материалами заглушит акустические резонансы. Еще короб отсечет звук от задней поверхности излучателя, не дав ему проникнуть в смежные помещения и дойти до других акустических систем, уменьшит вибрации, переданные на поверхность стены или потолка, в зависимости от того, куда установлена встройка. Наконец, короб будет полезен, защищая моторы излучателей от грязи и пыли, увеличивая тем самым срок службы громкоговорителя. всего 87 мм, такова установочная глубина JAMO IW 610 SW Понимая все преимущества короба, инженеры JAMO сразу остановились на закрытой конструкции корпуса IW 610 SW. Кабинет сабвуфера выполнен из MDF. Как мы уже говорили в начале обзора, форм-фактор корпусной встройки часто выбирается с тем расчетом, чтобы обеспечить приличный литраж при минимальной установочной глубине. JAMO IW 610 SW ‒ не исключение из этого правила: его установочные размеры ‒ 515 х 369 х 87 мм, вес ‒ 9.2 кг. В приведенных цифрах особенно радует малая установочная глубина сабвуфера, достичь ее удалось за счет использования вуфера с плоским диффузором и инвертированным полукруглым подвесом ‒ эти приемы позволили инженерам приблизить мотор излучателя к диффузору, не поступившись размерами магнитной системы. Диффузор при таком подходе должен быть более жестким и лучше демпфировать собственные резонансы. Поэтому диффузор вуфера IW 610 SW изготовлен из стекловолокна и имеет характерную плетеную структуру. Мощная магнитная система, большой ход диффузора и хороший диаметр излучателя (254 мм) положительно сказываются на воспроизведении нижнего баса. Рабочая полоса IW 610 SW простирается от 24 до 100 Гц, максимальный уровень звукового давления достигает 109 дБ, номинально сабвуфер рассчитан на 200 Вт подводимой мощности, однако на пике (кратковременно) способен выдержать до 500 Вт. плоский, 254-мм динамик сабвуфера оснащен плетеным из стекловолокна диффузором Монтажная рама IW 610 SW сделана из металлических уголков, обрамляющих деревянный кабинет по периметру. Отверстия для шурупов просверлены по длинным сторонам рамы по пять штук на ряд (шурупы идут в комплекте с сабвуфером). Подключение сабвуфера осуществляется с помощью пары винтовых клемм, принимающих хоть зачищенный кабель, хоть лопатки или «бананы». Металлический гриль, как диктует современная мода, держится на магнитах. Дизайн гриля без рамки повышает незаметность установки. Белоснежный окрас защитной решетки позволяет на месте покрасить ее под фон стены или выбрать другой понравившийся клиенту вариант отделки. Чтобы гриль сидел ровно, на фасад как на картину накладывается тонкая промежуточная рамка из MDF, которую можно рассмотреть на заглавной фотографии обзора. Как и гриль, эта рамка ‒ съемная и также крепится за счет магнитов. к встраиваемым сабвуферам JAMO рекомендует инсталляционный усилитель JDA-500; к одному усилителю можно подключить сразу два сабвуфера IW 610 SW Если комнатные сабвуферы традиционно делают активными, интегрируя усилители в корпус, с инсталляционными сабвуферами дело обстоит ровно наоборот, они – пассивные. Таким образом, уменьшаются размеры и вес громкоговорителей, повышается безопасность, ‒ зачем встраивать довольно мощный усилитель в стену или потолок, где сложно обеспечить хорошую вентиляцию. Опять же, сабвуферы обычно имеют целый ряд звуковых настроек: уровень громкости, частоту среза ФНЧ, фазу, иногда параметрический эквалайзер и т.д. В комнатных моделях элементы регулировок часто располагаются на самом аппарате, во встраиваемых сабвуферах настройки звука логично переносятся на сторону инсталляционного усилителя. JAMO предлагает для всего семейства своей встраиваемой акустики универсальный усилитель JDA-500. Хотя понятно, что усилитель в комплект к сабвуферу не входит, и покупать его придется отдельно. Усилитель JAMO JDA-500 имеет корпус с шириной рэкового стандарта, но высотой всего 4.4 см. Тем не менее, датским инженерам удалось вместить в ограниченный объем схему усиления, суммарная мощность которого достигает 500 Вт. Кто-то возразит, что с сегодняшними импульсными модулями D-класса компактность усилителя перестала быть вызовом. Но в том-то и дело, в JDA-500 модули D-класса не применяются, а усилитель построен вокруг линейной схемы класса G/H. Усилители этого типа довольно редко применяются в домашней звуковой аппаратуре, зато хорошо себя зарекомендовали в сфере профессиональных мониторов звукоусиления, обеспечивая высокую выходную мощность, хорошее качество воспроизведения и экономичность. Энергоэффективность класса G/H достигается благодаря использованию нескольких пар шин питания, находящихся под разным напряжением, или пары шин, на которых напряжение меняется дискретно. Оба метода идентичны по идее, хотя различны по организации блока питания. Шины автоматически переключаются в зависимости от уровня звукового сигнала. Пока сигнал на входе усилителя мал, схема работает с шинами пониженного напряжения, экономя электроэнергию. Запасов мощности JAMO JDA-500 хватает, чтобы к усилителю можно было одновременно подключить два сабвуфера IW 610 SW. Усилитель оснащен конфигурируемой матрицей входов и выходов 4 х 4 с выбором балансных и небалансных входов, низкоомных и высоковольтных (70/100 В) выходов. На корпусе усилителя, сделанном из стали и пластика, нет никаких элементов управления, лишь несколько светодиодов на фасаде и множество разъемов на обратной панели. Все настройки регулируются программно через сеть Ethernet. Подключив усилитель к роутеру с поддержкой Wi-Fi, настройку JDA-500 можно проводить беспроводным образом с планшета или смартфона. Встроенный в усилитель процессор DSP позволяет регулировать огромное количество звуковых и электрических параметров аудиосистемы. Оптимальные звуковые настройки для большинства моделей инсталляционной акустики JAMO уже записаны в память процессора, и выбрать их ‒ вопрос нескольких кликов. Что у нас получается в сухом остатке? Встраиваемый сабвуфер JAMO IW 610 SW помимо незаметности в интерьере, отличается малой глубиной монтажа, не больше чем у обычной встраиваемой акустики. Сабвуфер оборудован длинноходным вуфером диаметром 10 дюймов, берущим нижний бас от 24 Гц. Готовый корпус закрытого типа дает оптимальное качество воспроизведения, упрощая инсталляцию громкоговорителя. Ну а минусы JAMO IW 610 SW, обычные для всей категории встраиваемой акустики, связаны с издержками приобретения внешнего усилителя и затратами на монтаж сабвуфера в стену. Технические характеристики Модель JAMO IW 610 SW Тип встраиваемый в стену сабвуфер Корпус закрытого типа из MDF Динамик (мм) 254, плоский диффузор, плетеный из стекловолокна Частотный диапазон (Гц) 24-100 Номинальная мощность (Вт) 200/500 (долговременная/пиковая) Макс. звуковое давление (дБ) 109 @ 70 Гц Импеданс (Ом) 8 Размеры (мм) 559х448х102 Установочные размеры (мм) 515х369х87 Вес (кг) 9.2